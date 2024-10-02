Громкие восклицания о том, что вы хотите умереть от усталости, стресса или несправедливости, могут быть формой суицидальных мыслей. Рассказываем, что такое пассивный суицид и как понять, что пора обратиться за помощью.

Осторожно : в тексте содержатся упоминания суицида. Мы вырезали все описания способов самоубийства, чтобы не нарушать законы РФ.

Если вы думаете о суициде, пожалуйста, обратитесь к психологу или психиатру . А здесь мы собрали службы бесплатной психологической помощи.

«Я хочу не существовать, чтобы не испытывать то, что чувствуют другие люди»

Артем 22 года

«Обычно мысли, которые можно описать как „пассивный суицид“, звучат в моей голове как просто „я хочу сдохнуть“ или „я хочу умереть“. Чаще всего они появляются, когда я либо очень измотан, либо вспоминаю или думаю о чем‑то, что меня расстраивает, злит или вызывает другие негативные эмоции».

В 99% случаев мне на самом деле не хочется умереть: я просто не хочу чувствовать усталость, измотанность, грусть, злость и другие тяжелые эмоции.

«Иногда я просто не хочу разбираться с каким‑то проблемами в жизни. На самом деле правильнее сказать, что я хочу не существовать, чтобы не испытывать то, что испытывают люди. А самый долгосрочный и простой способ перестать это все испытывать — смерть. При этом совершать суицид я не хочу и не собираюсь .

Последние три месяца у меня в жизни тяжелый период. Меня напрягает, что я постоянно так думаю, и боюсь, что мое эмоциональное состояние ухудшится, а мысли когда‑то могут перейти в настоящие мысли о суициде».

Что такое пассивный суицид?

Фантазию или даже желание умереть, при котором человек не строит конкретного плана или не выражает намерения совершить самоубийство , в соцсетях некоторые называют «пассивным суицидом». Как правило, он проявляется исключительно в мыслях — например, в абстрактных фразах, сказанных вслух или самому себе, о намерении перестать существоватьМы не можем перечислить конкретные примеры, чтобы не нарушать законы РФ..

По словам психолога, преподавателя и супервизора сервиса «Психодемия» Валентина Оськина, термина «пассивный суицид» в медицине не существует, как и «пассивные суицидальные мысли» формально не используется в официальных классификациях DSM-5 и МКБ-11. «Вместо этого применяется более широкий термин „суицидальные идеации“, который включает как пассивные, так и активные формы, — объясняет специалист. — Когда человек испытывает желание умереть, но не разрабатывает конкретных планов или намерений, это состояние описывается как „желание смерти“ ».

Подобные идеации, как отмечает психолог, чаще всего проявляются в двух формах: ( 01 ) Желание смерти без планов — общие, неопределенные мысли о желании прекратить существование; ( 02 ) Фантазии о прекращении жизни без конкретных действий — более конкретные и детализированные мысли о смерти, хотя и без намерения их реализовать.

Такие мысли, согласно исследователям, являются индикатором эмоционального кризиса и могут быть первым шагом к активным суицидальным действиям .

«Это всего лишь выплескивание негативных эмоций и повод показать, насколько мне плохо»

Даша 27 лет

«Думаю, что все началось с затяжной фоновой депрессии, которая продолжалась с моих 15 лет и периодически ухудшалась — то в 2020 году после расставания с первым молодым человеком, то в феврале 2022 года. Проблемы ментального характера у меня были достаточно долго: повышенная тревожность, беспокойство, мрачные мысли о себе и жизни, отсутствие доверия к людям. Из‑за этого я, например, в отношениях была ревнивой и подозрительной. В силу разных причин к психологу или психиатру я не обращалась.

Такое желание смерти в основном появляется у меня в моменты накопленной усталости от чего‑либо — например, невысказанных мыслей или претензий . Во время депрессии я действительно думала, что мне хочется перестать существовать, но чтобы это произошло без моего участия — я очень боюсь физической боли и вряд ли смогла бы покончить с собой».

Сейчас я понимаю, что жизнь — это продолжительное чередование хорошего и плохого, удач и неудач, спокойствия и стресса, а желание умереть — это скорее желание, чтобы плохой этап побыстрее закончился.

«Раньше я боялась, что в один момент сорвусь, потому что у меня случались „помутнения“ во время депрессии, появлялись суицидальные мысли. Сейчас я, наоборот, уверена, что это всего лишь выплескивание негативных эмоций и повод показать, насколько мне плохо».

Почему мы думаем о смерти, но на самом деле не хотим ее

Психолог Валентин Оськин называет пять причин, почему появляются пассивные суицидальные мысли:

Депрессия Пассивные суицидальные мысли часто могут быть ее симптомом. Они связаны с ощущением, что жизнь больше не приносит радости или удовлетворения, а эмоциональные ресурсы исчерпаны. Человек может испытывать чувство безнадежности, утраты смысла жизни и глубокое отчаяние.

Хронический стресс Он возникает в результате длительного воздействия негативных факторов — проблем на работе, семейных или финансовых трудностей, болезней. Организм в таких условиях вырабатывает повышенные уровни кортизола, адреналина и норадреналина, поддерживая состояние тревоги и напряжения. Это ведет к физическому и эмоциональному истощению, которое и приводит к суицидальным мыслям.

