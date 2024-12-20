«Все гораздо хуже, чем на фото». Разлив мазута в Черном море: как помочь животным

В Керченском проливе произошла экологическая катастрофа: из‑за крушения танкеров мазутом покрыты десятки километров береговой линии. Специалисты сообщают о гибели птиц и обитателей Черного моря. Бороться с последствиями разлива на Кубань съезжаются волонтеры со всей страны. «Афиша Daily» пообщалась ними и узнала, как можно им помочь.

Что случилось

В воскресенье, 15 декабря, в Керченском проливе потерпели крушение два танкера, перевозившие более 9 тысяч тонн мазута, почти 4 из которых по предварительной информации попало в море. Протяженность зоны загрязнения достигла 49 км. Волонтеры и спасатели собрали более 3 тысяч тонн загрязненного песка, но ликвидация последствий аварии продолжается. По мнению экологов, полное восстановление экосистемы Черного моря займет не одно десятилетие.

В Анапе обнаружили на берегу Черного моря второго дельфина, который скончался из‑за разлива нефтепродуктов, а экосистема «роддома» водных млекопитающих — Таманский залив — оказалась под угрозой. Кроме того, в Крыму и на Кубани волонтеры продолжают находить птиц, покрытых мазутом.

«Первая реакция — слезы»: что рассказывают волонтеры, работающие на месте катастрофы

Алина Сапа жительница Анапы, чистит пляжи и спасает птиц

Я начала помогать 17 декабря. Закупила перчатки, респиратор, мешки и приехала на пляж в рандомное место. Первая реакция от увиденного — слезы. В реальности все выглядит гораздо хуже, чем на фотографиях и видео. Вся береговая линия или в пятнах или в толстом слое мазута. Скользко, вонюче, грязно.

На пляже уже были люди. Пачка из 10 моих мешков разлетелась тут же, остальное брали из гуманитарной помощи, которую предоставляют волонтерам. Процесс [уборки] не очень тяжелый, это не землю копать. Просто снимаешь верхний слой песка с мазутом, главное, чтобы кто‑то держал мешок и помогал. За час-два парой людей собирается мешков 50-60. На вещах остаются следы мазута, их придется выкинуть скорее всего.

Кто работал без респираторов, потом жаловался на головокружение. У меня немного слизистая глаз была раздражена, но работать в очках просто неудобно, они запотевают.

Приезжала убираться на три разных пляжа — где‑то больше людей, где‑то меньше. Даже если тракторы не работают, люди просто нагребают мазут в строительные или мусорные мешки, завязывают и складывают все в одном месте, чтобы потом это можно было погрузить и ничего не вылилось. Позавчера убиралась часа три, пока не замерзла. Потом на Витязево приехала еще на часок. Вчера убиралась часа два и сейчас поеду. Буду работать до вечера — или птиц отвозить, или убирать, или мыть. Люди нужны везде.

© Движение «Экосистема»

Во время уборки нам встречались прибившиеся птички. Когда видишь этих птиц — они полностью в мазуте, кричат, не понимают, что происходит — это ужас. Все пострадали по-разному: кто‑то чуть-чуть запачкан, у кого‑то только оперение, а у кого‑то клюв полностью в мазуте.

Найденных птиц мы грузили в коробки с ветошью и отправляли в специальные места. Многие боятся, не даются в руки и уходят обратно в воду. У некоторых не остается сил уйти, но они клюются до последнего. Их можно взять перчатками и уже в коробке, укутанные в одеяла, они успокаиваются. Я пока видела только живых птиц, вчера отправили в центр трех-четырех.

Мазута еще очень много, из‑за шторма его постоянно выбрасывает на берег. Он распространился уже до камней, как его убирать оттуда непонятно. Мне кажется, это еще долго-долго будет убираться. Но пока мы делаем все, что требуется от нас физически.

Мы только берем от природы и не даем [ничего] взамен. А тут еще урон нанесен нами, людьми. И когда наступает такая беда, остаться в стороне было бы просто бесчеловечно.

Георгий Каваносян эколог, координирует работу волонтеров в Анапе, помогает отмывать птиц

В Анапу я прилетел 18 декабря из Москвы помогать. После того, как я побывал в центре спасения птиц, поехал по берегам — оценить обстановку и понять, где нужны люди. У меня пока разведывательные цели. Пытаюсь организовать людей для работы на местах, куда не добираются местные. Это особо охраняемые природные территории, где надо очень аккуратно себя вести. В ближайшие дни ждем человек 350. Едут профессионалы из экологических организаций — Российское экологическое движение, движение «Экосистема».

