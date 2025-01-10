«Я рисую и ничего не вижу». Что такое афантазия и как живет художница без воображения

Воображение как сверхспособность

Виолетта © Из личного архива

«Мы часто с мамой ездили по санаториям, — вспоминает Виолетта Вяткина. — И в каждом из них была комната ароматерапии. Ты приходишь, садишься, закрываешь глаза и расслабляешься. А медсестра предлагает представить море, пляж, солнце. И она всегда так красочно рассказывала, во всех цветах и подробностях, я думала, это она так — образно. Ведь я не могла все это представить — просто слушала. И думала, что так делают все. Не знала, что кто‑то может что‑то представлять».

Виолетта — художница. У нее профильное образование. Во время учебы девушка не замечала, что чем‑то отличается от одногруппников. И не задумывалась о том, что у нее может быть афантазия.

«Это было где‑то лет шесть назад. Мы разговаривали с подругой, она делилась красочной историей, рассказывала, как все представляла у себя в голове», — вспоминает Виолетта.

«Я в тот момент удивилась. Говорю: „Ты особенная! У тебя какой‑то дар, сверхспособность“. Она посмеялась, конечно».

Позже девушка поговорила об этом с несколькими знакомыми, изучила исследования. И предположила, что у нее афантазия: «Я начала так сокрушаться по этому поводу. Думаю, ну как так? Я рисую и ничего не вижу» .

Как работает воображение

Афантазия — состояние, которое характеризуется дефицитом мысленных образов. При нем мозг человека обрабатывает информацию, не полагаясь на визуальные образы.

«Люди не привыкли делиться подробностями того, как работает их воображение. Из‑за этого собственный способ представлять кажется универсальным», — отмечает врач-психиатр, психотерапевт и специалист Neformat clinic Полина Солнцева.

Это приводит к тому, что человек только во взрослом возрасте может осознать особенности своего воображения. При этом, по словам экспертки, на момент открытия у себя афантазии, он может быть состоявшимся писателем, режиссером или представителем других творческих профессий.

Полина Солнцева Врач-психиатр, психотерапевт и специалист Neformat clinic

«Человеческое воображение — спектр. И разные люди находятся на разных его отрезках. Можно попробовать представить цветок: подумать о его размерах, форме, цвете и месте, где он растет. Многим вполне успешно удастся увидеть эти детали, создать визуальный образ. И это будет ощущаться как просмотр фильма или качественной фотографии — очень детально и ярко. Другие смогут представить основные характеристики цветка, но картинка будет скорее замыленной. Третьим удастся вообразить бесцветное схематичное изображение ».

В то же время, по словам врача-психотерапевта и психолога Эльмиры Магомедовой, у человека может не получаться мысленно представить визуальный образ, но со звуками, запахами или даже текстурами проблем не будет.

Влияет ли афантазия на качество жизни

Афантазия может влиять на другие когнитивные процессы: эпизодическую и зрительную память, способность мечтать, а также из‑за нее сновидения человека бывают менее яркими. Людям с такой особенностью бывает трудно вспомнить различные события — например, из детства, поскольку у них могут отсутствовать визуальные воспоминания.

«Я могу мечтать о чем–то, думать и размышлять, но все это как‑то логически, словами, — объясняет Виолетта. — Если, например, закрыть глаза, представить квартиру и посчитать, сколько в ней окон, посчитать я смогу. Но представить их картинкой — нет. Я скорее буду логически думать, что вот одна комната, там есть балкон, рядом с ним окно. Так и посчитаю».

Порой девушке не удается заранее придумать себе образ в одежде. Она не может представить, как джинсы будут смотреться с рубашкой или определенными ботинками. Пока она не наденет эти вещи, понять, сочетаются ли они, не получится.

Особенность, по словам Виолетты, не сильно влияет на ее жизнь и практически не мешает. Однако в профессиональной деятельности художницу порой расстраивает осознание того, что без афантазии она могла бы рисовать лучше.

«Никогда не знаю, какая картина у меня получится. Я примерно логически выстраиваю ее, но что будет в итоге — каждый раз сюрприз для меня», — делится художница.



Эльмира Магомедова Врач-психотерапевт и психолог

«Многим афантазия не мешает — они живут обычной жизнью и порой даже не подозревают, что их восприятие чем‑то отличается. Но есть сферы, где визуализация важна — искусство, архитектура, дизайн или инженерия. С ними может быть сложнее. Воображение в этих направлениях нужно и важно, чтобы „увидеть“ идею до ее реализации».

Однако и это не проблема. Так, по словам врача-психотерапевта, художник с афантазией может не воображать картину в голове, а использовать натуру, фотографию или экспериментировать с абстракцией.

«Процесс рисования „из головы“ сложный, но аналитические способности и внимательность могут помочь создавать реалистичное изображение по имеющемуся референсу», — подтверждает Полина Солнцева.

