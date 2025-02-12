Почему современная любовь — это так сложно? Как на нее влияют технологии? Настоящее чувство должно сносить с ног, как грузовик, или быть комфортным и безопасным? Ответы на эти вопросы пытаемся найти не только мы с вами, но и философы и социологи, изучающие современные отношения.

Славой Жижек — любовь как катастрофа

Словенский философ и представитель люблянской школы психоанализа Славой Жижек (род. 1949) известен своими эпатажными и противоречивыми высказываниями и отсылками к поп-культуре — настолько, что обзавелся своим фанклубом и мемами. Его философия основывается на интерпретациях трудов французского психоаналитика Жана Лакана и марксизме, при этом сам Жижек также называет себя коммунистом.

Вслед за Энгельсом Жижек понимает любовь как пространство, свободное от капиталистических расчетов: если мы выбираем партнера в дейтингах, искуственно их ранжируем, не связываем себя ни с кем обязательствами и понимаем отношения, как сделку, то это не настоящее чувство. Настоящая же любовь, дарящая истинную свободу — не результат твоего последовательного выбора, а катастрофа, сбивающая тебя с ног и ломающая привычный жизненный уклад. Единственное спасение от такого чувства — это пережить предательство.

Что писал Славой Жижек «Быть любимым заставляет меня непосредственно ощущать разрыв между тем, что я есть как определенное существо, и непостижимым X во мне, который вызывает любовь. Определение любви Лаканом («Любовь — это давать то, чего у тебя нет…») следует дополнить: «тому, кто этого не хочет». «О насилии» (2010) «Вы когда‑нибудь были влюблены? Ужасно, не правда ли? Это делает тебя таким уязвимым. Это открывает твою грудь, это открывает твое сердце, и это означает, что кто‑то может проникнуть внутрь тебя и испортить тебя. Вы выстраиваете все эти защиты, вы выстраиваете целый доспех, чтобы ничто не могло причинить вам боль, а потом один глупый человек, ничем не отличающийся от любого другого глупого человека, врывается в вашу глупую жизнь… Вы отдаете ему часть себя . Он не просил об этом. Однажды он сделал что‑то глупое, например, поцеловал вас или улыбнулся вам, и затем ваша жизнь больше не принадлежит вам. Любовь берет заложников. Она проникает внутрь вас. Она съедает вас и оставляет плакать в темноте, настолько простая фраза вроде „может быть, нам стоит быть просто друзьями“ превращается в стеклянный осколок, пробирающийся в ваше сердце. Это больно. Не только в воображении. Не только в уме. Это душевная боль, настоящая боль, которая проникает внутрь вас и разрывает вас на части. Я ненавижу любовь». «О насилии» (2010) «Любовь должна быть противопоставлена желанию. Желание всегда в плену логики „все не то“, оно расцветает в зазоре между тем, что вечно отделяет полученное удовлетворение от искомого удовлетворения, тогда как любовь в качестве подлинной сублимации полностью принимает „оно самое“ — что вот эта обыкновенная женщина со всеми ее слабостями и является именно Той, которую я, безусловно, люблю ; что Христос, этот жалкий человечишко, и есть живой Бог. Повторим еще раз, чтобы избежать опасного недопонимания: суть заключается не в том, чтобы „отказаться от трансцендентности“ и полностью принять ограниченную человеческую личность в качестве объекта любви на том основании, что „это все, что есть“. Трансцендентность не отменяется, но становится досягаемой — она просвечивает через это неуклюжее и убогое существо, которое я люблю». «Гегель о браке» (2014)

Ева Иллуз — любовь как продукт капитализма и бесконечный выбор

Израильско-французский профессор социологии Ева Иллуз (род. 1961) — автор нескольких бестселлеров о том, как современная культура и капитализм влияют на нашу эмоциональную сферу. Например, в работе «Потребляя романтическую утопию: любовь и культурные противоречия капитализма» (1997) Иллуз исследовала, например, как ухаживания за женщиной в виде визитов на дом превратились в свидания вне дома, требующие постоянного поиска совместного досуга и траты денег.

