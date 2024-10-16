Вагинальные капсулы с метиловым спиртом: от чего на маркетплейсах лучше держаться подальше

На маркетплейсах можно найти множество интимных средств для мужчин и женщин: от возбуждающих капель, которые предназначены для наружного применения, до внутривагинальных палочек. Вместе с гинекологом и урологом разбираемся, можно ли верить обещаниям производителей и не опасны ли указанные составы.

Средства для женщин

Ольга Марченко Гинеколог, маммолог, сексолог, врач клиники «Чайка»

Палочка для сужения вагины Указанный на сайте состав: тальк, мадулаборнеол, порошковые квасцы, жемчужный порошок.

Была удивлена, увидев средство с таким составом на маркетплейсах с высокой оценкой и более 800 отзывами. Эти палочки опасны для здоровья и эффект от них один — вред. В составе есть тальк, давно доказана его связь с онкологическими заболеваниями женских органов. Порошок жемчуга используется в косметологии в качестве пилинга для кожи, было бы странно вводить его в вагину. И по отзывам у этого препарата множество жалоб на химические ожоги и аллергические реакции.

Восстановить тонус вагины поможет правильная физическая нагрузка и специальные упражнения для тазового дна.

Гидрогелевая отбеливающая маска для интимной зоны Указанный на сайте состав: вода, бутандиол, отдушка гранатовой воды, гиалуроновая кислота, коллаген, софора желтоватая, амурский бархат, шлемник байкальский, центелла азиатская, экстракт сабура, гидроксиэтилцеллюлоза, метилпарабен, метилизотиазолинон, пептид шелка.

При изучении состава становится понятно, что ни один из компонентов не обладает отбеливающим эффектом. А вот покраснение половых органов будет после первой процедуры . Метилизотиазолинон — консервант, который вызывает аллергическую реакцию, он токсичен для нервной системы. Метилпарабен — такой же консерватор-аллерген, но еще он обладает сильным противогрибковым и антибактериальным свойством, поэтому будет нарушать микрофлору вагины.

Любые косметические процедуры с нежной кожей интимной зоны необходимо доверить профессионалам.

Капсулы для интимной зоны вагинальные Указанный на сайте состав: масло плодов оливкового дерева, цитрусовое масло, чайное масло, женьшень, камелия японская, жожоба, высушенные зрелые плоды Монье, листья полыни, листья леспедецы двуцветной.

Производители обещают улучшение PhПоказатель кислотности. вагины, повышение его эластичности при ежедневном использовании капсул, усиление либидо.

Состав этих капсул не вызывает сильной тревоги за организм. Заявлены масляные компоненты, поэтому продукт похож на масляный лубрикант, который обеспечит увлажнение и скольжение. Но к сокращению вагины и повышению либидо он не будет иметь никакого отношения . И, конечно, для ежедневного применения эти капсулы не подходят: нарушается микрофлора.

Если вас беспокоит сухость вагины при интимной близости, врач гинеколог-сексолог сможет подобрать тот лубрикант, который подойдет именно вам.

Сужающие гелевые капсулы Указанный на сайте состав: масло виноградных косточек, шафран.

В аннотации к товару смелое заявление, что он избавит от молочницы, вылечит эрозию и сузит вагину. В капсулах заявлены всего два компонента: масло виноградных косточек и шафран. Первое — прекрасное увлажняющее косметическое средство для кожи, его также можно использовать при сухости преддверия входа в вагину и кожи больших половых губ у женщин. Шафран же обладает выраженным вяжущим свойством — предположу, что именно от него ожидается эффект сужения. Но масло виноградных косточек в этом ему помешает. Добавлю: эрозия не нуждается в лечении, а молочница шафрана не боится. Как итог — препарат бесполезен, но и выраженного вреда не несет .

Пилюли для восстановления женского гормонального уровня Указанный на сайте состав: китайский трионикс, мясо курицы черной, раковины устрицы обычной, богомола кладка яиц, перепончатый астрагал, женьшень, китайский дудник, аспарагус, круглая сыть, солодка уральская, клейкая обработанная ремания, звездчатка вильчатая, гирчевник влагалищный, многокорневищный шалфей, устрашающая эврила.

