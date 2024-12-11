«Еще одна бесполезная баба в доме»: самое обидное, что говорили мужья после родов

Бывают и совсем жуткие истории. Одной из девушек, у которой была послеродовая депрессия, муж посоветовал покончить с собой, поскольку устал видеть ее плачущей. У другой комментаторки плод замер на 26-й неделе, на что муж обвинил ее, что ребенок «задохнулся из‑за жира». Кто‑то вообще признается, что их мужья били — во время беременности или сразу после.

Пользовательниица Threads* @dnrsmnv описала историю, которую увидела в реанимации для новорожденных в немецкой больнице: «Привозят в кресле-каталке маму, она смотрит на ляльку и периодически плачет. Как все понимают, в реанимацию попадают либо сложные дети, либо в случае, если мать не может смотреть за новорожденным. Чуть позже приходит отец, и родители начинают говорить по-русски. Из разговора я понимаю, что у женщины была удалена матка. На что мудак начинает самодовольно говорить: „Ну вот теперь, чтоб тебя не разнесло, тебе надо заниматься физкультурой и следить за питанием. Вот как я. Я уже много лет в стабильном весе, за питанием слежу, мне все дают меньше лет“. Занавес».