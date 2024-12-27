Партнерский материал

Мы открываем бизнес? Узнайте, смогли бы вы запустить свой стартап

Сегодня в 12:48
В начале декабря завершилось реалити-шоу «Сбера» «Битва стартапов» на СТС, в котором молодые бизнесмены из молодежных акселераторов вместе с цифровыми инженерами «Школы 21» соревновались за призовой фонд и шанс показать свою идею инвесторам. А есть ли предпринимательская жилка у вас? Пройдите тест и узнайте.
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Вам нужно выбрать разработчика в команду. Кого вы наймете?
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Отлично! Теперь у вас есть напарник. Пора пообщаться с потенциальными клиентами. Задача — заинтересовать как можно больше людей на стартап-конференции. Ваш подход?
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Вы хорошо показали себя на выставке и получили приглашение на питч-сессию. Мы понимаем, как это волнительно, поэтому подготовили для вас начало речи. Какой вариант увеличит ваши шансы на успех?
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Как вы думаете, что можно считать залогом успешного питча?
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Кажется, ваше выступление прошло хорошо. Вы оставили свои контакты, но с вами не связались. Что делать?
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Поздравляем! Вам ответили. Идея показалась интересной, и нужно в ближайшее время представить прототип продукта, бизнес-модель и план продвижения. Представим, что ваш продукт — приложение. Как построите рекламную кампанию?
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Поговорим о деньгах. Как вы планируете монетизировать проект?
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Рекламодатель: ПАО Сбербанк · ВО 16+
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