Тоже бесит тренд про «девушек средней внешности»? И правильно: вот как он вредит женщинам

В соцсетях набирает обороты резонансный тренд «Я девушка средней внешности», участницы которого обсуждают, какие «привилегии красивых» им недоступны. Некоторые обвиняют девушек в лицемерии, другие жалуются, что из‑за таких видео падает их самооценка. С чем связано желание назвать себя «средненькой» и что не так с трендом — узнали у психолога.

Сотни девушек в соцсетях называют свою внешность средней и на видео рассказывают, с какими проблемами сталкиваются из‑за этого. Так, по словам пользовательниц, на них не обращает внимания противоположный пол, а еще им недоступны «привилегии красоток» — хорошее отношение преподавателей и быстрый путь к славе в интернете . Авторка одного из подобных роликов призналась, что, пока все копят на машины и квартиры, она откладывает деньги на пластические операции. В комментариях под ее видео появилась певица Лиза Ooes и поддержала тиктокершу, заявив, что всю жизнь сталкивается с теми же переживаниями. «Модификации не сделали меня счастливее. А вот отвалить от себя — дело хорошее!» — посоветовала исполнительница.

@im.chehova

Список критериев «девушки средней внешности» постоянно дополняется и разнится в зависимости от участницы тренда, мы же собрали основные из них.

«Бинго» «девушки средней внешности» по версии тиктокеров: Парни, которые тебе нравятся, не испытывают взаимной симпатии.

Ты не можешь стать популярной в соцсетях просто благодаря своей внешности.

К тебе никогда не подходят знакомиться на улице.

Тебе приходится «вывозить» фигурой, ухоженностью или харизмой, а в компании ты часто играешь роль клоуна.

Тебе сложно поверить в комплименты, которые тебе делают.

Ты не выходишь на улицу без макияжа и не выкладываешь фото без обработки.

Все подруги выглядят лучше тебя.

На случайных фото ты получаешься плохо.

@tuamorlochka

Некоторых девушек, поддержавших тренд, обвинили в лицемерии: они якобы слишком красивы, чтобы так нелестно высказываться о своей внешности. Блогер @pavlunni предположил, что пользовательницы записывали подобные ролики только ради того, чтобы их поддержали в комментариях и сделали комплименты. Позиция парня нашла отклик: с ним активно соглашались другие пользователи и тоже называли мотивы девушек «желанием покормить свое тщеславие».

Новый тренд подорвал уверенность в себе некоторых пользовательниц. Тиктокерша @katya.og2000 всегда считала себя красивой, однако, изучив критерии, пришла к выводу, что относится к категории «девушек средненькой внешности», ведь она никогда не сдавала экзаменов легко и терпела неудачи в личной жизни. «Увидела девушек в этом тренде, говорящих, что они средней внешности. Подошла к зеркалу. Разрыдалась» , — написала @ynnexhaha. Подобных высказываний под видео становится все больше.

@vesta_venom

К тренду присоединились и девушки, считающие себя конвенционально красивыми. Они стали рассказывать о том, что внешность им никак не помогает, а обсуждаемые привилегии — миф. Блогерша @gloomariya и ее подруга отметили, что парни не дарят им дорогих подарков и не подходят знакомиться на улице. По словам пользовательницы @imargottt, комплименты она получает редко, а за красивые глазки никто ей не ставил зачета в вузе.

@imargottt

Многие блогеры назвали тренд токсичным и раскритиковали его. «Я искренне ненавижу, как умные, интересные, многогранные красивые девушки низводят себя до „я девушка средненькой внешности“. Единственные, кто получает выгоду от твоих самоуничижительных слов, — это корпорации, которые зарабатывают на наших комплексах, и патриархальное общество, которому ты нужна кроткой и неуверенной в себе», — такую мысль озвучила инфлюэнсерша Надя Калинка. Пользовательница @dskdom напомнила, что красота — субъективный вопрос, и, пока для одного человека вы можете быть последним уродом, кто‑то увидит в вас идеал красоты .

@kalinkalol

Что не так трендом? Спросили психолога

София Авдюхина Клинический психолог, гештальт-терапевт

«Нелюбовь к своей внешности часто связана со стыдом: девушкам неловко, что их, например, буллили в школе или что парни отдавали предпочтение их подругам. Часто в ответ на стыд у нас может включаться гиперкомпенсация: человек перестает прятать вещь, за которую ему стыдно, и начинает ее демонстрировать и открыто говорить о ней. Поделиться неловкой историей и получить принятие в ответ на свою уязвимость действительно часто помогает справиться со стыдом. Но, к сожалению, подобного эффекта люди навряд ли смогут достигнуть в соцсетях, выложив видео на совершенно незнакомую аудиторию и получив обезличенные комментарии.

Новый тренд выглядит как минимум неполезным. Девушки употребляют фразу „средняя внешность“ с негативной коннотацией, да и сравнение себя с другими тоже присутствует».

«Кроме того, в видео прослеживается обесценивание „красивых женщин“, которые якобы добились всего своими внешними качествами».

«При этом мы никогда не можем сказать, за счет чего были достигнуты какие‑то результаты. Часто „красивых девушек“ обвиняют в том, что все заслуги они получили благодаря своей внешности, и этот тренд только поддерживает эту риторику. Заявления „раз я средненькая, мне придется добиваться успехов другим путем“ также ставят внешность во главу угла. Но разве женщина может чего‑то добиться только благодаря красоте? Мне кажется очень важным, особенно для молодых девушек, смещать фокус с внешности — с того, что мы, по сути, не можем изменить, — на качества характера, интересы и хобби.