Почему звезд обвиняют в лицемерии
«Я хочу нормализовать свое тело», — рассказала исполнительница Lizzo в 2020 году Vogue. В том же году певица Келли Кларксон заявила, что ей важно говорить о бодипозитиве и показывать людям реалистичную картинку, которой не хватает в соцсетях. Еще пару лет спустя актриса Ребел Уилсон написала вдохновляющий пост: «Ваш вес не определяет вас. Постарайтесь оставаться здоровыми и не будьте так строги к себе». Эти фразы женщины говорили до того, как сильно похудели.
Сейчас все трое выглядят намного стройнее. Вообще 2024 год подарил нам много внезапно и быстро похудевших селебрити: Кайли Дженнер, Лана Дель Рей, Кристина Агилера. В новостях то и дело всплывали имена звезд и их фотографии «до» и «после». Барби Феррейра, судя по всему, стала последней каплей: именно после ее фотографий женщины заговорили о разочаровании в бодипозитиве.
Как в соцсетях реагируют на массовое похудение звезд
«Хочется так же»
Многие пользователи заметили, что звезды не просто постепенно сбрасывали вес, а сделали это очень быстро. В интернете предполагают, что всему виной «Оземпик», который отбивает чувство голода. Некоторые не скрывали и прямо писали, что хотели бы тоже попробовать чудо-средство. По сути, соцсети селебрити стали новой «Типичной анорексичкой».
«А как же бодипозитив?»
Многие девушки признались, что им кажется, будто их обманули. Вчерашние плюс-сайз селебрити кажутся лицемерками, ведь как только появился «Оземпик», они стали стремительно терять вес.
В разлетевшемся по телеграму посте авторка канала «Итс Бритни, бич» Юля Никифорова выразила глубокую фрустрацию из‑за резкого похудения звезд. «Все эти девчонки, которые годами пели нам в уши, как важно любить себя такой, какая ты есть, в первом же вагоне начали колоть в себя непроверенную фигню, от которой слетает кишечник. Для меня как РПП-шницы, которая потратила кучу времени и денег на то, чтобы стабилизировать отношения с едой и отражением в зеркале, просмотр соцсетей в этом году похож на то, как если бы наркоману 24/7 показывали „Реквием по мечте“», — написала блогерка.
Я как девочка, прошедшая через РПП, два пальца во рту и ежедневное измерение расстояния между ляжками, тоже расстроилась.
Люди вроде Lizzo, которые транслировали идею «спорт для здоровья, а не худобы» стали быстро худеть, и далеко не только с помощью физических нагрузок и здоровому питанию. А фокус сместился с «заботьтесь о себе» на молчаливые фотографии, где видна потеря в 10-20 килограмм.
Я не могу винить селебрити. Общество давит на женщин и диктует то, как мы должны выглядеть. Голливуд вообще беспощаден и жесток: никто особо не будет с тобой церемониться — будь добра стремиться к идеалу. Я осознаю все это, но не могу отделаться от чувства, будто нас всех обманули.
Я все время отмахивалась от фэтфобов: не обязательно быть худым, чтобы принимать себя. Люди не ленивые — им просто есть на что потратить свое время. Не нужно сидеть на яблоках и кефире, чтобы чувствовать себя красивой, сексуальной, уверенной в себе, яркой, сногсшибательной.
Теперь кажется, что все это ложь. Может и правда людям просто лень ходить в спортзал? Худоба все-таки нужна, чтобы вы чувствовали себя привлекательными? Здоровье на первом месте — вранье, ведь «Оземпик» не особо безопасный? Не удивительно, что сторонники бодипозитива чувствуют себя преданными. Нас ведь и вправду предали.
А был ли вообще бодипозитив?
Экстремальное похудение коснулось не только звезд. В октябре Vogue Business опубликовал отчет, в котором выяснил, что 94,9% всех образов весеннего сезона демонстрировали модели размеров от XXS до S. Девушки в размере M составили 4%, а плюс-сайз моделей — всего несколько человек на всю индустрию. По словам представителей модной индустрии, девушки становятся все тоньше, отбрасывая модный мир в эпоху героинового шика. «Я в шоке. Все чаще на просмотры приходят девушки, по которым видно, что им нездоровится. Они измотаны, дрожат, или у них синие губы. Я писала агентам электронные письма, что это ненормально», — рассказала кастинг-директор Эмма Маттел, которая в этом сезоне работала на показах в Лондоне, Милане и Париже.