Психическая боль и ощущение бессмысленности Когда эмоциональное страдание становится непереносимым, смерть может казаться единственным способом избавления от боли. Такие мысли могут возникать после потери близкого человека, в условиях хронического стресса или при неудачах в личной жизни.

Посттравматическое стрессовое расстройство Исследования показывают, что люди, пережившие травматические события, часто испытывают суицидальные идеации как защитную реакцию на сильный стресс. Столкнувшись с насилием или потерей, они могут задумываться о смерти как о способе избежать боли.

Хронические или тяжелые заболевания На их фоне суицидальные мысли могут быть вызваны как физическими страданиями, так и чувством утраты контроля над жизнью, снижением ее качества, социальной изоляцией и беспомощностью.

При этом иногда фразы, в которых мы как будто желаем себе смерти, могут возникать на фоне сильных эмоций, которые мы испытываем — например, стыда. «Многие люди в речи используют такие выражения как „готов провалиться сквозь землю“, что, по сути, является пожеланием смерти для себя, — приводит пример психолог и когнитивно-поведенческий терапевт Анатолий Абашин. — Часто мы это произносим в момент, когда нам стыдно. Стыд — настоящий, живой, заставляющий кровь приливать к лицу — не что иное, как стрессовое состояние. То есть, даже такое, на первый взгляд, простое и принятое обществом выражение очень ярко демонстрирует поведенческие реакции человека в состоянии стресса ».

Как часто возникают суицидальные мысли

Согласно статистике, за 2021 год с суицидальными мыслями столкнулись 12,3 миллионов американцев — то есть около 4% населения всей страны. Исследований, которые показали бы, сколько россиян сталкивались с подобным опытом, нет: далеко не все люди, особенно если речь идет о пассивных суициадальных идеациях, обращаются к специалистам. Однако известно, что в 2022 году Россия вошла в десятку стран-лидеров по числу самоубийству.

Часто люди не признаются — или не считают важным о них говорить публично — в подобных идеациях даже близким.

«Иногда так бывает, что ты ждешь, когда наконец с тобой случится что‑то такое страшное»

Саша 20 лет

«Такие мысли возникают в моменты, когда происходит какая‑то неприятная ситуация. Например, когда адрес места моей учебы слили в чат троллей или когда возникают проблемы в учебе.

Порой хочется, чтобы все само собой случилось. Я понимаю, что сам до такого я себя не доведу, а в жизни есть много прекрасных вещей, за которые я держусь . Но иногда бывает, что ты ждешь, когда наконец с тобой случится что‑то такое страшное: вот надо пойти, например, к врачу, и я надеюсь, что что‑то произойдет — и я к нему не попаду.

У меня есть ощущение неудавшейся жизни, нехватки круга общения, проблемы в отношениях с близкими. Когда эти переживания становятся особенно сильными, я понимаю, что не хочу жить, а вся моя жизнь будто похожа на ловушку. Иногда это желание вполне искренно, но определенный „спуск“, который помог бы это осуществить, не происходит — несмотря на то, что у меня в прошлом даже был опыт селфхарма».

Как понять, что вам нужна помощь

Опасность пассивных суицидальных мыслей определяется их частотой, интенсивностью и направленностью. В профессиональном сообществе считается, что любые суицидальные мысли требуют внимания и не могут быть «безобидными». « Даже на уровне фантазий они свидетельствуют о внутреннем кризисе, который может усугубляться », — говорит психолог Валентин Оськин.

«В суицидологии нет четкого разделения между „безопасными“ и „опасными“ мыслями, поскольку любые суицидальные идеации могут развиваться, особенно если причины их появления не устраняются».

Такие мысли, по словам Оськина, могут казаться чем‑то несерьезным, но практика показывает, что они могут предшествовать активным действиям, особенно если человек не получает необходимой поддержки. Суицидальные мысли всегда указывают на то, что человек находится в сложном эмоциональном состоянии и нуждается в помощи.

Ключевые признаки, что пассивные суицидальные мысли перерастают в реальную угрозу Частота и продолжительность Иногда такие мысли могут быть временной локальной реакцией на сильный стресс, случившийся в моменте, и обычно они быстро проходят, не оставляя следа. Но если мысли о смерти возникают регулярно и продолжаются несколько недель или месяцев, это сигнал, что человек может находиться на грани кризиса.

Интенсивность Увеличение интенсивности мыслей и их значимости в жизни человека может указывать на ухудшение эмоционального состояния. Например, если человек начинает задумываться не только о смерти, но и о способах ее осуществления, это тревожный звонок.

Снижение страха Если человек перестает бояться своих мыслей о смерти и воспринимает их как норму, это серьезный сигнал о том, что его состояние ухудшается, и «пассивные» мысли готовы перейти в активную фазу.

Появление намерений и планирование Разработка конкретных намерений и планов — ключевой сигнал перехода от пассивных мыслей к реальной угрозе. Если человек начинает продумывать детали или сценарии ухода из жизни, это указывает на высокий риск. Даже если планы кажутся далекими или маловероятными, сам факт их обдумывания требует немедленного вмешательства.

«Если вы подозреваете, что кто‑то из близких вам людей испытывает пассивные суицидальные мысли, важно начать с простого разговора, — советует психолог Анатолий Абашин. — Мягко и осторожно спросите о его чувствах и мыслях, не осуждая и не пугая человека. Иногда такой диалог может стать первым шагом к тому, чтобы человек открылся и начал говорить о своих переживаниях».