[Нынешняя авария] — это калька с 2007 года. Тогда судно «Волгонефть-139» потерпело крушение в районе Керченского пролива и в море утекло до 3 тысяч тонн нефти. Однако с экологической точки зрения в этот раз все не настолько плохо — в 2007-м площадь распространения была больше, погибло около 30 тысяч птиц.

Сейчас первые партии мазута выбрасывает на берег только в районе Анапы — это большая городская территория, здесь не очень много животных, но все равно это тысячи особей. С рыбой все не так плохо. Миграция закончилась: часть рыбы ушла в Абхазию, часть — в Азовское море. Ее здесь почти нет, а значит, почти нет и млекопитающих, в частности, дельфинов, белобочек, азовок. Краснокнижных животных быть не должно.

Но однозначно пострадает бентос — все, кто живут на дне. Это крабы, моллюски. Они убежать не смогут и, к сожалению, погибнут в большом количестве.

Сильно страдают птицы. Во-первых, у них слипаются перья и они не могут летать и добывать пищу. Во-вторых, у них нарушается терморегуляция и из‑за холодной погоды птицы просто погибают. Мы уже находили ни один десяток погибших особей. По тем, кого удается довезти до волонтерского пункта, соотношение такое: из 100 птиц погибает примерно три, четыре требуют длительного надзора, с остальными все хорошо. В принципе почти всех удается выходить.

Всех спасенных птиц свозят в единый штаб в Витязево, по адресу Черноморская, 2. Там им промывают желудки «Полисорбом», закапавают глаза так называемым «бриллиантовым глазом» — специальным ветсредством, чтобы защитить роговицу от ожога, долго отмывают им перья моющими средствами, кормят. А затем раз в час-два снова подкармливают и промывают желудок.

@Эколог Жора Каваносян

Сегодня я сам был в пункте спасения с 7 утра, где в один момент было порядка 50-60 птиц. Нужно было помогать руками — промывать желудки, менять пеленки и кормить. Я все это делал. Процесс, который ни на минуту не останавливается двое суток. Ветеринары работают без сна.

После стабилизации состояния птиц увозят на передержку по приютам, вплоть до Ставропольского края. Все приюты для диких животных потихонечку забиваются. Когда у птиц восстановится липидный, водоотталкивающий слой, в принципе их можно будет отпускать, если они не получили воспаление легких. Но с психологической точки зрения пострадавшие особи в этот водоем уже не вернутся. Мы в основном ловим птицу чомга — она тут зимует, но скорее всего больше не вернется.

На Анапу уже два раза выбрасывало мазут и, думаю, это продолжится. Территории здесь еще очищать и очищать.

Александра Отто жительница Анапы, убирает мазут

Я живу на второй береговой линии, рядом с санаторием «Рябинушка». 17 декабря еще не знала о катастрофе, почувствовала только неприятный запах в доме и на улице. Потом увидела информацию в соцсетях, решила посмотреть [на разлив мазута своими глазами] и просто ужаснулась. Видеть свой любимый пляж таким — эмоционально сложно.

@Александра Отто

Сначала был шок и слезы на глазах. Человека три уже убирали последствия этой ужасной ситуации. Решила, что на следующий день тоже пойду помогать убирать, внесу свою лепту. Надела самое старое, что у меня было, взяла лопату, перчатки и обычную аптечную маску. На месте тоже были строительные и мусорные мешки, респираторы, перчатки, лопаты, вода, «Полисорб» в банках. Кто‑то принес с собой еды. Но людей было маловато. Моих соседей, например, не было совсем, да и многие устали и ушли домой.

@Александра Отто

[Расчистка пляжа от мазута] — это колоссальный труд, после которого отнимается спина. [Дует] жуткий холодный ветер, мешки улетают постоянно. Наполненные мазутом мешки тяжелеют. Я их тащила в общую кучу. После двух часов работы силы закончились. Вся одежда, руки, ногти, обувь в мазуте. Руки в итоге оттирала дегтярным мылом.

Много вопросов, конечно. Где МЧС, техника? Ведь с этим было бы намного проще. Но ответа я не знаю. Может быть все в Витязево работали — изначально говорили, что основная часть мазута там, но он распределен по всему пляжу.



