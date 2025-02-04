«Перед сеансом попросила благословения у батюшки»: почему православные тату стали трендом

«Желание быть защищенным и приближенным к Богу»: что говорят о тренде мастера

Алиса, 22 года Бьет неофолк-тату @naokonee.tat

Татуировки всегда были способом самовыраженияВ тексте не идет речи о блатных татуировках — в криминальном мире они указывают на принадлежность к какой‑либо группе, совершенное преступление или символизируют статус и власть.. Но за последние пять-десять лет индустрия изменилась: мы ушли от традиционных тату в виде картинок из интернета ради «крутого» имиджа к осознанным экспериментам с изображением, формой и стилистикой. Не говорю, что первый вариант плохой, просто зумерам интереснее второй.

Последнее время, например, стали популярны татуировки на фольклорную тему — это связано с общим трендом на интерес к родной культуре. Мои клиенты чаще всего просят набить церкви из родных мест, иногда дополняя их стихами русских классиков. Так ребята, которые давно живут в крупных городах, хотят быть ближе к малой родине. Заметила, что разлука с домом побуждает интересоваться особенностями своего края, и люди больше не стесняются говорить, что они из провинции. На сеансах мне постоянно рассказывают про особенности своих регионов, будь то диалектизмы или традиции.

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Второй по популярности вид татуировок — слова «любовь», «добро», «сила», выполненные современной интерпретацией декоративной вязи. Таким образом можно оставить на себе напоминание или воспоминание о жизненном этапе. Еще ко мне часто обращаются с просьбой набить ангелов-серафимов.

У меня есть правило: я не берусь за изображения икон или богохульных и провокационных работ.

Возраст моих клиентов варьируется от 18 до 35 лет. Профессии тоже разные: инженеры, юристы, журналисты, психологи, работники общепита и сферы кино, географы, волонтеры и врачи. Я каждый раз в приятном шоке, насколько все уникальные и крутые личности.

Антон Сакво, 37 лет Бьет тату в авторском стиле @skvgknrs

Изначально я рисовал граффити, иллюстрации и комиксы, но 10 лет назад мне в руки попала тату-машинка. В индустрию пришел со сформированным стилем: фокус моего внимания всегда был направлен через юмор, игру слов и двоякость толкования — тот самый пост-репост-модерн и лолсы.

Я среднестатистический коренной москвич, крещеный, но в церковь хожу нерегулярно. Однако православие — часть окружающего меня мира и культуры. Это и красивейшие храмы, и иконки на приборной панели почти каждой машины, которые и послужили мотивом для первой работы около религиозной серии. Нескончаемое количество референсов, зацепок и сюжетов нахожу именно в древности и современности родной культуры.

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Если поделить по категориям, то чаще всего у меня бьют мемные рисунки, храмы, иконы или религиозные сюжеты. Аудитория разнообразная, но нас роднит похожий взгляд на мир, оптимизм, какой‑то прикольчик… Мои татуировки не дают унывать.

Время сейчас неспокойное, в такие периоды в поисках опоры люди часто приходят к вере. Конечно, я слежу и за теми, кто фокусируется на православных, фольклорных и русских татуировках, но эти люди работали с подобной тематикой независимо от тренда. Если это начало чего‑то большего, то здорово. После периода мем-татуировок, не обремененных смыслом, рано или поздно наступит период эскизов глубоких и осмысленных. Современной русской культуре пора уже выдать что‑то особенное и стилистически, и концептуально.

Мария, 24 года Бьет тату в стиле неоготического романтизма @maryamlebleu

Ко мне в основном приходят люди от 22 до 30 лет, они чаще сами описывают идеи, по которым мы вместе составляем эскиз. Самая излюбленная вещь среди моих заказчиков — это кресты, надписи с молитвами и храмы.

Религиозная тематика татуировок — не новый тренд, их делали всегда. И, как ни крути, вера в нашей стране имеет большое значение в жизни людей. В моей точно.



