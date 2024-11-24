Танцевала под техно, помогала с парнями: герои «Афиши» делятся любимыми историями про мам

В последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. Мы решили чуть разбавить патетические настроения трогательного праздника и попросили музыкантов, блогеров и актеров вспомнить про мам что‑то забавное. Но сентиментального тоже получилось достаточно! Один из героев ответить не смог, зато за него это сделала сама мама — ищите в тексте.

Ко Дню матери российская благотворительная организация «Детские деревни SOS» запустила социальную кампанию «Голос мамы». Есть дети, которые лишены возможности слышать слова любви, поддержки и утешения от самого родного голоса на свете. Дети, мама и папа которых лишены родительских прав или ограничены в них. И чаще всего так происходит, когда семья оказывается в кризисной ситуации. Но ребенок может остаться в родном доме, если его близким вовремя оказать поддержку, — этим и занимается благотворительная организация. Поддержать ее можно, пожертвовав любую сумму и распространив информацию о ее деятельности.

Букер Музыкант, стример, ведущий подкаста VSRAP

Самая трогательная и очень дорогая моему сердцу история с мамой произошла три года назад. Лет с 14 или 15 я праздновал дни рождения без родителей, потому что нам, школьникам, хотелось пивка выпить да сигаретку покурить, и чтобы душные предки кайф не портили. И такое представление у меня закрепилось на годы вперед.

А в 2021-м я захотел свой день рождения отметить на корабле — спустя ровно десять лет повторить опыт выпускного из школы, когда нас катали по Неве во время развода мостов, так это романтично было. Копил деньги, всех гостей заранее позвал — набралось человек 80, выбрал дресс-код в стиле выпускного. В общем, был большой праздник. И я подумал, почему бы родителей не позвать — пригласил матушку и отчима. Они тоже пришли красивые, нарядные, участвовали во всем этом мероприятии. И в какой‑то момент я заметил, что мои друзья тусуются с моими родителями. И я друзей не заставлял, и родители не навязывались — просто все поймали общий вайб и тусовались без меня. И я вижу, что маме приятно, что столько людей симпатичных вокруг меня собралось. Я тогда внезапно для себя открыл, что для нее может быть важно видеть, чего ее сын добился, какие люди его окружают, какие у нас настроения в компании царят. Хотя мама следит за мной в соцсетях, она говорит «твоя жизнь для меня лучший сериал». А тут они вместе кайфуют на моем празднике, для меня это так значимо было.

К четырем утра все заканчивается, мы уставшие спускаемся с кораблика. Я тогда еще выпивал, и говорю: «все, едем в „Комод“, я плачу». Это бар с большим балконом, выходящим прямо на Невский. Мама говорит: «Я с вами хочу». Я ей: «Мам, четыре утра, это бар, там техно играет», а она: «Не-не-не, я с вами еду» . Мои друзья забирают матушку, помогают ей сесть в хорошее такси. И мы все красивые приезжаем в этот «Комод», продолжаем выпивать.

И в летнем Питере на Невском под восходящим солнцем на огромном открытом танцполе в окружении кучи людей ****** [танцует] моя матушка под техно, кайфует жестко.

А я уже чувствую себя родителем, мне хочется сказать «эй, не наливайте ей, какой еще один мохито». Но я этого не говорил, естественно, понимал, что маме нужно отдохнуть. И она реально тусовалась с нами до упора. Потом мне призналась: «Федь, я, наверное, с молодости вот так вот не тусовалась» .

Теперь я маму зову на каждый свой день рождения, потому что я понимаю, как своим праздником могу хотя бы на один вечер вернуть ей молодость и радость, дать жизненной энергии и успокоить ее — показать, чего я добился и какой я человек. Для меня это невероятно важно.

Сюзанна Певица

Как‑то мы с сестрой, когда были уже в старших классах школы, подарили маме очень пикантный брелок в виде маленького гнома — борода прикрывала его мужское достоинство в весьма неприличном состоянии. Это было ужасно с нашей стороны, но таким образом мы хотели наладить мамину личную жизнь. Она, приняв этот подарок и приподняв бороду, сначала рассмеялась, а потом расплакалась .

Мама моя после того, как они расстались с отцом, вообще ни с кем не встречалась, не строила отношения и решила быть одна. Так что шутка такая горько-сладкая получилась.

Лука Хиникадзе Стендап-комик

Когда мне было около 20 лет, я переехал в соседний дом через дорогу, где начал жить с друзьями. Это было невероятно удобно: можно было забежать к маме на обед, а потом вернуться в новую квартиру и делать вид, что я взрослый и самостоятельный.

