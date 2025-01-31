«Стадион не заполнит дыру внутри»: помогает ли сцена проживать эмоции? Отвечают комики

Если все вместе с тобой посмеялись над проблемой, возможно, после этого она как минимум уменьшилась в масштабах. Работает ли это, когда ты профессионально смешишь людей? Может ли творчество заменить терапию? Мы поговорили об этом со стендап-комиками и узнали у них, ради чего они оказались на сцене.

Женя Сидоров Стендап-комик, автор подкаста «Два феникса» и телеграм-канала «Женя Сидоров здесь»

«Когда я начинал заниматься стендапом, больше всего мне хотелось власти. Я переехал в Москву в семнадцать лет и был одинок. У меня не было друзей, хотя в родном селе я был первым парнем на деревне, везде во всем участвовал. А в Москве оказался просто одиноким мальчиком. И мне хотелось управлять эмоциями людей : заставлять их смеяться и удивляться, видеть, как они взглядами ловят мои движения, следят за каждым словом. Власть и свет софитов — вот о чем я мечтал. Я не состоял в отношениях — не было рядом человека, с которым я мог бы обмениваться энергией. И в поисках этого я вышел на сцену».

«Публичные выступления могут помочь вам побороть комплексы и ощущения ненужности, но нужно понимать, что сцена — адреналин: вам будет хотеться все больше и больше».

«И если в начале вы ощутите эйфорию, то потом даже стадион не сможет заполнить дыру внутри — вспомним, что случилось с Моргенштерном*».

«Естественно, все скачки адреналина и эндорфинов расшатывают нервную систему, и в итоге вам придется на что‑то переключиться. Поэтому сейчас я много занимаюсь йогой, а сцена мне показана в ограниченных количествах. Стараюсь переходить на соцсети, например, транслировать свои мысли в телеграм-канал. Подобное тоже оказывает пагубное влияние, но все же это не такой опасный наркотик, как сцена. Ты не видишь живые человеческие эмоции — есть только лайки и дизлайки».

Лев Еременко Стендап-комик, автор концерта «Прямо сейчас» и телеграм-канала «ЛевТигр»

«Я уверен, что никто не идет на сцену с осознанной целью проработать переживания, но, конечно, в процессе сцена многим помогает с чем‑то справиться. Большинство ощущает признание: выходишь на публику, и, если у тебя хорошо получается, ты будто становишься хорошим и любимым, ощущаешь себя в порядке. Хотя по факту ты хотел что‑то уровня любви матери, а получил дешевую китайскую игрушку из киоска .

Бывает, что тебя что‑то волнует, ты выносишь это на сцену, и будто становится чуть легче, когда все посмеялись. Но никакого терапевтирования в этом нет, на мой взгляд: проблему таким образом не решить. Ты можешь снять легкое напряжение с волнующей темы, но уйдет ли она после этого из твоей жизни? Вряд ли. Поэтому, как правило, если я о чем‑то рассказываю со сцены, это уже пережитый опыт.

Однажды я поймал себя на том, что, вместо того чтобы забыть бывшую девушку, я стал писать про нее шутки, рассказывать их на открытых микрофонах. И получается, что утром я вбиваю информацию про нее в текст, а вечером еще и вслух произношу это. Чем я вообще занимаюсь? Так себе способ забыть бывшую. Ее работа почему‑то не крутится вокруг воспоминаний обо мне».

«С самого детства я использую шутки как привычную для меня защитную реакцию на внешние обстоятельства, всегда таким образом пытался упорядочить реальность вокруг себя, как‑то ее нормализовать».

«Со школьных лет я стал язвителен и саркастичен: не было места, где я мог бы просто позлиться и полноценно выразить эту эмоцию, и я нашел выход — стал оборачивать агрессию в юмор.

Стендап я прежде всего ценю за что‑то смешное. Рефлексию тоже можно сделать прикольной — чтобы она не выглядела душной или дешевой и не звучала в духе банального заключения „Любите маму и папу“. Я люблю наблюдать за тем, как работает мозг человека, как уникально устроен его мыслительный процесс ».

Сева Ловкачев Стендап-комик, автор телеграм-канала «Человек и загон»

«Я не думаю, что у меня по жизни образ беззаботного и веселого человека. Недавно у меня рилс завирусился, я полез в комменты, там пишут: „У Ловкачева вообще есть что‑нибудь годное?“, и ему отвечают: „Ну у него в основном про гештальты и старение“ . Я много рефлексировал и до занятий стендапом, например, несколько лет ходил к психоаналитику, пока работал в IT-компании. Невротичность у меня повышенная. Да и я, собственно, создатель телеграм-канала, который называется „Человек и загон“ — это о чем‑то говорит. Я сейчас снова в терапии: как раз работаю над тем, что уже не просто много рефлексирую, а занимаюсь оверфинкингомОт анг. overthinking — „избыточное мышление“. — это когда ты постоянно плодишь новые загоны.

