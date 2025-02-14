«Will u be my Valentine?» История любви Вали и Валика, которые прожили вместе 52 года

Там на свет появился наш сын Димочка в апреле 1969-го. Первый год мы жили на той же квартире: пока мы с Валиком работали, к нашему сыну приходила его тетя. Но позже сложилось так, что на время мы переехали к семье Валика. Сначала у меня отношения со свекровью не сложились. Когда первый раз пришли знакомиться, нас встретил отец Валика. Я спросила, где хозяйка, а она ушла гулять: не захотела со мной видеться. Не одобрила выбор сына, потому что считала меня артисткой из общежития. Валик был старшим ребенком — семья надеялась, что он сможет принести копейку в дом с шестью детьми. А тут его увела артистка, еще и на семь лет старше. С его отцом отношения всегда были теплыми и хорошими: он выбил для нас собственную квартиру, где я до сих пор и живу. А со свекровью мы в итоге сошлись — но сильно позже. Ближе к концу жизни она приняла меня как свою дочь».