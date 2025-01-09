Включают Федука, шутят, используют сленг: чем молодые учителя покорили детей и соцсети

С блогерами неожиданно стали конкурировать двадцатилетние преподаватели, совсем непохожие на тех, кто учил нас: они используют сленговые выражения и набивают татуировки в честь своих классов. Познакомились с ними и узнали, что нового они привносят в образование и как им удается не потерять авторитет среди школьников.

Шутят, поют, манифестируют: что молодые преподаватели делают в школе

Последнее время в наших рекомендациях поселились российские учителя младше 30 лет, которые показывают на видео необычно доброжелательное взаимодействие с учениками в государственных школах. На их блоги о работе с детьми подписываются десятки тысяч людей, а ролики со смешными ситуациями на уроках набирают миллионы просмотров. В комментариях к видео пользователи жалеют, что в их время не было педагогов, говорящих с ними на одном языке. «Я ниче не поняла, почему преподы стали такими классными? Я уже подписалась на химика, теперь — математик!» — удивляется nann00_199.

Видео из соцсетей @dahu_voice

Преподавательница музыки Дарья Хохлова @dahu_voice, например, на уроках обсуждает с детьми знаки зодиака и активно использует сленг и отсылки к мемам: «Кто переписал — сидите чилльте», «Кто болтает — тот лох», «Мой комп не тянет „Геншин“» . Хотя Дарья объяснила подписчикам, что общается так не весь урок и «только с теми классами, кто это поймет и кому будет интереснее сидеть с прикольной училкой», такой подход возмутил некоторых пользователей: «Не дай бог таких учительниц», «Словарь русского языка покинул чат», «Кринж». При этом большая часть реакций — положительная: россияне отмечают, что к учителям с такой энергией тянутся дети, а молодежная подача информации мотивирует школьников не пропускать уроки.

Видео из аккаунта @kirill.protiv

Учитель математики Кирилл Николаевич поет с детьми и встречает аплодисментами учеников, которые впервые за долгое время не опоздали на первый урок. Вместе со школьниками педагог зачитывает аффирмации на «BMW X6, квартиру в Хамовниках и учеников без двоек», реагирует на шутки детей про Пи Дидди и отвечает им мемом «Обоюдно». Кирилл не скрывает, что ходит на техно-вечеринки и набил на руке татуировку 5 «И» — в честь класса, который ему впервые доверили как классному руководителю. В комментариях подписчики тоже в восторге от преподавателя. «Почему, когда я училась, не было таких классных преподов, которые на одной волне с учениками? Это же так круто», — пишет @ivanyukovaa.

Видео из аккаунта @yeavanek

Преподаватель химии Иван Сергеевич @yeavanek на камеру шутит с детьми и записывает для них видеопоздравления. Более 1,5 миллиона просмотров набрал ролик, в котором педагог объясняет ученице Соне, почему ей не стоит отсаживаться от одноклассника. Заметно, что старшеклассникам нравится учитель: они поддерживают беседы с ним, заваливают его вопросами на самые разные темы — от поп-итов до лавандового рафа — и, кажется, чувствуют себя комфортно даже во время зачетов.

Видео из аккаунта @istor.ichka

Анастасия Игоревна @istor.ichka, учительница истории, снимает трендовые видео и иногда приглашает поучаствовать в них учеников, а педагог географии Мария Денисовна @mmmmmmmmmmm_mary спрашивает у школьников про мем «Обоюдно» и включает ученикам треки своей молодости — Федука, MiyaGi & Эндшпиль и Lizer. Девушка в соцсетях также признается, что после школы работает фотографом (а иногда — моделью), танцует на каблуках и, как многие люди, слушает музыку с матом .

Видео из аккаунта @mmmmmmmmmmm_mary

Как шутить с учениками так, чтобы не потерять их уважение? Отвечают учителя-блогеры

Кирилл Николаевич Преподает математику с 2015 года, ведет блог @kirill.protiv

Шутить с детьми можно, но им иногда сложно перестроиться с шутки на дело. Поэтому я тренирую учеников: выстраиваю четкие границы и объясняю, чем можно заниматься на уроке, а чем — только на переменах. Меня воспринимают всерьез как минимум из‑за того, что я учитель мужского пола и преподаю тяжелый предмет: с математикой по-другому никак. Чтобы успокоить класс, мне стоит просто задать вопрос по теме урока. Наказываю детей только большим количеством домашки — и то, если они заслужили, либо изощренными методами самостоятельной работы. Тогда ученики сами начинают сомневаться в своих решениях. Считаю, что сплотить детей может общая проблема. Я замечаю, как в эти важные моменты дети связываются тонкой нитью и начинают помогать друг другу.

