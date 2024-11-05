О зависимости от снюса в России говорят редко, хотя его употребляют многие — от школьников до профессиональных спортсменов. Сосательный табак считают безопасной заменой сигаретам, но в действительности он повышает риск развития рака и ухудшает качество жизни. «Афиша Daily» поговорила с экспертами и зависимыми от снюса людьми о том, чем он опасен.

«Афиша Daily» не пропагандирует употребление никотина в любой его форме.

Матвей, 24 года Работает в одном из департаментов правительства Москвы

«В детстве и юности я профессионально занимался хоккеем, следил за здоровьем и сторонился алкоголя и сигарет. Когда мне было 14 лет, мою команду на одну тренировку объединили с ребятами постарше. Они и дали попробовать «такую прикольную тему», как снюс.

В первый раз, конечно же, не понравилось: меня рвало дальше, чем видел. Но на следующий день очень захотелось закинуться снова. Не знаю, как это объяснить, какой‑то стокгольмский синдром.

Уже через неделю я стал зависимым. Тренировки длились порой по восемь часов в день — снюс помогал мне хоть как‑то расслабиться. Сигареты и вейп я даже не рассматривал: они сильно навредили бы легким и я тупо не смог бы без выносливости заниматься спортом. В итоге мы подсели всей командой. Со временем кидал уже по два пакета одновременно, толерантность к табаку растет быстро. Боюсь представить, сколько денег тогда тратил, если банка улетала за два дня.

Снюс я бросил одним днем: десна прожглась чуть ли не до корня зуба и изо рта просто пошла кровь. Очередной пакетик снимался со слоем кожи, мне стало страшно, и я даже обратился к врачу. Неделю продержался вообще чистым, но потом понял, что табак хоть в какой‑то форме должен попадать в организм, и я закурил сигареты. Совет тем, кто хочет отказаться от снюса: поднимите губу, посмотрите на десны и поймите, что это уже критично».

Роберт, 27 лет Спортивный журналист

«Мое знакомство со снюсом произошло в универской общаге. Сосед Ваня часто кидал его, я на это смотрел и думал: херня какая‑то. Но мой приятель, естественно, каждый раз предлагал попробовать за компанию и однажды все-таки уговорил меня. Я был просто в **** [шоке] — настолько сильно ударило в голову, щипало под губой и кололо ноги. Выкинул пакетик и следующие полчаса просто лежал на кровати. Не знаю, почему вообще решил пробовать снова.

Довольно быстро все переросло в зависимость: стал кидать чаще, а потом купил первую шайбу. С каждым приемом некурительного табака нивелировались его негативные эффекты: толерТолерантность. к веществу повышался, и оно приносило больше удовольствия. Мне нравилось, что закидываться можно было в помещениях, прямо бомба делать это на парах.

Сейчас в выходной я могу проснуться и вкинуться сразу в кровати. Появились постоянные мысли: „Вот бы никотинчику“. Раньше употреблял лишь утром и вечером, но теперь, особенно когда очень скучно, могу каждые два часа по 10–20 минут держать. Сегодня, например, раз шесть уже вкинулся. При этом, если я отвлечен на что‑то, о снюсе и не думаю. Моя девушка, кстати, тоже кидается. Одной шайбы нам хватает дня на три. На снюс уходит довольно много денег — может, 4–5 тысяч в месяц на двоих.

Безусловно, есть вещи, которые меня раздражают в снюсе: что он отвратительно пахнет, что жжет губу и нельзя глотать слюну. При этом я все равно считаю его менее вредным из всех никотиновых альтернатив. По ощущениям от снюса у меня пострадала только слизистая: кажется, будто губа и десны на верхних зубах стали тоньше. Сигареты тоже воняют и оставляют неприятный запах на руках и ощущения во рту, но они еще и **** [насилуют] легкие. Вейпы и того хуже: после нескольких месяцев курения начинаешься кашлять и задыхаться на тренировках. Да и состав у одноразовых дуделок смущает. Снюс — это никотин для спортсменов, и я стою на этом».

Как обстоят дела со снюсом в России

Чаще всего снюс продается в виде мелконарезанного табака, упакованного в маленькие пакетики. Их складывают в шайбы — небольшие круглые контейнеры. Пакетики оставляют под верхней или нижней губой на 20 минут и дольше, и через слизистую никотин постепенно впитывается в организм. Некоторые со временем увеличивают частоту употребления и дозу.

Появился сосательный табак в Швеции еще в XVII веке, но до нашей страны дошел только в начале 2000-х. На российском рынке снюс продержался недолго: уже в 2015 году его продажу запретили и ввели за нее административную ответственность. Однако с 2019 года в СМИ появлялись десятки сообщений о том, как в учебных заведениях по всей России подростки подсаживались на снюс и продавали его друзьям.