Выступления на сцене тесно связаны со стыдом. Вот ты произносишь шутку, а в зале слышно только вытяжку, потому что никто не смеется. Это публичный стыд, и тебе приходится с ним работать. Зато теперь, если за праздничным столом или на мероприятии в школе у сына происходит какой‑нибудь тотальный кринж, я спокойно его выношу, потому что уже тренированный в этом плане . Вот пилотов-истребителей учат переносить перегрузки, чтобы у них в глазах не темнело, — то же самое со стендап-комиками частично происходит».

«У любого творчества есть терапевтический эффект, потому что оно связано с поиском нестандартного решения проблемы».

«На мой взгляд, это проявляется и в стендапе. Но если ты хочешь хороший законченный монолог или концерт, то проблема должна быть проработана раньше — пока этого окончательно не произойдет, будет зиять открытая рана. А с ней далеко не уйдешь: либо тему не раскроешь, либо все будет похоже на обыкновенное нытье. Возможно, это мой снобистский взгляд, но, как правило, такое заметно. Если хочешь получить терапевтический опыт — иди в терапию. (Здесь должен быть переход к рекламной интеграции, да?)»

Ирина Мягкова Креативный продюсер и ведущая «Женского стендапа» на ТНТ, ведущая и продюсер шоу «Личка»

«Юмор — это защитная реакция организма, поэтому, естественно, психологический аспект в стендапе присутствует. Самые смешные шутки чаще всего основаны на боли, но, чтобы эта боль стала действительно смешной, ты должна до этого проработать все связанные с ней эмоции: прожить, прострадать. А пока тебе больно, тебе не смешно!

В подготовке материала я отталкиваюсь от событий в жизни, эмоций. Когда ничего не происходит, не о чем писать. При этом важно, что рефлексировать — не значит анализировать только негативные события. Я, например, намного лучше пишу, когда у меня в жизни все прекрасно. Не причисляю себя к тем, кто без страданий не готов писать. Чем я счастливее, тем работоспособнее.

Ни один нормальный здоровый человек не может быть вечно на позитиве. В жизни происходит много разных событий, у всех бывают тяжелые дни, но выступать все равно нужно даже в такие моменты. Зрители приходят смеяться на мой концерт, поэтому иногда приходится делать вид, что ты веселая. Но есть существенная разница между „бывают тяжелые дни“ и „вечно тяжелые дни“.

Год назад я поняла, что больше не могу писать и выступать: я выгорела. Тогда приняла решение, что не вернусь к этому, пока снова не захочу. И за полгода не написала вообще ни слова. Было здорово! Очень важно отдыхать и не загонять себя. Зато я действительно отдохнула и сейчас уже написала новый концерт, с которым в 2025 году планирую поехать в тур».

Игорь Тарлецкий Стендап-комик, автор телеграм-канала «Комик Игорь Тарлецкий»

«Стендап как жанр предполагает рефлексию, но я туда изначально пошел ради дополнительного веселья в жизни: в университете я вообще занимался всеми видами творчества, которые предоставляло это место. Мне просто нравилось дурачиться, и я шутил на выдуманные темы. Если среди этого и поднимались какие‑то переживания, то это были глубоко зарытые травмы, которые я с ходу не видел».

«Стендап классен тем, что ты действительно можешь бороться с комплексами. Если у тебя есть черты внешности или характера, из‑за которых ты переживаешь, можешь пошутить об этом и принять эту боль».

«Чувствуешь себя тупым — рассказываешь о том, насколько ты тупой, и все смеются, а тебе почему‑то становится легче. Но при этом у меня есть фобия, что благодаря этому ты можешь привыкать к своим порокам и вместо избавления от них начнешь эксплуатировать: „О, снова моя тупость проявилась — получится еще одна шутка, на которой можно заработать“. Поэтому не сказал бы, что я с помощью стендапа решал свои проблемы.

Точно не стоит путать стендап с психоанализом: якобы ты проговорил что‑то, таким образом будто докопался до глубинных причин своих поступков и стал лучшей версией себя. Комедия основывается на реальности и вдохновляется ей, но тем не менее не отражает ее полностью. Когда ты занимаешься стендапом, ты, может, и получаешь какой‑то терапевтический эффект, но на том уровне, ради чего сорокалетние мужики на рыбалку ездят. Ты просто в процессе кайфуешь, расслабляешься, снимаешь стресс — мне кажется, это основной выхлоп».