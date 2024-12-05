Сезон продолжается: гайд для тех, кто не хочет расставаться с велосипедом зимой

Не спешите убирать велосипед на балкон до апреля, ведь зимой можно продолжить кататься на улице или даже дома, если вы не готовы к экстриму. Узнали у велоэнтузиастов, как тренироваться в холодное время года и получать от этого удовольствие.

Продолжаем кататься на улице

Что надеть

Алена Коркунова @Gaikaenot

Для поездок на велосипеде в холодное время года я рекомендую одеваться слоями.

Сначала наденьте хорошую базу с коротким или длинным рукавом, которая будет отводить пот, особенно в зоне спины. Белье помогает в холодное время держать температуру тела, и если на улице мороз, можно пододеть термовариант.

Дальше утеплитесь велоджерси.

Поверх можно надеть еще ветрозащитный жилет.

При сильных морозах добавьте пуховую куртку.

Советую также приобрести утепленные бибы (велоштаны) со внутренним флисом, будет хорошо, если у них есть ветрозащита в зоне паха и коленей. Хорошие варианты можно найти в спортивных магазинах «Велокульт» и TriathlonBoutique.shop.

Для защиты горла от ветра — снуд, на руки — перчатки (я использую обычные беговые из «Спортмастера»), носки нужно подобрать не сильно толстые, но и не летние (у меня Fingerscrossed с шерстью мериноса). Еще есть велобахилы и зимние велотуфли. Иногда я использую баф , чтобы не мерзла голова, но есть банданы, спортивные шапки, подшлемники. Сам шлем, конечно, тоже не забываем: это главный атрибут.

Как подготовить велосипед к зимним поездкам

Александр Свечников Веломеханик магазина Double Sports

Специальной зимней подготовки велосипеду не требуется: он рассчитан на круглогодичную уличную эксплуатацию и должен быть просто хорошо обслужен. Однако из‑за высокой влажности и реагентов ускоряются процессы коррозии, поэтому убедитесь, что велосипед собран с использованием сборочных смазок, резьбовые соединения и подседельный штырь хорошо смазаны, а втулки колес, амортизационная вилка, подшипники рулевой и каретки хорошо обслужены.

Покрышки — наиважнейшая деталь велосипеда, которая связывает вас с дорогой. В городе, где снег топится реагентами и перманентно присутствует слой льда, есть смысл поставить резину с металлическими шипами. Такие покрышки неидеальны и неуниверсальны, они плохо катят, много весят и дорого стоят, зато не скользят по льду. В парках и лесах в шиповке необходимости нет, подойдут обычные грязевые покрышки, например, для велокросса.

Из‑за слякоти и грязи ускоряется износ расходников — это тормозные колодки и цепь, поэтому важно также регулярно обращать внимание на их состояние и своевременно менять. Цепь необходимо смазывать чаще, чем летом, а если зима влажная, то желательно делать это перед каждой поездкой. Выбор смазки некритичен, но для длительных путешествий лучше всего подойдут масляные для мокрой погоды.

Подготовка не должна отпугивать от катания: если зимнюю эксплуатацию свести к простым действиям, то всего-то нужно почаще смазывать цепь и периодически мыть велосипед, убирая зимнюю грязь с реагентами, а после окончания сезона повторно провести техническое обслуживание.

Советую ни в коем случае не пропускать холодный велосипедный сезон: он особенно фановый и полезный для развития скиллов катания.

К каким маршрутам присмотреться

Филипп Некрасов Активный велосипедист и турист, автор телеграм-канала «Филипп Некрасов | Велосипеды и приключения»

Зимой кататься на велосипеде не так просто, но реально. Многое зависит от погоды, главное — правильно одеваться и быть внимательным на дорогах!

Ботанический сад © Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина РАН

Могу посоветовать несколько маршрутов Парк ВДНХ и Ботанический сад Зимой эти локации совершенно не похожи на свои летние версии. Людей гораздо меньше, в мороз в отдаленных местах вообще можно никого не встретить. Плюсы ВДНХ — круговая дорога, которую чистят зимой, и возможность уехать в сторону Ботанического сада и его уютных асфальтовых тропинок. В одном таком большом маршруте около 15 километров. В начале зимы там можно спокойно кататься на обычном городском велосипеде, а с наступлением морозов я пересаживаюсь на проходимый горный велосипед с более широкой и шипованной резиной (около 3 дюймов). Лосиный Остров Для тех, кому хочется больше природы: на Лосином Острове много дорожек и тропок, можно уехать за МКАД. Зимой я предпочитаю стартовать от станции МЦК «Белокаменная» и дальше по асфальту ехать в сторону Бабаевского пруда. Маршрут в одну сторону около 7 километров, но при желании можно еще прокатиться по Бумажной просеке и вернуться параллельной дорогой по лесу. В начале и середине зимы снег там обычно утоптан, и велосипед на широкой резине проезжает без проблем. Центр Москвы Если вдруг снежные леса вам не по душе, можно покататься по центру. С каждым годом появляется все больше велодорожек и велополос. Базовый маршрут: начать с Бульварного кольца, свернуть на Мясницкую улицу и проехать по Варварке — там всегда красиво. От Варварки можно выехать на набережную Яузы и по тротуару вернуться к Сокольникам. Но следите за покрытием на первой части маршрута и по возможности поставьте зимнюю шипованную резину, чтобы не упасть на гололеде.

