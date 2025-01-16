Гид по подбору психолога: как найти своего и что нужно знать перед первой консультацией

Материал подготовлен совместно с Екатериной Артеменко — практикующим психотерапевтом, комьюнити-директором сервиса онлайн-психотерапии «Ясно».
Психолог? Психиатр? К кому обращаться и в чем разница?
Выбор специалиста зависит от специфики вашей проблемы.
Психолог
Начать можно именно с него — при необходимости он направит к коллегам. У этого специалиста может не быть медицинского образования, но должна быть профессиональная переподготовка. Он помогает справляться с временными трудностями, неудовлетворенностью жизнью, проблемами в отношениях и другими кризисными ситуациями.
Клинический психолог
Имеет не медицинское, а психологическое образование, но проходит дополнительную специальную подготовку. Эти специалисты помогают при повышенной тревожности, навязчивых мыслях, раздражительности, апатии и психосоматических заболеваниях. Они же могут проводить диагностику психических расстройств и направлять пациентов к психиатрам или психотерапевтам.
Психотерапевт
Специалист с высшим медицинским образованием. Он может проводить психотерапию и назначать медикаменты, помогая пациентам с паническими расстройствами, депрессиями, посттравматическим синдромом и расстройствами пищевого поведения. Психотерапевты не занимаются лечением тяжелых психических расстройств, таких как шизофрения, но могут диагностировать их и направлять к психиатру.
Психиатр
Врач с высшим медицинским образованием. Он может выписывать лекарственные препараты и давать заключения о состоянии психического здоровья пациента. Психиатры работают с суицидальными мыслями, галлюцинациями, выраженной тревогой, нарушениями сна и другими серьезными психическими расстройствами.
Мифы и заблуждения о психотерапии
Миф 1: существует определенное количество сеансов, которые нужно посетить у психолога.
Заранее установленного числа сессий для решения запроса нет. Стоит обращать внимание на динамику состояния и ориентироваться на внутренние ощущения.
Миф 2: психотерапия — это быстрый процесс.
Все наоборот: психотерапия — продолжительная работа, которая постепенно меняет мироощущение и помогает лучше понимать свои эмоции.
Миф 3: психотерапевт может решить все мои проблемы.
Психолог лишь помогает клиенту лучше узнать себя. Никто кроме вас не способен решить ваши проблемы, но с профессиональной поддержкой специалиста помочь себе будет проще — он, будто проводник, поможет вам углубиться в свои состояния и эмоции.
Миф 4: в психотерапии нет смысла, поговорить можно и с друзьями.
Специалист создает особое пространство, в котором сопровождает человека, помогая в реализации его запросов. Общение друзей — это обмен. Терапевт же не просто внимательно выслушивает, целиком погружаясь в проблему во время консультации, но и связывает новую информацию с тем, что клиент говорил до этого. Комплекс профессиональных наблюдений позволяет вовремя сказать нужные слова или предложить важное действие.
Миф 5: к специалисту стоит идти, когда уже совсем невыносимо.
Здесь как со стоматологом: можно, конечно, пойти к специалисту, когда боль уже нестерпима, но лучше предотвращать тяжелые случаи. Психотерапия — в каком‑то роде психогигиена, которая позволяет вкладываться в настоящее и будущее ментальное благополучие. Это процесс, помогающий сделать жизнь более яркой, заметной, наполненной.
Хочу пойти в психотерапию. Что делать в первую очередь?
Подумайте, что именно вы хотите изменить в своей жизни. Улучшить общее эмоциональное состояние, решить конкретные проблемы, повысить самооценку? Но слишком долго думать над запросом не обязательно — его вам поможет сформулировать психолог.
Определите, когда вам удобнее посещать специалиста — в зависимости от вашего графика и предпочтений. Важно, чтобы в момент сессии вы находились в комфортной обстановке, которая поможет вам расслабиться.
Подберите психолога, с которым вам будет комфортно работать — учитывайте опыт, методы работы и прочие параметры.
Запишите все мысли и вопросы, которые хотите обсудить. Если вы будете вести записи до и после сеансов, они помогут вам лучше осмыслить происходящее с вами и не забыть важные детали.
По каким критериям выбирать психолога?
- Образование
Убедитесь, что у специалиста есть высшее образование в области психологии.
- Опыт
Обратите внимание на количество часов, в течение которых психолог работал в определенной методике (например, 100 часов в гештальт-терапии). Опыт работы в конкретном подходе может свидетельствовать о профессионализме.
- Супервизия
СупервизияОдин из методов теоретического и практического повышения квалификации специалистов в области психотерапии. важна наравне с другими параметрами — это тоже показатель профессионализма.
Какие методы и подходы психологи используют в своей практике?
Психологические методы можно сравнить с разными языками, которые служат одной цели — помочь человеку разобраться в себе и улучшить состояние.
помогает избавиться от страхов, ложных ожиданий и неадаптивных моделей мышления.
фокусируется на осознании настоящего момента и решении текущих проблем.
применяется для работы с последствиями психологических травм.
исследует глубинные психологические конфликты и их влияние на поведение в настоящем.
