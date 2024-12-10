Многоженец хуже маньяка? Почему герой нового интервью Саши Сулим всех выбесил

На канале Саши Сулим вышел новый выпуск: журналистка поговорила с мужчиной, у которого 30 детей от 12 жен. Он гордо рассказал про патриархальные устои своей семьи: без его разрешения женщина не может даже купить воды, потому что все траты нужно согласовывать. Мы собрали реакции на видео, которое многим кажется страшнее тру-крайма.

Журналистка Саша Сулим известна прежде всего исследованием тру-крайма: сейчас она ведет ютуб-канал, а до этого была ведущей подкаста «Дела» и написала книгу «Безлюдное место. Как ловят маньяков в России» (про «ангарского маньяка» Михаила Попкова). Недавно она призналась, что выбрала эту сферу, чтобы побороть страх перед маньяками, который появился у нее еще в детстве.

Это главная, но не единственная сфера интересов Сулим: на прошлой неделе она выпустила видео про многоженство, рассматривая эту тему с мужской и женской стороны. Дагестанка Патимат рассказала, каково быть не единственной супругой, а многоженец Иван представлял вторую сторону. Именно он привлек к себе внимание зрителей.

У сорокалетнего Ивана Сухова 30 детей от 12 жен, в его московской квартире сейчас живет 15 из нихСам многоженец, судя по всему, путается в количестве своих детей: сначала он говорит в интервью, что у него их 14, но в одном из следующих фрагментов оговаривается, что в доме с недавних пор не 18, а уже 19 человек. и 3 женщины. В трешке на 70 м² есть женская и мужская комнаты, а у самого Ивана свой отдельный кабинет — потому что он «маленький президентик в своей маленькой стране» . Для него три десятка потомков «ни о чем», он хочет минимум 50: «Если столько не рожу — ничего не добился в своей жизни. Чмошник, слабак, чепуха», — говорит мужчина. По его словам, первые 7 детей появились у него еще в шестнадцать лет: они были от разных женщин, и он, много работая, снял им всем квартиры и первое время каждой врал, что она единственная, — пока ложь не раскрылась. Средства предохранения он не приветствует — ведь «для чего заниматься сексом, если не родить ребенка».

«Жена нужна, чтобы выполнять свою женскую функцию: приготовить покушать, деток накормить, проверить у них уроки», — перечисляет он. Все его дети школьного возраста сейчас на домашнем обучении, чтобы сверстники не научили их плохому. При этом Иван уверен, что жены не могут уставать — это все, по его выражению, «блеф, вранье и лукавство». Расчеты героя интервью просты: он уверен, что ежедневная готовка пяти блюд на 19 человек занимает полтора часа, с уборкой квартиры — максимум два, «проверка детей» — еще часик. Поэтому, приходя домой уставшим, он хочет «видеть отдохнувшую свежую жену, которая будет его радовать» . Иван прямо говорит, что работа по дому — никакая не работа, а «забота и любовь».

В его картине мира, если женщина стремится к независимости, «она не жена и не мама, она уже несчастливый человек». Дружбу с мужчинами он, конечно, отрицает, но и подруг у его супруг нет: «Им интереснее с детьми и мужем», — уверен Сухов.

Герой видео упоминает, что неплохо зарабатывает — например, он строит «поместье» и владеет еще несколькими квартирами. Но бюджет на семью строго ограничен: 75 тысяч рублей. Судя по репортажу «Российской газеты», еще год назад эта цифра была сильно меньше: «В месяц мы тратим на продукты 25 тысяч рублей!» — хвасталась одна из супруг Сухова.

На все покупки жены должны получать одобрение — даже если это мороженое или бутылка воды: «Если захотела что‑то купить, должна уведомить».

В первые годы Иван сам покупал женщинам одежду, чтобы они «знали границы и не носили вызывающие наряды». Это лишь выжимки из видео: еще собеседник Сулим рассказывал, как выдает дочерей замуж только за многоженцев, считает «институт семьи» более важным для девочек, чем высшее образование, и устраивает их потенциальным женихам испытания.

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Комментаторы на ютубе признаются, что «никогда не видели ничего более противозачаточного», чем герой интервью. Многие считают, что среди всего контента Саши Сулим этот выпуск стал одним из самых непростых для просмотра: «Пойду посмотрю что‑нибудь про маньяков, чтобы успокоиться» , — говорится в сообщении, которое набрало уже 22 тысячи лайков.

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