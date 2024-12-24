Аренда зонтов по подписке: как студент получил многомиллионный приз на развитие стартапа

Климентий Щегольков — студент первого курса и бизнесмен. В декабре он победил в шоу «Сбера» на СТС для молодых предпринимателей «Битва стартапов» с проектом аренды зонтов Wish. Поговорили с ним о том, где научиться вести бизнес и как запустить стартап, который принесет пользу людям по всей стране.

Как построить бизнес на аренде зонтов

Идея появилась этим летом — в знойный солнечный день, когда на небе не было ни облачка. Стояла 30-градусная жара, а я шел в костюме. Мне было так плохо, что в какой‑то момент я понял, что отдал бы что угодно за зонт .

Позже решил развить задумку и осознал, что зонт — инструмент довольно универсальный. Он спасает и в дождь, и при палящем солнце. Причем мы часто вообще не задумываемся о том, чтобы захватить его в жаркую погоду и часто забываем, даже когда пасмурно.

Дальше начал размышлять о бизнес-аспектах потенциального проекта: тестировать гипотезы, изучать рынки и конкурентов. Прикинул финансовую модель и понял, что такой бизнес может окупиться — значит идею стоит реализовать.

Один из способов монетизации нашего проекта — семейная подписка на четыре человека . По ней можно будет брать зонты бесплатно на сутки, потенциально, по всей стране. Будет и вариант посуточной аренды стоимостью около 100 рублей. Но нам крайне важно приносить людям пользу: зонты будут качественными и удобными, а аппараты будут располагаться в популярных локациях.

Еще один важный аспект — сезонность бизнеса. В городах с холодными зимами сервис в этот период будет недоступен. Но маржинальность за лето, весну и осень позволяет зимой дорабатывать технологию, планировать следующий сезон и расширение локализации. В южных городах или странах, где зимы не такие суровые и периодически бывают осадки с дождем или мокрым снегом, аппараты можно оставлять.

После того, как я придумал идею, я подавал заявки в разные акселераторы, в том числе в «Сбер». Участие в акселераторе помогает в доработке продукта на каждом этапе: от идеи, прототипа, минимального жизнеспособного продукта до роста, продаж или масштабирования. Это позволяет пообщаться с экспертами, которые подскажут, как решить стоящую перед тобой задачу.

© Битва стартапов

Как подростку начать предпринимательский путь

Wish — не первый мой стартап. Мне постоянно приходят в голову разные бизнес-идеи. Порой просто иду по улице и резко останавливаюсь, чтобы записать в заметки новую задумку.

Я начал в пандемию, когда мне было 13. На все свои сбережения купил 3D-принтер и стал печатать на нем игрушки и всякие прикольные вещи. Родители всегда поддерживают мои идеи и часто даже сами помогают придумывать и дорабатывать проекты. «Печатай что‑то полезное», — посоветовали они мне после того, как я завалил весь дом 3D-игрушками. Я прислушался и начал искать заказы на «Авито» и «Профи». Это был мой первый предпринимательский опыт.

Как только получил паспорт, зарегистрировался как самозанятый и стал оказывать услуги 3D-печати и 3D-моделирования. У меня были определенные знания в этой сфере: в школе родители отправляли на курсы 3D-моделирования. Все это пригодилось.

О том, как устроена базовая проектная работа и питчинг, как создавать продукт и разрабатывать технологию, я узнал еще в школе . Там вместе с одноклассницей и научным руководителем мы разрабатывали проект купола для церкви. С ним мы ездили по конференциям и конкурсам, пачками забирали дипломы победителей и призеров. А купол в итоге действительно установили. Я не ожидал, что моя жизнь так повернется в восьмом классе.

Где искать знания

Про школьные и студенческие акселераторы «Сбера» я узнал года три назад. Долго хотел туда попасть, но с первого раза не получилось: проект был не очень перспективным и ему было не место среди остальных. В этом году мой проект вошел в топ-100 самых классных и получил поддержку.

