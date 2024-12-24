«Дотерпеть до 18»: как живут и отмечают Новый год воспитанники детдомов

Подарить ребенку новый гаджет, пакет сладостей, сфотографироваться и уехать: так многие благотворители поздравляют с Новым годом воспитанников детских домов. Они оставляют детей с их проблемами, переживаниями и вместо участия дают конфеты и игрушки. «Афиша Daily» и «Т–Ж» публикуют монолог девушки с опытом сиротства о жизни в детском доме.

До сих пор детей, оставшихся без попечения родителей, в России ежегодно задаривают сладкими наборами и дорогими подарками. По оценкам благотворительного фонда «Солнечный город», воспитанники детских домов в среднем получают под Новый год около 7 килограмм мандаринов и конфет. Благотворители приходят на елки в учреждения, где дети могут выступать по несколько раз в день, отдают им мешки с подарками, фотографируются и уходят.

«Афиша Daily» и «Т–Ж» поговорили с Кристиной Панковой — девушкой с опытом сиротства — о жизни в детском доме и о том, как складывалась ее судьба после выпуска. А еще узнали у представителя фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», как по-другому можно помогать ребятам, оставшимся без попечения родителей, — в преддверии Нового года и не только.

Как у меня умерла мама и я попала в детский дом

Я родилась в 2002 году в маленьком поселении Клёновоское в Москве. Какое‑то время росла с мамой и бабушкой, но затем в нашей семье появился отчим, которого называю отцом. По рассказам бабушки, он начал жить с нами, когда я ходила в детский сад. Родного отца не знаю — они с мамой разошлись почти сразу после моего рождения.

Мама работала на заводе: делала губки для ванны. Иногда брала работу на дом, и я ей помогала. Отец был дальнобойщиком, [приезжал] редко. Я забывала, как он выглядит. В 2009 году родилась моя сестра. Мама и отчим не были официально женаты, он не был записан как наш отец — позже это сыграло свою роль.

В детстве отношения с отцом были трепетные. Несмотря на расстояние, он одаривал меня и сестру подарками: привозил кукольные домики, планшеты, цветы, сладости. Отношения с матерью у меня были напряженные, мы часто ссорились. Однажды мама выпивала дома и попросила меня сходить в магазин, купить сестре шоколадное яйцо. Так получилась, что продавщица обсчиталась со сдачей. Дома мама накричала на меня: она считала, я потратила эти деньги на что‑то другое. После она взяла меня за волосы и потащила через весь поселок. Это видели другие люди, но никто не вступился.

Мама громко сказала, что мы идем на кладбище, где я буду копать себе могилу.

После этих слов я вырвалась и спряталась в кусты. Она искала и звала меня, а потом села и заплакала. Я вышла из кустов и пошла домой так, чтобы она меня не заметила. Дома рассказала все бабушке и легла спать рядом с ней. Утром, будучи трезвой, мама позвала меня в магазин, где продавщица вернула ей сдачу. Даже после этого она не извинилась.

© Из личного архива

Если была возможность пожаловаться отцу, я всегда это делала. Но после становилась еще более злейшим врагом для мамы и носила кличку «семейный стукач». Отец защищал меня, только когда находился рядом, а разговоры не помогали.

В 2013 году алкоголь стал косвенной причиной смерти мамы. Как‑то отец дал ей около 37 тысяч рублей, чтобы оплатить долг за квартиру. Но она пошла на них выпивать со знакомыми. В состоянии алкогольного опьянения мужчина, который находился в одной квартире с мамой, стал требовать денег. Когда получил отказ, начал драться с ней, а потом зарезал ее. Все это видела его женщина, но она никак не помогла маме. Убийца получил пожизненный срок.

Несмотря на плохие отношения с мамой, мне было трудно после случившегося, как и всей семье. Я не хотела ходить в школу, где нужно было выступать на концертах в честь 8 Марта. У всех детей были мамы, а у меня нет. Кто‑то из одноклассников даже подшучивал надо мной, а учителя почему‑то не хотели идти навстречу и говорили, что стоит готовиться к таким праздникам со всеми.

