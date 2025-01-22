Пока одни на скамье подсудимых видят монстра, другие в этот же момент могут любоваться его чертами лица и даже фантазировать о свадьбе. Разбираемся, откуда берется желание идеализировать преступника, почему внешнюю красоту приравнивают к внутренней, и как сказки и кино внушили нам мысль, что злодея можно опознать с одного взгляда.

Все строится на мелочах

Романтизация преступников начинается с безобидных на первый взгляд примеров: Робин Гуд в общественном сознании благородный персонаж, который раздавал беднякам деньги. Воспоминание о том, что он возглавлял банду разбойников в Шервудском лесу и грабил богатых, уже идет как уточнение мелким шрифтом. Между прочим, на кражах список «деятельности» этой шервудской компании не заканчивается: в одной из баллад Робин Гуд убивает и обезглавливает своего врага Гая Гизборна, а в другом сюжете его приятель и участник банды лишает жизни невинного мальчика.

С Бонни и Клайдом ситуация еще более «запущенная»: благодаря поп-культуре (вспомним песню группы «Сплин») американская парочка стала символизировать идеальные отношения и вечную любовь . Смерть в один день — это, конечно, романтично, но не когда рейнджеры и полицейские выпускают по вашей машине 167 пуль. Правоохранители неспроста охотились за Бонни Паркер и Клайдом Бэрроу: эти двое не только грабили банки, заправки и магазинчики, но и совершали нападения и убийства.

Сериал «Слово пацана» про подростковые казанские банды 80-х тоже обвиняли в излишней романтизации насилия. Вокруг проекта Жоры Крыжовникова образовалась мощная фанбаза, которой нравилось использовать новую для себя лексику и снимать тиктоки под песню «Пыяла» группы «Аигел»: все это будто заслоняло собой неутешительную судьбу героев и их реальных прототипов.

Фандомы серийных убийц

Отдельные случаи объяснимы: исторический прототип Робин Гуда жил аж в XIII веке, для нас он больше литературный или мультипликационный герой, чем реальный разбойник. Но фандомы есть… и у серийных убийц, чьи преступления доказаны . Самый известный советский маньяк Андрей Чикатило лишил жизни по меньшей мере 43 человека. Он был насильником, убийцей, педофилом и каннибалом, осужденным и казненным в 1994 году. Но впоследствии для некоторых вдруг стал «жертвой советского режима» — так его, например, представляли в одной из групп «ВКонтакте». Кто‑то посвящал маньяку восторженные стихи, их до сих пор можно найти в сети.

Битцевский маньяк Александр Пичушкин, убивший не менее 49 человек, тоже обзавелся фанбазой. В начале 2023 года член СПЧ и правозащитница Ева Меркачева подала жалобу в Роскомнадзор с просьбой заблокировать сразу два сообщества «ВКонтакте»: «Александр Пичушкин. Битцевский гамбит» и «Александр Пичушкин и тайны леса», суммарно в них состояло почти 4 тысячи человек. « [В этих группах] с утра до вечера признаются в любви к битцевскому маньяку Пичушкину. Там такой контент, что с ума можно сойти , — возмущалась тогда Ева Меркачева.— И это все читать могут — и читают — подростки. Одна девочка — я с ней списалась — ответила, что любит маньяка и будет ждать. Непонятно чего». Сейчас паблики недоступны на территории РоссииХотя сначала Роскомнадзор отказался блокировать сообщества фанатов Александра Пичушкина., но раньше серийному убийце там посвящали восторженные посты: например, одобряли его одержимость «сверхидеей» — якобы убивал он только «недостойных».

Феномен не исключительно российский: американский убийца Тед Банди обзавелся многочисленной группой фанаток. Незадолго до казни он признался в убийстве 30 девочек и девушек, но реальное число его жертв может быть еще больше. Однако многие опускали этот факт, глядя на его привлекательное лицо: поклонницы заваливали его письмами и приходили на заседания, а Кэрол Энн Бун заключила с ним брак прямо в зале суда и потом даже родила от него дочь.

Тед Банди © Bettmann/Getty Images

В начале 2019-го года Netflix выпустил сериал «Беседы с убийцей: Записи Теда Банди». Через два дня после этого вышел триллер «Красивый, плохой, злой», где серийного убийцу сыграл Зак Эфрон. Вскоре после обеих премьер Netflix вынужден был обратить внимание зрителей, что главный герой — настоящий монстр. «Видим много разговоров о сексуальности Теда Банди и хотели бы мягко всем напомнить, что в мире огромное количество сексуальных мужчин — и большинство их них не являются осужденными серийными убийцами », — написали представители стримингового сервиса в твиттере.