Еще одна сложность, с которой может столкнуться человек с афантазией, — трудности со зрительной памятью. Так, по словам врача-психотерапевта Эльмиры Магомедовой, во время учебы такая особенность может усложнить восприятие материалов, где требуется запоминание через образы. Например, географические карты, схемы или чертежи.

Эльмира Магомедова Врач-психотерапевт и психолог

«Однако такие люди вместо фотографической памяти чаще полагаются на другие способы запоминания: логику, текстовые описания или ассоциации. Так что это скорее вопрос подхода: вместо привычного визуального воображения человек использует другие инструменты для достижения своих целей ».

Что вызывает афантазию

Явление изучено не до конца — официальное признание в науке оно получило лишь в 2015 году. Из‑за этого точных причин возникновения афантазии не выявлено. Однако, по словам экспертов, точно известно, что она может быть врожденной и приобретенной.

Эльмира Магомедова Врач-психотерапевт и психолог

«Врожденная афантазия — это индивидуальная особенность работы мозга. Она связана с тем, что зоны мозга, отвечающие за память и воображение, взаимодействуют иначе. Это не болезнь, а вариант нормы, как, например, разный цвет глаз у людей».

Полина Солнцева Врач-психиатр, психотерапевт и специалист Neformat clinic

«В случае с врожденной афантазией большую роль играет наследственный генетический фактор. Приобретенная же возникает в результате нарушений развития, травм и заболеваний мозга, а также некоторых психических расстройствНапример, афантазия может развиться при тяжелой депрессии или комплексном посттравматическом расстройстве. ».

Врожденную афантазию, по словам врача-психиатра, «удалить», скорее всего, не получится. С приобретенной все немного сложнее. Ее выраженность зависит от причин состояния, и в некоторых случаях воображение может вернуться и стать более ярким, в других— нет. Если афантазия появилась из‑за стресса или эмоциональной травмы, по словам Магомедовой, работа с психотерапевтом может помочь восстановить воображение. Если же причина в необратимом повреждении мозга, вернуть способность визуализировать, скорее всего, не получится.

Кто и как может диагностировать афантазию

Полина Солнцева Врач-психиатр, психотерапевт и специалист Neformat clinic

«Афантазия — не психическое расстройство, поэтому врачи-психиатры не занимаются диагностикой этого состояния. Иногда особенность может быть обнаружена при диагностике других состояний или во время психотерапии.

В исследовательских целях для изучения афантазии используется интервью, человека подробно расспрашивают о том, как он представляет себе те или иные образы: зрительные, слуховые, вкусовые, тактильные, и по собранным данным дают оценку. С этой целью также используют опросники яркости визуальных образов — VVIQ и VVIQ2».

Часто люди адаптируются к своей особенности и нередко, по словам Солнцевой, неосознанно подстраивают под работу своего мозга. Например, художник с афантазией может испытывать трудности с созданием рисунков на абстрактные темы, когда сюжет необходимо придумать самостоятельно. Но при этом может найти свою нишу в колористике или создании портретов, оттачивая навыки рисования с натуры.

«Однако знание о наличии у себя афантазии и ее принятие могут улучшить качество жизни, — добавляет Солнцева. — Особенно полезно это может быть в детском возрасте, когда есть возможность донести до ребенка знание способом, который ему понятен и комфортен».

«„Исправлять“ афантазию не нужно, главная задача родителя — принять особенность своего ребенка, помочь ему самому лучше адаптироваться и оказать поддержку, когда она нужна».

Полина Солнцева Врач-психиатр, психотерапевт и специалист Neformat clinic

Несколько признаков, которые могут сигнализировать о возможной афантазии у ребенка Он не может создавать собственные сюжеты и копирует рисунки других. Рисует только то, что видит перед собой, или несложные сюжетные картины в стиле «палочных человечков».

Испытывает трудности с пересказыванием текстов с большим количеством описаний.

Затрудняется писать сочинения без опоры на текст-пример.

Испытывает трудности с пересказыванием сцен из фильмов и мультфильмов.

Испытывает сложности с запоминанием текста на слух.

Наличие этих признаков не означает, что у ребенка афантазия.

Маркеры возможной афантазии у взрослого человека Ограниченная способность видеть сны.

Проблемы с запоминанием лиц других людей.

Трудности с запоминанием.

Неспособность вспомнить события из раннего детства.

Затруднения с долговременной памятью.

По словам врача-психотерапевта Эльмиры Магомедовой, еще одним признаком может быть то, как человек вспоминает прошлое. Если он скорее знает «факт» произошедшего, а не «видит» картинку, — это может говорить об афантазии.

Эльмира Магомедова Врач-психотерапевт и психолог

«Если особенность вызывает сильный дискомфорт или мешает справляться с повседневными делами: например, из‑за нее сложно учиться или вы чувствуете себя не таким, как все, имеет смысл поговорить с психологом или психотерапевтом».