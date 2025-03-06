Как рассказала блогерка Тамара Забияка (имя героини изменено), она бы отказалась делать рекламу без необходимых маркировок: «Рекламодатели осторожничают, потому что штрафы огромные: просьба сделать нативно может быть уместной только в случае бартера, когда никто ничем не рискует. Если бы попросили сделать рекламу без маркировки, я бы, думаю, не согласилась — слишком высокие риски, платить штрафы не хочется. Вообще, я еще ни разу не сталкивалась с тем, что мне нужно самостоятельно заниматься маркировкой, регистрацией и бухгалтерией — обычно это все берут на себя менеджеры брендов. Моя задача — предоставить все данные, а договор заключают они, ериды тоже присылают они».