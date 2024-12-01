Партнер сразу ушел: как живут женщины, узнавшие о ВИЧ во время беременности

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом, его цель — повысить осведомленность людей о ВИЧ. В обществе укоренилось убеждение, что вирус распространен только в группах риска, поэтому многие не сдают анализы и пренебрегают средствами защиты. В том числе из‑за этого до 30% женщин с ВИЧ узнают о своем статусе во время беременности.

ВИЧ, выявленный во время беременности, оказывает сильное влияние на психику. Помимо ментальных трудностей, необходимости адаптации к жизни с хроническим заболеванием, страха за ребенка, женщины могут столкнуться с предвзятым отношением окружения и врачей. От многих ВИЧ-положительных беременных уходят партнеры.

Имена всех героинь материала изменены по их просьбе.

Елена получила ВИЧ от первого партнера. Отношения были абьюзивными — во время очередной ссоры он сказал девушке, что у него ВИЧ. На тот момент они довольно давно не предохранялись. Потом партнер сказал, что его слова — неправда, это была «проверка». Елена признается, что в тот момент здоровье и состояние ее волновало меньше всего, она поверила словам мужчины и не стала сдавать анализы.

«Я не верила, что со мной такое может произойти. Испытывала очень сильный страх и сильный стыд», — вспоминает Елена.

Девушка начала учиться в мединституте, в тот же период вступила в отношения с другим партнером. На третьем курсе решила поработать медсестрой. Во время обследования, которое проходил весь персонал клиники, Елена в один день узнала сразу две новости: она беременна, и у нее ВИЧ. Отец ребенка сразу с ней расстался.

Сколько в стране беременных женщин с ВИЧ

Точное число людей с ВИЧ в России неизвестно. Такую статистику собирают два ведомства: Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения. Каждый год их данные сильно расходятся. В 2022 году Минздрав сообщал о 851 000 людей с ВИЧ, тогда как руководитель научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ Роспотребнадзора Вадим Покровский заявлял о 1,5 млн человек.

Согласно подсчетам ЮНЭЙДС и ECDC, по итогам 2021 года Россия заняла пятое место в мире по скорости распространения ВИЧ, но в Минздраве эти данные назвали не соответствующей действительности «пропагандистской провокацией, направленной против нашей страны». В ответ на публикацию ЮНЭЙДС в ведомстве сообщили об уверенном снижении заболеваемости.

По данным исследовательской платформы «Если быть точным», общая численность людей, живущих с ВИЧ, продолжает растиКаждый год количество новых случаев превышает число умерших, поэтому общая численность людей, живущих с ВИЧ, продолжает расти. . На темпы распространения вируса в стране может в том числе оказывать влияние убежденность многих людей в том, что получить его могут только люди из групп риска: потребители инъекционных наркотиков, секс-работники и мужчины, практикующие секс с мужчинами. В действительности уже несколько лет назад основным способом передачи вируса в России стал секс гетеросексуальных партнеров. Из‑за стереотипов многие люди не сдают анализы на ВИЧ и не используют барьерные средства контрацепции.

По данным фонда «Дети+», работающего с детьми с социально значимыми заболеваниями, примерно 20-30% женщин с ВИЧ узнают о своем статусе при сдаче анализов во время беременности.

При постановке на учет в женской консультации необходимо дважды сдать анализы на ВИЧ: в первом триместре и на 30-й неделе. Обычно вирус выявляют сразу, но бывают случаи, когда девушка слишком поздно приходит в медучреждение или передача вируса происходит во время беременности. В таких ситуациях о том, что у женщины ВИЧ, становится известно только во время повторного обследования.

Исследование на ВИЧ проводят в два этапа: методом ИФА, с помощью которого можно определить, есть ли в организме антитела к ВИЧ. Если их обнаружат, женщину направляют на повторный анализ методом иммуноблоттингаИммуноблот не просто обнаруживает антитела к ВИЧ в целом, а определяет конкретные антитела к разным белкам вируса. На основании повторного иммуноблота ставится диагноз. Отрицательный результат иммуноблота означает, что у человека нет ВИЧ — даже если до этого несколько ИФА-тестов показали обратное. в Центр по профилактике и борьбе со СПИД. При положительном результате беременную направят к врачу-инфекционисту, чтобы подобрать антиретровирусную терапию (АРВ) .

Точное количество беременных женщин с вирусом тоже неизвестно. По данным фонда «Дети+», в 2023 году в стране проживали около 178 000 россиянок детородного возраста с ВИЧ.