Я участвовал в семи акселераторах — для разных возрастов, категорий и бизнесов. Часто там задают вопросы, на которые уже знаешь ответ. В акселераторе «Сбера» такого не было. Вопросы наставников всегда были профессиональными и заставляли глубже посмотреть в проект , проработать каждый шаг, каждую бизнес-метрику.

Помимо этого, материалы курса помогли разобраться в основах бизнес-проектирования на примере кейсов успешных предпринимателей . Я получил представление о том, как сформировать видение своего продукта, найти кадры и привлечь финансирование. А также узнал, что такое юнит-экономика, финансовая модель и кастдев. Лишь получив эти знания, можно развить идею собственного проекта с ментором и начать воплощать ее в жизнь.

Немаловажная составляющая — нетворкинг с другими ребятами, которые работают над своими стартапами. Это прокачивает насмотренность и позволяет найти знакомства в сфере технологического предпринимательства.

© Личный архив героя

Как «Битва стартапов» помогла довести идею до реализации

Шоу — место, где уже нужно продемонстрировать свои навыки и готовый продукт . Прокачать их в процессе, учитывая очень сжатый формат, практически невозможно — для этого подойдет акселератор.

В «Битве стартапов» ты делишься своим бэкграундом, показываешь, как общаешься с людьми. Во многом это саморефлексия: я вспомнил все свои работы, использовал весь свой опыт. Без этого с многими заданиями я бы просто не справился. Так, в одной серии мы много общались с незнакомыми людьми. И в этом мне очень помогла работа в организации, где приходилось разговаривать с людьми на улицах. Я быстро сориентировался и прошел испытание.

Среди конкурсных заданий был выбор разработчика от «Школы 21». Это бесплатная школа цифровых технологий «Сбера», в которой можно освоить IT-профессию. Один из десяти разработчиков был фальшивым. Если остановишься на ненастоящем — покинешь шоу. Я выбрал Сергея, который был сильно старше меня. Несмотря на это, наше общение прошло комфортно — у меня уже есть подобный опыт взаимодействия по работе. Мы с Сергеем сошлись характерами, и вся команда его очень полюбила.

В рамках шоу был демо-день — финальные презентации проектов перед экспертами, партнерами и инвесторами «Сбера». Было волнительно и ответственно: на кону стоял призовой фонд — шесть миллионов рублей, которые можно использовать для развития проекта. Но разум выше эмоций, поэтому я собрался и сделал это. Ведь возможность поговорить с реальными инвесторами и топ-менеджерами «Сбера» и получить от них обратную связь уникальная . В обычной жизни до них сложно дотянуться. Мы прошли все испытания и получили главный приз — шесть миллионов рублей. Это хорошая сумма для старта.

1 / 4 © Битва стартапов 2 / 4 © Битва стартапов 3 / 4 © Битва стартапов 4 / 4 © Битва стартапов

На момент победы в шоу в нашей команде было уже 11 человек. Среди них мои знакомые и их знакомые из разных городов: Москвы, Петербурга, Казани. Кого‑то мы искали в чатах и проводили собеседования, давали тестовые. Получился сплоченный коллектив очень молодых, но очень амбициозных и крутых ребят с огромным будущим.

Сейчас мы работаем над реализацией стартапа, весь призовой фонд ушел именно на это . Разрабатываем ИТ-систему, ищем точки для размещения наших аппаратов и прорабатываем стратегию продвижения. Подбираем контрактное производство, производим аппараты по нашим чертежам.

Благодаря «Битве стартапов» у нас появилась широкая известность. Важно теперь правильно использовать ее. В первую очередь, уже в 2025-м, планируем запуститься в Санкт-Петербурге и Москве. Затем — расширяться по всей России и ближайшему зарубежью. Планы у нас грандиозные. Гарантирую, что наше появление будет очень ярким и очень шумным, каждый москвич о нас услышит.