Заставил почувствовать себя принцессой и исчез: кто такие лавбомберы и чего они добиваются

Что такое лавбомбинг
Марине 25 лет, она работает журналисткой. Пару лет назад девушка отправилась искать любовь в приложении Pure. Там она замэтчилась с парнем, с которым моментально нашла общий язык. Журналистке понравилось, что он вовлекся в ее «персоналити»: изучил соцсети, подписался на телеграм-канал, хвалил тексты и называл классной и талантливой.
Уже на следующий день парень предложил Марине встретиться в одном модном московском баре. Там он подарил журналистке «умную книжку» и весь вечер смотрел на девушку влюбленными глазами, бомбя восхищениями.
На второе свидание ребята пошли в кино, а после долго гуляли. Парень называл Марину особенной и утверждал, что ни с кем никогда такого еще не испытывал. Девушка верила в эти слова, потому что они казались искренними и нежными. Все развивалось стремительно: спустя неделю общения парень уже позвал ее поехать с ним в командировку в Екатеринбург, познакомил с друзьями и пригласил на их литературные собрания. Скорость сближения вызвала подозрения у Марины, но она закрывала на это глаза, потому что ей не хватало опыта и хотелось романтики и признания.
Все поменялось после первого секса. Активные проявления внимания прекратились по щелчку пальцев, парень стал реже писать и звать на встречи. В таком ритме Марина пожила неделю и предложила прояснить ситуацию. Во время трехчасового разговора на лавочке у дома парня девушка выяснила, что он не готов к отношениям, потому что недавно пережил расставание, страдает от зависимостей, да и его финансовое положение оставляет желать лучшего.
По словам Марины, ей не хватило опыта и «яиц», чтобы завершить эту историю сразу, поэтому она предложила не торопить события и посмотреть, куда их это приведет. «Все растянулось еще на месяц. Сидела на иголках и ждала, когда он напишет или позовет увидеться. Мой день был испорчен, если он не писал, а когда я делала это первой, то чувствовала, что навязываюсь. Когда пыталась выяснить отношения, меня гасили и говорили, что устали от моей тревоги. В итоге я сама закончила эту тягомотину: появилось самоуважение и осознание того, что если рыдаю в ванной каждый день, то я здесь несчастлива», — рассказала журналистка.
Термином «лавбомбинг», который с английского переводится буквально как «бомбардировка любовью», называют манипулятивную стратегию быстрого соблазнения и проявления внимания, от которого не продохнуть.
Чаще всего лавбомбинг происходит на ранней стадии отношений, отмечает психотерапевт сервиса Zigmund.online Антонина Плаксиенко. Например, уже на втором свидании мужчина может подарить женщине дорогое кольцо, преподнести букет из ста роз, прислать редкий антиквариат — прямо как Кристиан Грей из «Пятидесяти оттенков серого».
Задаривать подарками, нередко большими и дорогими
Обожествлять вас и осыпать комплиментами
Без перерыва вести переписку и часто звонить
Испытывать необоснованную ревность
Просить проводить вместе все свободное время — и обижаться, если у вас появляются другие планы
Форсировать развитие отношений: планировать переезд, совместные путешествия и свадьбу
Собирать информацию о вас — от любимого цвета до детских травм
Слишком рано говорить слова любви и фразы вроде «Я родился для того, чтобы быть с тобой», «Раз я встретил тебя, значит Бог на свете есть», «Я чувствую, что мы с тобой — родственные души»
Кто и почему занимается лавбомбингом
В марте 2022 года компания Shane Co. опросила тысячу американцев в возрасте от 18 до 55 лет и выяснила, что 70% из них хотя бы раз в жизни пострадали от лавбомбинга. Среди пользователей дейтинг-приложений показатель составил 78%, а женщины сталкивались с этим явлением чаще (76%), чем мужчины (63%). В России подобных исследований не проводилось, но, судя по данным ученых из США, лавбомбинг — распространенное явление среди активных пользователей сервисов для знакомств.
Марина сделала вывод, что философ не преследовал корыстных целей, а просто таким образом проживал сложный период в жизни. «Глубоко внутри у него что‑то сильно болело, и эту боль он затыкал другими людьми», — отмечает девушка. Это может быть правдой.
По ее словам, среди лавбомберов также можно встретить людей с «нарциссической перверсией»: человек с этой особенностью хорошо знает, как обращаться с партнерами, но при этом сам чувств не испытывает.
В детстве нарциссам и людям с ПРЛ не хватало внимания, и этот недостаток они всю жизнь пытаются компенсировать через других. Персоны с этими расстройствами через лавбомбинг пытаются самосовершенствоваться, полагает специалистка. Они добиваются одобрения и восхищения своих партнеров. Нарциссы не видят в человеке человека — лишь предмет, смысл таких отношений — смотреться в зеркало, а не расти вместе, создавать семью. При этом люди с ПРЛ искренне уверены, что это и есть настоящая любовь.
Во-вторых, лавбомбинг присущ влюбленным людям с определенными чертами личности. Например, те, кто не уверен в себе, полагают, что если они не будут сильно стараться, не смогут кому‑то понравиться, отмечает гештельт-терапевт София Авдюхина. Кроме того, лавбомберами часто становятся те, кто испытывает постоянную тревогу. Им так невыносимо выдерживать неопределенность в начале отношений, задумываться, нравятся они или нет, что им хочется сразу перепрыгнуть в фазу «и жили они долго и счастливо». Отсюда и быстрые признания в любви и предложения съехаться, пожениться и завести троих детей.