После смерти мамы отец оформил опекунство надо мной и сестрой, процесс занял где‑то три месяца. Все это время мы жили в квартире его родителей. Гибель мамы как раз пришлась на сложный подростковый возраст, у нас с отцом начались конфликты. Сейчас я понимаю, что многое делала не потому, что хотела, а назло. Например, курила, выпивала алкоголь, убегала ночью из дома. За это отец меня наказывал. Он мог оставить меня без телефона или интернета на какое‑то количество дней, куда‑то не взять, например в кино, или не отпустить увидеться с друзьями.

Физического насилия не было, но однажды я получила по попе за то, что тайком ушла из дома ночью на речку купаться и выпивать с друзьями. Отец заметил, что меня нет, повесил на входную дверь стакан с ложками. Когда я вошла, стакан упал — из‑за шума меня засекли.

А потом из‑за конфликтов он сам попросил помощи психологов у опеки.

Я всегда говорила специалисту, что мне не нравится чрезмерный контроль. Отец, например, сам выбрал мне платный колледж, в который я поступила после 9-го класса. Он платил за него около 60 тысяч рублей в год.

© Из личного архива

Отец сделал это, чтобы я училась поближе к его работе и была возможность привозить меня, а потом забирать. Когда все ребята после пар шли гулять, я под надзором ехала домой. Возможно, он за меня переживал, но тогда я этого не понимала и хотела свободы. Психолог вставала на мою сторону, говорила отцу, что нужно позволить мне делать то, что хочется, и мне это нравилось.

В колледже я училась на экономиста, мне это давалась легко, так как я дружу с математикой. У меня были хорошие оценки, а преподаватели считали меня одаренной. Отношения со сверстниками тоже были хорошими: я экстраверт, поэтому мне легко обзавестись приятелями.

Переломным моментом в обучении стал конфликт с преподавателем по главному предмету — экономике. Почему‑то именно от меня всегда требовали больше, чем от других. Преподаватель давала мне самые сложные уравнения и задачи. Так произошло и на зачете, который по этой причине я завалила. Не успела расписать решение сложного уравнения за 15 минут, но назвала ответ. Преподаватель не засчитала его и отправила меня на пересдачу, которая была платной, так как колледж частный.

Я знала, что дома меня снова накажут. Так и произошло: это стало пиком в наших с отцом отношениях. На сессиях сама подводила психолога к тому, что хочу жить в детском доме. А когда меня прямо спросили, хочу ли отправиться туда, — ответила да. Так в 16 лет я оказалась в детском доме «Молодая гвардия» в поселении Внуковское.

Какой была жизнь в учреждении

Условия в «Молодой гвардии» были хорошими: вкусная еда, новая и чистая одежда, у меня даже была отдельная комната. Но я жалела о своем решении: вместе со мной забрали сестру, так как мы обе были под опекой отца. Я не знала, что такое может случиться.

Отец приезжал к моей сестре, поэтому мы с ним тоже виделись. В течение нескольких месяцев он доказывал свое отцовство, где‑то через полгода забрал сестру домой. А я так и осталась в детском доме.

Сначала мы не общались и долго держали друг на друга обиду. Но потом я стала созваниваться с ним и даже приезжать в гости.

Друзей в детском доме у меня почти не было. Чувствовала себя другой: мне не нравились вредные привычки подростков и их грубые разговоры. Там я была не на своем месте. Попала в детский дом уже взрослой, когда успела привыкнуть к жизни в семье. У меня была тактика: дотерпеть до 18. Когда на втором курсе меня отчислили из колледжа, я поступила на специальность «Торговое дело» в государственное учреждение. Старалась меньше времени проводить в детдоме и приезжала только вечером после учебы: поесть, сделать домашнее задание и поспать. За два года в детском доме у меня появилась только одна подруга, но ее забрали опекуны.

Мне было жаль многих маленьких детей, которые там находились, поскольку они не знали, что такое родительская любовь. Я видела и недавно родившихся малышей, от которых отказались. Каждую такую историю пропускала через себя.

Старалась помогать советами другим воспитанникам. Одна девочка как‑то рассказала мне, что встречается с мальчиком, который уговаривает ее на первый секс. Ей тогда было 14 лет. Я старалась отговорить ее и предупреждала, что с его стороны это может быть несерьезно. И сильно переживала, когда у меня все-таки не получилось.

