Востребованность, сильная команда и щепотка удачи: из чего состоит успешный стартап

Завершилось шоу «Сбера» «Битва стартапов», которое выходило на СТС. В нем, заручившись помощью цифровых инженеров «Школы 21», за звание лучшего стартапера боролись школьники и студенты — участники молодежных акселераторов. Поговорили с участниками проекта о том, из чего состоит успешный проект, который заметят из тысячи.

Еще до начала шоу начинающим предпринимателям предстояло пройти отбор. Из более 800 предпринимателей лишь 10 попали в проект и смогли не только представить свой продукт на всю страну, но и получить предложения от инвесторов.

В течение шести недель участники «Битвы стартапов» узнавали боли целевой аудитории, чтобы сделать свой продукт полезным для потребителей, прорабатывали фичи стартапа и проявляли командные навыки. Учились понятно рассказывать о своем проекте — так, чтобы он понравился и бабушке, и ребенку, и крутому бизнесмену.

До финала дошли пять стартапов. Общая сумма, предложенная шестью инвесторами финалистам шоу, превысила 100 млн рублей. Эти средства команды стартапов смогут направить на их развитие.

Деньги — хоть и важная, но не единственная часть, необходимая для развития стартапа. Поговорили с четырьмя участниками шоу и узнали, что входит в их рецепт успешного проекта. Записывайте: вам потребуется личная целеустремленность и компетентность, сильная и заряженная команда, понимание рынка и грамотная реализация идеи, а также немного удачи.

Юрий Зарубин 23 года, создатель приложения Stylz — умной примерочной в кармане, которая позволяет совершать покупки без лишних возвратов

Команда, члены которой дополняют друг друга

«Со своим прошлым стартапом TalkNow я стал финалистом „Студенческого акселератора ‚Сбера‘“ в 2021 году, где получил огромный буст в развитии проекта и ценный опыт. Поэтому я не долго раздумывал, когда меня пригласили поучаствовать в реалити-шоу „Битва стартапов“ — ведь это отличная возможность рассказать о моем новом проекте Stylz на всю страну.

„Битва стартапов“ показала, что не нужно бояться поражений, потому что если где‑то закрывается одна дверь, то открывается другая. За время участия в проекте я применял на практике умение отстаивать свои идеи и позиции. И именно это я считаю одной из своих сильных сторон.

Каждый из текущих членов команды дополняет другого и закрывает своими сильными сторонами чужие слабые — такая квинтэссенция навыков и опыта очень важна в стартапе. Например, у меня есть большой опыт в презентации ключевых идей проекта, привлечении инвестиций и проработке гипотез. Взяв на себя эти задачи, я могу сильно облегчить и ускорить работу своей команды».

© «Битва стартапов»

Высокопрофильные специалисты

«Мы делаем инновационный сервис для виртуальной примерки одежды, который использует ИИ. Он позволяет точно и быстро измерять параметры своего тела с помощью камеры смартфона, примерять одежду онлайн — и, следовательно, совершать покупки более осознанно, минимизируя вероятность ошибок при выборе размера.

Для такого проекта самым важным специалистом на первых этапах становится грамотный и опытный разработчик, поэтому искать его нужно особенно внимательно. В зависимости от наших требований к продукту и функционалу команды, он может определить правильную архитектуру системы, а также предложить эффективные технологии и инструменты для реализации проекта».

Грамотная монетизация

«Если бизнес-модель перспективна — она точно привлечет внимание инвестора. Например, наша основана на формате B2B2С, который позволяет эффективно взаимодействовать как с брендами-партнерами, так и с конечными пользователями. Stylz — платформа, где наши партнеры могут продавать свои товары, и мы получаем комиссию с каждой совершенной покупки.

Помимо комиссионной модели, Stylz также монетизируется за счет запуска рекламы брендов внутри приложения. Это позволяет компаниям показывать свои коллекции напрямую целевой аудитории. В то же время пользователям мы предлагаем платную подписку с дополнительными преимуществами — персонализированными рекомендациями и доступом к эксклюзивным коллекциям.

Наша бизнес-модель создает устойчивый и растущий источник прибыли. Это делает Stylz привлекательным для инвесторов и в будущем позволит нам постоянно развивать платформу, улучшая опыт всех участников экосистемы.

Мы уже привлекли инвестиции от частного инвестора в размере 50 млн рублей, менее чем через полгода наш сервис станет доступен пользователям».

© «Битва стартапов»

Сергей Манелюк 25 лет, создатель бренда умной и технологичной одежды Denkito, которую мог бы носить Марти МакФлай

Целеустремленность основателя

«Если человек горит своим проектом, он сможет его реализовать несмотря на любые сложности, например маленькую аудиторию.

Для меня мой бренд — это окно в будущее. Как фанату фантастики, мне было грустно, что мир будущего с экранов телевизора и страниц книг так далек от нас. Поэтому я решил не ждать, а делать. Одежда стала логичным выбором — это то, что все время с человеком и актуально всегда.

На ранних стадиях большинство экспертов просто не верили в мою идею и говорили, что аудитория не готова к такому проекту, а продукт не получится реализовать. Тогда я решил принимать только конструктивную критику и не слушать людей, которые безосновательно сеют сомнения. Благо, что все-таки нашлись те, кто смог разглядеть потенциал идеи и поддержать ее».

Команда единомышленников

«Сейчас в нашей команде, помимо меня, есть проджект-менеджер, SMM-специалист, дизайнер и инженер. Но на самом деле каждый из нас выполняет более широкий спектр задач.