Видео из аккаунат @kirill.protiv

Сейчас от взрослых коллег я уже не получаю замечаний — скорее пожелания. В государственной школе вам никогда не скажут лестных слов по поводу вашего стиля преподавания, и я понимаю, почему: нельзя баловать 22-летнего сотрудника, который только устроился.

Всегда должны быть замечания, чтобы было над чем работать, однако подсвечивать сильные стороны учителя тоже стоит — так он не затухнет и не загнется в депрессии.

А обратная связь от родителей учеников насчет моего блога меня не волнует. Ну а что они мне могут сказать, если их детям я отдаю самое ценное — свое время? На меня пожаловались лишь однажды — на фото в соцсетях попал алкоголь. Но, простите, если вы хотите следить за настоящим человеком, получайте его жизнь без прикрас.

Видео из аккаунта @kirill.protiv

Иван Сергеевич Преподает химию с 2022 года, ведет блог @yeavanek

Люди в соцсетях думают, будто на уроках мы только шутим и веселимся. На самом деле нет: я выкладываю лишь избранные забавные моменты, а не обсуждения, скажем, дегидрогалогенирования дигалогеналканов . Стараюсь показывать универсальные истории из школьной жизни, которые вызывают ностальгию у жителей постсоветского пространства вне зависимости от возраста и радуют их. Ученики рассказывают, что смотрят мои видео вместе с родителями — кажется, мой контент сплачивает семьи. А вообще, юмор — мой способ расслабить учеников, помочь им справиться с трудной темой или монотонной работой. Конечно, важно держать баланс и не превращать урок в балаган.

Ученики должны тебя уважать, а этого не добьешься непедагогичными способами — устрашением и буллингом.

Стоит выстраивать диалог со школьниками и объяснять им, что ты тоже человек, который может ощущать себя дискомфортно. Иногда веду урок, и ребенок резко задает мне личный вопрос — тогда говорю, что такого рода обсуждения сейчас неуместны, но к диалогу буду открыт на перемене. Дети не нарушают мои границы, а я — их. Ни в коем случае не оскорблю учащегося или его родителей — а до такого опускались учителя в моем детстве. Успокоить класс можно привлечением внимания: просишь их, например, посмотреть в окно, а потом на твою руку — и с мимолетного обсуждения ребенок переключается на урок. Когда ученики балуются или задают отвлеченные вопросы, я предлагаю им сделать презентацию к следующему разу — и они сразу перестают. Как таковых наказаний у меня нет, я сторонник гуманной педагогики.

Видео из аккаунта @yeavanek

Современные дети — это поколение тиктока, которое действительно не может концентрироваться больше 50 секунд. Приходится прибегать к нестандартным способам донесения учебного материала, иногда добавлять игровой формат в урок.

Недавно изучали с гуманитарным классом сложную тему: я разбил ребят на команды и предложил им сделать доклады об алкадиенах, будто они супергерои.

Парные и групповые проекты отлично сплачивают детей. Много подобных методик и игр я узнал, когда проходил педагогическую практику в детских лагерях — это реально полезный опыт, особенно для классных руководителей. Считаю важным выезжать с детьми в кинотеатры и на выставки — так у ребят выстраивается совместная коммуникация вне школы. А чтобы заинтересовать ребенка химией, важно связать теорию с реальной жизнью. Десятым классам я показываю новостные сюжеты — в частности, про то, как в Шымкенте люди отравились бензолом. Включал также репортаж про отравление суррогатным алкоголем и выпуск «Контрольной закупки» про этилен, помогающий дозревать бананам. Наглядные примеры демонстрируют учащимся, как плохое знание химии приводит к негативным последствиям.

Видео из аккаунта @yeavanek