Судя по описанию — это венец творения восточной медицины, впервые упомянутый во времена династии Мин в XIV веке. Многокомпонентный препарат обещает вылечить от всех болезней женской половой сферы и самое главное — от бесплодия. Состав впечатляет: очень много трав, кореньев, даже мясо черной курицы и раковины молюска. Это не лекарственное средство, пилюли относятся к БАДам и являются источником (согласно регистру лекарственных средств в России) таниновТанины — это вещества, которые содержатся во многих растительных продуктах питания. В большом количестве они обладают негативным влиянием на печень и жировой обмен, а в малом дают выраженный антиоксидантный, противомикробный эффект. и панаксозидовПанаксозиды — вещества из корня женьшеня. Целебные свойства этого растения известны давно, это универсальный тонизирующий препарат, способный опосредованно влиять на гормональный фон. Но дозировка подбирается строго специалистом: в малых дозах женьшень дает возбуждающий эффект, а в больших — успокаивающий..

Итог: так как препарат относится к БАДам, его состав и дозировки в полном объеме неизвестны, а исследований лечебного воздействия на организм женщины мяса черной курицы, раковины моллюсков и множества трав из этого состава нет. Если у пациентки есть жалобы на изменения в здоровье, ни в коем случае нельзя заниматься самолечением , следует записаться на прием к врачу-гинекологу.

Капсулы вагинальные для женского оргазма, возбудитель для женщин Указанный на сайте состав: очищенная вода, глицерин, легкая этилцеллюлоза, PEG-40 окисленное кунжутное масло, экстракт дягиля китайского, пустырник, муравьиная кислота, золотистая ромашка, этанол, карбоновая кислота, метиловый спирт, триэтаноламин, экстракт горького женьшеня, борнеол, ментол, экстракт прямостоячий стемоны японской.

Производитель уверяет, что от этих капсул либидо увеличивается на 100%, чувствительность на 85%, а вагинальные выделения на 80%. Состав разнообразен, но сразу обращает на себя внимание муравьиная кислота: она обладает подсушивающим и отшелушивающим эффектом, потому не используется на слизистых, так как вызывает ожог . Метиловый спирт категорически запрещен в косметологии, особенно при прямом использовании, триэтаноламин и борнеол обладают выраженным раздражающим эффектом и вызывают контактный дерматит. Единственное, что может смягчить столь агрессивные вещества в составе этих «волшебных» капсул, — кунжутное масло и ромашка.

Лекарства для местного эффекта должны минимально всасываться и влиять на микрофлору. Мой итог: капсулы могут быть опасны для здоровья.

Возбуждающие капли наружные Указанный на сайте состав: ментол, лимонная кислота.

Препарат заявлен на маркетплейсах как лечебное средство, что требует более пристального внимания. Область применения — кожа, клитор и вагина, ожидаемый эффект — усиление интенсивности оргазма.

В наше время лимонная кислота используется как отшелушивающее средство. Ментол активирует рецепторы, которые ощущают холод, при этом усиливается циркуляция крови и лимфы. Но высокие дозировки ментола могут снизить чувствительность эрогенных зон или принести неприятные ощущения . Мы не знаем концентрацию заявленных веществ в каплях и не сможем предположить, какой эффект возникнет (судя по отзывам, никакого). Это средство не принесет ни вреда, ни пользы.

Повысить либидо и вернуть оргазмы невозможно с помощью применения местных средств сомнительного качества. А нанести серьезный вред очень легко, потому что любой компонент, даже самый органический, может вызвать аллергическую реакцию.

Средства для мужчин

Гебек Абуев Андролог, уролог клиники «Чайка»

Возбудитель для мужчин Указанный на сайте состав: экстракт корня женьшеня (красный корень), L-цитруллин DL малат, L-теанин.

