Заставил почувствовать себя принцессой и исчез: кто такие лавбомберы и чего они добиваются

По словам Марины, ей не хватило опыта и «яиц», чтобы завершить эту историю сразу, поэтому она предложила не торопить события и посмотреть, куда их это приведет. «Все растянулось еще на месяц. Сидела на иголках и ждала, когда он напишет или позовет увидеться. Мой день был испорчен, если он не писал, а когда я делала это первой, то чувствовала, что навязываюсь. Когда пыталась выяснить отношения, меня гасили и говорили, что устали от моей тревоги. В итоге я сама закончила эту тягомотину: появилось самоуважение и осознание того, что если рыдаю в ванной каждый день, то я здесь несчастлива», — рассказала журналистка.