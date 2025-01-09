Дать волю фантазии: как устроена аудиоэротика и почему это «идеальное порно для женщин»

Аудио может возбуждать сильнее, чем видеопорно со всеми подробностями: слушая звуки или голос, мы мысленно дорисовываем происходящее и подключаем личные фантазии. Большинство аудиопорно-платформ придумали женщины для женщин, а вот озвучкой в основном занимаются мужчины (даже Эндрю Скотт!). Что ж — читайте этот материал и готовьте наушники.

Что из себя представляет аудиопорно?

Глубокий мужской голос сетует, что нам обоим опять пришлось допоздна задержаться в офисе — работа над сценарием затянулась. Впрочем, коллега предлагает разойтись по домам и обещает договориться с начальницей о новом дедлайне. Но потом возвращается к столу за забытым жакетом. И с наигранным удивлением произносит: «Ты мастурбируешь прямо в моем кресле?» Он признается, что я нравлюсь ему еще со дня знакомства, и он часто фантазировал о нашем сексе , — кажется, это взаимно.

С такого сюжета началось мое знакомство с аудиопорно. Прошу понять: во-первых, это было профессиональным интересом, во-вторых, я увидела тег office husband, вспомнила наш недавний классный текст про офисных супругов и автоматически кликнула на это словосочетание. Следующие десять минут (еще оставшиеся шесть я уже не смогла дослушать) прошли странно: я в этот день работала в нашем опен-спейсе, и пока рядом обсуждали многочисленные предновогодние дедлайны, в моих наушниках звучало недвусмысленное хлюпание, сопровождаемое фразой good girl.

Эту запись я нашла на реддите в сообществе Gonewildaudio, где публикуют только «пикантные аудио», записанные в одиночку или с партнером — в описании уточняется, что это должно происходить по обоюдному согласию. «Одни здесь воплощают фантазии, другие предаются им» — эта формулировка тоже хорошо описывает происходящее. В субреддите более 1,7 миллиона участников, и новые записи публикуются каждые несколько минут — после хештегов и краткого описания идет ссылка на стороннюю платформу, обычно на soundgasm.net. Длительность у них разная — обычно от пары минут до двадцати, «профессиональные навыки» авторов тоже нельзя усреднить — кто‑то очевидно использует качественные микрофоны, продумывает сценарии и зачитывает текст нарочито поставленным голосом, а кто‑то просто кладет на кровать включенный диктофон во время мастурбации .

Да, к аудиопорно можно отнести многие виды записей, вот некоторые из них:

звуки мастурбации (иногда с использованием секс-игрушек);

звуки секса;

истории от первого лица, обращенные к слушателю;

имитация диалога, где пропущены места для ответных реплик;

«подслушанный» соседский секс;

эротические звуки (стоны, учащенное дыхание и т. д.).

Другое популярное аудиопорно-сообщество на реддите — Pillowtalkaudio. Участников здесь меньше, 171 тысяча, но и публикуемые записи более «узкопрофильные»: в канале можно встретить только SFW-контент (Safe for work) — эта пометка предполагает, что, если вы откроете любую запись перед коллегой, там не будет ничего неподобающего, за что вас могли бы уволить (но мы все равно не призываем слушать аудипорно в офисе). Само название группы, которое переводится как «интимные разговоры в постели», характеризует публикуемые здесь аудио — согласно правилам, они должны «строиться на ролевых играх в отношениях, историях, выражении привязанности, физической близости, игривом юморе, ASMR и расслаблении». В общем, в Pillowtalkaudio приходят за «ванильной эротикой» .

Кому нужно аудиопорно, если в открытом доступе есть всевозможные видео 18+?

Реддит-сообщество Gonewildaudio существует с 2012 года, но основную популярность формат аудипорно стал набирать позже — с 2019 года, если судить по публикациям в медиа. Очевидно, сейчас легко найти любой порноконтент: пара ударов по клавиатуре — и перед тобой миллионы видео. Интерес к эротическим историям был всегда (вспомним Маркиза Де Сада), но в XXI веке технологии дошли даже до VR-очков, в которых можно представлять себя участником секса . Почему же пользователи вернулись к аудиопорно и можно ли это вообще считать «шагом назад»?

