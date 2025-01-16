Гид по подбору психолога: как найти своего и что нужно знать перед первой консультацией

Путь к психотерапии может быть тернистым: в дело вступают страхи, стереотипы, стигматизация. Но работа со специалистом помогает узнать себя и улучшить качество жизни. К тому же, все может оказаться проще, чем кажется на первый взгляд. Мы подготовили простую памятку с ответами на главные вопросы о начальных этапах терапии.

Материал подготовлен совместно с Екатериной Артеменко — практикующим психотерапевтом, комьюнити-директором сервиса онлайн-психотерапии «Ясно».

Психолог? Психиатр? К кому обращаться и в чем разница?

Выбор специалиста зависит от специфики вашей проблемы.

Психолог

Начать можно именно с него — при необходимости он направит к коллегам. У этого специалиста может не быть медицинского образования, но должна быть профессиональная переподготовка. Он помогает справляться с временными трудностями, неудовлетворенностью жизнью, проблемами в отношениях и другими кризисными ситуациями.

Клинический психолог

Имеет не медицинское, а психологическое образование, но проходит дополнительную специальную подготовку. Эти специалисты помогают при повышенной тревожности, навязчивых мыслях, раздражительности, апатии и психосоматических заболеваниях. Они же могут проводить диагностику психических расстройств и направлять пациентов к психиатрам или психотерапевтам.

Психотерапевт

Специалист с высшим медицинским образованием. Он может проводить психотерапию и назначать медикаменты, помогая пациентам с паническими расстройствами, депрессиями, посттравматическим синдромом и расстройствами пищевого поведения. Психотерапевты не занимаются лечением тяжелых психических расстройств, таких как шизофрения, но могут диагностировать их и направлять к психиатру.

Психиатр

Врач с высшим медицинским образованием. Он может выписывать лекарственные препараты и давать заключения о состоянии психического здоровья пациента. Психиатры работают с суицидальными мыслями, галлюцинациями, выраженной тревогой, нарушениями сна и другими серьезными психическими расстройствами.

Мифы и заблуждения о психотерапии

Миф 1: существует определенное количество сеансов, которые нужно посетить у психолога.

Заранее установленного числа сессий для решения запроса нет. Стоит обращать внимание на динамику состояния и ориентироваться на внутренние ощущения.

Миф 2: психотерапия — это быстрый процесс.

Все наоборот: психотерапия — продолжительная работа, которая постепенно меняет мироощущение и помогает лучше понимать свои эмоции.

Миф 3: психотерапевт может решить все мои проблемы.

Психолог лишь помогает клиенту лучше узнать себя. Никто кроме вас не способен решить ваши проблемы, но с профессиональной поддержкой специалиста помочь себе будет проще — он, будто проводник, поможет вам углубиться в свои состояния и эмоции.

Миф 4: в психотерапии нет смысла, поговорить можно и с друзьями.

Специалист создает особое пространство, в котором сопровождает человека, помогая в реализации его запросов. Общение друзей — это обмен. Терапевт же не просто внимательно выслушивает, целиком погружаясь в проблему во время консультации, но и связывает новую информацию с тем, что клиент говорил до этого. Комплекс профессиональных наблюдений позволяет вовремя сказать нужные слова или предложить важное действие.

Миф 5: к специалисту стоит идти, когда уже совсем невыносимо.

Здесь как со стоматологом: можно, конечно, пойти к специалисту, когда боль уже нестерпима, но лучше предотвращать тяжелые случаи. Психотерапия — в каком‑то роде психогигиена, которая позволяет вкладываться в настоящее и будущее ментальное благополучие. Это процесс, помогающий сделать жизнь более яркой, заметной, наполненной.

Хочу пойти в психотерапию. Что делать в первую очередь?

Определиться с целями Подумайте, что именно вы хотите изменить в своей жизни. Улучшить общее эмоциональное состояние, решить конкретные проблемы, повысить самооценку? Но слишком долго думать над запросом не обязательно — его вам поможет сформулировать психолог.

Выбрать время Определите, когда вам удобнее посещать специалиста — в зависимости от вашего графика и предпочтений. Важно, чтобы в момент сессии вы находились в комфортной обстановке, которая поможет вам расслабиться.

Найти специалиста Подберите психолога, с которым вам будет комфортно работать — учитывайте опыт, методы работы и прочие параметры.

Подготовиться к первой встрече Запишите все мысли и вопросы, которые хотите обсудить. Если вы будете вести записи до и после сеансов, они помогут вам лучше осмыслить происходящее с вами и не забыть важные детали.

По каким критериям выбирать психолога?

Образование

Убедитесь, что у специалиста есть высшее образование в области психологии.

Убедитесь, что у специалиста есть высшее образование в области психологии. Опыт

Обратите внимание на количество часов, в течение которых психолог работал в определенной методике (например, 100 часов в гештальт-терапии). Опыт работы в конкретном подходе может свидетельствовать о профессионализме.

Обратите внимание на количество часов, в течение которых психолог работал в определенной методике (например, 100 часов в гештальт-терапии). Опыт работы в конкретном подходе может свидетельствовать о профессионализме. Супервизия

Супервизия Один из методов теоретического и практического повышения квалификации специалистов в области психотерапии. важна наравне с другими параметрами — это тоже показатель профессионализма.

Какие методы и подходы психологи используют в своей практике?

Психологические методы можно сравнить с разными языками, которые служат одной цели — помочь человеку разобраться в себе и улучшить состояние.

Вот самые распространенные Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ): помогает избавиться от страхов, ложных ожиданий и неадаптивных моделей мышления.

Гештальт-терапия: фокусируется на осознании настоящего момента и решении текущих проблем.