Красный корень женьшеня — относительно безопасный компонент при соблюдении дозировок. Он может незначительно улучшать эректильную функцию, хотя качество проведенных исследований невысокое, в основном научные эксперименты проводились на животных. Данные по L-цитруллину спорные: эректильная дисфункция может быть связана с низким уровнем этой аминокислоты, но в другом небольшом научном исследовании (правда, 2010 года), половина опрошенных остались неудовлетворены ее влиянием на эрекцию. Эффект L-теанинаL-теанин — аминокислота, которую выделяют из листьев зеленого чая. на эректильную функцию и либидо не доказан, в основном эту аминокислоту изучают в контексте влияния на когнитивные функции, качество сна и уровень стресса.

Эти компоненты безопасны при соблюдении дозировок, однако количество вещества в биологически активных добавок строго не контролируется, поэтому гарантий безопасности нет , и исследования не учитывали отсроченных побочных явлений. К тому же возникает вопрос, есть ли смысл принимать средства: значимого эффекта его составляющие не оказывают.

Спрей для задержки эякуляции Указанный на сайте состав: очищенная вода, экстракт гвоздики, экстракт эпимедиума (горянки), экстракт жгун-корня (Cnidium monnieri), экстракт корневища змеевика, полипропиленгликоль, глицерин, феноксиэтанол (эфирный спирт, полученный естественным образом из зеленого чая и цикория).

Экстракт гвоздики содержит эвгенолОн растворим в пропиленгликоле, что объясняет наличие последнего в составе. — химическое вещество, которое действует как анестетик и антибактериальное средство, оно входит в состав обезболивающих и биоцидныхПредназначенных для уничтожения микроорганизмов. препаратов и антисептиков. Экстракт эпимедиума давно применяется в традиционной китайской медицине, его основное действующее вещество — икариин. В исследования на животных оно оказывало положительный эффект на скорость кровотока сосудов полового члена. Однако нет оценки применения его на людях. Также научно неизвестно, какого воздействия ждать от экстракта жгун-корня и экстракта корневища змеевика.

Этот спрей может иметь небольшой анестетический эффект, но он содержит большое количество веществ, которые вызывают аллергические реакции и сухость кожи. Не рекомендую к применению, так как есть более эффективные и безопасные средства для увеличения продолжительности секса.

Возбудитель для мужчин, капсулы быстродействующие Указанный на сайте состав: красный корень, экстракт йохимбе, перуанская мака, экстракт морского конька, жгун-корень Монье, панты алтайского марала, гинкго билоба.

Эффективность красного корня и пантов алтайского марала под вопросом: нет данных, говорящих о соотношении пользы и риска от их применения. Экстракт йохимбе не приводит к улучшению сексуальной функции, а перуанская мака незначительно улучшает ее у ограниченного количества пациентов (но, учитывая отсутствие информации о рисках, необходимо проведение отдельных исследований). Экстракт морского конька при исследовании на крысах спустя 8 недель вызывал незначительное увеличение уровня тестостерона, но на людях подобных экспериментов не проводилось, поэтому эффективность спорная. Гинкго билоба, по данным крупного систематического обзора, может повышать либидо у женщин в постменопаузе, но на мужчин аналогичного воздействия нет. Зато возможны побочные эффекты: головная боль, расстройство желудочно-кишечного тракта.

Не рекомендую к приему: препарат неэффективен, более того — небезопасен.

Возбуждающие капли для мужчин и женщин Указанный на сайте состав: вода очищенная, экстракт родиолы розовой, экстракт женьшеня, экстракт астрагала, экстракт шиповника, фруктоза, метол, ароматизатор мята, ароматизатор апельсин, бензойная кислота.

Часть компонентов точно вызывают вопросы: бензойная кислота — консервант, метол — химический реактив, не предназначенный для приема внутрь, фруктоза просто придает сладкий привкус, экстракт шиповника не влияет на возбуждение. Экстракт астрагала по данным исследования на крысах немного повышает количество сперматозоидов, но он не связан с возбуждением и может вызывать головную боль, жар, тошноту и рвоту. Экстракт родиолы розовой может снижать симптомы тревоги и депрессии, которые опосредованно влияют на возбуждение, но не исключены те же легкая тошнота и головная боль.