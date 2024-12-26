Резкое похудение звезды «Эйфории» Барби Феррейры спровоцировала очередные «похороны бодипозитива»: пользовательницы писали, что из‑за резкого похудения звезд и популярности «Оземпика» чувствуют себя обманутыми. Таня Тювилина порассуждала: а был ли вообще бодипозитив? И ждет ли нас новый виток РПП?

Почему звезд обвиняют в лицемерии

«Я хочу нормализовать свое тело», — рассказала исполнительница Lizzo в 2020 году Vogue. В том же году певица Келли Кларксон заявила, что ей важно говорить о бодипозитиве и показывать людям реалистичную картинку, которой не хватает в соцсетях. Еще пару лет спустя актриса Ребел Уилсон написала вдохновляющий пост: «Ваш вес не определяет вас. Постарайтесь оставаться здоровыми и не будьте так строги к себе». Эти фразы женщины говорили до того, как сильно похудели .

Сейчас все трое выглядят намного стройнее. Вообще 2024 год подарил нам много внезапно и быстро похудевших селебрити: Кайли Дженнер, Лана Дель Рей, Кристина Агилера. В новостях то и дело всплывали имена звезд и их фотографии «до» и «после». Барби Феррейра, судя по всему, стала последней каплей: именно после ее фотографий женщины заговорили о разочаровании в бодипозитиве .

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Как в соцсетях реагируют на массовое похудение звезд «Хочется так же»

Многие пользователи заметили, что звезды не просто постепенно сбрасывали вес, а сделали это очень быстро. В интернете предполагают, что всему виной «Оземпик», который отбивает чувство голода. Некоторые не скрывали и прямо писали, что хотели бы тоже попробовать чудо-средство. По сути, соцсети селебрити стали новой «Типичной анорексичкой».

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«А как же бодипозитив?»

Многие девушки признались, что им кажется, будто их обманули. Вчерашние плюс-сайз селебрити кажутся лицемерками, ведь как только появился «Оземпик», они стали стремительно терять вес.

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В разлетевшемся по телеграму посте авторка канала «Итс Бритни, бич» Юля Никифорова выразила глубокую фрустрацию из‑за резкого похудения звезд. «Все эти девчонки, которые годами пели нам в уши, как важно любить себя такой, какая ты есть, в первом же вагоне начали колоть в себя непроверенную фигню, от которой слетает кишечник. Для меня как РПП-шницы, которая потратила кучу времени и денег на то, чтобы стабилизировать отношения с едой и отражением в зеркале, просмотр соцсетей в этом году похож на то, как если бы наркоману 24/7 показывали „Реквием по мечте“ », — написала блогерка.

Я как девочка, прошедшая через РПП, два пальца во рту и ежедневное измерение расстояния между ляжками, тоже расстроилась.

Именно бодипозитивные лозунги когда‑то помогли мне смириться с тем, что я больше не вешу 39 килограмм — и это нормально.

Люди вроде Lizzo, которые транслировали идею «спорт для здоровья, а не худобы» стали быстро худеть, и далеко не только с помощью физических нагрузок и здоровому питанию. А фокус сместился с «заботьтесь о себе» на молчаливые фотографии, где видна потеря в 10-20 килограмм.

Я не могу винить селебрити. Общество давит на женщин и диктует то, как мы должны выглядеть. Голливуд вообще беспощаден и жесток: никто особо не будет с тобой церемониться — будь добра стремиться к идеалу. Я осознаю все это, но не могу отделаться от чувства, будто нас всех обманули .

Поиграли в любовь и принятие, пока было удобно и выгодно называться плюс-сайз иконами, а потом избавились так же, как от лишних килограммов.

Я все время отмахивалась от фэтфобов: не обязательно быть худым, чтобы принимать себя. Люди не ленивые — им просто есть на что потратить свое время. Не нужно сидеть на яблоках и кефире, чтобы чувствовать себя красивой, сексуальной, уверенной в себе, яркой, сногсшибательной.

Теперь кажется, что все это ложь. Может и правда людям просто лень ходить в спортзал? Худоба все-таки нужна, чтобы вы чувствовали себя привлекательными? Здоровье на первом месте — вранье, ведь «Оземпик» не особо безопасный? Не удивительно, что сторонники бодипозитива чувствуют себя преданными. Нас ведь и вправду предали.

А был ли вообще бодипозитив?