Даже не критикуя появление кинопроектов про манька, некоторые видят большую опасность в том, что «образ Банди-красавчика по сей день в какой‑то степени затмевает образ Банди-психопата».

Кто чаще всего романтизирует преступников?

Женщины и подростки. В случае с первыми за этим может стоять и личный травматичный опыт в прошлом, и высокий уровень эмпатии. У романтического и сексуального влечения к преступнику даже есть термин — гибристофилия (неофициально его называют синдромом Бонни и Клайда).

Дарья Яушева Клинический психолог, автор телеграм-канала «Психолог пишет»

«Женский интерес к преступникам может быть связан с динамикой власти — со стремлением вернуть себе ощущение контроля. Такие женщины, как правило, не жестки по природе, но они могли сталкиваться с применением эмоционального или физического насилия в их сторону. Впоследствии они ставят себя на место убийц, чтобы пережить эти ощущения с противоположной стороны, соприкоснуться с другим опытом.

Они же часто вступают в контакт с преступниками, пишут письма, ждут их. И это способ компенсировать травматичный опыт. Своего рода инверсия: они оказываются выше, чем насильник, получают возможность контролировать процесс коммуникации .

Кроме того, женщины иногда пытаются обнаружить в преступнике что‑то человечное, найти ответ на вопрос, что в его жизни пошло не так. И это может трансформироваться во влечение, если они считают, что могут „исправить“ или „спасти“ нарушителя закона».

Женщины — главные фанаты тру-крайма. Одна из причин связана с тревогой и стремлением понять мотивы преступника. «Мы подвержены иллюзии, что знание — это контроль, — объяснила „Афише Daily“ Дарья Яушева. — Для женщин характерно желание собирать „красные флаги“, которые помогли бы распознать злоумышленника и обезопасить себя. Они стремятся понять, какими мотивами руководствовались мужчины, и таким образом пытаются почувствовать себя в безопасности». Эту теорию подтверждает одна из самых известных тру-крайм журналисток Саша Сулим: недавно она призналась, что выбрала эту сферу, желая побороть страх перед маньяками, который возник у нее еще в детстве. Девушка считает, что подробное погружение в жуткие истории помогает ей меньше бояться — ведь неизвестность пугает больше .

В случае с подростками интерес к этой теме носит иной характер.

Дарья Яушева Клинический психолог, автор телеграм-канала «Психолог пишет»

«Подростковый возраст — период поиска себя, самоидентификации, бунта, сепарации от родительской семьи. Все это совпадает с этапом, когда критическое мышление до конца еще не сформировано.

Подросток ищет яркую вдохновляющую фигуру. Его может заинтересовать человек, рискнувший бросить вызов обществу, перейти допустимые границы. Изучая биографию преступника, подросток примеряет на себя его путь, мысленно тестирует: „А каково это — быть таким?“ Идентификация с преступником может быть способом справиться с ощущением одиночества, несправедливости, отверженности. Она дает иллюзию силы и контроля.

Еще подростковый возраст — период тестирования иерархических связей в обществе. А преступник — тот, кто воспользовался своей властью над другим человеком. И такая сила может быть привлекательной для подростка, который начинает разбираться в том, как устроено общество.

Это вовсе не означает, что такой юноша или девушка обязательно повторят опыт героя тру-крайм истории. Чтобы это произошло, интерес должен наложиться на уже имеющуюся патологию».

Красивый — значит, хороший?

Луиджи Манджони © XNY/Star Max/GC Images

Да, внешность может сильно сбивать с толку. Привлекательных людей принято наделять целым списком положительных характеристик: мысль «Какие приятные черты лица!» во многих случаях будет сопровождаться домыслом «Да и человек хороший, вероятно» . Но это не более чем когнитивное искажение, которое называется гало-эффект (или же эффект ореола). Масштабное международное исследование 2022 года показало, что красота внешняя воспринимается как красота внутренняя: участники эксперимента описывали обладателей привлекательных мужских и женских лиц как более уверенных, эмоционально стабильных, умных, ответственных, общительных и заслуживающих доверия.

Это опасная обманка: физиогномикаНаучно не доказанный способ определить тип личности человека, опираясь на его внешние черты и мимику. псевдонаучна, и по внешности человека не стоит судить о его личных качествах. Некоторые преступники красивы по многим современным меркам: недавний громкий пример — 26-летний Луиджи Манджони, которого обвиняют в убийстве Брайана Томпсона, CEO крупнейшей американской страховой компании. Как только в СМИ появилось имя и фото задержанного, пользователи соцсетей помешались на юноше: охарактеризовали его как «горячего» и начали пророчить ему карьеру супермодели . Благодаря «милым» аккаунтам подозреваемого, число фанатов Манджони выросло: помимо топлес-фотографий там обнаружили его посты, историю прослушиваний в спотифае и обзоры книг на платформе Goodreads. Внешность стрелка заставила людей искать доказательства его невиновности или даже обещать дождаться его из тюрьмы (пускай и в шутку).