Кристина с Марией © Из личного архива

Я думала, что детям в детском доме не хватает внимания и общения с психологами. Мы жили «семьями» по семь человек: так назывались группы детей разного возраста, в которые нас объединяли. За каждой семьей закреплялось две нянечки, и те делали все что могли. Дарили много любви, заботились о нас, но на каждого не хватало времени.

Психолог в детском доме общалась со мной как с ребенком. Мне это не нравилось. Она давала тесты с закрытыми вопросами о суициде и селфхарме, но не спрашивала о моих истинных переживаниях. Иногда психолог просила рисовать какие‑то картинки. Мне было без пяти минут 18, а я изображала слоника — это казалось странным.

Эмоционально переживать нахождение в детском доме стало проще, когда я начала общаться с добровольцем Марией из фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Когда я заезжала в детский дом, там уже были волонтеры. Мария стала моей наставницей примерно через месяц, и мы подружились. Она интересовалась моими успехами, ходила со мной по магазинам и кино, просто погулять.

Она поддержала, когда меня забрали в семью, а потом вернули. Женщина с двумя детьми, которым было 16 и 20 лет, взяла меня к себе. Пребывание там было недолгим: примерно месяц.

У нас не получилось найти общий язык — я чувствовала, что она сделала это из‑за материальной нужды.

Тогда я спровоцировала конфликт, потому что сама хотела вернуться в детский дом. Мария отвозила меня обратно. Мы выстроили близкие отношения: я всегда могла обратиться к ней за советом. Мне нравилось, что она меня ничему не учила, а делилась опытом. Когда было тяжело на душе, я говорила с ней. Мария даже пришла ко мне на выпускной в колледже. Она давала мне внимание, которого очень не хватало. Именно поэтому и удалось ей довериться.

© Из личного архива

Как воспитанников поздравляли с Новым годом

В детском доме было много активностей. Мы готовили концерты на разные праздники, например Новый год. И за это нам всегда дарили подарки. Перед праздником мы писали три материальных желания на листке и отдавали нянечке. Нас предупреждали, что желания должны быть «в пределах разумного», дорогие гаджеты и брендовую одежду не дарили. Но дети все равно такое писали.

После концерта обычно сразу подходили неизвестные люди, протягивали подарки, и воспитанники могли огорчаться, когда не получали тех дорогих вещей, что хотели. Благотворители же могли не общаться с нами, не называть своих имен. Они просто фотографировались и уходили.

Детям помладше было приятно, что им уделяют внимание, пусть и таким способом. Некоторые из них грустили, когда тот, кто давал подарок, уходил и не возвращался. Детям постарше было уже все равно.

Они не ценили подарков, передаривали или продавали. Это было одним из видов протеста.

Я была рада подаркам. В детском доме застала только один Новый год: тогда просила фен и плед. Феном пользуюсь до сих пор. Но думаю, лучшим подарком в случае с детьми из детских домов было бы общение, потому что как раз этого им не хватает.

После выхода из детского дома некоторые люди не могут наладить социальные контакты и быт. Я слышала такие истории. Бывшие воспитанники не приучены работать и думают, что сиротам все достается просто так. Им тяжело находить общий язык с другими людьми, потому что они могут не доверять им, ведь взрослые, которые в их детстве проявляли внимание с помощью подарков, всегда куда‑то уходили. К счастью, нас в детском доме учили убираться, стирать, мыть посуду, готовить пиццу и пирожки. У многих воспитанников, с которыми я списывалась, жизнь сложилась хорошо: они работают, и у них есть семьи.

Как лучше поддерживать воспитанников детских домов

Мария Полянская Координатор наставников в фонде «Волонтеры в помощь детям-сиротам»

Я стала работать с детьми из детского дома, когда прошла Школу приемных родителей. Но изменились обстоятельства, и ребенка я не усыновила. Тогда решила стать ближе к детям в детских домах и пришла волонтером финансового просвещения в АНО «Вверх». А в марте 2017 года увидела объявление на сайте «Волонтеры в помощь детям-сиротам» о поиске наставников и сразу заполнила анкету. Чтобы работать в детском доме, требовалось пройти курс занятий, тренинг и собеседование с психологом. После всех этапов я стала наставником и начала помогать детям в детских домах: приезжала и общалась с ними.

