«Для кого стараешься?» Что такое цифровой абьюз и как партнеры запрещают нам вести соцсети

В век цифровизации даже абьюз может быть цифровым: например, когда человек контролирует соцсети своего партнера или даже запрещает их вести. Мы собрали личные истории обеих сторон и разобрались, что делать тем, в чьих отношениях такое происходит.

В начале октября вышел выпуск шоу «Натальная карта» с участием Артема Дзюбы. Среди прочего ведущая Олеся Иванченко спросила, почему его жены Кристины нет в соцсетях. Подмигивая залу, футболист сказал, что это общая инициатива, но потом признал, что решение принадлежит ему: «Она очень хочет, но я категорически против». Сам он ведет соцсети, но утверждает, что вынужден это делать ради карьеры. По мнению футболиста, если контент публикует девушка, то это означает, что она хочет кому‑то понравиться. «Это вообще какая‑то ерунда полная. Какая необходимость показывать себя миру, ты для кого стараешься?» — возмущался он в эфире.

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После публикации выпуска многие пользователи соцсетей осудили спортсмена: «фраза „с какой целью“ — мой страшный сон, не дай бог связаться с человеком, которому надо придумывать причины своих хотелок », — считает @setebitchka.

Отдельно отмечают поведение Олеси, которая «нежно ведет разговор так, что человек сразу раскрывает себя во всей „красе“». В конце обсуждения ведущая предложила Дзюбе отказаться от своего запрета, если выпуск шоу наберет 22 миллиона просмотров.

При этом есть те, кто заступается за Дзюбу: «Не хочу быть адвокатом дьявола, но его жена может и уйти от него, — пишет @aiinsomniach. — У человека есть свои запросы к своей супруге, она может решить, будет ли она удовлетворять их или нет , ставя на чашу весов прелести этого брака. Зачем лезть в семью и говорить, как надо?»

«Афиша Daily» пообщалась с людьми, чьи партнеры пытались запретить им вести соцсети, а также с теми, кто и сам так себя вел. Все имена героев изменены по их просьбе.

«Я чувствовала, что молодой человек следит за каждым постом» Алина, 23 года

«Я встречалась с парнем, у которого были проблемы с наркотиками, и это влияло на его психологическое состояние. С самого начала в отношениях были ред-флаги: неконтролируемая ревность, которая вводила меня в шок, я такого никогда не встречала. Из-за употребления веществ человек постоянно был „на измене“: не доверял ни миру, ни мне, во всем искал подвох .

И я, и он были админами в телеграм-каналах, где рассказывали про себя и свою жизнь, транслировали мысли. У меня было около 500 подписчиков, у него 300.

Он подозревал меня в интрижках практически с каждым комментатором — я даже вела в заметках список абсурдных кандидатов на „мою измену“.

Доходило до абсурда: однажды меня репостнул крупный паблик в телеграме, затем это повторилось. Парень начал намекать, что я изменяю ему с админом этого канала, а я даже не знала, кто им руководит, это звучало максимально нелепо. Я чувствовала, что молодой человек следит за каждым постом. Потом он приревновал меня к нашему соседу: подписался на его канал и стал мониторить еще и его публикации. Однажды увидел под его постом комментарий от анонимного пользователя: „Cпускайся, я тут“ — и подумал, что это от меня.

У меня развилась ужасная тревога, я мечтала выбраться из этой ловушки страданий, но при этом ужасно хотела восстановить справедливость и доказать, что все обвинения парня беспочвенны. Из-за стресса у меня выпала половина волос на голове, ухудшилось здоровье. Сейчас мне жаль себя из прошлого, и я лишь с высоты собственного опыта вижу, насколько сильно этот опыт разрушал меня».

«Пришлось удалить многие фото и отписаться от знакомых девушек» Артем, 28 лет

«Я состоял в долгих для меня отношениях, которые из-за эмиграции превратились в отношения на расстоянии. Девушка ко мне приезжала раз в несколько месяцев, и в какой-то момент обнаружилось, что она заглядывает в мой телефон, пока меня нет рядом . Я не скрывал от нее пароль, но для меня стало неожиданностью, что она лазит по перепискам и фотографиям.

