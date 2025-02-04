«Перед сеансом попросила благословения у батюшки»: почему православные тату стали трендом

«Желание быть защищенным и приближенным к Богу»: что говорят о тренде мастера
Татуировки всегда были способом самовыраженияВ тексте не идет речи о блатных татуировках — в криминальном мире они указывают на принадлежность к какой‑либо группе, совершенное преступление или символизируют статус и власть.. Но за последние пять-десять лет индустрия изменилась: мы ушли от традиционных тату в виде картинок из интернета ради «крутого» имиджа к осознанным экспериментам с изображением, формой и стилистикой. Не говорю, что первый вариант плохой, просто зумерам интереснее второй.
Последнее время, например, стали популярны татуировки на фольклорную тему — это связано с общим трендом на интерес к родной культуре. Мои клиенты чаще всего просят набить церкви из родных мест, иногда дополняя их стихами русских классиков. Так ребята, которые давно живут в крупных городах, хотят быть ближе к малой родине. Заметила, что разлука с домом побуждает интересоваться особенностями своего края, и люди больше не стесняются говорить, что они из провинции. На сеансах мне постоянно рассказывают про особенности своих регионов, будь то диалектизмы или традиции.
Второй по популярности вид татуировок — слова «любовь», «добро», «сила», выполненные современной интерпретацией декоративной вязи. Таким образом можно оставить на себе напоминание или воспоминание о жизненном этапе. Еще ко мне часто обращаются с просьбой набить ангелов-серафимов.
Возраст моих клиентов варьируется от 18 до 35 лет. Профессии тоже разные: инженеры, юристы, журналисты, психологи, работники общепита и сферы кино, географы, волонтеры и врачи. Я каждый раз в приятном шоке, насколько все уникальные и крутые личности.
Изначально я рисовал граффити, иллюстрации и комиксы, но 10 лет назад мне в руки попала тату-машинка. В индустрию пришел со сформированным стилем: фокус моего внимания всегда был направлен через юмор, игру слов и двоякость толкования — тот самый пост-репост-модерн и лолсы.
Я среднестатистический коренной москвич, крещеный, но в церковь хожу нерегулярно. Однако православие — часть окружающего меня мира и культуры. Это и красивейшие храмы, и иконки на приборной панели почти каждой машины, которые и послужили мотивом для первой работы около религиозной серии. Нескончаемое количество референсов, зацепок и сюжетов нахожу именно в древности и современности родной культуры.
Если поделить по категориям, то чаще всего у меня бьют мемные рисунки, храмы, иконы или религиозные сюжеты. Аудитория разнообразная, но нас роднит похожий взгляд на мир, оптимизм, какой‑то прикольчик… Мои татуировки не дают унывать.
Время сейчас неспокойное, в такие периоды в поисках опоры люди часто приходят к вере. Конечно, я слежу и за теми, кто фокусируется на православных, фольклорных и русских татуировках, но эти люди работали с подобной тематикой независимо от тренда. Если это начало чего‑то большего, то здорово. После периода мем-татуировок, не обремененных смыслом, рано или поздно наступит период эскизов глубоких и осмысленных. Современной русской культуре пора уже выдать что‑то особенное и стилистически, и концептуально.
Бьет тату в стиле неоготического романтизма @maryamlebleu
Ко мне в основном приходят люди от 22 до 30 лет, они чаще сами описывают идеи, по которым мы вместе составляем эскиз. Самая излюбленная вещь среди моих заказчиков — это кресты, надписи с молитвами и храмы.
Но думаю, что именно молодежь больше стала делать религиозные татуировки. Рисунки на теле — это своеобразный клич, заявляющий о том, к какому социальному слою ты себя относишь. Возможно, православные татуировки могут показаться оскорбительными, но если рассматривать веру как часть эзотерического мира, то нанесение сакральных для тебя слов на тело — способ приблизиться ко всему этому. Зачастую мои клиенты набивают православные символы, чтобы чувствовать себя защищеннее и ближе к Богу. Неверующие же, оперирующие понятиями энергии и квантовой физики, относятся к подобным рисункам как к чит-коду. Редко когда такие тату делают просто из любви к готическим визуальным образам.
