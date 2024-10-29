Романтизация «шлюхоходов» или репрезентация профессии: секс-работницы оценивают «Анору»

В прокате идет «Анора» — кинолента о танцовщице стриптиза, которой, кажется, улыбнулась удача: она выходит замуж за сына русского олигарха, переезжает в роскошный особняк и облачается в шубу из соболя. Узнали у секс-работниц и активистки, защищающей их права, удалось ли современной версии «Красотки» отразить реалии индустрии, полной насилия.

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«Фильм мне лишний раз объяснил, в какие ситуации я не хочу попадать и как не нужно себя вести с гостями. А еще напомнил, что заработанными финансами надо распоряжаться правильно, иначе окажешься в уязвимом положении, как Анора. Ведь стрип сильно затягивает, он обездвиживает! Появляется зависимость от него, денег, мужчин и вечеринок, и на другую работу потом перейти безумно сложно . Стриптизерши рискуют просто ********** [тратить] большие деньги, не вложив их ни в развитие, ни в путешествия, ни в покупку машины или квартиры, и постепенно превратиться в неинтересную, скучную личность.

В кино есть три нереалистичных момента. Во-первых, совсем не верится в красивого сыночка олигарха, который внезапно появился и потратил на тебя кучу денег. Про свадьбу вообще молчу… Я работаю в стрип-клубе без интима, и не припомню ни одной истории с детьми миллионеров. Зато приходят много тратить молодые музыканты, блогеры и айтишники».

«Распространен другой сценарий: знакомые стриптизерши выходили замуж, прощались с профессией, а через несколько лет возвращались уже старенькими, чтобы содержать своих мужиков».

«Во-вторых, выходные Аноры в фильме показаны скучно и серо: мол, она просто лежит и спит. Но мы не живем от смены до смены, а круто отдыхаем. Только спим мы тогда, когда основная часть населения работает. В-третьих, даже конфликтующие между собой танцовщицы никогда не полезут драться, у нас за это увольняют. Конечно, в женском коллективе по разным причинам кто‑то всегда бесит, причин много: зависть на фоне чужого заработка, плохое настроение из‑за месячных, алкоголь, но разногласия решаются словесными перепалками».

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« Первые полчаса фильма точно романтизируют секс-работу. Можно от счастья уписаться — настолько все красиво показано. Но если у человека есть мозги, то он сделает акцент на концовке, которая разбивает любые розовые очки. Я убеждена: как бы в кино ни романтизировали или демонизировали мою работу, если девочка уже решила пойти в стрип, ее ничто не остановит.

Думаю, история для Аноры неплохо закончилась, ведь она отлично заработала и забрала дорогое кольцо. Вижу два варианта развития событий: девушка либо потратит деньги на свои увлечения и уйдет из профессии, либо вернется в стрип, устроится в новый клуб и продолжит работать с неприятным осадком на душе».

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«Единственное, что заставило меня досидеть до конца фильма, это главная героиня. Подбор актрисы оказался просто идеальным, прямо стопроцентное попадание, и сыграла девушка правдоподобно. Анору показали именно такой, какой я вижу настоящую секс-работницу, — с ее отношением к жизни, манерой поведения и той наивной верой, заставляющей 23-летнюю девочку бросаться в «сказку». Для главной героини эта история послужит серьезным уроком и избавит ее от иллюзий. Уверена, Анора вернется в профессию, но уже с цинизмом и пониманием, что секс-работа — это просто работа.

Романтизации и гламура в фильме — ну ни на грош! Показано все именно так, как происходит на самом деле. Но «История Золушки» в секс-индустрии не распространена. Да, у меня есть знакомые, которые выходили замуж и уходили из профессии. К сожалению, эти истории были не про любовь, а про выгоду и комфорт… Со стороны клиентов высоких чувств тоже мало: они женятся на секс-работницах, так как чувствовать себя спасителем всегда приятно. Мужчины слабы, и в большинстве подобных случаев обязательно наступит момент, когда они укажут на твое прошлое фразой «ты должна помнить, откуда я тебя вытащил» . Любви я не увидела и в фильме: Анора лишь желала удержать рядом с собой мальчика, который ее «вытащит».

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Рекомендую этот фильм мамам подрастающих дочерей и самим молодым девочкам, которым в один прекрасный момент могут захотеть много денег. Это в Америке и Европе у секс-работниц есть возможность обратиться за защитой к правоохранителям, а уровень насилия в России и на постсоветском пространстве намного выше. Хотя мне и не понравились практически все герои, особенно фантастически глупый и инфантильный 21-летний Иван, после сеанса я видела правильные чувства в глазах зрителей: разочарование и подавленность. Если «Красотка» режиссера Гарри Маршалла — это классическая красивая сказка, то «Анора» отражает реальность.

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«Это был долгий, но очень классный фильм. Все показалось достаточно реалистичным, хотя в моей жизни не встречались мажорики, орущие: „Юху, погнали в Лас-Вегас!“ Картина заставляет задуматься о том, что только ты всегда несешь ответственность за свою жизнь и за свой выбор. И если ты приняла нехорошее решение, то потом никого не обвиняй.

Знакомство с сыном олигарха не изменит судьбы Аноры, но зато научит не ждать принца на белом коне. Она возьмется за голову и будет относиться к бизнесу, как к бизнесу. „Золушки“ в секс-индустрии, конечно же, есть. Но больше тех, кто мечтает о чем‑то подобном. Я же не ищу любовь на работе: мужчина как был шлюхоходом, так им и останется . А такого партнера выбирать не хочется».

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Елена Работает в секс-индустрии почти 10 лет

«Жизнь секс-работницы в „Аноре“ представлена вполне реалистично: в салон или клуб действительно может прийти клиент, попросить твой номер и даже предложить содержание. Однако миллионеры — очень уж большая редкость.