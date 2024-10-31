Геополитические кризисы, стремительное развитие технологий и финансовые трудности нередко заставляют искать новые внутренние опоры. Одним из способов может стать философия и ее синтез с психотерапией. Поговорили с философскими консультантами и психологами и разбираемся, что из этого эффективнее.

По данным Google Trends, в 2022 году россияне активнее интересовались течениями философии, а эксплейнеры по разным направлениям философии стали мелькать чаще: например, Forbes предлагал читателям справиться с неопределенностью и тревогой с помощью эпикурейства и стоицизма, то же предлагали «Правила жизни».

Философ Павел Деменчук и исследователь Максим Карпов в колонке для Forbes Life предположили, что следующим большим трендом будет практическая философия: в отличие от психотерапии и коучинга она сможет предложить людям более глубокое понимание мира и себя.

По мнению авторов статьи, люди часто обращаются к психологам и теме саморазвития в моменты личностного кризиса, связанные с жизненными трагедиями, индивидуальными психологическими проблемами или глобальными катаклизмами.

Research Lead в QIWI и автор телеграм-канала про осмысление технологий Дмитрий Соловьев обратил внимание на рост популярности философских подкастов и предположил, что в современном мире, испытывающим кризис смыслов, не академическая, эта наука может из академической среды перейти в более доступную и быть популярнее.

В России такой «доступной философией» занимается, например, кандидат философских наук, преподаватель и частный репетитор Илья Ляшко. Индивидуальные консультации он выстраивает в зависимости от запроса ученика. «Если он общий — соприкоснуться с философией и понять, что это такое, — то мы идем по историко-философскому пути. Если же у человека есть четко осознанная цель (например, разобраться в этических вопросах, в логике или приземлить разрозненные психологические подходы на единый фундамент), я формирую индивидуальную программу по тем материалам, которые помогут решить эти вопросы, — рассказывает Ляшко. — Чтобы разбор запроса был философским, мы все равно соприкасаемся с базовыми понятиями, иначе человек так и не получит то, за чем пришел». Программа такого обучения строится на классических трудах, но Ляшко может обращаться и к современным текстам, которые отражают нашу эпоху.

По наблюдениям философа, занятиями интересуются люди самых разных профессий — от психологов и диджитал-специалистов до предпринимателей. »«Их всех объединяет потребность выстроить порядок в уме, разобраться в корнях окружающих идей, своих целях, приоритетах, найти смысл и опору в нестабильное время , — объясняет он. — И главное, они понимают, что для этого придется потрудиться самим, выделить время и приложить усилия. Это те, кто хочет идти дальше и глубже обзорных книг и видео».

Как философия перекочевала в психотерапию

Еще в 1980-х в Европе возникла практика философского консультирования как альтернатива традиционной психотерапии. Оно было направлено на помощь людям в решении экзистенциальных вопросов, этических дилемм и поиске смысла жизни . Такую практику ввел немецкий философ Герд Б. Ахенбах. В отличие от психотерапии, философское консультирование не работало с клиническими диагнозами и не использовало терапевтические методы для коррекции поведения или управления эмоций.

Сейчас философское консультирование теперь может синтезироваться с психотерапией. Клинический психолог и специалистка сервиса психотерапии Анастасия Ливанова в своей работе использует технику сократического диалога — философскую практику, помогающую людям находить ответы на интересующие их вопросы о самом себе, других людях и окружающем мире.

«Данная практика может быть как индивидуальной (модератор и собеседник), так и групповой (модератор и группа). Формат индивидуальной работы часто называют „философским интервью“, — объясняет принцип сократического диалога Ливанова. — Клиент задает интересующую его тему, после чего модератор начинает задавать вопросы, отвечая на которые, собеседник приходит к неким важным для себя инсайтам. В групповой работе тему может выбрать как группа, так и модератор. В таком формате вопросы задает не только модератор группе, но и участники друг другу».

«Например, одна из идей сократического диалога называется „Анамнезис“. Согласно платонической теории о мире идей и мире вещей, душа человека до своего рождения пребывает в мире идей, а значит, она все идеи мира уже знает, — рассказывает Анастасия Ливанова. — Но в момент рождения и воплощения в мире вещей душа забывает былые знания. Поэтому все идеи, которые приходят к нам в голову, мы не добываем заново, а просто вспоминаем». При этом психолог напоминает, что с такой религиозной концепцией не обязательно соглашаться, но можно взять ее за методологическую установку — ведь поиск того, что человек уже знал, дается легче, чем поиск неизвестного .

Люди обращаются к методу сократического диалога для того, чтобы развивать собственное мышление, исследовать и понимать себя и окружающих, находить и разрешать конфликтующие убеждения, генерировать новые идеи. Важно помнить, что такой подход опирается на идею о том, что объективность находится за пределами ощущений и восприятия — и поэтому не затрагивает субъективное, то есть, эмоциональную сферу человека и работает исключительно с рациональной частью.

«В нашей культуре распространен стереотип о преобладании рациональной части над эмоциональной, — делится Ливанова. — В этих условиях создается впечатление, что все человеческие проблемы можно разрешить с помощью рационального: „Надо просто понять, как я думаю, и тогда проблема решится.“ Но порой работы только с мышлением оказывается недостаточно».