Откуда у молодых людей интерес к фольклору и вере? Мы просто взрослеем, вот и все. Набираемся опыта, переосмысляем ценности, боимся смерти, начинаем уважать жизнь. Со временем предаемся обыкновенной ностальгии — от ДНК своего народа никуда не убежать.
Кто и зачем набивает себе модные купола
Экс-руководитель зуботехнической лаборатории в компании федерального значения
В 2020 году Антон Сакво набил мне первую православную татуировку — храм с куполами и надписью «золотце». Эскиз до сеанса не видела: просто пару минут полистала скетчбук Антона и поняла, что хочу именно эту тату. До сих пор не жалею, что доверилась этому импульсу. Через три года Антон делал мне и вторую православную тату — рождение Иисуса. Выбрала ее заранее, осознанно — этот праздник с детства казался волшебным. Кстати, среди изображенных животных в хлеву был мой пес — Антон, сам того не зная, нарисовал его мордочку.
Учится на православном просветительском курсе, помогает людям с воцерковлением, ведет телеграм-канал «Побойтесь Бога»
Первую татуировку — православную девушку — я подарила себе на совершеннолетие. В ней я вижу образ маленького человека в большом храме. Эскиз никто долго не забирал у Алисы, и несколько лет мне он нравился. Перед сеансом попросила благословения — православные люди делают это перед каждым важным шагом: путешествием, сдачей экзаменов или вступлением в брак. Кроме того, я знала девочку, которая получила благословение, чтобы стать тату-мастером. Мой духовный наставник, кстати, не просил показать эскиз. Просто сказал: «Почему бы и нет?»
Благодаря тату я даже нашла новых знакомых. Однажды сидела с девочкой в кафе за соседними столиками и увидела, что у нее тоже есть татуировки от Алисы. Мы разболтались, провели вместе воскресный день и сходили в церковь — было здорово.
Люди удивляются: как православие может одобрить рисунки на теле. Да, монахом или священником с татуировками вы не станете. Но церковь сейчас относится к тату спокойнее. При этом никакой Николай Чудотворец на всю спину не будет считаться в РПЦ доказательством вашей веры, хоть татуировки набивали и древние христиане во времена гонений, и Николай II, причисленный к лику святых.
Пандемия и СВО показали людям, что деньгами и связями решить все не получится, а сила коллективной молитвы безгранична, и единственное утешение можно найти в вере. Молодежь действительно в последние годы устремилась в храмы. В ней есть запал и надежда, ребята с горящими глазами ходят в церковь каждое воскресенье, читают Писание, посещают курсы. Думаю, повлияло и то, что соцсети наполнились православием. Раньше блог у храма или священника считался чем‑то немыслимым. Сейчас же это не только норма, но и способ привлечь больше людей в церковь, что, на мой взгляд, очень здорово. Если православие не будет идти в одну ногу со временем, то мы его рано или поздно потеряем.
А что церковь думает о православных тату?
Православным верующим не разрешается делать тату, и отношение Церкви к этому вопросу не изменилось — оно как было неодобрительное, так и осталось. В Ветхозаветной книге Левит написано: «Не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь» (Лев. 19: 28). Косвенное упоминание о татуировках есть и в Апокалипсисе Иоанна Богослова, где нас предостерегают не наносить на себя рисунки в виде знаков зверя.
Если не касаться вышеуказанных библейских запретов, которые имеют косвенный характер, то по православному вероучению на основании Священного Писания человек сотворен по образу и подобию Божьему, и внесения изменений в виде татуировок в облик человека — это вмешательство в Божий замысел, недовольство этим образом. Именно поэтому Церковь не одобряет татуировки, пластические операции и другие необратимые изменения в образ человека. Есть исключения: в местах, где сохраняются жестокие гонения, верующие наносят тату креста, и в таком случае возможно снисхождение, тем более это небольшое изображение и только на груди.