Не пугайтесь разнообразия подходов: психолог поможет выбрать тот, который будет наиболее эффективен именно для вас.
Есть ли разница между онлайн и офлайн-консультациями?
Эффективность терапии, как онлайн, так и офлайн, всегда зависит от того, насколько человек замотивирован менять свою жизнь, углубляться в процессы, исследовать себя, формат сессий при этом не принципиален. В отдельных случаях рекомендуются личные встречи со специалистом (в основном это касается работы с психиатром): например, когда клиент в пограничном состоянии, с ярко выраженной суицидальной динамикой и так далее.
Мы назначили первую консультацию. Что мне стоит уточнить у специалиста?
На первой сессии важно задать несколько ключевых вопросов, чтобы лучше узнать психолога и понять его методы работы.
- «Что будет происходить во время сеансов?» — Узнайте, какие этапы психотерапии вас ожидают.
- «Как будет проходить терапия?» — Уточните, какие методы и подходы использует психолог, и как они могут помочь в решении ваших проблем. Важно обсудить, как часто будут проходить сеансы, их продолжительность и формат (очный или онлайн).
- «Какие методы психотерапии вы используете?» — Поинтересуйтесь, в каких направлениях работает психолог и какие техники он считает наиболее эффективными.
- «Как я пойму, что терапия мне помогает?» — Спросите, какие признаки и изменения в жизни свидетельствуют о положительном эффекте терапии.
- «Как устроена финансовая сторона?» — Уточните стоимость сеансов, возможные варианты оплаты, политику отмены и переноса встреч, а также возможные скидки или пакеты услуг.
Что делать непосредственно перед встречей с психологом?
Особая подготовка не нужна, но стоит проверить несколько моментов.
- Вам удобно: найдите комфортное и уединенное место для проведения сеанса.
- У вас под рукой место для записей: фиксируйте все мысли, вопросы и проблемы, которые хотите обсудить с психологом.
- Вы открыты к диалогу: приходите на консультацию с готовностью искренне обсуждать свои переживания и проблемы, это безопасное пространство для выражения эмоций и мыслей.
Не знаю, как вести себя на первой сессии. Что будет происходить?
Психолог познакомится с вами: расскажет о себе и попросит вас сделать то же самое. Поможет сформулировать основные проблемы и сложности, с которыми вы столкнулись. Вы обсудите сеттинг встреч: частоту и продолжительность сеансов, формат и другие организационные моменты.
Специалист помогает вам лучше понять свои эмоции, мысли и поведение, чтобы вы могли самостоятельно работать над своими проблемами и достигать поставленных целей.
Что делать после ознакомительной консультации
Не принимать сразу жизненно важные решения: не увольняться, не разводиться и вообще не рубить сгоряча. Помнить, что главная работа происходит между консультациями, когда наше бессознательное продолжает обрабатывать информацию, процесс терапии требует постоянного наблюдения и осмысления.
Хороший результат первой сессии — если хоть немного спадает общее напряжение и появляется надежда, что вы сможете решить проблемы. После единственной встречи может быть сложно понять, понравился ли вам вообще специалист, к тому же здесь может вмешаться сопротивление к процессу терапии. Понаблюдайте за собой, своими мыслями и состоянием в течение нескольких дней.
Если мне понравится первая встреча со специалистом, я думаю продолжить терапию. Как она будет устроена?
Психотерапия обычно проходит через несколько этапов.
Психолог и клиент знакомятся, формируется первичный контакт и доверие.
Обсуждаются условия терапии, частота и продолжительность сеансов, финансовые вопросы и другие детали.
Специалист помогает клиенту сформулировать основные запросы и цели терапии.
Психолог фиксирует необходимую информацию о клиенте, его проблемах и жизненной ситуации.
Специалист работает с запросом клиента, анализирует информацию и обсуждает прогресс.
Как я пойму, что терапия приносит мне пользу?
Эффективность сессий можно оценить по нескольким признакам.
- Изменения в жизни: вы замечаете положительные сдвиги, улучшение эмоционального состояния и решение некоторых проблем.
- Новый опыт знакомства с собой: вы начинаете лучше понимать свои эмоции и мысли.
- Обратная связь от психолога: специалист отмечает ваш прогресс.
- Субъективные ощущения: вы чувствуете улучшение самочувствия и удовлетворенность от процесса терапии.
Как убедиться, что психолог мне подходит?
Выбор подходящего психолога — важный шаг на пути к успешному решению ваших проблем, хотя стоит помнить, что ответственность за результаты терапии лежит как на специалисте, так и на вас. Вот несколько вопросов, которые помогут убедиться в правильности выбора.
- Насколько психолог внимателен к вашим проблемам и вопросам?
- Вам комфортно рассказывать о себе и делиться своими переживаниями?
- Вы испытываете желание встретиться снова и продолжить совместную работу?
Еще стоит проверить отсутствие «красных флагов»: специалист должен соблюдать профессиональную этику.
Где искать специалиста? Сервисы онлайн-психотерапии
«Ясно»
Zigmund.Online
Alter
«Мета»
PsyChat
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