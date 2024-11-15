Причина расставания: цитировал Пашу Техника. Почему возникает резкое отвращение к партнеру

Как выглядит резкое чувство отвращения?

Вперые фраза getting the ick — «почувствовать отвращение» — появилась в сериале «Элли МакБил», драмеди 1997 года о буднях молодой девушки-адвоката. Ее произносят в эпизоде, в котором Элли пыталась встречаться не с самым приятным молодым человеком. В 2004 году эстафету перенял «Секс в большом городе» — в шестом сезоне шоу вышла серия «The Ick Factor». В нем Кэрри продолжает знакомство с художником Александром Петровским: он галантный, интеллигентный, привлекательный — настолько, что она почти не думает о мистере Биге. Все идет хорошо до момента, пока мужчина не сочиняет для нее фортепианную мелодию «Женщина с сияющими глазами». «Ick!» — единогласно восклицают подруги героини, обсуждая эту историю за бранчем. Александр же делает ситуацию только хуже, на следующем свидании читая Кэрри стихи вслух. Причина кринжа оказывается банальной: когда для русского художника выражение чувств — это романтика, непривыкшей к такому подходу Кэрри его действия кажутся фальшью .

Исследование вопроса продолжил недавний хит Netflix «Никто этого не хочет» про непростой роман прогрессивной ведущей подкаста про секс и свидания Джоанн (Кристен Белл) с очаровательным раввином Ноа (Адам Броди), мечтающим однажды возглавить синагогу. В одном из эпизодов спустя пару месяцев отношений Ноа в совсем неподходящий момент знакомится с фриковатыми родителями Джоанн. На стрессе обычно спокойный парень зачем‑то надевает пиджак поверх худи, пытаясь показаться солиднее, вставляет в речь итальянские словечки и подмигивает маме своей возлюбленной. В этот момент страшно привлекательный бойфренд впервые кажется Джоанн кринжовым и отвратительным — настолько, что она хочет с ним расстаться.

© Netflix

«Я видела твое лицо: это было то самое отвращение. Его не побороть. Как китайская ловушка для пальцев: чем сильнее тянешь, тем сильнее вязнешь», — выносит приговор Джоанн ее сестра Морган.

Вероятно, эта сцена внесла большой вклад в популярность сериала — многие зрители оценили реалистичность эпизода. «Это сцена — самое реалистичное из того, что я когда‑либо видела в шоу на ТВ. Отлично передает омерзение, которое проникает в каждую молекулу твоего тела, когда мужчина делает что‑то невероятно отталкивающее — настолько, что ты готова отрубиться », — написала пользовательница @materialqwurl42 в тиктоке, набравшем 1,9 млн просмотров.

Как часто это чувство испытывают российские пары, нам найти не удалось. Но британское исследование YouGov, проведенное в 2022 году среди 2000 участников, выявило, что один из четырех молодых людей сталкивался с чувством отвращения в начале отношений. Кроме того, женщины испытывали его в два раза чаще и были склонны замечать мерзости в партнере еще в первый месяц знакомства. Годом ранее Tinder выяснил, что треть опрошенных молодых людей в Британии в возрасте от 18 до 24 лет испытывали отвращение на первых свиданиях только из‑за голоса партнера.

«Афиша Daily» попросила читателей поделиться, какие абсурдные красные флаги заставили их пересмотреть отношение к партнеру. Разброс получился внушительным — от странного голоса до цитирования Паши Техника.

«Мне было 16 лет, и мне очень долго нравилась девочка на класс старше. Я даже начал курить, чтобы чаще видеться с ней в школьной курилке. Она была, как бы сейчас сказали, фемцел: слушала Лану Дель Рей, любила фильм „Девственницы-самоубийцы“, и я, как в американских фильмах, пробирался к ней на второй этаж ее дома втихаря от родителей целоваться. Первые пару месяцев все было круто, а когда гормоны успокоились, я понял, что мне не нравится ее голос. Он был довольно высокий, и в целом манера говорить была странная. И меня он раздражал. Теперь я в первую очередь обращаю внимание на голос девушек».

«Очень нравился парень, но потом он в жизни сделал жест 👉🏻👈🏻. Не знаю, что выбесило».

«На третье свидание он надел очень обтягивающие серые в клетку брюки, и я поняла, что я его разлюбила. Расстались сразу после. Мне было 20, еще без развитой префронтальной коры… Сейчас бы не бросила из‑за штанов».

«Цитировал Пашу Техника».

«Слишком большие ноздри».

«Клал корки от мандарина на постель».

«Он как‑то по-дурацки пил воду и поправлял волосы слишком прямой рукой (не знаю, как это объяснить, но это просто странно выглядело). Разошлись мы, потому что он хотел „посмотреть другие варианты, прежде чем вступать в отношения“ 🤡. Но эти факты меня поддержали. Еще он носил шляпу как дед. Я ничего не имею против дедов, но ему она не шла, и он выглядел очень тупо».

«В какой‑то момент появился резкий неприятный запах. Потом прошло. Женаты 4,5 года».

«Как‑то с парнем рассталась, потому что ему моя любимая блогерка не понравилась. Он сказал, что она страшная. Ну я его и бросила сразу».

«Я как главный трипофоб заметила на коже моего мужчинки маленькое углубление с ровными краями, прям максимально странное. Меня тошнило от него все 4 года отношений (сейчас тошнит от воспоминаний об этом…)».

