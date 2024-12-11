«Еще одна бесполезная баба в доме»: самое обидное, что говорили мужья после родов

В соцсетях вирусятся посты с вопросом: «Что самое обидное вы услышали от мужа, когда родили ребенка?» Травля из‑за веса, нежелание иметь девочку, обесценивание трудностей беременных ― после прочтения самых популярных ответов хочется поздравить девушек, которые пишут, что их мужья уже бывшие.
«Меня муж спросил через две недели после родов: „Ну что, когда второго рожать будем?!“ Я ответила: „Никогда“, на что он мне сказал: „Ок, найду, кто мне второго родит“».
«Мы были вместе на УЗИ. Он сказал: „Еще одна бесполезная баба в доме“».
«„Я не понимал, как это будет дорого. Я не потяну“. И свалил за хлебом».
«Когда я сказала, что мне нужно отдохнуть, он ответил: „А где ты устала? Сидишь дома с ребенком“».
«Когда заболела и лежала с температурой 39, сказал: „Не придуривайся, вставай, я жрать хочу“. Сейчас он уже бывший».
«Все рожают, у них на животе растяжек нет».
«Ну и что, что ты рожала 19 часов, моя мама тоже рожала, и все хорошо».
«Теперь ты знаешь как мне больно, когда ты мне выдавливаешь прыщ».
«Я же предлагал тебе сделать аборт, вот теперь жалуешься, что устаешь, сама виновата».
«Я захотел ребенка, чтобы ты не ушла. Лучше бы я настоял на аборте».
Бывают и совсем жуткие истории. Одной из девушек, у которой была послеродовая депрессия, муж посоветовал покончить с собой, поскольку устал видеть ее плачущей. У другой комментаторки плод замер на 26-й неделе, на что муж обвинил ее, что ребенок «задохнулся из‑за жира». Кто‑то вообще признается, что их мужья били — во время беременности или сразу после.
Пользовательниица Threads* @dnrsmnv описала историю, которую увидела в реанимации для новорожденных в немецкой больнице: «Привозят в кресле-каталке маму, она смотрит на ляльку и периодически плачет. Как все понимают, в реанимацию попадают либо сложные дети, либо в случае, если мать не может смотреть за новорожденным. Чуть позже приходит отец, и родители начинают говорить по-русски. Из разговора я понимаю, что у женщины была удалена матка. На что мудак начинает самодовольно говорить: „Ну вот теперь, чтоб тебя не разнесло, тебе надо заниматься физкультурой и следить за питанием. Вот как я. Я уже много лет в стабильном весе, за питанием слежу, мне все дают меньше лет“. Занавес».
Есть среди комментаторок и такие, кто благодарят мужей за то, что им под этими постами нечего написать. Некоторые рассказывают, какие правильные слова они услышали от супругов после родов.
«Кроме благодарности за дочь ― ничего. Только благодарил, окружил заботой и нежностью».
«Спасибо мужу за его поддержку. Вижу таких мужей — хочу сто раз поблагодарить супруга, что он не один из них».
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