Николай Чумаков Автор телеграм-канала «Тот парень с порнозависимостью», соведущий подкаста [«Правило 34»]

«Мне кажется, у популярности аудиопорно есть три логичные причины .

Рост числа потребительниц порно.

В 2024 году в статистике Pornhub 40% аудитории — женщины. Еще в 2018-м их было 29%, этот показатель растет каждый год. Порноролики все чаще снимают не только с мужской перспективой: появляются студии, которые производят контент только для женщин, приглашая в команду режиссерок и сценаристок. И транслируются не только мужские фантазии, как было в вульгарном порно девяностых и нулевых. Я писал в канале, что зачастую производители аудиопорно — мужчины с красивыми голосами, которые создают контент с прямым ориентиром на слушательниц, и они хорошо зарабатывают таким образом.

Видеоконтент не так доступен, как раньше.

С Pornhub удалили весь неподтвержденный контент — число роликов резко сократилось почти на две трети, на крупных порносайтах появляется меньше контента, „ВКонтакте“ убрал поиск видео „для взрослых“. И так как порносайты все менее доступны и все реже обновляются, люди переходят на просмотр видео 18+ в пабликах или на пиратских площадках — отчасти еще и потому, что не могут оплачивать профильные платформы из России и других стран.

И сейчас такой переходный период, когда способы просмотра порно меняются и зрители под это перестраиваются. Мне кажется, многие выбирают аудиопорно, потому что оно выступает удачной альтернативой — его легче скачать, оно меньше весит и проще ищется .

Растет популярность аудиоконтента.

Индустрия подкастов очень крупная, слушателям есть из чего выбрать. С увеличением общего числа потребителей аудиоконтента вырос и спрос на эротику в таком формате. Некоторые ее виды можно отнести, грубо говоря, к порноподкастам: например, если это свидание POVPoint of view, речь о повествовании от первого лица., где к тебе обращается человек, и ты представляешь себя участником интимной встречи».

Почему аудиопорно популярно именно среди женщин?

Большинство аудиопорно-платформ создано женщинами, и слушательниц там традиционно больше, чем слушателей. Есть несколько вероятных причин, почему в случае с таким форматом гендерный перекос случился в эту сторону.

Акцент на работе воображения

При просмотре видео у нас нет возможности его сильно додумать: мы видим каждый сантиметр тел участников, довольно точно можем прикинуть их возраст и наблюдаем за их взаимодействием, не совершая мысленного «дописывания сценария» (если вы вдруг не решили визуализировать, как актеры неловко пожимали друг другу руки после завершения съемок). У воображения, конечно, границ нет, но гораздо проще его включить, когда нам дают лишь канву, а не «от» и «до» прописанную историю .

Алия Королева Психолог, сексолог

«Существующий секс-контент больше направлен на мужчин и имеет в основном визуальную составляющую. Да, женщины тоже смотрят порно. Но в основном отдают предпочтение записям, в которых есть сюжетная линия, антураж, чувства , — нам важна эмоциональная сторона. Формат аудиопорно дает возможность подключить воображение, максимально ярко прочувствовать и прожить сюжет, наделить его своим смыслом, додумать».

Безопасный и этичный контент

Порноидустрия достаточно проблематична: в России и многих других странах запрещено незаконное производство и распространение порнографиии (где нет легализации — там нет и контроля сферы), неизвестна мотивация идущих на это актрис (кто‑то занимается этим от безысходности), на съемочной площадке в большинстве случаев не присутствуют координаторы интимных сцен (что отрезает гарантию комфорта и безопасности всех участников), доминирует мэйлгейз — явление, при котором мир отображается с мужской точки зрения (в которой, среди прочего, женщина существует как объект его ублажения).

В последние годы стал популярен термин «этичное порно»: он подразумевает, что акцент сделан на возможности женщин получать удовольствие от секса и на реалистичности их тел. Важен и процесс создания: он должен быть прозрачным, комфортным и достойно оплаченным для всех участников. «Не всем женщинам интересен контент, который остался на порносайтах, потому что чаще всего он довольно примитивен и ориентирован на мужчин», — подчеркивает Николай Чумаков.