Экстремальное похудение коснулось не только звезд. В октябре Vogue Business опубликовал отчет, в котором выяснил, что 94,9% всех образов весеннего сезона демонстрировали модели размеров от XXS до S. Девушки в размере M составили 4%, а плюс-сайз моделей — всего несколько человек на всю индустрию. По словам представителей модной индустрии, девушки становятся все тоньше, отбрасывая модный мир в эпоху героинового шика . «Я в шоке. Все чаще на просмотры приходят девушки, по которым видно, что им нездоровится. Они измотаны, дрожат, или у них синие губы. Я писала агентам электронные письма, что это ненормально», — рассказала кастинг-директор Эмма Маттел, которая в этом сезоне работала на показах в Лондоне, Милане и Париже.

Бельевой Victoria’s Secret, неоднократно критиковавшиеся за харассмент, жестокие условия для моделей, слишком маленькую размерную сетку и формирование нереалистичных стандартов красоты, были вынуждены приостановить свое шоу, а линейку делать более инклюзивной. Однако в этом году Victoria’s Secret Show вернулось в прежнем формате с классическим модельным составом, символизирующих ту самую героиново-гламурную эпоху, — как ни в чем не бывало .

Все это не может не влиять на отношение женщин со их телами. С 2000 по 2018 распространенность расстройств пищевого поведения увеличилась с 3,5% до 7,8%. Исследование 2019 года показало, что примерно 31% людей с нервной анорексией, 23% с нервной булимией и 23% подверженных компульсивному перееданию, пытались покончить жизнь самоубийством. По данным на 2023 год, у 22% детей и подростков во всем мире есть расстройства пищевого поведения.

«Я, когда бывший плюс-сайз инфлюенсер теряет вес, резко меняет маршрут и становится ужасным фэтфобом»

Цифры страшные, но для меня очевидно, откуда они берутся. Бодипозитив только-только зародился и постепенно поселился в наших умах, воспаленных сначала фильмами и журналами, а потом и соцсетями. Полные люди долгое время вообще не существовали в массовой культуре. Толстая девушка могла сыграть роль подружки главной героини в ромкоме. Женщина с крупным весом еще часто бывала нелепой и смешной, а ее вес всячески обшучивался.

Бодипозитив старался. Он мелькал во фразах блогеров с самыми разными фигурами, появлялся в рекламе спортивной одежды и помещался на обложках глянца. И те, кто успел выйти в ремиссию РПП и запрыгнуть в дооземпиковый вагон — большие везунчики.

«Оземпик» победил в этой схватке, потому что бодипозитив еще не успел окрепнуть, пустить корни и стать настоящей поддержкой для девочек. Миллениалки восхищались героиновым шиком и фэтфобной «Топ-моделью по-американски», зумерши мечтали попасть на стену «Типичной анорексички», а поколение альфа, видимо, будет вдохновляться эстетикой «Оземпика». А так, как достать препарат вряд ли смогут подростки (и слава богу), в ход пойдут проверенные средства старших сестер. 500 калорий в день, питьевые диеты и голодание ради выпирающих ключиц — не такое уж испытание для девушек. Говорю как человек, который перебирал все эти диеты друг за дружкой.

Вернемся ли мы к новому витку РПП?

Мне кажется, да. Раньше у сторонников здорового похудения в загашнике всегда находилась фраза «нет волшебной таблетки для похудения, нужно правильно питаться и заниматься спортом», а сейчас утверждение легко можно парировать. Оказывается, средство все-таки есть (и оно становится все доступнее), только вот вряд ли такая магия приведет к хорошему здоровому концу.

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Формально, «Оземпик», на котором худеют селебрити, такое же лекарство, как и многие другие — не опасно, если пить по назначению и под наблюдением врача. Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило препарат для лечения диабета, но не для похудения. У лекарства огромный список побочек. Самые частые: тошнота, рвота, слабость, диарея. Препарат также может вызвать проблемы с эндокринной системой и почками, панкреатит, а еще он повышает риск развития рака щитовидный железы.

Чтобы найти побочки, даже не надо скрупулезно копаться в медицинских источниках — это написано на официальном сайте. Novo Nordisk сама утверждает, что через год после отмены лекарства к людям возвращаются ⅔ потерянного веса. То есть пока непонятно, как похудевшие собираются удержать полученный результат. Сидеть на «Оземпике» всю жизнь? Очень похоже на мои размышления в 16 лет: казалось, что сблевывать еду после срыва или сидеть на диетах по несколько месяцев — это отличная идея, которая никак не навредит ЖКТ . Жаль, что поджелудочная с этим не очень согласилась.