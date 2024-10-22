Плохие новости: в неровных зубах виновата карма, и ради красивой улыбки придется отрабатывать родовые программы. Хорошие новости: существуют брекеты и кнопка мьюта на эзотерических аккаунтах в соцсетях. Мы собрали самые странные теории, связанные с человеческой челюстью, — отличный способ скоротать время в очереди к стоматологу.

Зубы — кармическая связь с родом

« Если человек обладает красивыми и ровными зубами, то и карма у него соответствующая — четкая и ровная. Кривые зубы свидетельствуют о том, что человеку придется отрабатывать сразу несколько различных серьезных программ, связанных с кризисами, взлетами и падениями, — говорится в описании одного из роликов эзотерического канала „Пробуждение“. — Передние зубы символизируют то, что родители передали ребенку, — и хорошее, и плохое. Если они сильно отличаются от остальных, это означает, что у родителей дурная карма и они не смогут защитить своего ребенка».

Скрин из аккаунта @vita97252

Сторонники кармического восприятия зубов видят в них «зеркало семейного рода»: они уверены, что каждый зуб «отражает предка, который нас защищает». Согласно этой теории, верхняя челюсть отвечает за родственников по отцовской линии, нижняя — по материнской. Телесный психолог и родолог @darida_koss под своим видео объясняет, как проанализировать родовую систему, просто заглянув себе в рот.

По ее убеждению, в момент прорезывания зуба мудрости «активизируется мудрость и защита от предков». И, если восьмерки остаются в десне, выводы делайте сами, ведь они «появляются только у тех, кто обрел достаточно духовных сил». Но в следующем же пункте зубы мудрости вычеркиваются из списка значимых, ведь, если не брать их в расчет, во рту остается семь пар — во-первых, «сакральная и божественная» цифра, во-вторых, совпадающая с количеством чакр.

Для лишних зубов, которые врачи называют сверхкомплектными, тоже есть мистическое объяснение: якобы они вылезают, чтобы защитить многочисленных воинов в роду. И тогда человеку нужно «прорабатывать внутреннее доверие к миру и людям, прокачивать силу воли, открывать сердце» (правда, открыть придется еще и рот в стоматологическом кресле, потому что иначе от этих дополнительных зубов никак не избавиться).

В комментариях под подобными видео люди обращают внимание на очевидное несоответствие: «Мои зубы идеальны, зато в родословной бедность, алкоголизм, азартные игры, разводы». А другие с сарказмом предлагают бонусное предсказание: «Если свои коренные зубы выложить на салфетку, можно понять, сколько денег потеряешь в ближайшее время у стоматолога» .

Зубы связаны с органами тела

Пока одни уверены, что за каждым зубом стоит наш предок, другие прочерчивают связи с внутренними органами.

Здесь тоже своя схема Резцы отвечают за мочевой пузырь, почки и ухо.

Клыки — за печень и желчный пузырь.

Премоляры — за легкие и толстую кишку.

Моляры — за желудок, селезенку и поджелудочную железу.

Зубы мудрости — за сердце и тонкую кишку.

По кариесу предлагают определять, какой орган нуждается в лечении: болит шестой или седьмой зуб — это гастрит или язва, разрушается один из передних — готовьтесь к лечению отита. Правда, приверженцы такого взгляда не уточняют, в каком порядке в таком случае заниматься восстановлением здоровья.

Зубы хранят воспоминания из прошлого

Психоэнергетическая целительница из тиктока @christinathechannel нашла обнадеживающее объяснение боли в зубах: она считает, что это может сигнализировать о включении спиритических способностей и проявлении душевных воспоминаний. «Наши зубы хранят информацию и из этой, и из прошлых жизней» , — уверяет девушка и добавляет, что родовые травмы требуют проработки (даже после стоматологических удалений).

С этим согласна популярная блогерка @thisismariyaofficial, которая называет себя энергетическим алхимиком, — на ее тикток-аккаунт подписано более 176 тыс. человек. В одном из видео она вещает про зубы в привычной полутрансовой манере, с прикрытыми глазами: «Ваши предки прошли через многое, они делали ошибки и извлекали из них выводы. Все эти воспоминания хранятся в зубах мудрости — вам будет проще проходить через жизненные уроки, пока они на месте ».

Отдашь зуб мудрости — тебя клонируют

Протокол о запрете клонирования людей, дополняющий Европейскую конвенцию по правам человека, действует с 1998 года, но конспирологов всякими документами не смутить. Некоторые всерьез уверены, что таинственные элиты замышляют что‑то нехорошее и среди прочего используют в своих целях стоматологическую индустрию.

Так, музыкальный продюсер @rraingod2 на протяжении четырех минут рассказывает подписчикам, как ему в стоматологии не хотели отдавать удаленные восьмерки, — он допускает, что их могут хранить и использовать для получения ДНК. Его видео посмотрели 460 тыс. раз, и многие комментаторы соглашаются, что опасно оставлять извлеченные зубы незнакомым людям, ведь неизвестно, что с ними будет дальше. А кто‑то объясняет, почему врачи на самом деле настаивают на удалении: дело не во всемирном заговоре, а попытке получить деньги со страхового полиса за проведенную операцию.

Проблемы с зубами — психосоматика

А вот сторонники психосоматического подхода считают, что за кариесом стоит не наследственность и некачественный уход за полостью рта, а подавленные чувства.

Некоторые спикеры по этой теме даже не утруждают себя объяснениями: они просто настаивают на том, что проблемы полости рта сигнализируют о невозможности настоять на своем или открыто воспротивиться какой‑то ситуации.