Однажды утром меня разбудила девушка, с которой мы только начали встречаться. Она встревоженно сказала: «Мне кажется, тебя на улице кто‑то зовет. Какая‑то женщина…» Я выглянул в окно и увидел маму. Она стояла под окном в домашней одежде и тапочках и громко звала меня: «У тебя телефон отключен! Вставай, я тебе чай и хачапури приготовила!» В глазах моей девушки было так много вопросов, что я даже растерялся. И единственным, что смог выдать, стала фраза «Это курьер доставки».

Денис Колесников Основатель продакшн-студии «Кураж-бамбей»

В молодости после своего утреннего эфира на радио я частенько заезжал к маме в гости на обед. И вот, как‑то приехав к ней в очередной раз, обратил внимание, что она, не отрываясь, смотрит какую‑то мыльную оперу на канале «Россия». Ну, знаете, вот эти сериалы 2000-х, в которых было по 500 серий, и сюжеты про доярку из Хацапетовки и Кармелиту. Я предложил маме посмотреть что‑нибудь другое, потому что моя психика не выдерживала такого накала страстей. Мама спросила: «А что другое?» В ответ я достал флешку, на которой у меня было скачано несколько серий одного американского ситкома. Мы включили видео на ее ноутбуке, но обнаружилась проблема: у сериала не было озвучки, только субтитры на русском, которые мама просто не успевала читать. Тогда я пообещал ей, что сделаю свою озвучку и покажу результат .

В тот вечер я потратил около шести часов, чтобы подготовить один 20-минутный эпизод, но все же сдержал обещание и на следующий день приехал к ней уже с озвученной серией. Мама была в восторге. Это, кстати, была «Теория большого взрыва», — так я и начал озвучивать сериалы.

«СТОУНД» Музыкальная группа

Арсений: На днях моя мама после нашего радиоэфира обиделась на ведущую за то, что та назвала крашем группы «СТОУНД» Кешу, а не меня. В принципе, я согласен с мамой.

Кеша: Моя мама как‑то сломала палец, поднимая надувной матрас. Это было очень мило. Я ее люблю.

Вова: Когда мне было четыре года, так получилось, что я внес некоторые изменения в мамин паспорт черным фломастером. Маме понравилось, но почему‑то она попросила больше так не делать.

Трофим Гранн Музыкант, блогер

У меня много смешных историй с мамой, но первой в голову всегда приходит эта. Правда, тогда мне было совсем не смешно: думал, что я самый грустный и одинокий на свете.

Не помню, сколько точно мне было лет, дело происходило летом у бабушки. У меня музыкальное образование по классу «саксофон» — люблю этот инструмент, у нас с ним особые отношения. Но на тот момент они казались абьюзивными, потому что на нем нужно было играть. Чтобы что‑то уметь к новому учебному году, нужно было постоянно заниматься. Нравилось ли мне это? Конечно, нет. И единственным человеком, кто мог заставить меня это делать, была моя мама. И очередным летним днем она велела мне заниматься. Безусловно, делать это я не хотел, и ей пришлось стоять надо мной и проверять все произведения, которые я должен был выучить.

Мама у меня человек эмоциональный, как, в принципе, и я. И вот, комментарий за комментарием, исправление за исправлением, «играй заново» и «начинай сначала» — и мы достигли апогея этого занятия. Мама перешла на крик, я уже начал рыдать прям в раструб саксофона (ненавидел его в тот момент). Мы так поругались из‑за этих нот, что я решил уйти из дома и не возвращаться больше . Бросил саксофон и убежал от мамы. Не успев надеть обувь, чтобы мама меня не догнала, оказался на улице, — и передо мной встал выбор: куда все-таки уходить? У бабушки рядом с домом был лес, я босиком побежал туда, нашел огромный дуб, на который можно было залезть, и решил, что буду жить на дереве. Оно было в форме рогатки, все углы сглажены, там можно было даже спать.

«Ну вот у меня трагедия: ни мамы, ни саксофона, ни дома. Ну значит, такая судьба, люди же как‑то живут», — подумал я.

Было бы эпично, если бы я сказал, что вот так и живу до сих пор на дереве и пишу эту историю с дуба. Но прошло время, час или два, и меня нашел дедушка. Снял с этого дуба, сказал, что все волновались за меня, и я тоже начал переживать, потому что расстроил дедушку и маму. Принял решение вернуться домой. В моменте казалось очень романтичным стать жителем леса из‑за ненавистного произведения, но сейчас, когда все это вспоминаем с мамой, очень смеемся . Особенно с того, что мне пришлось идти босым. Это правда смешно, но думаю, в каждой истории есть какая‑то мораль. Мама была права — я часто ленился, поэтому, наверное, ее подход был правильным. Сейчас я благодарю ее за эти занятия, за то, что у меня получалось многое и получается до сих пор, хоть и нужно было разок посидеть на дубе и поплакать горькими слезами! Мама, люблю тебя!