Можно ли родить здорового ребенка с ВИЧ

Можно. Для этого беременной женщине необходимо принимать антиретровирусную-терапиюАРВ-терапия снижает число копий вируса в крови до неопределяемых значений. В мире с 2016 года существует понятие и одноименная кампания «Неопределяемый = не передающий», согласно которым человек, достигший неопределяемой вирусной нагрузки, не может передать ВИЧ другим людям, в том числе партнеру, даже если они не будут использовать барьерные контрацептивы во время секса. . При приеме АРВ-препаратов можно зачать, выносить и родить здорового ребенка — риск передачи ему ВИЧ будет минимальным. Это касается как дискордантных парКогда один из партнеров ВИЧ-положительный, а второй ВИЧ-отрицательный. , так и случаев, когда оба партнера живут с вирусом.

Ребенку ВИЧ может передаться только от матери при родах, грудном вскармливании или во время беременности. При этом ВИЧ плохо проникает через плацентарный барьер и редко передается в первом триместре. Если мать получила вирус до, во время беременности или в момент зачатия, ей необходимо начать принимать АРВ-терапию, чтобы снизить риск перинатальной передачи. Ее риск возрастает на поздних сроках беременности и во время родов: при прохождении по родовым путям матери ребенок непосредственно контактирует с ее кровью и биологическими жидкостями, из которых вирус через микротравмы на коже новорожденного может проникнуть в его организм.

Для того, чтобы дополнительно обезопасить ребенка, с 2003 года в России проводится трехкомпонентная профилактика перинатальной передачи.

Этапы профилактики перинатальной передачи: Прием антиретровирусных препаратов во время беременности и контроль вирусной нагрузки. Если она не снижается, инфекционист подбирает новую схему терапии. Перед родами вирусную нагрузку проверяют снова — это необходимо, чтобы решить, можно ли женщине рожать самостоятельно, или необходимо делать кесарево сечение, чтобы снизить риск передачи ВИЧ ребенку. Капельница с АРВ-препаратом во время родов, который поступает беременной внутривенно до тех пор, пока не перережут пуповину. АРВ-препараты, которые нужно принимать новорожденному в первые полтора месяца жизни. Кроме того женщинам с ВИЧ рекомендуют воздержаться от кормления грудью. Вместо этого в Центре СПИД по месту жительства выдают искусственные смеси.

Как объясняет Светлана Изамбаева, руководитель благотворительного фонда «НЕстрашно», работающего с детьми и женщинами с ВИЧ, если беременная женшина не будет принимать антиретровирусную терапию, вероятность передать вирус ребенку — 30%. По другим данным, эта вероятность достигает 80%.

Как диагноз влияет на психологическое состояние беременных

Несколько лет назад на корпоративе Мария познакомилась с коллегой из другого отдела, у них начались отношения. По словам девушки, это был первый и единственный раз, когда она изменила мужу за 10 лет брака.

«В прошлом году я забеременела, и при первой же сдаче анализов стало понятно, что со мной что‑то не то. Меня неожиданно вызвали в кабинет к инфекционисту и попросили пересдать обследование на ВИЧ, потому что результат им показался подозрительным».

«Анализы мужа при этом оказались абсолютно чистыми. Повторное обследование подтвердило диагноз. В этот момент мне впервые в жизни хотелось умереть», — вспоминает девушка.

Марии удалось убедить супруга в том, что она получила вирус во время операции несколько лет назад, но мысль об обмане и риске, которому она подвергла ребенка, мучает ее до сих пор. Марии оперативно подобрали терапию, и к сороковой неделе количество вирусных клеток в крови упало до неопределяемых показателей, дочь родилась без ВИЧ.

Чувство вины Мария все еще испытывает. Она признается, что после родов у нее началась депрессия, которую удалось купировать только с помощью антидепрессантов. Сейчас она продолжает их принимать под наблюдением психиатра.

«Неважно, кто именно изменил из партнеров, новость о ВИЧ в любом случае оказывает серьезное влияние на климат внутри пары: если изменил мужчина, женщина будет ощущать обиду и предательство в самое сложное для нее время. Некоторые пары на этом фоне распадаются, но чаще всего женщины ощущают себя слишком уязвимо для того, чтобы остаться без поддержки во время родов и „проглатывают“ обиду. Но бывают ситуации, когда изменяет сама женщина, и это выливается в огромное чувство вины, страх быть брошенной», — подчеркивает Светлана.

По ее словам, хронический диагноз, трудности в отношениях на этом фоне, гормональный всплеск во время беременности и страх за ребенка тяжело сказываются на психологическом состоянии женщины. Многие начинают отвергать себя, развивается самостигма, ощущение собственной неполноценности. В будущем это может привести к развитию тревожных или депрессивных расстройств, а в некоторых случаях и нежеланию иметь ребенка. Каждая четвертая женщина с вирусом решает сделать аборт.

На психологическое состояние могут оказывать влияние врачи, которые наблюдают женщину во время беременности и знают о ее статусе. По опыту Изамбаевой, стигматизация людей с ВИЧ со стороны медперсонала все еще встречается.