Дарья Яушева Клинический психолог, автор телеграм-канала «Психолог пишет»

«Привлекать может и та идея, которая заставляла маньяка совершать преступления. Это называется „фасцинацией идеологии“, то есть сильным увлечением чужой концепцией или системой взглядов. У преступников, как правило, есть объяснение, почему они совершают преступления. Это может быть борьба с аморальностью, несправедливостью, религиозный фанатизм. Человек может начать разделять эти идеи, игнорируя насилие.

Всплеск интереса к Луиджи Манджони, которого обвиняют в убийстве главы страхового фонда, отчасти связан с тем, что люди разделяли его идеи, видели в нем героя , „восстановившего справедливость“ и выступившего против системы, с которой они ассоциировали убитого. Произошла инверсия ролей — преступник стал жертвой, а убитый воспринимался как преступник ».

Домыслы, что Манджони однажды мог бы построить модельную карьеру, не так пусты и неоправданы, как может показаться на первый взгляд. Некоторым преступникам это действительно удавалось: так, например, Джереми Микс , которого приговорили к двум годам заключения за незаконное хранение оружия, в 2016 году начал модельную карьеру. Первое портфолио он снимал под домашним арестом, а потом вышел на подиумы .

Юношу Мехи Аланте Лаки в том же 2016-м арестовывали пять раз (среди прочего его обвиняли в предполагаемом нападении на женщину). И один из магшотов принес американцу популярность: будущих поклонников привлекла его выраженная гетерохромия — один глаз голубой, а другой карий. Уже на следующий год Лаки подписал контракт с модельным агентством в Атланте.

Мехи Аланте Лаки © WWD/Getty Images

Поп-культура тоже сыграла роль

Под влияние гало-эффекта мы начинаем попадать еще в детстве, и большую роль в этом играют сказки и мультфильмы: все отлично помнят, как выглядят Кощей, Баба-яга, злая колдунья Бастинда из «Волшебника страны Оз» — все в их внешности намекает, что с ними лучше не связываться . Зато с Белоснежкой, Иваном-царевичем, Василисой Прекрасной (тут даже из имени все понятно) ситуация обратная.

Мы вырастаем, кинопредпочтения меняются, а ситуация остается прежней: посмотрите на Рокки Бальбоа из франшизы «Рокки» и на Ганнибала Лектера из «Молчания ягнят». Кто из них скромный добродушный вдовец, а кто каннибал?

В 2017 году сотрудники медицинского филиала Техасского университета в Галвестоне сравнили внешность десяти кинозлодеевИх взяли из списка «100 величайших злодеев Американского института киноискусства». и десяти положительных героев. Выяснилось, что персонажи из второй категории конвенционально красивы, а при изображении негодяев создатели используют некоторые дерматологические состояния: алопецию, глубокие морщины, шрамы, бородавки .

В последние годы особенности кожи стараются не выставлять в намеренно негативном ключе: в 2018 году Британский институт кино даже отказался финансировать фильмы со злодеями со шрамами на лице.

В 2020 году Энн Хэтэуэй сыграла главную роль в фильме «Ведьмы» режиссера Роберта Земекиса. Героиню фэнтези показали со шрамами на лице и с тремя пальцами на каждой руке. Создателей картины обвинили в трансляции послания, что особенности развития конечностей ассоциируются с монстрами. Студия Warner Bros. извинилась: там сообщили, что «сожалеют о любом нанесенном оскорблении» и подчеркнули, что «не хотели, чтобы кто‑нибудь из зрителей узнал себя в фантастических, нечеловеческих существах».

В чем опасность романтизации преступлений?

Дарья Яушева Клинический психолог, автор телеграм-канала «Психолог пишет»

« Романтизация преступников ведет к дегуманизации и девальвации ценности человеческой жизни. Это обесценивает страдания жертв и их родственников, — причем не только жертв конкретного преступника, но и всех, кто пережил схожий опыт. И, к сожалению, это все создает риск подражания: прежде всего со стороны тех, кто испытывает эмоциональные или психические трудности».

«Романтизация может размывать границы между добром и злом. Это искажает моральные ориентиры, что особенно опасно для подростков».