Иллуз продолжает исследовать, как капитализм влияет на отношения, в книге «Почему любовь ранит? Социологическое объяснение» (2011). В ней она фокусируется на проблеме выбора: логика потребительской культуры поощряет людей развивать вкус, рационализировать свой выбор и максимизировать выгоду. Социолог отмечает, что до модерновой эпохи брак и любовь не были культурно связаны — первый заключался для экономической выгоды и совместного ведения хозяйства, вторая носила эротический и страстный характер. Современные же отношения требуют от людей сочетания несочетаемого: моногамного стабильного брака и постоянного поддержания романтической любви как всепоглощающей страсти, вынуждая пару тратить много душевных сил на поддержание союза . Все это осложняется иллюзией бесконечного выбора, которая заставляет все время искать лучших партнеров и не дает выстраивать глубокие эмоциональные связи.

Что писала Ева Иллуз в «Почему любовь ранит? Социологическое объяснение» «Наука, политический контрактуализм и технологии выбора видоизменили чувства и переживание любви, внесли свой вклад в ее рационализацию и, таким образом, в глубокое изменение процесса ее переживания субъектом. Именно взаимодействие и слияние этих трех сил, на мой взгляд, ответственны за угасание веры в романтическую любовь и возникновение двух структур чувств — неуверенности и иронии, глубоко преобразовавших способность личности переживать самозабвение и экстаз ». «Современные отношения пронизаны режимом эмоциональной искренности. Она требует, чтобы партнеры осознавали свои эмоции, руководствовались чувствами, которые затем станут основными составляющими их отношений, признавались в своих чувствах самим себе (и желательно другим) и чтобы они принимали решение о совместной жизни и связывали себя дальнейшими обязательствами на основе этих чувств. Этот режим заставляет людей тщательно анализировать свои и чужие эмоции для того, чтобы определиться с важностью, глубиной и будущей значимостью отношений». «В современном мире гендерная идентичность, особенно женская, преобразовалась в сексуальную идентичность, то есть в набор социально манипулируемых телесных и языковых кодексов и принципов (искусство одеваться, например), направленных на то, чтобы вызвать сексуальное желание у другого. Сексуальность стала независимым и решающим критерием при выборе партнера . Это преобразование возникло в результате сочетания культа потребления и растущей нормативной легитимизации сексуальности благодаря психологическим и феминистским культурным мировоззрениям».

Хан Бён-Чхоль — любовь погребена под культом позитивности и эффективности

Хан Бён-Чхоль (род. 1959) — немецкий философ и социолог южнокорейского происхождения, один из ведущих критиков современного общества. Его самая знаменитая работа — книга «Общество усталости» (2010), в которой он рефлексирует влияние позднего капитализма, технологий и ускорения информации на сексуальность и ментальное здоровье. По мнению Хана, общество скатывается в депрессию из‑за культуры позитивности и бесконечной погони за достижениями. Система создает иллюзию, что теперь человек — сам себе хозяин, однако в то же время он сам себе раб : стремясь соответствовать достигаторскому идеалу, мы эксплуатируем сами себя.

В книге «Агония эроса» (2017) он продолжает эту мысль: по его мнению, современная любовь утратила свою трансцендентность и глубину, превратившись в «позитивную любовь», лишенную напряжения и загадки . Цифровые технологии делают это чувство слишком прозрачным и рациональным: приложения для знакомств формируют «рынок» партнеров, где главное — эффективность выбора. Вместо страсти и рисков люди ищут комфорт и безопасность, что приводит к потере истинного эротического опыта. По Хану, любовь в современном мире стала нейтральной, потребительской и поверхностной, а романтический идеал размывается под натиском логики оптимизации и удобства.

