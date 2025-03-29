«Много часов рассказывал о бывшей на свидании». Что такое овершеринг и плохо ли это

Типичный портрет овершерера составить нельзя, подчеркнула Долгова. Это может быть как мужчина, так и женщина — их будет объединять неудовлетворенная базовая потребность в принятии. При этом поколение миллениалов, людей, рожденных примерно с 1981 по 1995 год, более склонно к открытости в общении. По словам психотерапевта, это связано с тем, что родители многих из них не могли заниматься ими в детстве из‑за работы, у них не было времени выслушивать все о важных открытиях детей. Что касается зумеров, то более молодое поколение изначально коммуницирует свободнее, и для них овершеринг — некая норма. Старшие же поколения целенаправленно учили быть сдержанными, поэтому в их случае такая открытость будет скорее исключением.