Но думаю, что именно молодежь больше стала делать религиозные татуировки. Рисунки на теле — это своеобразный клич, заявляющий о том, к какому социальному слою ты себя относишь. Возможно, православные татуировки могут показаться оскорбительными, но если рассматривать веру как часть эзотерического мира, то нанесение сакральных для тебя слов на тело — способ приблизиться ко всему этому. Зачастую мои клиенты набивают православные символы, чтобы чувствовать себя защищеннее и ближе к Богу. Неверующие же, оперирующие понятиями энергии и квантовой физики, относятся к подобным рисункам как к чит-коду. Редко когда такие тату делают просто из любви к готическим визуальным образам.

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Откуда у молодых людей интерес к фольклору и вере? Мы просто взрослеем, вот и все. Набираемся опыта, переосмысляем ценности, боимся смерти, начинаем уважать жизнь. Со временем предаемся обыкновенной ностальгии — от ДНК своего народа никуда не убежать.

Кто и зачем набивает себе модные купола

Неля, 36 лет Экс-руководитель зуботехнической лаборатории в компании федерального значения

В 2020 году Антон Сакво набил мне первую православную татуировку — храм с куполами и надписью «золотце». Эскиз до сеанса не видела: просто пару минут полистала скетчбук Антона и поняла, что хочу именно эту тату. До сих пор не жалею, что доверилась этому импульсу. Через три года Антон делал мне и вторую православную тату — рождение Иисуса. Выбрала ее заранее, осознанно — этот праздник с детства казался волшебным. Кстати, среди изображенных животных в хлеву был мой пес — Антон, сам того не зная, нарисовал его мордочку.

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Ксения, 18 лет Учится на православном просветительском курсе, помогает людям с воцерковлением, ведет телеграм-канал «Побойтесь Бога»

Первую татуировку — православную девушку — я подарила себе на совершеннолетие. В ней я вижу образ маленького человека в большом храме. Эскиз никто долго не забирал у Алисы, и несколько лет мне он нравился. Перед сеансом попросила благословения — православные люди делают это перед каждым важным шагом: путешествием, сдачей экзаменов или вступлением в брак. Кроме того, я знала девочку, которая получила благословение, чтобы стать тату-мастером. Мой духовный наставник, кстати, не просил показать эскиз. Просто сказал: «Почему бы и нет?»

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Если духовник меня бы не благословил, наверное, я бы не сделала тату.

Благодаря тату я даже нашла новых знакомых. Однажды сидела с девочкой в кафе за соседними столиками и увидела, что у нее тоже есть татуировки от Алисы. Мы разболтались, провели вместе воскресный день и сходили в церковь — было здорово.

Люди удивляются: как православие может одобрить рисунки на теле. Да, монахом или священником с татуировками вы не станете. Но церковь сейчас относится к тату спокойнее. При этом никакой Николай Чудотворец на всю спину не будет считаться в РПЦ доказательством вашей веры, хоть татуировки набивали и древние христиане во времена гонений, и Николай II, причисленный к лику святых.

Пандемия и СВО показали людям, что деньгами и связями решить все не получится, а сила коллективной молитвы безгранична, и единственное утешение можно найти в вере. Молодежь действительно в последние годы устремилась в храмы. В ней есть запал и надежда, ребята с горящими глазами ходят в церковь каждое воскресенье, читают Писание, посещают курсы. Думаю, повлияло и то, что соцсети наполнились православием. Раньше блог у храма или священника считался чем‑то немыслимым. Сейчас же это не только норма, но и способ привлечь больше людей в церковь, что, на мой взгляд, очень здорово. Если православие не будет идти в одну ногу со временем, то мы его рано или поздно потеряем.

А что церковь думает о православных тату?

Илья Савастьянов Священник, настоятель сельского храма, автор блога о православии

Православным верующим не разрешается делать тату, и отношение Церкви к этому вопросу не изменилось — оно как было неодобрительное, так и осталось. В Ветхозаветной книге Левит написано: «Не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь» (Лев. 19: 28). Косвенное упоминание о татуировках есть и в Апокалипсисе Иоанна Богослова, где нас предостерегают не наносить на себя рисунки в виде знаков зверя.