Власти продолжают бороться со всеми видами некурительной табачной продукции и «снижать ее привлекательность»: этим летом Госдума обязала производителей отказаться от ароматизаторов, красителей и добавок, а дозу никотина на одно изделие уменьшить до 10 мг. Кроме того, теперь производители жевательного или нюхательного табака не смогут писать на упаковках, что их продукты менее вредны, чем другие товары с никотином.

«Можно закидываться втихую»: почему снюс популярен даже среди спортсменов

В последнее десятилетие снюс набирает популярность среди английских и шведских спортсменов. Профессиональные футболисты отдают предпочтение снюсу, считая его менее вредной альтернативой вейпам и сигаретам. Их примеру последовали российские атлеты. В октябре выяснилось, что некоторые игроки костромского «Спартака» уже два года не могут расстаться с вредной привычкой. В связи с этим владелец клуба пообещал подарить каждому отказавшемуся от снюса футболисту по новому айфону.

Денис Алхазов Спортивный комментатор Окко, автор телеграм-канала «Эль Хугадор»

«Сигареты вредят легким, а это серьезная проблема для тех, кто занимается спортом на профессиональном уровне. Хотя есть несколько курящих игроков: к примеру, бельгийский футболист Раджа Наингголан и Войцех Щенсный, нынешний голкипер „Барселоны“. Помимо вреда для легких, сигареты имеют очень негативный имидж. Если тебя застукают за курением, будет скандал — ты же кумир молодежи, амбассадор ЗОЖа. Пакетиками же можно закидываться тайно. Мы и не узнаем, у кого под губой снюс и в каких количествах атлеты им закидываются».

По информации Дениса Алхазова, некурительный табак популярен среди российских хоккеистов и борцов. Но о массовом распространении сосательного табака среди российских футболистов он не слышал. «Снюс штырит, и большая доза никотина оказывает серьезную нагрузку на сердце. При этом Скандинавские страны все сидят на снюсе, особенно шведы. И в местной хоккейной лиге он, видимо, вообще не табуирован», — отмечает Алхазов.

Чем опасен снюс

Снюс поражает слизистую оболочку рта практически в 100% случаев длительного употребления и вызывает различные заболевания десен — с одним из них столкнулся герой этого текста Матвей. Помимо этого, применение сосательного табака увеличивает риски развития рака ротовой полости, легких, пищевода, поджелудочной железы и рака молочной железы у женщин.

Михаил Хорс Клинический психолог-аддиктолог, автор телеграм-канала о психологии

«Cамое опасное в любой табачной продукции — это никотин, которого в одной порции снюса сильно больше, чем в сигаретах. Это вещество является нейротоксином, который разрушает мозг и спазмирует сосуды, дико нагружая при этом сердце. Никотин, как и героин, относят к наркотикам.

Попробуй потребителей сосательного табака лишить дозы, и они начнут испытывать ломку преимущественно психологического характера: станут раздражительными, тревожными, невнимательными и неуверенными.

При длительном употреблении снюса ломка может стать вполне и физиологической: начинает крутить желудок, появляется неприятное состояние в суставах, похожее на то, что ломает суставы героинщикам.

Но если зависимый человек снова положит под язык пакетик, то такие состояния уйдут. И вот это облегчение зависимый человек называет кайфом… То есть страшнее даже не нанесенный вред здоровью, а вред свободе и попадание в замкнутый круг.

За мою почти двадцатилетнюю практику я не встречал ни одного человека, который бы обратился сам за помощью в преодолении снюсовой зависимости. Курильщика видно, он наносит ущерб окружающим, а снюс же потребляется незаметно. И зависимые от него люди реже признают свою зависимость, ведь она менее дискомфортна, и от нее, следовательно, меньше мотивации избавляться. В терапии зависимостей есть концепция «дойти до дна, чтобы от него оттолкнуться». Чем больше ущерба наркотик наносит здоровью и социализации, тем быстрее человек до этого дна доходит. Потребители снюса просто до него не добираются, и поэтому им не от чего оттолкнуться».

Как преодолеть зависимость от снюса: советы психолога Михаила Хорса Первый шаг: важно признать зависимость от снюса. Второй — диссоциировать себя от привычки, понять, что у вас разные цели: она хочет продолжить употреблять, а вы — быть здоровым человеком. Третий — осознать, что не получится перестать употреблять снюс без преодоления и трудностей, подготовить себя к психической и физиологической реакции организма на отказ от сосательного табака.