Полина Фаворская Музыкант, DJ, блогер

С мамой у меня очень хорошие отношения: как сказал мой психотерапевт, это огромная редкость, когда у людей все настолько спокойно в семье, и я очень благодарна за это родителям. Бесконечно восхищаюсь мамой: она у меня трудяга, причем просто по своей натуре — не может ничего не делать, хотя уже давно вышла на пенсию.

Недавно во время прогулки на даче она собирала камушки. Я говорю: «Зачем они тебе?», она отвечает: «Мне надо». Через какое‑то время приезжаю, а она этими камушками красиво выложила всю веранду — собственноручно, один за другим. Еще и какую‑то смесь, получается, сделала, чтобы они держались. В ней точно умер ландшафтный дизайнер — она все на даче делает своими руками: альпийские горки, каменистую дорогу. Не перестает мама меня этим вдохновлять, такая она сильная у меня женщина . Думаю, что я забрала у нее эту часть характера — тоже все сама, все сама. В общем, она супер, так люблю ее. Надеюсь, что тоже в скором времени стану мамой, — план на ближайшие годы такой.

Ольга Парфенюк Ведущая шоу «Женский форум», «Быстрые свидания» и «Выгул»

Я в этом году весной свозила маму на море: на Кипр! Она очень мало где была до этого и никогда не жила в отеле на первой линии побережья. Море у нашего пляжа было безумно красивого ярко-голубого цвета, невозможно было налюбоваться. И как‑то мы сидели на берегу, и тут мама поворачивается ко мне и серьезно говорит: «Оль, вода такого красивого цвета, может, ее тут подкрашивают?»

И еще тоже из той поездки прикол: я маму часто фотографировала, а она на фото всегда любит строго складывать руки за спину. И когда я выкладывала в сторис эти снимки, подписчики шутили: «Мама — директор моря» .

Владимир Канухин Актер

В начальной школе перед Новым годом классная руководительница сказала нам, что на праздничную дискотеку можно прийти в костюмах своих любимых героев или персонажей фильмов. Помню, я очень-очень долго упрашивал маму купить мне костюм Человека-паука. Она пообещала подарить его, но я до конца не был уверен, что это случится. В итоге мама половину Москвы объездила в поисках этого костюма — она к тому же не разбиралась в супергероях, и ей нужно было не перепутать моего любимого персонажа с Бэтменом. Несколько часов поиска — и мама выполнила свое обещание, привезла мне костюм прямо во время дискотеки. Помню, как радостно побежал переодеваться, чувствуя себя настоящим Человеком-пауком. В зале оказалось, что я единственный ребенок в костюме, все остальные были в обычной одежде. Но под моей маской супергероя был очень счастливый ребенок, очень благодарный своей маме за осуществление мечты .

Роман Косицын Стендап-комик, резидент шоу StandUp на ТНТ

У моей мамы все в порядке с чувством юмора, это легко доказать на примере одной истории: она случилась в Воронеже в начале десятых годов. У нас был филиал Comedy Club, и в честь моего дня рождения там устроили что‑то вроде бенефиса — я участвовал в каждом номере. В начале я общался с гостями вечеринки, собралось 120–130 человек. Среди них была моя мама, которую я тоже позвал. А у нас в семье все дни рождения в феврале: у папы 13-го, у мамы 18-го, у меня 22-го. И я решил при всех с мамой пообщаться. Спрашиваю: «А вы о чем думали в мае 83-го года, зная, что через девять месяцев февраль?»

И она при всех отвечает: «Сынок, если бы мы думали, ты, возможно, вообще бы не появился на свет».

Эта шутка имела успех! Впрочем, традиции продолжились: в мае 2023-го мы с женой тоже особо не думали, и в феврале этого года появился еще один человек в нашей семье — так что история циклична.

Диана Милютина Актриса

Мама — настолько подружка для меня и брата, что мы от нее вообще ничего не скрываем. Она вовлечена даже в наши личные жизни: брату она помогала писать сообщения девочкам и звать их на свидания, а от моего лица иногда общалась с мальчиками. И однажды я попросила ее прислать поздравление с днем рождения парню, который за мной ухаживал, потому что я тогда только начала учиться в институте, и у меня совсем не было времени. Но эта система еще не совсем была у нас налажена. И поздравление-то мама отправила, но спустя час, когда парень уже прочитал сообщение, она вдруг осознала, что сделала это со своего аккаунта . Мы срочно начали думать, что делать, и в итоге ей пришлось писать опровержение: «Ой, это Диана, просто со страницы мамы, моя не работает».

Toxi$ не прислал нам смешную историю к Дню матери, но его заботливая ответственная мама взяла задачу на себя и прислала историю про сына.

Ирина Гавриловна Мама Токсиса