EMDR-терапия: применяется для работы с последствиями психологических травм.

Психодинамическая терапия: исследует глубинные психологические конфликты и их влияние на поведение в настоящем.

Не пугайтесь разнообразия подходов: психолог поможет выбрать тот, который будет наиболее эффективен именно для вас.

Есть ли разница между онлайн и офлайн-консультациями?

Эффективность терапии, как онлайн, так и офлайн, всегда зависит от того, насколько человек замотивирован менять свою жизнь, углубляться в процессы, исследовать себя, формат сессий при этом не принципиален. В отдельных случаях рекомендуются личные встречи со специалистом (в основном это касается работы с психиатром): например, когда клиент в пограничном состоянии, с ярко выраженной суицидальной динамикой и так далее.

Мы назначили первую консультацию. Что мне стоит уточнить у специалиста?

На первой сессии важно задать несколько ключевых вопросов, чтобы лучше узнать психолога и понять его методы работы.

«Что будет происходить во время сеансов?» — Узнайте, какие этапы психотерапии вас ожидают.

— Узнайте, какие этапы психотерапии вас ожидают. «Как будет проходить терапия?» — Уточните, какие методы и подходы использует психолог, и как они могут помочь в решении ваших проблем. Важно обсудить, как часто будут проходить сеансы, их продолжительность и формат (очный или онлайн).

— Уточните, какие методы и подходы использует психолог, и как они могут помочь в решении ваших проблем. Важно обсудить, как часто будут проходить сеансы, их продолжительность и формат (очный или онлайн). «Какие методы психотерапии вы используете?» — Поинтересуйтесь, в каких направлениях работает психолог и какие техники он считает наиболее эффективными.

— Поинтересуйтесь, в каких направлениях работает психолог и какие техники он считает наиболее эффективными. «Как я пойму, что терапия мне помогает?» — Спросите, какие признаки и изменения в жизни свидетельствуют о положительном эффекте терапии.

— Спросите, какие признаки и изменения в жизни свидетельствуют о положительном эффекте терапии. «Как устроена финансовая сторона?» — Уточните стоимость сеансов, возможные варианты оплаты, политику отмены и переноса встреч, а также возможные скидки или пакеты услуг.

Что делать непосредственно перед встречей с психологом?

Особая подготовка не нужна, но стоит проверить несколько моментов.

Вам удобно: найдите комфортное и уединенное место для проведения сеанса.

У вас под рукой место для записей: фиксируйте все мысли, вопросы и проблемы, которые хотите обсудить с психологом.

Вы открыты к диалогу: приходите на консультацию с готовностью искренне обсуждать свои переживания и проблемы, это безопасное пространство для выражения эмоций и мыслей.

Не знаю, как вести себя на первой сессии. Что будет происходить?

Психолог познакомится с вами: расскажет о себе и попросит вас сделать то же самое. Поможет сформулировать основные проблемы и сложности, с которыми вы столкнулись. Вы обсудите сеттинг встреч: частоту и продолжительность сеансов, формат и другие организационные моменты.

Помните, что каждый сеанс с психологом — это встреча с самим собой.

Специалист помогает вам лучше понять свои эмоции, мысли и поведение, чтобы вы могли самостоятельно работать над своими проблемами и достигать поставленных целей.

Что делать после ознакомительной консультации

Не принимать сразу жизненно важные решения: не увольняться, не разводиться и вообще не рубить сгоряча. Помнить, что главная работа происходит между консультациями , когда наше бессознательное продолжает обрабатывать информацию, процесс терапии требует постоянного наблюдения и осмысления.

Хороший результат первой сессии — если хоть немного спадает общее напряжение и появляется надежда, что вы сможете решить проблемы. После единственной встречи может быть сложно понять, понравился ли вам вообще специалист, к тому же здесь может вмешаться сопротивление к процессу терапии. Понаблюдайте за собой, своими мыслями и состоянием в течение нескольких дней.

Если мне понравится первая встреча со специалистом, я думаю продолжить терапию. Как она будет устроена?

Психотерапия обычно проходит через несколько этапов.

Знакомство Психолог и клиент знакомятся, формируется первичный контакт и доверие.

Контрактование Обсуждаются условия терапии, частота и продолжительность сеансов, финансовые вопросы и другие детали.

Прояснение запроса Специалист помогает клиенту сформулировать основные запросы и цели терапии.

Сбор информации Психолог фиксирует необходимую информацию о клиенте, его проблемах и жизненной ситуации.

Промежуточные результаты Специалист работает с запросом клиента, анализирует информацию и обсуждает прогресс.

Как я пойму, что терапия приносит мне пользу?

Эффективность сессий можно оценить по нескольким признакам.

Изменения в жизни: вы замечаете положительные сдвиги, улучшение эмоционального состояния и решение некоторых проблем.

Новый опыт знакомства с собой: вы начинаете лучше понимать свои эмоции и мысли.

Обратная связь от психолога: специалист отмечает ваш прогресс.

Субъективные ощущения: вы чувствуете улучшение самочувствия и удовлетворенность от процесса терапии.

Как убедиться, что психолог мне подходит?

Выбор подходящего психолога — важный шаг на пути к успешному решению ваших проблем, хотя стоит помнить, что ответственность за результаты терапии лежит как на специалисте, так и на вас. Вот несколько вопросов, которые помогут убедиться в правильности выбора.

Насколько психолог внимателен к вашим проблемам и вопросам?

Вам комфортно рассказывать о себе и делиться своими переживаниями?

Вы испытываете желание встретиться снова и продолжить совместную работу?

Еще стоит проверить отсутствие «красных флагов»: специалист должен соблюдать профессиональную этику.

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