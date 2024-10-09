«Пользовалась сосудосуживающими 10 раз в день»: чем опасна зависимость от капель в нос

Чудо-средство за 30 рублей

В России нет официальной статистики отражающей, сколько человек сталкивается с привыканием к сосудосуживающим каплям, но государственные клиники и региональные минздравы регулярно публикуют инструкции о том, как справиться с зависимостью.

Основанная причина ее развития — неправильное применение препаратов. Согласно исследованию итальянских ученых, до 44,4% пациентов используют капли от насморка чаще, чем рекомендует инструкция, а до 32% — дольше. Так в том числе происходит из‑за доступности лекарств: сосудосуживающие в большинстве стран, включая Россию, отпускают без рецепта, их предлагают на кассе в сезон простуд, а цены на них стартуют от 30 рублей.

Репетитор английского АлинаИмя героини изменено по ее просьбе. попала в число тех, кто всегда пренебрегал инструкцией: «Капли в нос у нас в семье были чем‑то вроде БАДов. Их использовали стихийно, без общения с врачом, еще когда я была подростком в начале 2010-х: при первом сморкании, осенью и зимой для „профилактики“ простуды, а летом брали в самолет . Может, дело в рекламе: я помню ролик про популярное средство с ксилометазолином, где на фоне играла песня Елки „Прованс“ — хит того времени».

Реклама большинства сосудосуживающих эксплуатирует один и тот же сценарий: заложенность мешает героям наслаждаться жизнью и выполнять бытовые дела. Стоит закапать средство — все налаживается за несколько секунд.

Взрослые спят нерушимым сном младенца, заново строят планы, которые простуда порушила, и выходят в люди без натертых крыльев носа и отечности. В 2023 в Госдуме повторно предложили запретить рекламу безрецептурных лекарств по радио и на телевидении. Тогда сопредседатель Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков Антон Наумов отмечал, что рекламу запрещать не нужно — вместо этого стоит повышать медицинскую грамотность населения и учить россиян безопасному, а не бесконтрольному самолечению .

«Привыкание я заработала в старших классах школы, — рассказывает Алина. — Пропускать учебу перед экзаменами было нельзя, поэтому половина класса ходила с соплями. Я заболела сезонным ОРВИ и раскидала капли по всем сумкам. Я точно пользовалась сосудосуживающими больше трех месяцев, и все это время была уверена, что болею — списывала заложенность и боль в носу на затяжную простуду, стресс и хронический гайморит».

«Капли казались чудо-средством, которое позволяет жить и учиться. Были недели, в которые я пользовалась сосудосуживающими по 10 раз в день».

«Думала: „Сейчас сдам ЕГЭ — и после схожу к врачу“. А когда все-таки дошла, первое, что мне рекомендовали, — отказаться от капель. Я погрузилась в тему привыкания самостоятельно и была шокирована. У моего деда проблемы с носовой перегородкой — он вообще не дышит носом во сне и пользуется каплями, сколько я себя помню. А тут оказалось, что капли не лечат».

Сосудосуживающие Алина бросила одним днем. По ее словам, первую неделю заложенность носа была слишком сильной — даже хуже чем при тяжелой простуде. «Ты буквально чувствуешь давление, в районе пазух распирает и кожу, и кости, кажется, туда засунули упругий воздушный шарик и забыли лопнуть , — описывает девушка свое состояние. — Сложнее всего во время отмены капель было спать. Из‑за того, что дышишь ртом, за ночь во рту пересыхает, встаешь с неприятным вкусом и сгущенными слюнями, которые по текстуре похожи на хлебный мякиш».

На Reddit можно найти лайфхаки, которые помогли пользователям преодолеть привыкание к каплям. Среди популярных советов — «отучать» ноздри от сосудосуживающих по очереди и жевать жвачку с ментолом.

По словам Алины, эти советы ей не помогли: «Я пробовала капать в одну ноздрю, но мне не хватало воли — сразу же на контрасте хотелось капнуть и во вторую. Из того, что помогло: постоянно крутить шеей, не допускать, чтобы она затекала. Растяжка не снимала конкретно заложенность, но помогала бороться с мерзким чувством, будто у тебя опухло все лицо. Мой главный совет — стиснуть зубы, перетерпеть, по возможности взять больничный хотя бы на несколько дней. Я начала дышать сама за три-четыре недели».

Почему капли вызывают привыкание и как с ним справиться

Ольга Палажук Кандидат медицинских наук, отоларинголог сети клиник «Клиника уха, горла и носа».

