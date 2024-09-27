«Думаю, она просто превратилась в кошку»: коллеги и поклонники прощаются с Мэгги Смит

Даме Маргарет Натали Смит было 89 лет, из которых последние 72 она играла в кино и театре. На ее счету роли в более чем восьми десятках фильмов и сериалов. Среди самых заметных — «Расцвет мисс Джин Броди», за главную роль в котором она получила первый «Оскар», и «Калифорнийский отель», который принес ей «Оскар» и «Золотой глобус».

С Мэгги прощаются друзья, коллеги и политики.

Дэниел Рэдклифф актер

«Действительно душераздирающе, она была одной из самых талантливых женщин, когда‑либо живших. Она оставила удивительное наследие, и ее всегда будут помнить».

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Джоан Роулинг писательница

«Дорогая Мэгги Смит умерла в возрасте 89 лет. Покойся с миром, мы обязательно будем скучать по тебе. Палочки вверх!»

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Джулиан Феллоуз cоздатель «Аббатства Даунтон»

«Мэгги Смит была действительно великой актрисой, и нам очень повезло стать частью последнего акта в ее звездной карьере. Писать для нее было радостью, она была тонкой, многогранной, умной, забавной и разбивающей сердца. Работать с ней было величайшей привилегией в моей карьере, и я никогда ее не забуду».

Гарет Ним продюсер «Аббатства Даунтон»

«В Вайолет Кроули, вдовствующей графине Грэнтэм, Мэгги воплотила одну из лучших экранных работ, которые мы видели за шесть сезонов сериала и два фильма, охватывающих двенадцать лет. Весь актерский состав и съемочная группа „Аббатства Даунтон“ считали огромной честью работать с ней. Она была актрисой такого уровня, что ее невероятный талант охватывал высокую комедию и полномасштабную трагедию. За кадром она была особенно близка с актерами, которые играли других членов ее семьи».

Хью Бонневилль актер сериала «Аббатство Даунтон»

«Любой, кто когда‑либо делил сцену с Мэгги, подтвердит ее острый глаз, острый ум и выдающийся талант. Она была настоящей легендой своего поколения и, к счастью, будет жить во многих великолепных экранных ролях. Мои соболезнования ее мальчикам и всей семье».

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Роб Лоу партнер Смит по драме «Внезапно, прошлым летом»

«У меня был незабываемый опыт работы с ней; делить с ней съемки было все равно, что быть в паре со львом. Она могла съесть любого живьем, и часто это делала. Но была забавной, и с ней было приятно. И не тепрела дураков. Другой такой мы никогда не увидим».

Вупи Голдберг актриса, телеведущая

«Мэгги Смит была великой женщиной и блестящей актрисой. До сих пор не могу поверить, что мне посчастливилось работать с „единственной в своем роде“».

Кадр из фильма «Действуй, сестра» © Walt Disney Studios

Кир Стармер бритаский премьер-министр

«Дама Мэгги Смит познакомила нас с новыми мирами благодаря бесчисленным историям, которые она сыграла за свою долгую карьеру. Многие любили ее за великий талант, она стала настоящим национальным достоянием, чье творчество будет цениться и почитаться будущими поколениями. Наши мысли с ее семьей и близкими».

Риши Сунак бывший премьер Великобритании

«Глубоко опечален известием о кончине Мэгги Смит — иконы сцены и экрана. Она тронула множество жизней во многих поколениях своими невероятными выступлениями. Покойся с миром».

Поклонники

Фанаты «Гарри Поттера» по всему миру тоже отдают дань уважения Мэгги Смит. Они пишут слова благодарности актрисе и публикуют любимые сцены с ее участием.

«Считаю, что взять Мэгги Смит на роль Минервы Макгонагалл было лучшим решением по кастингу за всю франшизу фильмов о „Гарри Поттере“», — написал один из пользователей.

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