«Чаще всего врачи продолжают обвинять кого‑либо из партнеров, а особенно того, у которого ВИЧ. „Вот, загулял, да еще и заразился, да еще и притащил в семью“ — с такой риторикой приходится сталкиваться в медицинских кабинетах будущим родителям», — рассказывает Светлана.

«Это говорит об огромной некомпетентности со стороны медперсонала. Если у кого‑то из супругов ВИЧ, то внутри живет ощущение предательства, которое нагнетается врачами. В этот момент они воспринимаются как взрослая, авторитетная фигура. И если человек уже начал заниматься самобичеванием, то это только усилится».

Наблюдение после родов

После рождения ребенка трижды проверяют на ВИЧ: в роддоме, в первый и четвертый месяц жизни. Помимо этого, педиатр может попросить сдать анализы на иммунный статус, гематологию, биохимию и гепатит С — частое сопутствующее заболевание при ВИЧ.

« В первые полтора года тесты на ВИЧ могут ошибочно показывать положительный результат из‑за того, что в крови ребенка находятся антитела памяти — часть природного иммунитета, который передается от матери младенцу, чтобы противостоять инфекциям. После полутора лет в случае, если тест на антитела и вирусную нагрузку показывает отрицательный результат, ребенка снимают с учета», — объясняет врач-инфекционист Анфиса Шагина.

В 2023 году у ВИЧ-положительных женщин в России родилось 10 474 ребенка, у 96 из них обнаружили ВИЧ . Как правило, вирус выявляют в случаях, когда женщина вообще не посещала врача во время беременности или отказалась от приема АРВ-препаратов из‑за ВИЧ-диссидентства.

Наталья родила сына в 2018 году. На тот момент она 10 лет принимала наркотики, ей не удавалось прекратить употребление, несмотря на многочисленные попытки близких отправить ее в реабилитационный центр. Девушка оставалась в употреблении и во время беременности. Из‑за образа жизни Наталья не наблюдалась в женской консультации, поэтому о том, что у нее ВИЧ, узнала уже после того, как родился сын. У него тоже оказался ВИЧ-положительный статус.

«Это перевернуло мою жизнь. Лежала в палате после родов и думала о том, что угробила жизнь ребенку. Я тогда особо в теме ВИЧ не разбиралась, так, что‑то где‑то слышала, но меня это особенно не касалось, и никогда не интересовалась этим специально. Внезапно осознала: то, что я делала со своей жизнью, касалось не только меня, как я думала раньше — последствия придется расхлебывать всю жизнь еще одной живой душе. Эта мысль могла бы меня парализовать, но благодаря ей мне удалось выбраться из ямы», — вспоминает Наталья.

Она стала изучать информацию о ВИЧ в интернете, познакомилась с равными консультантами в Центре СПИД, которые помогли ей справиться и с наркозависимостью.

Сейчас Наталья постоянно принимает АРВ-терапию, периодически волонтерит в разных ВИЧ-сервисных организациях и самостоятельно воспитывает сына. Мальчик тоже получает антиретровирусные препараты.

С ребенком о ВИЧ Наталья пока поговорить не решилась, но уже обсуждала с психологом в Центре СПИД, как правильно завести разговор. Рассчитывает, что поставит сына в известность о его заболевании ближе к десяти годам, когда он будет достаточно взрослый, чтобы все понять, но еще не вступит в подростковый возраст, когда такая информация может быть воспринята непредсказуемо.

Что делать, если у женщины обнаружили ВИЧ во время беременности?

Наталье помог институт равных консультантовЭто люди, сами живущие с ВИЧ и прошедшие подготовку по различным аспектам: медицинским, социальным, юридическим. Такие специалисты работают в некоммерческих организациях.. Девушка признается, что если бы не работа в группах с людьми, которые прошли через те же проблемы, то она могла бы не справиться. Светлана Изамбаева подчеркивает: после того, как человек узнает о ВИЧ-положительном статусе, важно не замыкаться в себе.

«Помимо того, что вы обязательно должны попасть в Центр СПИД, чтобы вам назначили терапию, важно искать нормальных человеческих врачей, которые не будут вас обвинять во всех смертных грехах, работать с психологом и обращаться в различные фонды и некоммерческие организации. Они есть в каждом регионе. А если самостоятельно найти не удается, можно обращаться во всероссийские фонды, которые подскажут, куда идти в конкретном регионе. Важно не оставаться с проблемой наедине и пройти все стадии принятия. Иначе это может растянуться на долгие годы самосаботажа », — говорит Светлана.

Она подчеркивает: важно, чтобы у человека было ощущение, что он ценен, что он не изгой, а статус ВИЧ не определяет его как личность. Помочь справиться с этой ситуацией может грамотный психотерапевт, а также равные консультации ВИЧ-сервисных организаций.