Антон Чепель Основатель велоклуба «49/17»

Зимой я почти перестаю просто так кататься по городу, езжу только по делам и на работу. В свободное время предпочитаю утонуть где‑то в лесах на востоке от Москвы.

Зеленоград © OlgaVolodina2/500px/Getty Images

Вот где мы катаемся зимой Зеленоград Там живут наши велодрузья, которые организовывают гонки и заезды. Зеленоград хорош тем, что он окружен лесами, которые можно очень долго исследовать. На днях именно там состоялась первая зимняя гонка в темноте. Мытищи Пироговский лесопарк в Мытищах — тоже отличное место. Там есть много удобных велодорожек, но при желании можно заехать вглубь шикарного хвойного леса. Ромашковский лес Этот зеленый массив у Рублевского шоссе интересен тем, что рядом с ним находится как парк «Виражи» с ухоженными трейлами, по которым можно кататься круглый год на любом велосипеде, так и более суровый лес с крутыми спусками и подъемами.

Как зимой избежать травм

Оля Фурсова Создательница проекта BDSM cycling club

Будьте аккуратны на дорожной разметке: зимой она становится как каток.

Помните, сейчас темнеет рано, поэтому всегда берите с собой фонарики, даже если выезжаете днем.

Будьте еще внимательнее к маневрам автомобилистов. Они не ожидают зимой увидеть в пробке велосипедиста и могут подрезать вас из‑за невнимательности.

Обязательно сходите в веломастерскую и обслужите велосипед: скорее всего, за лето вы его ушатали.

Если вы новичок, пересаживайтесь зимой на горный велосипед или поставьте широкую шипованную резину.

Что зимой происходит с московскими велоклубами

Сергей Гаврилов Велосипедист, организатор объединения «Чайхана „Велосипедный клуб“», инженер-конструктор

Зимой не так комфортно кататься, поэтому участники большинства модных велоклубов снижают активность, пересаживаются на велостанки или отправляются на велотрек. Но есть исключения: например, объединение GravelsOfMercy открывают сезон в ноябре. Активные члены клуба «49/17» тоже в холодный сезон стараются поддерживать себя в форме и выбираются в зеленые зоны Москвы, чтобы покататься, похихикать, а потом погреться в кафе. Энтузиасты зимой организовывают классные мероприятия — Sprint и «Вокруг 305 Crit», некоторые велолюбители в них участвуют, а другие приходят посмотреть на состязания, потусоваться и поболтать с коллегами по опасному бизнесу.

Большая проблема заездов в холода — это экипировка. Не всегда получается с первого раза подобрать подходящую одежду, чтобы комфортно себя чувствовать и не отморозить пальцы. Да и сама езда зимой отличается от езды в другие времена года. Люди зимой предпочитают сидеть на диване или заниматься другим видом спорта — скажем, беговыми лыжами. При этом я замечаю, что все больше москвичей продолжают кататься зимой. Перемещаться по городу на велосипеде иногда бывает проще, чем на машине: не надо греть машину, чистить ее от снега, искать парковку. Кроме того, стало удобнее прыгать на МЦК или в автобус, чтобы доехать быстрее до нужного места, да и работа коммунальных служб улучшилась.

К чему еще надо быть готовым

Никита Маска Велоблогер, гонщик

Для недолгих поездок за городом или в лесу по пухляку — чистому нетронутому снегу — подойдет любой велосипед с широкими шинами. Подбирайте экипировку так, чтобы было слегка прохладно вначале. Это важно, ведь в движении вы согреетесь, и одежда не должна промокнуть насквозь.

Тем, кто зимой планирует заняться комьютингом — регулярной ездой по городу, — я бы посоветовал установить крылья и кататься на велосипеде, который вам не жалко. Во-первых, реагенты, присутствующие почти во всех городах России, убивают ваш байк. Во-вторых, он постоянно будет в грязи, и из‑за этого вам, скорее всего, придется оставлять его в подъезде.

Видео из аккаунта @odno_drugoe

Тренируемся на велотреке

Николай Миловидов Велогонщик

Трек — некий «спортзал» для велосипедистов, туда может прийти каждый, независимо от того, спортсмен он или просто любитель. Это спортивное сооружение считается зоной повышенной опасности, поэтому попасть туда без тренера по велоспорту нельзя. Наставник будет нести за вас ответственность и поможет освоиться. Для тренировок нужно иметь трековый велосипед, который можно взять напрокат, форму, шлем, контактную обувь и педали.

Москвичи тренируются в «Крылатском», а петербуржцы — в «Локосфинксе». Сейчас бурно развивается клубная история, новички сейчас могут присоединиться к команде Rébellion Racing Team.

Гоняем дома на велостанке

Никита Маска Велоблогер, гонщик

Велостанок стоит покупать энтузиастам, которые катаются как минимум два-три раза в неделю. Процесс катания на велостанке — это не наслаждение, а настоящая тренировка для повышения своего уровня и поддержания формы зимой. Среди самых популярных на рынке могу выделить Magene T200, ThinkRider X2 и Cycplus T2.