Этичным форматом как раз можно считать аудиопорно : авторы занимаются этим добровольно и не получают физических и эмоциональных травм во время производства материала. К тому же слушатели ощущают меньше давления за свои предпочтения: например, любительницы БДСМ понимают, что при записи аудио никто не испытывал нежелательную физическую боль, — в большинстве случаев практики просто описаны вслух, а все остальное берет на себя воображение.

Нет упора на внешность

Возвращаемся к мэйлгейзу — мужская оптика зачастую предполагает, что женское тело выглядит «идеально»: здесь и пресловутые 90-60-90, и отсутствие растяжек и целлюлита, и живот, на котором не формируются складки, и прочее. Под это подгоняют кастинг моделей, выбор ракурсов и поспродакшн, который может включать в себя фотошоп. Даже зная о нереалистичности стандартов, зрительницы могут проецировать их на себя.

Аудипорно нейтрально к телу — есть только ваше, и оно такое, какое есть. Голос в наушниках не видит его и не оценивает.

Где слушать аудиопорно?

Помимо упомянутых каналов на реддите (и их аналогов), существуют сайты и приложения с аудиоэротикой.

Вот некоторые из них: Quinn Приложение и сайт с обширной библиотекой: выбрать аудио можно среди шестидесяти категорий. Сервис придумала Кэролайн Шпигель, естра основателя Snapchat. У нее возникла сексуальная дисфункция во время лечения от расстройства пищевого поведения: «Визуальное порно больше не работало для меня, — объясняла девушка. — Оно было слишком вуайеристским». Американка обнаружила, что аудиопорно оставляет больше места для воображения и воспринимается как что‑то более личное и глубокое .

Yessa Это приложение с интимными аудио, тексты для которых написали женщины, а озвучили мужчины. Стартап начала феминистка и подкастерка из Кыргызстана Бегайым Замирбек вместе с подругой Анной Карамурзиной. Бегайым, как и создательница Quinn, столкнулась с сексуальной дисфункцией. Интерес к сексу ей вернуло англоязычное аудипорно — мужчины там были «идеальными»: «заботливыми, нежными, всегда спрашивали согласие на любое действие», что оказалось терапевтичным после абьюзивных отношений. «Мы выбрали аудиоформат, потому что он создает уникальную интимную атмосферу. Это иммерсивный опыт, который можно получать как дома, так и в дороге, — объяснила она в подкасте Femtech Force. — И он позволяет воображению и фантазиям развиваться глубже, чем любая картинка, созданная человеком или искусственным интеллектом . Именно поэтому мы предлагаем аудиоэротику — чтобы женщины могли погружаться в мир, который они выбирают».

Dipsea Платформу создала Джина Гутьеррес совместно с Фэй Киган. Гутьеррес еще со студенческих лет интересовалась психологией женской сексуальности. И она решила включить ментальный аспект в эротический контент: ведь, ориентируясь на эмоциональную связь, слушательницам удается выстраивать более личные фантазии . На Dipsea нет любительских работ — над записями трудится команда профессиональных писателей, актеров озвучки и аудиопродюсеров.

The Orgasm Sound Library Записи, загруженные на эту платформу, не аудиопорно в классическом понимании. Это библиотека женских оргазмов, которая включает в себя уже более 3500 «артефактов». Цель создателей платформы — «разрушить табу, навязанные обществом и нами самими». Чтобы женщины могли услышать, как разнообразно звучит удовольствие других женщин . Отправить аудио может любая желающая, анонимность при этом сохраняется. Модераторы предлагают загружать отрывки длительностью от 15 до 45 секунд и для удобства помечать их хештегами.

Кто записывает эротические аудио?

Если говорить о тематических группах, каналах и форумах — все желающие. Но для создания платного контента (а большинство упомянутых платформ работает по подписке) проводят тщательный отбор и даже привлекают профессиональных актеров озвучки. Большинство из них остаются анонимны, слушательницы знакомы только с их голосами. Причина простая — будет сложнее представить накачанного татуированного брюнета из твоих фантазий, если ты уже увидела на фотографии худощавого русого парня (и наоборот!).