В ветхозаветные времена язычники, жившие по варварским законам, наносили на себя татуировки, а данная Богом заповедь не делать наколки на теле призывает народ Израиля отличаться от язычников.

Если не касаться вышеуказанных библейских запретов, которые имеют косвенный характер, то по православному вероучению на основании Священного Писания человек сотворен по образу и подобию Божьему, и внесения изменений в виде татуировок в облик человека — это вмешательство в Божий замысел, недовольство этим образом. Именно поэтому Церковь не одобряет татуировки, пластические операции и другие необратимые изменения в образ человека. Есть исключения: в местах, где сохраняются жестокие гонения, верующие наносят тату креста, и в таком случае возможно снисхождение, тем более это небольшое изображение и только на груди.

Почему молодые люди заинтересовались православием

Илья Дорханов Социолог компании Russian Field

Опросы показывают, что за последние годы популярность православия среди молодежи действительно немного возросла: по данным ВЦИОМ, если в 2019 году православными себя называли 23% респондентов 18–29 лет, то в 2023-м — уже 29% . Нельзя сказать, что это кардинальный рост, однако он может свидетельствовать о существовании тренда в молодежной среде, пусть и не такого уж мощного.

По данным Russian Field от мая 2022 года, среди условных «старших зумеров» и «младших миллениалов» (в группе 18–29 лет) к православию себя причислял 51% опрошенных. Это наименьший результат среди всех возрастных групп. Однако, судя по всему, вера для молодежи играет несколько другую роль, нежели чем для старших поколений: например, храм (церковь, мечеть или синагогу) хотя бы раз в месяц посещает 21% ребят 18–24 лет, сообщил ВЦИОМ в 2023 году. Возможно, настоятели поспорили бы с этими данными, и, быть может, молодежь действительно несколько завышает в опросах свою религиозную активность. Однако это само по себе показательно: молодые не стесняются веры и религиозности, а, наоборот, подчеркивают их.

Нынешние зумеры — это в том числе и дети участников «церковного возрождения» 1990-х, тех, кто пришел к православию в подростковом или молодом возрасте. Те из них, кто остался религиозным человеком, и детей воспитывал в том же ключе, приобщал к православной вере. Есть, конечно, молодые люди, которые выросли в не очень религиозных или нерелигиозных семьях, но по тем или иным причинам сейчас пришли к православию. Возможно, именно эти парни и девушки сегодня в опросах отвечают, что посещают церковь минимум раз в месяц. Предполагаю, что еще больше среди зумеров тех, кто не стал активным прихожанином, но осознанно исповедует православие и всерьез разделяют его ценности.

Лиза Балацюк Преподаватель и аспирант департамента социологии НИУ ВШЭ, автор телеграм-канала «Репортаж со дна»

Тренд на православие и поиск духовности среди молодежи можно понимать как одну из реакций на окружающее нас «общество риска»Термин, введенный немецким социологом Ульрихом Беком. , в котором ответственность за структурные проблемы переносится на отдельного индивида, а не на группу или институт. Общество постмодерна гипериндивидуализировано, а жизненный путь человека понимается как набор безграничных возможностей (и таких же безграничных сложностей). Если раньше этот путь указывали устойчивые институции — например, церковь — то теперь молодым людям предлагается полагаться на свободу выбора.

В таком текучем мире человек может искать константы в своей жизни. И религия может дать такую точку опоры и ориентиры.

При этом российская молодежь сейчас сталкивается с рядом ограничений — и экономических возможностей, и гражданского публичного участия в жизни общества. Отсюда смещение фокуса у молодых людей на частную жизнь, куда можно отнести и духовные поиски.

Православие — культурный гегемон в поле российской религии, в том числе за счет дискурса о том, что такая вера — часть национально-культурной идентичностиЧеснокова В.Ф. «Тесным путем: Процесс воцерковления населения России в конце XX века». М.: Академический проект, 2005.. Поэтому оно может стать более мейнстримным и востребованным среди молодых россиян. Большой интерес у молодых сохраняется и относительно нью-эйдж культуры: таро, йоги и астрологии.