«Много часов рассказывал о бывшей на свидании». Что такое овершеринг и плохо ли это

Что такое овершеринг
Виктория работает в международной айти-компании. Перед визитом к гастроэнтерологу девушка эмоционально и во всех подробностях рассказала коллегам на созвоне, что у нее запор и уже целую неделю «она не может посрать, у нее вздувается и болит живот». Русскоязычный менеджер Вики посмеялся, а вот маркетинг-директор из Южной Африки не оценил таких откровений, смутился и неловко ответил: «Get well soon». Айтишница на первом свидании может спокойно поделиться с парнем, что у нее сейчас идут месячные, «настроение вообще говно, а латте она не будет пить, потому что молочка вызывает диарею». Окружающие чаще просто хихикают над Викой, но некоторые называют ее шизанутой.
То, что делает Вика, называется овершерингом — обсуждением информации, неуместной для конкретной ситуации и участников диалога. Многие овершереры в момент коммуникации не осознают, что излишне откровенны, поэтому впоследствии нередко сожалеют о сказанном. По словам психотерапевта zigmund.online Екатерины Долговой, такая манера коммуникации может быть как особенностью поведения, так и симптомом различных расстройств. Например, чрезмерная импульсивность людей с ПРЛПограничное расстройство личности. иногда приводит к неконтролируемому желанию вывалить подробные детали собственной жизни на первого встречного собеседника, даже малознакомого.
«Подписчики, простите за овершеринг»: как соцсети заставляют нас откровенничать
В 2020-х слово «овершеринг» впервые появилось в гугл-запросах россиян, а во всем мире об этой особенности коммуникации стали делать мемы и снимать забавные видео. В них пользователи иронизируют над своей вредной привычкой — раскрывать секреты малознакомым людям, чтобы показаться интереснее или заполнить паузу в разговоре. В шутках часто сквозит сожаление об оказанном не тем людям доверии. На ютубе же востребованы серьезные ролики: советы про то, как перестать овершериться, набирают сотни тысяч просмотров.
Однако соцсети — это не только место, где высмеивается овершеринг, но и одна из причин, по которой он появляется. Психотерапевт Долгова отмечает, что интернет усиливает желание делиться личной информацией.
«Соцсети создают иллюзию безопасного и безграничного пространства, в котором как будто можно вещать на любую тему без последствий. Кроме того, из‑за обилия информации в интернете формируется черствость к собственным эмоциональным потребностям. В итоге фрустрация, которая приводит к овершерингу, не только не уходит, но и усиливается».
Катя Пивбалдежева с 2017 года активно ведет соцсети. У нее по 10 тысяч подписчиков в Instagram* и телеграме, 25 тысяч — в тиктоке. Катя еще со школы была «главной вписочницей Волгограда», близко общалась с сотнями людей, и главным ее увлечением было общение, переписки в чатах, походы на всевозможные концерты, вечеринки и сходки. Со временем общительность Пивбалдежевой вылилась в способность овершериться с любым человеком.
«Многолетний блогинг стер грань того, насколько мне близки люди. Даже если информация будет использоваться против меня, я не буду пытаться ее скрыть — все равно она рано или поздно вылезет. Иногда овершерюсь по пьяни: в такие моменты окружающие кажутся очень близкими, хотя могут оказаться конченными гандонами. Еще люблю открываться после секса или во время неловкой паузы в диалоге. Даже с новым коллегой на трехминутном перекуре обязательно поделюсь чем‑то неприличным.
Спокойно описываю физиологические подробности: показываю шрамы и высыпания, объясняю, что и как мне резали врачи, как внезапно пошли месячные. Не считаю это неуместным: все мы из крови и плоти».
«Недавно у меня после операции дома открылось кровотечение. Было страшно, и я обратилась к своей аудитории в 10 тысяч человек, а потом подробно поведала откликнувшимся врачам о своей проблеме, отправив им деликатные фото и важные документы. Вторая любимая тема для овершеринга — секс. Рассказываю все в подробностях, причем даже незнакомцам, — мне ***** [пофиг].