Сначала меня это не тревожило, но настрой девушки явно изменился: она пыталась этого не выдавать, но выводила меня на ссору. Как выяснилось, ей не нравится, что я сохранил [в телефоне] фотографии с бывшими. Она потребовала их удалить, а также отписаться от этих девушек, хотя я с ними был в нормальных отношениях.

Всех моих подруг начала называть шлюхами и остро реагировала на взаимодействия с ними.

Тогда мне показалось, что лучше сохранить наши отношения, а прошлое оставить в прошлом: я пошел ей навстречу — удалил большую часть фото и отписался от некоторых знакомых девушек.

Сейчас меня раздражает, когда кто‑то пытается контролировать мои соцсети : сразу вспоминаю, как на меня обижались даже из‑за репостов о поиске квартир или работы от моих подруг и бывших».

«Читал переписки и запрещал вести твиттер» Ольга, 26 лет

«Лет в 19 я полтора года встречалась со сверстником. Это были своего рода детские отношения: когда вы оба набираетесь опыта, осознаете, как все устроено. Тогда я начинала вести твиттер, который читал только круг моих знакомых, — писала туда в формате личного дневника, еще был инстаграм* и „ВК“.

Парень особо не был любителем соцсетей и постоянно пытался контролировать мои, ничем это не аргументируя.

Оглядываясь на этот опыт, понимаю, что у человека была очень низкая самооценка, поэтому он пытался скрывать контроль под маской заботы. С соцсетями постоянно были связаны какие-то проблемы, мы много ругались. Дали друг другу пароли от аккаунтов „ВК“— мне было нечего скрывать, но он прямо следил за всем, и пришлось удалить переписку с лучшей подругой.

Твиттер был особенным триггером для парня — он запрещал мне вести страницу , хотя ничего особенного я там не публиковала. Сначала продолжала что‑то постить, но потом удалила приложение, чтобы молодому человеку было спокойнее. А когда мы разошлись, вернула все доступы. Сейчас я понимаю, что это был полный треш, но могу списать все на юный возраст и неопытность.

А другому моему партнеру, с которым мы встречались три с половиной года, очень не нравилось, что я уделяла соцсетям много времени. Его это триггерило, даже когда он занимался своими делами вроде игры в компьютер, начиналось — „опять ты в своих соцсетях сидишь“. Но больше давления было в первых отношениях: прям вспоминаю и думаю — какая жесть . Понятное дело, сейчас бы я такого уже не позволила — раньше я допускала подобные ограничения в силу неопытности ».

Что делать тем, чьи соцсети контролирует партнер

Антонина Плаксиенко Психоаналитический психотерапевт и психосоматолог сервиса психотерапии zigmund.online

Поговорить с партнером и прояснить ситуацию Спросить: «Что происходит сейчас? Почему это так важно?» Стоит показывать, что вам это неприятно. Иногда цифровой абьюз ошибочно принимают за внимание, заботу, неравнодушие. Это совсем не так.

Обсудить границы На самом деле это важно делать на начальном этапе отношений: выяснять, что для вас приемлемо, а что — нет. Что важно для партнера, в чем вы сходитесь, что готовы принимать.

Научиться говорить «нет» Если вы считаете, что телефон, переписки и страница в соцсетях — это ваше личное пространство, то вы имеете полное право никого не пускать туда. Если вам дискомфортно оттого, что это происходит, смело говорите об этом.

Если контроль уже происходит, не бойтесь что‑то менять Например, смените пароли на всех гаджетах. Проверьте, нет ли программ, которые отслеживают вашу локацию. Следите за учетными записями: входил ли туда кто‑нибудь. И если заметите это, скажите партнеру, что обнаружили вторжение в вашу личную жизнь, не стоит молчать.

Доверие Есть ли оно в ваших отношениях? Возможно ли проработать этот момент с личным или семейным терапевтом? А может быть, отношения изжили себя и страшно в этом признаться?