Например, если у человека есть проблемы с тем, чтобы наладить личную жизнь, то сократический диалог может помочь ему понять, как он выстраивает отношения, чего ожидает от партнеров и даже что нужно изменить в его подходе к развитию отношений. Но если после такого исследования и соответствующих действий человек все равно сталкивается с трудностями в отношениях, то это значит, что проблема крылась не только в мышлении и установках, но и в эмоциональной сфере.

Модератор сократического диалога не может работать с эмоциональной сферой собеседника, даже если у него есть психологическое образование . По словам Ливановой, модератор должен быть как «пустой сосуд» — ему нужно идти за собеседником, задавая ему вопросы, но не привносить собственные идеи, интерпретации или умозаключения. А работа с эмоциональной сферой предполагает эмоциональный отклик и построение неких отношений между двумя людьми.

«Сократический диалог не может заменить психотерапию, но как инструмент познания себя может быть включен в психологическую работу. В свою очередь, психотерапия не может заменить сократический диалог, — размышляет Ливанова.



Если у человека нет запроса на психологическую работу, но есть запрос на развитие логического и абстрактного мышления, коммуникативных способностей и навыков аргументации, то практика сократического диалога может стать прекрасным «тренажерным залом» для ума».

Сможет ли личная философия заменить психотерапию? Спросили у философов и психотерапевтов

Екатерина Давлетшина Преподаватель школы философии «Новый Акрополь»

» На мой взгляд, философию стоит сравнивать не столько с психотерапией, сколько с психологией . Они довольно похожи: и там, и там человеку оказывается помощь психологическая, то есть помощь умственного и эмоционального характера. При работе с хорошим психологом человек испытывает облегчение, находит новое понимание тех проблем, с которыми он сталкивается. Точно так же и философия помогает найти решение проблем человека, в том числе и повседневных.

Отличаются психология и философия, пожалуй, методами. Психология опирается на ту или иную систему ценностей, которая есть у психолога — отсюда такое огромное количество направлений психологии. Соответственно, у каждого направления есть свои методы, и одному человеку подходят одни, а другому — другие. Если ценности психолога и пациента совпадают, то пациент получает облегчение, а если нет, то терапия может оказаться не эффективной.

Философия же помогает человеку выстроить собственную систему ценностей из набора разных, порой не связанных друг с другом понятий.

Сделать цельную, прозрачную, непротиворечивую и понятную для самого человека систему ценностей. И выстроить мировоззрение. Не совсем уместно в данном случае определять, что лучше, что хуже.

Заменит ли философия психологию, а философ — психолога? Возможно нет. Вероятно, поэтому философия остается пока для узкого круга людей. Для тех, кто уже действительно готов осмыслять свою жизнь и готов делать усилия. Это не просто, но эти усилия дают очень многое для самого человека».

Денис Халюков Клинический психолог, когнитивно-поведенческий психотерапевт

Большинство современных направлений разговорной психотерапии выросли из определенных философских направлений. Например, когнитивная терапия Аарона Бека опирается на учение позднего стоицизма, которое исповедовали Эпиктет, Сенека, Цицерон и Марк Аврелий. Оно гласит, что не сами ситуации определяют наше душевное состояние, а наше мнение о них. Эта идея полностью перекочевала в современную когнитивно-поведенческую терапию.

То есть в какой‑то мере можно сказать, что все люди, изучившие или прошедшие курс КПТ, — это стоики.

Другой яркий пример сплетения философии и психотерапии — экзистенциальная терапия. Она зародилась в XX веке, как раз в качестве практического приложения идей экзистенциальной философии Серена Кьеркегора. Получается, в прошлом столетии люди так же искали ответы и смыслы в философских учениях .

Сможет ли личная философия заменить психотерапию с практической точки зрения — как мне кажется, маловероятно. Просто по той причине, что психотерапия так же работает с вопросами ценностей и смыслов. В терапии принятия и ответственности ценностям человека уделяется ключевое место. А следование этим ценностям на уровне поведения как раз наделяет жизнь смыслом. Возможно, мы придем к дальнейшему расширению психотерапии или растущей популярности более философских направлений — например, той же экзистенциальной терапии .

Татьяна Чернякова Клинический психолог, семейный психолог, КБТ и РЭПТ-терапевт, схема-терапевт

«Личная философия напрямую связана с процессом самопознания. С моей точки зрения, формирование личной философии как формы познания — это логичное, последовательное развитие когнитивно-поведенческой психотерапии, которая, в свою очередь, объединила в себе два научных подхода, отраженных в ее названии: когнитивную психологию и бихевиоризм.

Простыми словами, мы учились отслеживать и трансформировать автоматические мысли, регулируя таким образом свои реакции и формы поведения так, как нам комфортнее . Затем процесс расширился, появились направления, в которых обращалось внимание на наши эмоции и чувства, мы учились бережнее относиться к своему внутреннему ребенку — к нашим базовым психологическим потребностям. Третья волна КБТ проявилась в методах осознанности и принятия, в умении чувствовать пролонгированность текущего момента и нашего присутствия в нем, принятие ответственности за проживание тяжелых и прекрасных моментов нашей жизни.