Помните старую пословицу о том, что все влюбленные глупцы? Это самый первый и главный признак. Когда человек влюбляется, он попадает в нелепые ситуации, сбивается, робеет, краснеет, теряется. Но только не лавбомбер: тот всегда самоуверен, спокоен, непоколебим, а любой его грациозный жест источает упорство.
Влюбленный вызывает бурю эмоции по отношению к себе, много фантазий, грез, оставляет пространства для мечты. Лавбомбер не позволяет такого, его цель — отнять у партнера возможность думать и анализировать. Просто окружить максимальным количеством внимания, «задушив в объятьях».
Влюбленный страшно боится нарушить границы своей пассии, всегда прислушивается к желаниям, жаждет глубины и новых знаний об объекте любви. Лавбомбер же транслирует совсем противоположные вещи: он уже все знает об «обожаемом» объекте, рядом с ним вообще невозможно проявить себя в полной мере.
Влюбленный хочет, чтобы отношения развивались постепенно, а любое прекрасное мгновение длилось дольше. Лавбомбер же мчится в будущее как реактивный самолет-истребитель: ему нужно поразить партнера, выпить без остатка, затащить в свою нору. Поэтому через несколько дней после знакомства вам может поступить предложение о замужестве.
С влюбленным на уровне ощущений всегда есть приятное волнение, даже ощущение потери опоры. С лавбомбером появляются мысли «Что‑то происходит не так», «Я чувствую себя совершенно не в своей тарелке» — но эти проблески быстро затапливаются новыми подарками. Кстати, если вы попытаетесь отказать от таких подарков — лавбомбера это страшно оскорбит: он не принимает отказов. А вот влюбленный человек его примет и станет более внимательным.
Влюбленный транслирует в своих отношениях положительную динамику: регулярно пишет, предлагает варианты досуга, ненавязчиво согласовывает планы. Лавбомбер же может сначала закидать вас вниманием, а потом внезапно исчезнуть.
Что делать, если вы лавбомбите
Работник культуры
«Я часто лавбомблю словами, делал это и с экс-партнершей. Она однажды пришла к моей соседке и сразу мне понравилась. Мы немного поболтали и я подписался на нее в инстаграме*. Начал постоянно отвечать ей на сторис в стиле — „Какие классные тени“, „Потрясающая юбка“, „Жесть, ты очень стильная“, „Какой у тебя приятный голос“. В моменте такие проявления симпатии не казались странными, но когда посмотрел переписку, увидел шесть стремных сообщений без ответа. Я не понимал, что такое внимание может нарушать границы человека или создавать впечатление, будто я пустой навязывающийся человек. И у моей бывшей девушки сложилось именно такое впечатление обо мне, которое полностью так и не стерлось.
Но мне кажется, лавбомбинг — абсолютно придуманная штука, и жаль, что этот термин имеет негативную коннотацию. Когда я активно выражаю интерес, симпатию или просто радость, не преследую корыстных целей — просто я так чувствую. Да, мое поведение может навредить людям, которым сильно недостает внимания — они могут привязаться. Однако, как говорит моя мудрая аутитичная подруга, это просто the way I feel, и считать, что мне не стоит так выражать эмоции и навязывать мне огромную вину — это фашизм».
Клинический психолог София Авдюхина советует людям, которые заметили у себя признаки лавбомбинга, остановиться и сделать пару глубоких вдохов, когда они ощущают острое желание написать понравившемуся человеку пятый раз за день или купить дорогой подарок уже на втором свидании. В этот момент важно задать себе вопрос: «Что я сейчас чувствую? От какого переживания или состояния пытаюсь убежать через эти импульсивные действия?».
Если лавбомбинг влияет на качество вашей жизни и самотерапия уже не работает, обязательно обратитесь к психологу. Он поможет справляться с тревогой и укреплять ощущения собственной ценности.
Как реагировать на лавбомбинг
Психотерапевт София Авдюхина считает, что в начале отношений нормально проявлять симпатию через комплименты, подарки и другие знаки внимания. Однако если внимание партнера кажется вам чрезмерным и вы чувствуете дискомфорт — тревогу, раздражение или даже отвращение — то такие сигналы точно не стоит игнорировать.
Клинический психолог, гештальт-терапевт, автор телеграм-канала «Про отдых — тут!» и ведущая подкаста «Пока Так»
«Для начала попробуйте рассказать о своем дискомфорте человеку. При этом лучше говорить о себе, а не обвинять его. Вот пример фраз, которые можно использовать: „Когда ты так часто мне пишешь или делаешь дорогие подарки, я ощущаю дискомфорт. Для меня это слишком быстрое сближение. Мне было бы комфортнее, если бы ты сбавил скорость“. Возможно, вам также стоит выразить конкретные пожелания: „Прошу тебя не дарить мне подарки каждую встречу“ или „Давай я сам напишу тебе, чтобы договориться о следующей встрече“.
А дальше смотрите на реакцию партнера. Если он готов вас понять и скорректировать поведение — это хороший знак. Однако если партнер, несмотря на просьбу, продолжает вести себя так же — стоит серьезно задуматься о продолжении отношений. Ведь своими действиями он нарушает ваши личные границы и не корректирует свое поведение даже после прямой просьбы — это тревожный сигнал, редфлаг».
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