Друзья Поделитесь с друзьями происходящим, попросите помощи и поддержки. Из абьюзивных отношений в одиночку выйти очень сложно.

Сохраняйте доказательства При необходимости вы сможете показать их тем, кто готов оказать вам помощь и поддержку. Абьюзеру тоже полезно будет увидеть свое поведение со стороны, потому что сам он может долго все отрицать.

Кто и почему пытается контролировать соцсети партнеров?

Артем Дзюба, конечно, не единственный, кто публично признает, что не хочет видеть партнера в соцсетях. Месяц назад предприниматель и блогер Андрей Лукин, в инстаграме которого 321 тысяча подписчиков, в своем подкасте рассказал, что ему сложно найти партнершу, потому вокруг «обычные девчонки». А «необычная женщина», по его мнению, «ни разу не сидела в инстаграме, не смотрела „Дом-2“, „Секс в большом городе“, „Отчаянных домохозяек“ и „Красотку“». И вообще она «воспитана на советских мультиках» .

А еще Андрей считает, что у его такой девушки не должно быть подруг, и сама она «правильная женщина», которая не пытается изменить мужчину и принимает его таким какой он есть. И в этой картине мира проблемой ставносится не только отказ от соцсетей, но и отказ от социальной жизни вообще.

«Не хочется видеть сальные комментарии других мужиков» Дмитрий, 30 лет

«Я дважды встречался с тысячницами из твиттера, и хотя между этими историями несколько лет, они примерно одинаковые. Если ты женщина с крупным аккаунтом в соцсетях, у тебя может быть довольно специфичная аудитория: не только подружки и знакомые, но и мужики-сталкеры, которые преследуют и строчат всякие скабрезности. В этот же круг попадают люди, систематически пишущие гадости или что-то неприятное. При этом неважно, что ты сама публикуешь — фотографии, приколы. Результат будет примерно похожим.

Не могу сказать, что я пытался как-то сильно контролить, что мои партнеры выкладывали в твиттер, и запрещать писать что-то конкретное. Но все равно часто возникали конфликты, потому что создается какой-то негативный фон, влияющий на настроение второго человека . Девушка может приходить к тебе с жалобами, что ее травят, обижают и пишут гадости, но, когда ты предлагаешь заблокировать этих людей или закрыть аккаунт, она может не прислушаться — потому что у многих людей входит в привычку вариться в негативе.

Еще тебя может как-то задевать контент человека: ты видишь пост, говоришь, что это обидно, — а в ответ слышишь отшучивание или уверение, что это не про тебя. На почве этого тоже могут возникать конфликты.

И как ты должен чувствовать себя каждый день, когда заходишь в твиттер и видишь в реплаях у девушки какие‑то очень сальные комментарии от мужиков?

Если у тебя хорошая самооценка, тебе должно быть все равно, но не все люди настолько уверены в себе, чтобы просто закрывать на это глаза и чувствовать себя абсолютно спокойно».

Откуда берется желание контролировать соцсети партнера и что с ним делать

Антонина Плаксиенко Психоаналитический психотерапевт и психосоматолог сервиса психотерапии zigmund.online

Патологическая ревность Человек чувствует потребность вновь и вновь убеждаться, что ему хранят верность. Зависть «Я не могу позволить себе вести соцсети так красиво, как это делаешь ты!» — думает человек, и единственное, что ему остается, — смотреть со стороны и мучиться. Кто‑то может пойти дальше и запретить «жить хорошо», потому что не может позволить себе терпеть рядом чьи‑то успехи — «мы не будем в радости, мы будем в горе вместе». Страхи и навязчивые мысли «Вот сейчас увидят мою любовь и уведут!» — такие патологические мысли могут привести к тотальной агрессии, и абьюзер просто запретит партнеру проявляться через сети. «Бывшая ушла от меня, познакомившись в соцсетях с другим!» — теперь нынешняя девушка в его воображении поступит точно так же.

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