В 2018 году стала куратором команды волонтеров «#НаставникиВнуково». Вместе мы доставали моим подопечным билеты на разные мероприятия, помогали в обустройстве квартир, выдаваемых государством после выпуска, кто‑то из медицинских волонтеров бесплатно лечил ребят.

В 2023 году деятельность внутри фонда стала многограннее — я занялась кураторством наставников в проекте «Быть рядом». Вместе мы помогаем детям в больницах и интернатных учреждениях: становимся для них старшими друзьями и готовим к выпуску. Еще как куратор я занимаюсь подбором таких наставников.

Под Новый год в социальных учреждениях устраивают концерты. Иногда воспитанники по несколько раз в день выступают перед разными незнакомыми благотворителями.

Это неправильно, потому что нарушает границы ребенка. Любой незнакомый человек может получить от него что‑то за подарок, например объятия.

Материальный подарок — это вещь, которую обычно получаешь от близкого человека. Только тогда появляется желание ее ценить. А вот подарки от незнакомых людей не несут эмоционального заряда. Дети не понимают их ценности. Я видела, например, как они играли в футбол на лестнице дорогими куклами. Подарок от чужого человека воспитывает в ребенке из детского дома ощущение, что ему все что‑то должны.

Нельзя сказать, что у детей в детских домах есть сильная потребность в вещах. Они находятся на государственном обеспечении. Поэтому, чтобы помогать, нужно становиться для ребенка значимым взрослым. Именно такими близкими людьми пытаются быть наши наставники.

Ребята находятся в отношениях много лет. Я, например, сопровождаю детей по 6–7 лет, и общаюсь со всеми до сих пор. Фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» за системную помощь, то есть направленную на то, чтобы не было сиротства и его последствий. Например, за юридическую и психологическую, помощь в семейном устройстве.

У нас в фонде есть программы, помогающие мамам еще на этапе отказа от ребенка. Мы сотрудничаем с шестью роддомами в Москве и Подмосковье. По сигналу туда приезжает психолог и общается с женщиной, выясняет причины отказа от малыша и рассказывает про разные варианты помощи.

Есть центр временного пребывания «Теплый дом», куда попадают женщины с новорожденными детьми, если у них проблемы с жильем и работой. Еще фонд помогает семьям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, чтобы предотвратить изъятие ребенка из семьи. С ними работают кураторы фонда, юристы и психологи.

Это могут быть и другие виды поддержки, их цель в том, чтобы сначала ребенок с опытом сиротства, а затем взрослый, адаптировался к жизни, нашел работу, состоялся, не попал в тюрьму, сам не повторил судьбу родителей — не бросил своих детей. В таком случае можно стать волонтером-наставником для воспитанника детского дома.

Для людей, у которых есть желание и время, всегда открыты волонтерские вакансии.

Существуют программы, которые не требуют постоянного включения. Можно побыть волонтером на каких‑то мероприятиях, предложить свои услуги, провести мастер-класс. Например, день красоты. Помню, как в один из детских домов приходили сотрудники бьюти-компаний. Они организовали волонтерское мероприятие для девочек. Учили их заботиться о себе: соблюдать гигиену, краситься.

Еще можно поделиться профессиональными навыками, например, юриста, психолога финансиста, дизайнера. Если у человека нет возможности помогать системно, то денежный вклад — самый хороший. В таком случае подойдет помощь проверенному фонду.

Если все-таки хочется подарить подарок, есть и другие варианты. Например, можно поддерживать организации, помогающие малоимущим семьям, детям мигрантов, детям с инвалидностью. Это те, кому и правда нужна материальная поддержка. Такие фонды собирают пожертвования, чтобы купить продукты, лекарства, вещи. В детских домах все необходимое уже есть, поэтому ребенку там нужны не подарки, а возможность самостоятельного развития как личности в будущем.