Почему молодые люди заинтересовались православием
Опросы показывают, что за последние годы популярность православия среди молодежи действительно немного возросла: по данным ВЦИОМ, если в 2019 году православными себя называли 23% респондентов 18–29 лет, то в 2023-м — уже 29%. Нельзя сказать, что это кардинальный рост, однако он может свидетельствовать о существовании тренда в молодежной среде, пусть и не такого уж мощного.
По данным Russian Field от мая 2022 года, среди условных «старших зумеров» и «младших миллениалов» (в группе 18–29 лет) к православию себя причислял 51% опрошенных. Это наименьший результат среди всех возрастных групп. Однако, судя по всему, вера для молодежи играет несколько другую роль, нежели чем для старших поколений: например, храм (церковь, мечеть или синагогу) хотя бы раз в месяц посещает 21% ребят 18–24 лет, сообщил ВЦИОМ в 2023 году. Возможно, настоятели поспорили бы с этими данными, и, быть может, молодежь действительно несколько завышает в опросах свою религиозную активность. Однако это само по себе показательно: молодые не стесняются веры и религиозности, а, наоборот, подчеркивают их.
Нынешние зумеры — это в том числе и дети участников «церковного возрождения» 1990-х, тех, кто пришел к православию в подростковом или молодом возрасте. Те из них, кто остался религиозным человеком, и детей воспитывал в том же ключе, приобщал к православной вере. Есть, конечно, молодые люди, которые выросли в не очень религиозных или нерелигиозных семьях, но по тем или иным причинам сейчас пришли к православию. Возможно, именно эти парни и девушки сегодня в опросах отвечают, что посещают церковь минимум раз в месяц. Предполагаю, что еще больше среди зумеров тех, кто не стал активным прихожанином, но осознанно исповедует православие и всерьез разделяют его ценности.
Преподаватель и аспирант департамента социологии НИУ ВШЭ, автор телеграм-канала «Репортаж со дна»
Тренд на православие и поиск духовности среди молодежи можно понимать как одну из реакций на окружающее нас «общество риска»Термин, введенный немецким социологом Ульрихом Беком. , в котором ответственность за структурные проблемы переносится на отдельного индивида, а не на группу или институт. Общество постмодерна гипериндивидуализировано, а жизненный путь человека понимается как набор безграничных возможностей (и таких же безграничных сложностей). Если раньше этот путь указывали устойчивые институции — например, церковь — то теперь молодым людям предлагается полагаться на свободу выбора.
При этом российская молодежь сейчас сталкивается с рядом ограничений — и экономических возможностей, и гражданского публичного участия в жизни общества. Отсюда смещение фокуса у молодых людей на частную жизнь, куда можно отнести и духовные поиски.
Православие — культурный гегемон в поле российской религии, в том числе за счет дискурса о том, что такая вера — часть национально-культурной идентичностиЧеснокова В.Ф. «Тесным путем: Процесс воцерковления населения России в конце XX века». М.: Академический проект, 2005.. Поэтому оно может стать более мейнстримным и востребованным среди молодых россиян. Большой интерес у молодых сохраняется и относительно нью-эйдж культуры: таро, йоги и астрологии.
«Православные» тату — это репрезентация современной духовности. Статус верующего сейчас может выражаться через различные культурные практики, а вера интерпретируется как ежедневно проживаемый опыт, живая религияЖивая религия — это концепт американской социологини Нэнси Аммерман, подразумевающий понимание локальной религиозности (то есть не привязанной к конкретному институту церкви), где религиозная идентичность понимается как индивидуальный духовный опыт человека взаимодействия с сакральным. — Прим. Лизы Бацанюк.. Такие сакральные практики могут выступать альтернативой для религиозных институтов и позволяют молодым людям понимать и выражать духовный опыт через близкие и актуальные формы.