Сегодня второй день, как я помогаю. Собрала 10 мешков, на большее меня не хватило. Мазута очень много, а мешков и перчаток мало. Для всех анапчан [авария и разлив мазута] — большая трагедия, сердце сжимается. Но эта ситуация доказала, что при любых обстоятельствах наш народ очень сплоченный. Да, на уборку вышли не многие. Но те, кто убирает мазут, спасает птиц — герои. Это очень сложно физически.

Сегодня мы увидели технику, для нас организовали чай и полевую кухню. Спасибо тем, кто готовил. Еще увидели, что мешки с загрязненным песком вывозят — это радует. Очень хочется, чтобы летний сезон состоялся. У меня гостевой дом и все спрашивают, как наше море. Все следят за этой ситуацией.

Екатерина Садриева жительница Анапы, развозит волонтерам еду, закупает средства защиты

Позавчера приехали на море, весь берег был в мазуте. Вступили в волонтерскую группу, там писали, что очень много птиц живет в речке Анапке. Рядом с ней как раз находится мой магазин одежды, поэтому мы решили размещать там коробки, тряпки, ветошь — все то, что необходимо для поимки птиц и оказания им помощи.

Потом мы поняли, что на улице холодно, шторм, а убираться на пляжи вышло очень много людей. Тогда решили их кормить. Приготовили в полевых условиях пищу и привезли волонтерам большой казан чая и похлебки — картошки с мясом. Сейчас мы сами не готовим, нам помогают местные кафешки — «Паштет» и «Пицца на дровах». Они готовят обеды для волонтеров, а мы их развозим.

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Сегодня целый день собираем с пунктов выдачи то, что люди отправляют — мешки, тряпки, сорбенты — и развозим на пляж волонтерам, либо отвозим птицам часть вещей. Еще закупали целый день лопаты, перчатки, респираторы, очки. Волонтерам, которые работали вчера, сегодня плохо, потому что защиты не было ни у кого.

Волонтерим мы с утра до вечера, совмещать с работой не выходит. К тому же, мой магазин превратился в штаб, куда приходят люди, забирают все нужное и уходят. То есть мы сейчас не работаем, а только помогаем. Меняется ли ситуация на пляжах, сложно сказать. Идет шторм, из моря все выбрасывается на берег. Все больше людей выходят помогать, привозят технику, появляются организованные группы. Но у нас очень большие пляжи, масштаб загрязнения огромный.

@Екатерина Садриева

Гоар Аванесова журналист из Анапы, создатель сайта anapa-help.ru, координирует волонтеров

Сначала я наблюдала за происходящим со стороны, пока не поняла, что чатов и информации слишком много. Обычному человеку легко растеряться: нужно потратить много сил эмоциональных, чтобы разобраться, а потом идти и помогать уже физически. Поэтому решила подключиться к информационному блоку, создать единое информационное табло, куда могут зайти все, кто в поиске вводит «Анапа-Волонтеры-Мазут» и хочет оказать посильную помощь. Сайт создан за полдня.

Изначально самым сложным было искать информацию в многочисленных чатах, проверять достоверность. Теперь задача другая — найти отельеров и руководителей баз отдыха, готовых разместить волонтеров, которые планируют провести выходные в Анапе за спасением пляжей и животных от мазута. Помогать в Анапу приезжают люди со своей спецтехникой и вывозят все, но машин все равно не хватает. Они работают бесплатно, но топливо нужно покрывать.

Как помочь

Более шести тысяч людей со всей России объединились, чтобы вместе ликвидировать последствия экокатастрофы. Вступить в самый масштабный волонтерский чат «Разлив нефти в Черном море» можно по ссылке. Там энтузиасты из разных городов кооперируются и вместе отправляются в Краснодарский край, чтобы убирать пляжи, спасать пострадавших животных или заниматься другой полезной работой — например, кормить добровольцев или перевозить по региону пострадавших птиц.

В чате россияне также помогают находить жилье для иногородних волонтеров, делятся последними новостями и собирают деньги на закупку нужных вещей — от респираторов до шампуней для птиц. За информацией в чате «Разлив нефти в Черном море» нам порекомендовали следить несколько волонтеров и представителей проверенных фондов, однако советуем вам быть внимательными и не переводить средства подозрительным людям и фондам.

Дистанционно и в Москве

Пожертвовать деньги центру спасения дельфинов «Дельфа». Поучаствовать в сборе лекарств, перчанок, пеленок, респираторов и других нужных вещей. Принести их можно ежедневно с 06:00 до 23:00 в Московский зоопарк, который находится по адресу ул. Большая Грузинская, д. 1, строение 103, КПП 1.

На месте