«Прелесть аудиоэротики заключается в том, что все могут представить свой идеальный сценарий: кто я, как я выгляжу — с этим можно мысленно играть», — подтверждал Naudio, один из создателей контента для Quinn. По словам мужчины, для него было открытием, что многие женщины хотели бы слышать звуки от партнера во время секса . Он объясняет это традициями классического порно, где актеры в отличие от актрис молчат, чтобы зрители мужского пола могли представить себя участниками действия и не отвлекаться. «Толкаться в тишине — это не то, чего хотят женщины», — пришел к выводу Naudio.

В библиотеке Dipsea можно познакомиться с краткими описаниями персонажей — с намеками на внешность, профессию или характер. Например, там есть Киллиан — «дерзкий владелец ирландского паба с тайной сентиментальной стороной» или Лахлан — «суровый моряк с шотландским акцентом». К слову, акценты — отдельные категории внутри жанра : британский, ирландский, австралийский и прочие.

Но, что логично, громкие рекламные кампании строятся на участии знаменитостей, а не харизматичных ноунеймов. И некоторые аудиопорноплатформы привлекают к созданию контента больших звезд: в мае 2024-го на Quinn состоялась премьера аудиокниги «Королевская стража» с участием Эндрю Скотта — актера «Шерлока», «Мы всем чужие» и, конечно, «Дряни» (где он сыграл сексуального священника). «Это лучшее, что со мной случилось в этом году», — радовались пользовательницы тиктока.

@tryquinn

В конце ноября к платформе присоединился Люсьен Лависконт, исполнявший роль Альфи в «Эмили в Париже»: в проекте «Регент» он сыграл «очаровательного плутоватого джентльмена, который процветает в гламурном мире Голливуда 1920-х годов». Судя по комментариям, его приняли с не меньшим энтузиазмом, чем Скотта: «Я взвизгнула в голос, когда увидела анонс», — написала одна из слушательниц.

@tryquinn

Как с форматом обстоят дела в России?

В России этот жанр пока сложно назвать популярным. Количество подписчиц зарубежных аудиопорноплатформ подсчитать невозможно, как и число тех, кто ищет контент на реддите или других форумах, но всплесков популярности не наблюдается. Сексолог Алия Королева связывает это с низким уровнем сексуальной эмансипации женщин в стране. Она рассказала «Афише Daily», что вместе с коллегами пытается изменить ситуацию: например, работая со сниженным либидо, рекомендует изучать эротическую литературу. «В повседневной жизни, наполненной рабочими и бытовыми вопросами, сексуальная сфера часто вытесняется, а эротические рассказы и истории возбуждают воображение и возвращают сексуальное желание. Формат аудиопорно делает процесс еще интереснее и удобнее».

Загвоздкой может быть языковой барьер — как видно из перечня популярных платформ, большинство из них придумано в США или Европе. Николай Чумаков согласен: пока аудиоэротика записывается в основном на английском языке, от нее остается отрезана значительная часть русскоязычной аудитории . «Если аудиопорно продолжит развиваться, оно довольно большой кусок откусит у видеоконтента. Единственное — возникает сложность с языком, потому что в обычном порно тебе не важно, если ты не распознаешь речь, — можно просто смотреть. А в аудиопорно важно понимать, что происходит, и здесь языковой барьер будет серьезным препятствием, — объяснил он в разговоре с „Афишей Daily“. — Ждем, когда российские студии, которые делают пиратские переводы для порно, начнут заниматься тем же самым с аудио. Мне кажется, это будет треш, но кому‑то наверняка зайдет».

На самом деле, в России тоже есть аудиопорноплатформы. Самая крупная и индексируемая в поисковиках называется Hoostory. Но, заходя на сайт, понимаешь, насколько он далек от изначальной концепции формата, ориентированного на женщин . Женщины здесь есть, но в основном пышногрудые и застывшие в нарочито сексуализированных позах — их вульгарные нейросетевые изображения сопровождают каждую публикацию.

Большинство записей — озвучка эротических рассказов от первого лица — например, с заголовком «Моя фантазия об изнасиловании». Классический сюжет звучит так: женщину насильно принудили к сексу, но ей быстро понравилось происходящее и она начала просить повторения. Вспоминаем термин мэйлгейз?

Категории стандартные для российских порносайтов: «жена-шлюшка», «инцест», «минет», «изнасилование» и прочие. Историй, озвученных мужчиной, найти не удалось, но и проводить много времени на этом ресурсе не хотелось.