Бельевой Victoria’s Secret, неоднократно критиковавшиеся за харассмент, жестокие условия для моделей, слишком маленькую размерную сетку и формирование нереалистичных стандартов красоты, были вынуждены приостановить свое шоу, а линейку делать более инклюзивной. Однако в этом году Victoria’s Secret Show вернулось в прежнем формате с классическим модельным составом, символизирующих ту самую героиново-гламурную эпоху, — как ни в чем не бывало.
Все это не может не влиять на отношение женщин со их телами. С 2000 по 2018 распространенность расстройств пищевого поведения увеличилась с 3,5% до 7,8%. Исследование 2019 года показало, что примерно 31% людей с нервной анорексией, 23% с нервной булимией и 23% подверженных компульсивному перееданию, пытались покончить жизнь самоубийством. По данным на 2023 год, у 22% детей и подростков во всем мире есть расстройства пищевого поведения.
Цифры страшные, но для меня очевидно, откуда они берутся. Бодипозитив только-только зародился и постепенно поселился в наших умах, воспаленных сначала фильмами и журналами, а потом и соцсетями. Полные люди долгое время вообще не существовали в массовой культуре. Толстая девушка могла сыграть роль подружки главной героини в ромкоме. Женщина с крупным весом еще часто бывала нелепой и смешной, а ее вес всячески обшучивался.
«Оземпик» победил в этой схватке, потому что бодипозитив еще не успел окрепнуть, пустить корни и стать настоящей поддержкой для девочек. Миллениалки восхищались героиновым шиком и фэтфобной «Топ-моделью по-американски», зумерши мечтали попасть на стену «Типичной анорексички», а поколение альфа, видимо, будет вдохновляться эстетикой «Оземпика». А так, как достать препарат вряд ли смогут подростки (и слава богу), в ход пойдут проверенные средства старших сестер. 500 калорий в день, питьевые диеты и голодание ради выпирающих ключиц — не такое уж испытание для девушек. Говорю как человек, который перебирал все эти диеты друг за дружкой.
Вернемся ли мы к новому витку РПП?
Мне кажется, да. Раньше у сторонников здорового похудения в загашнике всегда находилась фраза «нет волшебной таблетки для похудения, нужно правильно питаться и заниматься спортом», а сейчас утверждение легко можно парировать. Оказывается, средство все-таки есть (и оно становится все доступнее), только вот вряд ли такая магия приведет к хорошему здоровому концу.
Формально, «Оземпик», на котором худеют селебрити, такое же лекарство, как и многие другие — не опасно, если пить по назначению и под наблюдением врача. Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило препарат для лечения диабета, но не для похудения. У лекарства огромный список побочек. Самые частые: тошнота, рвота, слабость, диарея. Препарат также может вызвать проблемы с эндокринной системой и почками, панкреатит, а еще он повышает риск развития рака щитовидный железы.
Чтобы найти побочки, даже не надо скрупулезно копаться в медицинских источниках — это написано на официальном сайте. Novo Nordisk сама утверждает, что через год после отмены лекарства к людям возвращаются ⅔ потерянного веса. То есть пока непонятно, как похудевшие собираются удержать полученный результат. Сидеть на «Оземпике» всю жизнь? Очень похоже на мои размышления в 16 лет: казалось, что сблевывать еду после срыва или сидеть на диетах по несколько месяцев — это отличная идея, которая никак не навредит ЖКТ. Жаль, что поджелудочная с этим не очень согласилась.
Есть вероятность, что худеющие на «Оземпике», подсядут на него так же, как женщины в 2010-х посели на мочегонные, слабительные и антидепрессанты, которые отбивают аппетит. Препарат станет легким способом быстро похудеть: чем больше не ешь, тем быстрее худеешь. А если ты РПП-шница, которая не чувствует голода и видит отвесы, очень легко перестать есть вовсе. В свое время меня не останавливали ни выпадающие волосы, ни отсутствие месячных по полгода, ни полуобморочное состояния. Сможет ли остановить женщин риск заболеть раком щитовидки? Пока что это вопрос, повисший в воздухе.