У моего овершеринга есть последствия. Во-первых, чувство стыда. Во-вторых, риск навсегда остаться в памяти малознакомых людей, с которыми случайно заовершерилась у туалета клуба, как „Катя, которой резали гланды“. В-третьих, — самое неприятное — твоя суперличная история может превратиться в грязную сплетню и подставить других людей. Подобные ситуации заставляют в миллионный раз задумываться о том, с кем ты общаешься».
«Обожаю насильно сближаться с людьми»: кто и почему овершерится
Типичный портрет овершерера составить нельзя, подчеркнула Долгова. Это может быть как мужчина, так и женщина — их будет объединять неудовлетворенная базовая потребность в принятии. При этом поколение миллениалов, людей, рожденных примерно с 1981 по 1995 год, более склонно к открытости в общении. По словам психотерапевта, это связано с тем, что родители многих из них не могли заниматься ими в детстве из‑за работы, у них не было времени выслушивать все о важных открытиях детей. Что касается зумеров, то более молодое поколение изначально коммуницирует свободнее, и для них овершеринг — некая норма. Старшие же поколения целенаправленно учили быть сдержанными, поэтому в их случае такая открытость будет скорее исключением.
«Одна из главных причин овершериншга — это потребность в принятии и одобрении, которая когда‑то была не удовлетворена. Коммуникативные навыки формируются у ребенка достаточно рано, поэтому, когда родители не поддерживают ребенка в освоении нового навыка коммуникации — затыкают рот, не слушают, не реагируют на открытия, которые малыш совершает ежедневно, у него может сформироваться фрустрация и недоверие к себе и окружающим. Если в окружении ребенка не было сформировано доверительное пространство для его чувств и проявлений, он может вырасти закрытым и недоверчивым».
«Психическая структура фрустрированного внутреннего ребенка, который до этого момента был спрятан глубоко внутри личности, выходит на волю. Он начинает высказывать все, что накопилось, зачастую никак не оценивая коммуникацию по степени уместности — ведь, когда его потребность не удовлетворялась, этот навык у ребенка еще не сформировался».
Мы попросили людей, склонных к овершерингу, рассказать, откуда у них появляется желание делиться личной информацией.
Виктория: «Считаю овершеринг своеобразным копинг-механизмом, я осознанно рассказываю о тех вещах, которых стыжусь, чтобы принять их. Моя цель — нормализовать акне, месячные, пердеж и ментальные загоны, показав на своем примере, что к ним можно относиться прикольнее и не шеймить себя. Чем ты более открытый, тем более чилловая и веселая у тебя жизнь. Кроме того, у меня неблагополучный бэкграунд, и овершеринг травмы помогает проживать плохие эмоции».
Алена: «Делюсь личной информацией во время тяжелых разговоров, хочу, чтобы человек меня лучше понял и поддержал. Овершеринг также помогает раньше выяснить отношение собеседника к разным вопросам: будет ли шокирован, проявит сочувствие или, наоборот, агрессию. Иногда минуты достаточно, чтобы понять, что нам не по пути. Могу еще заовершериться, если тема кажется мне общественно важной: хочется транслировать собеседникам, что с ними все окей и им не нужно стыдиться тяжелого опыта».
Роман: «Обнажая откровенную информацию, я привлекаю необходимое мне, эгоцентричной личности, внимание. А еще говорить правду проще, лучше я расскажу неудобные и странные подробности о своей личности, чем кто‑то другой преподнесет их в искаженном свете. Некая защита от компрометирования персоны, получается».
Екатерина: «Мне нравится ощущать сильную близость с людьми, с которыми на самом деле ее нет. Обожаю насильно сближать людей с собой, даже если у меня нет желания в дальнейшем общаться. Иногда я чувствую, что мой опыт или мнение дадут кому‑то недостающий пазл, который облегчит человеку жизнь. А еще люблю быть в центре внимания. Его не удержать историей о том, как ты кормил кота, а вот бабушкой, топящей котят, — можно».