Почему возникает это чувство?

И Кэрри, и Джоанн, поймав себя на отвращении, испытали тревогу, растерянность и даже вину : проблема в них или партнере? Если возникло желание все бросить, неужели отношения обречены?

По словам когнитивно-поведенческого терапевта сервиса психотерапии Zigmund.online Дениса Золотова, это распространенное явление и в каждой паре могут быть свои причины для отторжения. Мелочи, которые кажутся незначительными, иногда вызывают неожиданные ассоциации. «Возможно, подсознание связывает это с каким‑то неприятным опытом из прошлого, например, так делал небезопасный человек из вашего окружения», — говорит терапевт. Еще одной причиной может быть обман ожиданий. Романтизация партнера свойственна любым отношениям на начальном этапе, однако с течением времени вы начинаете замечать и то, что вас отталкивает.

А еще в вас может говорить банальный страх близости. «Любовь и близость могут вызывать чувство уязвимости. Резкий переход от влюбленности к отвращению может быть защитной реакцией на слишком тесное сближение, особенно если оно само по себе непривычно», — говорит терапевт Денис Золотов.

Приговор ли это для отношений или можно что‑то сделать?

В «Никто этого не хочет» сестра Джоанн оказалась неправа: чувство отвращения преодолеть все-таки можно. На помощь ей пришел сам Ной: он предположил, что его странные действия отпугнули девушку, и первым завел об этом разговор. «Я пытался понравиться твоей семье и не буду за это извиняться. И думаю, тебе нужно это перебороть, потому что, Джоанн, я на твоей стороне, и я с этим справлюсь. Ты мне нравишься — вот что важно», — успокаивает он ее.

«Когда все идет хорошо, но из ниоткуда появляется сильное чувство отвращения»

Денис Золотов Когнитивно-поведенческий терапевт сервиса психотерапии Zigmund.online

«Отвращение — это не всегда приговор для отношений. Бывает, что оно исчезает само: в отношениях мы проходим через разные эмоциональные фазы и отвращение может быть временным. Иногда оно связано с естественным процессом адаптации к другому человеку. Если вы понимаете, что это скорее реакция, чем объективная оценка, постарайтесь дать себе время.

Но отвращение может сигнализировать, что что‑то не так. Возможно, у вас есть неразрешенные внутренние конфликты или страхи. Если это чувство не проходит, стоит разобраться в причинах. Попробуйте задать себе несколько вопросов. Когда именно возникает это чувство? В каких ситуациях? Как вы себя чувствуете перед близостью с партнером? Есть ли у вас негативный опыт в прошлом, который может вызывать тревогу или защитные реакции? Поговорите с партнером, обсудите чувства и постарайтесь понять, откуда они берутся. Иногда необходимо просто переключиться».

«Ключевой момент: даже в сложных ситуациях важно ставить свои чувства на первое место, но и не забывать о том, что отношения — это работа обеих сторон».

Что делать, если вы столкнулись с чувством отвращения в отношениях

«Когда возникает чувство отвращения, полезно подойти к ситуации системно. Вот несколько поэтапных шагов, которые могут помочь разобраться в чувствах и, возможно, преодолеть это состояние.

Обращайте внимание на эмоции. Признайте, что вы испытываете отвращение. Найдите время, чтобы понять, что именно вызывает это чувство. Записывайте свои мысли. Ведение дневника может помочь проанализировать чувства и реакции, а также выяснить, в каких ситуациях они возникают.

Определите источник. Проанализируйте разные ситуации и выявите, когда вы испытываете отвращение. Связано ли это с конкретным поведением партнера, вашей уязвимостью, личной историей, воспоминаниями или чем‑то еще? Определите конкретные слова, действия или обстоятельства, которые вызывают это чувство.

Коммуницируйте с партнером. Найдите время, когда вы оба можете спокойно обсудить ситуацию, не торопясь, не думая о других проблемах и в хорошем самочувствии. Поделитесь своими чувствами и наблюдениями, избегая обвинений. Используйте Я-сообщения (например, „Я чувствую отвращение, когда…“), чтобы описать свои реакции. Не забывайте слушать партнера: дайте ему возможность поделиться своими мыслями и чувствами. Это может помочь прояснить ситуацию.

Рефлексируйте. Подумайте о собственных страхах и ожиданиях. Возможно, стоит проанализировать, как прошлое повлияло на ваше восприятие близости. Рассмотрите возможность консультации у специалиста, если отвращение продолжает вас беспокоить.

Оцените отношения. После анализа ситуации спросите себя, хотите ли продолжать эти отношения и при каких условиях. Если отвращение связано с невыносимым поведением или несовместимостью, возможно, стоит рассмотреть возможность разрыва. Если это временное чувство, попробуйте продолжить отношения с открытым сердцем и умом.

Задуматься о разрыве стоит, если :

— отвращение усиливается и становится постоянным;

— вы замечаете более глубокие проблемы в коммуникации или ценностях;

— у вас нет желания работать над отношениями.

Постарайтесь проводить время вместе, делая что‑то, что вам обоим нравится. Уделите внимание созданию атмосферы доверия и поддержки. Это может включать в себя как совместные занятия, такие как спорт, хобби или эмоциональные разговоры.