На ранних стадиях проекта важно, чтобы члены команды могли поддерживать друг друга и знали, что от этого зависит общий успех. Играет роль и единый вектор развития, который понятен и ценен для каждого участника. Важно, чтобы все компетенции в команде были направлены на общие результаты компании. Личные цели должны вытекать из командных».

Удача

«Кто бы что ни говорил, в бизнесе она играет роль. Это может быть случайная встреча с потенциальным партнером или инвестором. Или просто повезло попасть в точку на выступлении в питчинге. Это тот фактор, который многие недооценивают, и очень зря.

Так, я совершенно случайно познакомился с производителем одежды специального назначения. Теперь это наш бизнес-партнер и инвестор. Именно благодаря ему на рынок вышли пилотные партии нашей продукции: сейчас для заказа доступны джоггеры, худи и модули активной вентиляции для них, а сама концепция получила широкий охват.

Кроме того, на конгрессе молодых ученых я случайно встретился с производителем технологичной обуви для медицинского рынка. Оказалось, что часть наших технологий может закрыть слабые места в их проекте и наоборот. Сейчас мы совместно дорабатываем наши продукты, что точно принесет положительные результаты обеим сторонам».

Анастасия Овчинникова 20 лет, автор проекта Fasitela — сервиса, который позволяет создать дизайн интерьера без профильных знаний и сэкономить на ремонте

Инновационность проекта

«Нужны уникальные решения, которые решают реальные проблемы пользователей. Например, наш проект совмещает креатив людей с машинной точностью технологий для создания дизайнов интерьера и реализации доступного ремонта. Пользователю нужно занести информацию о квартире или комнате, описать свой образ жизни и выбрать стиль будущего интерьера. В результате он получает пошаговый план ремонта, реалистичную 3D-визуализацию интерьера с мебелью из магазинов и даже схему проводки. В том, чтобы определиться с концепцией и ключевым преимуществом проекта, нам очень помогли эксперты „Студенческого акселератора ‚Сбера‘“.

Не придется исправлять ошибки в расчетах или повторно покупать мебель и материалы — и в этом заключается ключевая экономия Fasitela».

© «Битва стартапов»

Мотивированная команда

«У всех членов нашей команды есть история с затяжным и очень тяжелым ремонтом. Конечно, все это приводило к стрессу, конфликтам, большим тратам и разочарованию. Мы очень хотим, чтобы люди перестали испытывать весь этот негатив и получали только положительные и яркие эмоции. Это наша главная мотивация».

Понимание рынка

«Создатели успешного проекта должны знать целевую аудиторию и уметь правильно позиционировать свой продукт.

Наша целевая аудитория — все, кто заинтересован в ремонте. Это обычные люди, дизайнеры интерьера и строители, а также производители мебели и стройматериалов. Первым трем группам В2С мы предлагаем удобный сервис, который позволяет спроектировать все — от расстановки мебели до полного плана реализации. Для оставшихся, В2В, мы выступаем площадкой для продвижения товаров и услуг. Сложив все боли, удалось прийти к единому, максимально обширному решению».

Владимир Фролов 34 года, создатель экосистемы для животных и их владельцев «Айда гулять»

Востребованность проекта

«Успешный стартап должен быть действительно нужен людям, а не просто предлагать решение для несуществующей проблемы.

Я понял, что мне нужно такое приложение, как „Айда гулять“, еще в 2017 году. Выяснил, что многих других владельцев животных тоже беспокоит вопрос безопасности: где разбросано битое стекло, где догхантеры раскидывают отраву, сосиски с лезвиями или осколками стекла внутри. Людей волнует, что делать, если их питомец потеряется, убежит за другой собакой, испугается салюта и сорвется с поводка. Как размещать информацию о потеряшках, чтобы она получила максимальный охват?

Зообизнесу, особенно специалистам: ветеринарам, кинологам, выгульщикам, грумерам, — важно рассказать о себе. Им приложение „Айда гулять“ помогает сделать это без финансовых вложений. В то же время пользователи могут найти подходящего эксперта на карте — в первую очередь им покажут тех, кто находится рядом».

© «Битва стартапов»

Компетентный основатель

«Фаундер стартапа должен гореть своей идеей, обладать компетенциями для ее реализации и продвижения проекта.

Когда я увидел рекламу „Битвы стартапов“, то сразу оставил заявку. Я хотел посмотреть на процесс изнутри и рассказать об „Айда гулять“ потенциальным пользователям по всей России. В результате сотни людей регистрировались после выхода каждой серии.

Я понимал, что „Битва стартапов“ — это реалити, где будут провокации и интриги, конкуренция. Поэтому решил просто быть собой и показывать своим примером, что можно играть честно и добиваться успехов. На шоу я нашел единомышленников: мне очень повезло с разработчицей „Школы 21“ Анастасией, с которой мы были в команде. А еще я очень благодарен „Битве стартапов“ за возможность познакомиться и лично пообщаться с Артемом Симонянцем — основателем фуд-тех-стартапа Qummy».

Правильный выбор технологии реализации идеи

«Сама по себе идея ничего не стоит — все упирается в то, как ее реализовать. Речь не только о технологиях, но и о маршруте пользователя в приложении. Даже очень крутую идею можно воплотить в продукте, которым будет невозможно пользоваться. А можно наоборот: сделать приложение доступным, простым и понятным.

Сейчас в приложении зарегистрированы более 11 тыс. пользователей. Чем их больше, тем больше и информации, к которой можно получить доступ. Так гораздо меньше питомцев пострадают от опасностей в городе, а потеряшки смогут вернуться домой — туда, где их любят и ждут».