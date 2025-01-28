Чтобы меньше переживать за бабушку: тревожная кнопка, умная трость и еще 8 гаджетов

Мы хорошо понимаем тревогу за пожилых родственников — особенно за тех, кто живет один. Если вам важно даже на расстоянии постоянно быть в курсе самочувствия родных, присмотритесь к современным приложениям и гаджетам. Технологии в нужный момент помогут подать срочный сигнал о помощи, а вам позволят следить за разными показателями здоровья близких.

Приложения для контроля приема лекарств LifeCare

Приложение помогает контролировать прием лекарств. Можно выбрать тип препарата, установить время приема, а также добавить уведомления от чат-бота . Еще LifeCare позволяет синхронизировать несколько аккаунтов —например, чтобы следить за соблюдением плана лечения близкого человека. А напомнить родному о том, что необходимо принять нужный препарат, поможет функция автоматического звонка.

LifeCare работает по подписке (на месяц, полгода и год). Пока приложение доступно только на базе «ВКонтакте», но разработчики пишут, что скоро появится версия в Telegram.

Установить сайт Стоимость премиум-подписка — 349 р. в месяц, 2589 р. в год

Приложения для отслеживания уровня глюкозы LibreLinkUp

С помощью LibreLinkUp можно дистанционно следить за уровнем глюкозы родных, которые пользуются датчиком FreeStyle Libre и одноименным приложением. Чтобы поделиться показателями с близким человеком, достаточно пригласить его в приложении. Еще LibreLinkUp сообщает о резких изменениях уровня глюкозы как пользователю, так и его родным , чтобы была возможность получить или оказать своевременную помощь. Но эта функция работает только при использовании датчиков последних моделей — FreeStyle Libre 2 или FreeStyle Libre 3. Если приложение потеряет связь с датчиком, оно также подаст сигнал.

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Часы безопасности Oldmen R10

Часы безопасности Oldmen R10, 7400 рублей

Часы предназначены для пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья или когнитивными нарушениями. У девайса есть индикатор падения: если человек упал или потерял сознание, его экстренный контакт получит автодозвон . В случае, когда владелец устройства срочно нуждается в помощи, но находится в сознании, ему достаточно нажать кнопку SOS, и родственникам придет уведомление. .

Есть функция GPS — она позволяет отслеживать местоположение человека. А еще часы автоматически каждые 5 минут проверяют и фиксируют пульс владельца и примерный уровень артериального давления. Все эти данные можно отслеживать в любой точке мира.

Умная трость

Это не просто трость: в нее встроены функции мощного LED-фонаря, FM-радио и сирены. Ручка сделана из нескользящего материала, благодаря чему ее легче удерживать. Чтобы активировать сирену при падении и таким образом привлечь внимание окружающих, нужно нажимать на соответствующую кнопку в течение 3–5 секунд. Умная трость полностью заряжается при помощи USB-кабеля за 3 часа.

Беспроводная GPS-метка

Компактное устройство поможет всегда оставаться в курсе, где находится пожилой родственник , — это особенно важно для людей с когнитивными расстройствами. Модель от Samsung отличается удобным креплением. Девайс работает от аккумулятора, это позволяет использовать метку в течение длительного времени и не беспокоиться о зарядке.

Спасательное устройство от удушья

Устройство работает как тренажер для дыхания, но в чрезвычайной ситуации поможет спасти жизнь при удушье — первую помощь можно оказать и себе, и другому . Легкая конструкция из пластика повторяет линии лица, что делает дыхание более комфортным. А благодаря компактному размеру устройство удобно брать с собой.

Умная колонка

Умная колонка способна не только развлекать пожилых людей — отвечать на вопросы, рассказывать новости и прогноз погоды, искать нужные запросы в интернете или включать музыку. Она также позволит вам быть в курсе состояния и самочувствия близкого человека: вы можете позвонить прямо на устройство. Или, наоборот, пожилой человек при помощи голосовой команды свяжется с вами или экстренными службами. Еще в «Яндекс Станции» есть режим радионяни — он пригодится, чтобы удостовериться, что с вашим родным все в порядке.

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Браслет с кнопкой SOS

В устройство можно добавить три экстренных номера — на них придет вызов при удержании тревожной кнопки в течение 5 секунд . Еще браслет отслеживает частоту пульса и давление — эти данные затем отображаются в приложении — и поддерживает функцию GPS. А комплекте идет USB-кабель для магнитной зарядки.

Кнопка аварийной сигнализации

Максимально простой и понятный девайс, в котором нет ничего лишнего — его легко повесить на шею или закрепить на любой поверхности. Устройство синхронизируется с приложением Smart Life, в котором есть опция совместного использования. Настройте экстренный контакт — и вам на смартфон придет уведомление, если владелец кнопки нажмет на нее.

Умное кольцо с тревожной кнопкой