Какие капли вызывают привыкание?

Основные вещества, которые используют в сосудосуживающих каплях в России, — это оксиметазолин, ксилометазолин и нафазолин. Все препараты с ними могут вызывать привыкание. Сосуды в носу расширяются при воспалении во время простуды, хронических заболеваниях, а также при искривлениях носовой перегородки. Действующие вещества этих препаратов вызывают сокращение сосудовВещество подает сигнал о сокращении альфа-адреноцепторам носа, которые в свою очередь заставляют сужаться сосуды..

Сколько нужно времени, чтобы подсесть на капли?

Если использовать капли всего на пару дней дольше, чем указано в инструкции. Большинство сосудосуживающих капель рекомендуется применять до пяти раз в день и не больше недели. Если человек капает препарат дольше десяти дней — речь уже может идти о привыкании.

Привыкание к каплям может быть психологическим?

Первоначально это физиологическое привыкание, потому что активные компоненты капель встраиваются в биохимические процессы нашего тела и ломают естественную механику сужения и расширения сосудов. Психологический аспект присоединяется в случае очень долгого применения капель — месяцами или даже годами. Пациент может начать считать, что он задохнется, если не закапает в нос.

В моей практике дело доходило до панических атак: человек испытывал настолько острую тревогу, что она казалась ему удушьем — он боялся, что сейчас умрет.

Какие последствия привыкания?

Местные — те, что возникают именно на слизистой носа, и общие — во всем организме. Что касается местных последствий: сосуды в носу располагаются поверхностно и легко лопаются при напряжении. Капли повышают давление в них, из‑за чего они могут начать часто разрываться и кровоточить. Другая причина дискомфорта — сухость слизистой носа вплоть до болезненных корок. Отдирая их, человек рискует повредить сосуды и, опять же, заработать кровотечение.

Из общих последствий часто встречается сухость, першение в горле. Кроме того, капли всасываются в кровь и сокращают сосуды не только в носу, но и в голове, сердце, почках и других системах организма. Это приводит к повышению артериального давления. Многие пациенты, которые перестают использовать капли, замечают, что уменьшается и потребность в препаратах для снижения давления. Здесь важно вернуться на старт и заметить: гипертония — противопоказание к использованию сосудосуживающих капель, в этих случаях обязательно нужно советоваться с врачом, а не бежать в ближайшую аптеку при насморке.

Насколько условно деление на детские и взрослые капли?

Концентрация действующих веществ в детских лекарствах меньше. Весь состав тоже может отличатьсяИзготовление детских и взрослых лекарств регулируется Приказом Министерства здравоохранения РФ от 22 мая 2023 г. № 249н «Об утверждении правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность». от взрослого, его адаптируют под особенности метаболизма ребенка. У детей при использовании взрослых капель возрастает риск отравления — дело может дойти до токсикологического отделения . Если же взрослый будет пользоваться детской дозировкой, то, скорее всего, он не заметит нужного эффекта, что побудит его капать в нос чаще, а это снова путь к привыканию.

Как использовать капли, чтобы не возникало привыкания?

Останавливаться на рекомендуемой продолжительности использования. Если спустя 7 дней применения заложенность сохраняется — идти к врачу, чтобы выяснить ее причину.

Как уменьшить заложенность носа без сосудосуживающих капель?

Если нужен мгновенный результат — только с помощью капель. Другие способы не снимут заложенность сразу и потребуют некоторых действий. В первые дни болезни, когда в носу происходит активное отделение секрета, с отеком помогают справиться растворы морской воды с повышенным содержанием соли . Она забирает из набухших тканей носа жидкость, и заложенность уменьшается. На облегчение дыхания также работает фенилэфрин в составе растворимых комбинированных препаратов — тех самых «порошочков» от жара и простуды.

А вот на что можно повлиять самому, так это на влажность и температуру воздуха. Влажный и прохладный воздух уменьшает сухость слизистой оболочки носа, что и помогает снять ощущение заложенности. Помочь могут увлажнитель, регулярные проветривания. Оптимальные значения влажности колеблются в районе 30–60%, воздуха — 20 градусов.

Как преодолеть зависимость самому?

Если обычно ваш нос дышит и на капли вы подсели при простуде, то главное — взять и бросить. Будет сложно: из‑за заложенности может болеть голова, иногда снижаются когнитивные навыки — но все это временно, и, как правило, проходит за 2–3 недели. На период адаптации можно подключить те же спреи с солью или местные смягчающие средства — например, персиковое масло.