О жизни после учреждения

Мне повезло: я провела в детском доме всего два года. Когда исполнилось 18, сразу уехала в квартиру в Некрасовке, которую мне выдало государство. Мы с «Молодой гвардией» заключили договор о сопровождении в течение года. Расторгли его раньше, так как я со всем справлялась: мне помог опыт жизни в семье. Но было сложно ладить с соседями: это тоже были бывшие воспитанники детского дома. Они часто шумели, могли выкидывать из окна пивные бутылки. Мне это, конечно, не нравилось.

© Из личного архива

Пока действовал договор, ко мне приходил социальный работник. Он следил, чем я занимаюсь: работаю ли, готовлю ли еду, не приобрела ли вредных привычек. Соцработник смотрел, не сдаю ли я квартиру. Слышала, что это распространено среди бывших воспитанников, которые не хотят работать. Я также могла приезжать в детский дом и бесплатно брать нужное количество разных продуктов на протяжении этого года.

После выпуска из детского дома решила найти своего родного отца. Почему‑то стало интересно, как он выглядит и чем живет. У меня была его фотография, а еще я знала имя. Отыскала в социальных сетях через знакомых, написала и предложила встретиться. Он был удивлен, но оказался не против. Родной отец живет в Подмосковье, примерно в 30 километрах от меня, с женой. Мы начали общаться и даже стали видеться.

Но через какое‑то время отношения охладели: его жена была против нашего общения.

Своих детей у них нет, и по этой причине она стала испытывать ко мне неприязнь. Во время одного из застолий в доме отца я подслушала ее разговор с одним из гостей — тогда и узнала, что она против нашего общения. После этого я предложила отцу просто созваниваться, так как ситуация была неприятная. Этот вариант его устроил.

С отчимом мы тоже наладили отношения, просто открыто поговорили. Теперь я вижусь с ним и сестрой почти каждые выходные, и мы не таим друг на друга обид, у нас хорошие отношения.

О дальнейших планах

После выпуска из детского дома я продолжила общение с Марией. У нас до сих пор теплые отношения. Мы созваниваемся, но видимся реже, так как я много работаю, Стараемся [встречаться] раз в год. Общаясь с ней, я тоже не раз задумывалась о помощи другим. Но понимаю, что морально это будет слишком сложно.

© Из личного архива

У меня не хватило бы навыков, чтобы грамотно помочь нуждающемуся ребенку. Под помощью я понимаю долгую коммуникацию, дружбу. Боюсь, что наврежу, и тогда буду жалеть об этом. Еще у меня есть ощущение, что я не смогу дать ту любовь, что могут дать родители. Когда есть порыв помогать, подкармливаю бездомных животных, отправляю пожертвования в приюты.

Сейчас работаю барменом в санатории: готовлю и наливаю чай, кофе и другие напитки пожилым людям. Получаю 63 тысячи рублей. Этого мне вполне хватает. Живу в квартире мужа в Подмосковье, так как отсюда ближе до работы, чем от моего жилья. Но по выходным могу приехать к себе. Я замужем, и у меня хорошие отношения с семьей любимого человека.

Мы познакомились еще в школе, когда я была в седьмом классе, и долго дружили. А когда мне исполнилось 20 лет, начали встречаться. Через год обручились.

Мой муж работает полицейским и получает высшее образование, чтобы повысить звание. После этого у нас в планах мое высшее образование, два платных мы пока не потянем , он отдает 120 тысяч рублей в год. Я хочу выучиться на экономиста и стать бухгалтером или заняться банковским делом.

Как помочь воспитанникам детских домов перед Новым годом: список акций Открывайте окошки новогоднего адвент-календаря добрых дел от фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», узнавайте больше о работе организации и оставляйте комфортное пожертвование. Там же вы можете подать заявку, чтобы стать волонтером.

Оплатите подопечным фонда «Дети наши» занятия в творческом или спортивном кружке, тренинги после выпуска из учреждения, консультацию психолога или юриста, занятие с репетитором.

Выберите любую понравившуюся игрушку на сайте фонда «Детские деревни SOS» и отправьте пожертвование. Новогоднее украшение сразу попадет на виртуальную елку, а вы оплатите работу специалистов НКО.