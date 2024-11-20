Оффер в 7 лет: как юного айтишника пригласили на должность руководителя

Отец Сережи Лапина рассказал нам, что в их семье три ребенка, и они с женой пытались распознать индивидуальные склонности каждого из них: пробовали рисование, лепку, спортивные игры, музыку, соробан (систему устного счета). Дошло и до программирования — для старшей дочери оплатили онлайн-курсы. И пока она занималась, пятилетний Сережа сидел рядом, наблюдал за происходящим, к тому времени он уже умел читать и считать. Сначала родители тоже участвовали в процессе, все вместе познавали азы IT-сферы. Но «спустя месяц пояснять уже ничего не приходилось, а через два Сергей ушел в такой отрыв, что догнать его было невозможно» , — вспоминает Кирилл Лапин. В итоге мальчика захватило программирование, а его сестра Аня переключилась на гуманитарные направления.

Кирилл Лапин Отец Сережи

«Ключевую роль сыграла вовлеченность Сережи в процесс обучения: его захватил и покорил мир программирования, о таком уровне мотивации взрослому человеку стоит только мечтать . Мы, как правило, с возрастом уже теряем способность тратить часы на обучение, не отвлекаясь на посторонние вещи, а дети могут всецело отдаваться увлекающему их процессу.

Сначала Сереже нравилось создавать маленькие программки: калькулятор, переводчик, будильник. Потом простенькие игры — змейка, танчики, 2048. Для более сложных игр пришлось знакомиться с UNITY — платформой для создания игр, а также учить язык программирования C#. Параллельно с этим он часто практиковался в решении специализированных задач. Больше всего его занимали задачи из области машинного обучения — это вылилось в любовь к программированию нейросетей.

Открывая для себя новую информацию, Сережа хочет делиться ей с другими. И когда у всех членов семьи закончилось свободное время, он сам захотел завести канал на ютубе: понял, что в интернете его ждет несметное количество жаждущих знаний учеников и благодарных слушателей .

Сережа подготавливает все видео полностью самостоятельно: для этого ему нужен только ноутбук. Монтировать ролики ему не нравится, поэтому он всегда записывает их целиком от начала до конца, без единого дубля».

По словам родителей мальчика, он очень обрадовался предложению о трудоустройстве — почувствовал, что его труды высоко оценили, и что он мог бы привнести свой вклад в российскую информационную отрасль — как он мечтает. Мама и папа поддерживают его: они договорились с руководством компании, что воспользуются предложением о сотрудничестве, как только появится правовая возможность.

Официальный оффер для Сережи опубликовали в телеграм-канале «Сообщество PRO32Компания занимается ИТ‑решениями для бизнеса, государственных структур и домашних пользователей. » — мальчика там называют «молодой восходящей звездой в сфере IT» и предлагают ему должность руководителя отдела корпоративного обучения. В приглашении на работу указаны должностные обязанности и трудовые условия, из этого же документа следует, что он актуален еще одиннадцать лет — до 14 ноября 2035 года. К этому времени юный специалист уже станет совершеннолетним и сможет работать по ТК РФС письменного согласия одного из родителей подростки могут выполнять легкий труд с 14 лет. .

Игорь Мандик, генеральный директор PRO32, рассказал «Афише Daily», что компания поддерживает молодые таланты и профессиональные конкурсы, готова инвестировать в стартапы. Поэтому они решили не упускать возможность и предложить мальчику работу прямо сейчас. Для будущего сотрудника уже подготовили велком-пэк, который включает в себя фирменную биту — в компании ее считают символом отражения киберугроз.

Игорь Мандик Генеральный директор компании PRO32

«Канал СережиСейчас в нем почти 4000 подписчиков. показала коллега, я посмотрел несколько видео, где он обучает программированию, решает задачи. Помимо навыков разработки, заметно еще одно его явное преимущество: умение кратко и доступно доносить информацию, без сложных терминов .

Сейчас мы готовим новое предложение, с которым вскоре вернемся к родителям Сережи. Пока не будем раскрывать все карты, но считаем, что наше сотрудничество может быть полезно в контексте повышения уровня цифровой гигиены и кибербезопасности среди детей и подростков .

Все мы наблюдаем последствия демографической ямы 90-х годов и возникший кадровый дефицит, поэтому усиливаем работу с молодежью и взращиваем юные таланты. Сейчас в PRO32 примерно 21% сотрудников до 30 лет, думаю, в ближайшие годы их доля увеличится».