«Считаю овершеринг благом»: когда нужно бороться со своей открытостью
Обращаться за помощью стоит, только если у вас совсем отсутствует контроль над сказанным, говорит психотерапевт Долгова. Представим новый коллектив, участники которого не знают друг друга и только знакомятся. Нормально в начале общения испытывать некоторую неловкость и не выкладывать собеседнику сразу все подробности личной жизни. «И если вы вдруг замечаете, что испытываете неистовое желание рассказать о вас все и сразу, — желательно поисследовать, что за этим стоит. Ведь после такого массивного слива данных неизбежно наступит состояние опустошения: скорее всего, ожидания от коммуникации, которые имелись у овершерера, не оправдаются», — предполагает специалистка.
SMM-менеджер
«Делиться откровениями начинаю в тревожном состоянии, а тревогу я ощущаю практически всегда. Рассказала коллеге про свое ментальное расстройство и препараты, которые принимаю. Последствия у разговора были неприятные: почти на все наше общение девушка смотрела через призму моего состояния, начала без причины делать одолжения. Сложилось впечатление, что моя личность и профессионализм потерялись где‑то за диагнозом.
Я также овершерилась с бывшей подругой: мы так быстро сблизились, что я поверила в концепцию о соулмейтах. Сейчас об этом тоже жалею, потому что доверилась не тому человеку. Вообще, я часто грущу о сказанном, доходит до смешного: могу переживать, что заовершерилась на сеансе у психолога, слишком его нагрузила и меня теперь не будут считать настолько сильной, как мне того хотелось бы».
Как перестать овершериться? Советы психолога
Узнайте больше о собственных границах, неуместных или некомфортных темах, о которых вам не хочется говорить в определенной компании или ситуации. Задайте себе вопрос «Почему я хочу это сказать?». Если ответом окажется что‑то наподобие заполнить паузу или показаться интересным собеседником, то в этот момент проявляетесь не вы, а ваши убеждения, установки или травмы.
Обратите внимание на ситуации, в которых хочется овершерить. Если это регулярно происходит на встречах с друзьями или коллегами, вам поможет изменение формата коммуникации: например, вместо посиделок в баре отправьтесь на прогулку или квест.
Снизьте употребление алкоголя во время общения с близкими. Он тоже приводит к овершерингу, так как влияет на дофаминовые рецепторы. В состоянии опьянения трудно определить, является ли желание близкого разговора искренним и необходимым.
Выявите потребность, которая стоит за овершерингом. В этом вам поможет психотерапевт, с которым вы устраните перекосы в коммуникации и стабилизируете желание рассказать о самом сокровенном первому встречному.
При этом овершеринг не всегда становится проблемой, от которой нужно избавляться всем без исключения. Психотерапевт Долгова считает допустимой чрезмерно открытую коммуникацию, если она не выходит за общепринятые нормы морали и информационной безопасности, а также не вредит окружающим. Более того, многие овершереры находят в своей особенности положительные стороны.
Дизайнер
«На свидании с малознакомой девушкой как‑то раз завел многочасовой монолог про беззаветную и трагичную любовь к бывшей. Нам бы не пристало общаться, но далее проследовали три года отношений, сопровождавшиеся сожалениями о такой странной первой встрече. В рамках случайных знакомств мое поведение полностью противоположное — тотальная закрытость. Нет интереса раскрываться разово с теми, с кем никогда больше не увидишься.
Овершеринг-диалог — это инвестиция в дальнейшее общение. Для меня это благо. Овершеринг разблокирует сотни интересных к обсуждению тем, позволяет вывести собеседника на более близкий уровень общения и быстрее понять, разделяет ли человек твои ценности. Не раз замечал, что через собственное раскрепощение нередко происходит раскрепощение и других участников беседы».
* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.