Что писал Хан Бён-Чхоль в «Агонии эроса. Любовь и желание в нарциссическом обществе» «Полное отсутствие негативности сегодня обедняет любовь до предмета потребления и гедонистического расчета. Желание Другого отступает перед комфортом Однообразия. Все ищут комфортной, в конечном счете зажиревшей имманентности Однообразия . В сегодняшней любви отсутствует любая трансценденция и трансгрессия». «Эрос как эксцесс и преодоление границ отрицает как труд, так и голую жизнь. Поэтому раб, который держится за голую жизнь и трудится, неспособен на эротический опыт, эротическое желание. Сегодняшний субъект достижений подобен гегелевскому рабу за тем исключением, что он не работает на господина, а добровольно сам себя эксплуатирует».

Энтони Гидденс — любовь как слияние

Гидденс (род. 1938) — один из ведущих современных социологов, автор теории «структурации»Гидденс считает, что связь между структурой и действием есть фундаментальный элемент социальной теории. Его выражение «дуальность структуры» означает, что люди, с одной стороны создают общество, с другой сами же ограничены этим обществом. Действие и структура не могут быть анализированы по-отдельности. и теории поздней современности. Он исследует влияние глобализации и социальных изменений на идентичность человека, общественные институты и личные отношения. Среди его ключевых работ — «Последствия модерности», «Социология» (1982) и «Трансформация интимности» (1992), где он анализирует, как меняются любовь и сексуальность в эпоху модерности.

Евгений Цуркан Кандидат философских наук, старший преподаватель философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, соавтор «Подкаста о философии» и автор телеграм-канала «Телега Сенеки»

«Я нахожу адекватной историческую оптику, предложенную Энтони Гидденсом в книге „Трансформация интимности: сексуальность, любовь и эротизм в современных сообществах“. Согласно автору, понимание любви с течением времени менялось. Он вводит понятия любви-страсти, романтической любви и конфлюэнтнойТекущая, преходящая, неустойчивая. любви (любви-слияния).

Для любови-страсти характерно доминирование эмоций, ей свойственен нонконформизм. Сила страсти ставит влюбленных выше принятых ранее обязательств и нередко ведет к трагедии (Ромео и Джульетта, Абеляр и Элоиза). Основа страсти — чувственность, направленность на обладание другим.

Романтическая любовь приходит на смену любви-страсти в конце XVIII века и совпадает с соответствующим течением в литературе. Именно литература привнесла в любовные отношения повествовательность и рефлексивность. Теперь вместо нонконформистского сметания преград на пути к тотальному обладанию предметом любви — автономия в смысле избавления от общепринятых установлений и утверждения высшего закона, закона любви. Романтическая любовь ориентирована не столько на чувственное начало, сколько на идеальное . Нередко сексуальность вообще теряет значимость для влюбленных. Романтическая любовь связана с абсолютной свободой, платонической жаждой совершенства, а партнер идеализируется.

Одним из наиболее значимых проявлений сексуальной революции второй половины XX века стала смена эротического стандарта: идеал романтической любви уступил место этосуСтруктура ценностных предпочтений, определяющая стиль жизни. конфлюэнтной любви ».

«Конфлюэнтная любовь представляет собой отказ от идеала и переориентируется на этос — поведение. На место поиска вечной любви и единственного идеального возлюбленного („второй половинки“) приходит серия текучих отношений».

«Возможность смены партнера очевидна, поэтому основной ценностью отношений становится сам факт их наличия здесь и сейчас, вместо романтической „вечной любви“. Романтическая любовь, создавая себе идеал, отрицает реального возлюбленного, в то время как конфлюэнтная сосредоточена на реальных потребностях партнера, поскольку эротические отношения продолжаются ровно до тех пор, пока люди интересны и нужны друг другу. Конфлюэнтная любовь непрочна и может закончится в любой момент. Взаимное сексуальное удовлетворение становится непременным условием успешности союза .

Мы получаем трехчастную схему (любовь-страсть — романтическая любовь — конфлюэнтная любовь) с внутренней логикой трансформаций и переходов, а также с историческим движением от прошлых эротических стандартов к современным».