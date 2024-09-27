Потери

«Думаю, она просто превратилась в кошку»: коллеги и поклонники прощаются с Мэгги Смит

Сегодня в 20:49
Фото: Murray Close/Getty Images
Умерла Мэгги Смит — Минерва Макгонагалл из «Гарри Поттера», Вайолет Кроули из «Аббатства Даунтон», обладательница двух «Оскаров», трех «Золотых глобусов», четырех премий «Эмми», семикратная лауреатка BAFTA.

Даме Маргарет Натали Смит было 89 лет, из которых последние 72 она играла в кино и театре. На ее счету роли в более чем восьми десятках фильмов и сериалов. Среди самых заметных — «Расцвет мисс Джин Броди», за главную роль в котором она получила первый «Оскар», и «Калифорнийский отель», который принес ей «Оскар» и «Золотой глобус».

С Мэгги прощаются друзья, коллеги и политики.

Дэниел Рэдклифф

актер

«Действительно душераздирающе, она была одной из самых талантливых женщин, когда‑либо живших. Она оставила удивительное наследие, и ее всегда будут помнить».

© Warner Bros.

Джоан Роулинг

писательница

«Дорогая Мэгги Смит умерла в возрасте 89 лет. Покойся с миром, мы обязательно будем скучать по тебе. Палочки вверх!»

© tenor.com

Джулиан Феллоуз

cоздатель «Аббатства Даунтон»

«Мэгги Смит была действительно великой актрисой, и нам очень повезло стать частью последнего акта в ее звездной карьере. Писать для нее было радостью, она была тонкой, многогранной, умной, забавной и разбивающей сердца. Работать с ней было величайшей привилегией в моей карьере, и я никогда ее не забуду».

Гарет Ним

продюсер «Аббатства Даунтон»

«В Вайолет Кроули, вдовствующей графине Грэнтэм, Мэгги воплотила одну из лучших экранных работ, которые мы видели за шесть сезонов сериала и два фильма, охватывающих двенадцать лет. Весь актерский состав и съемочная группа „Аббатства Даунтон“ считали огромной честью работать с ней. Она была актрисой такого уровня, что ее невероятный талант охватывал высокую комедию и полномасштабную трагедию. За кадром она была особенно близка с актерами, которые играли других членов ее семьи».

Хью Бонневилль

актер сериала «Аббатство Даунтон»

«Любой, кто когда‑либо делил сцену с Мэгги, подтвердит ее острый глаз, острый ум и выдающийся талант. Она была настоящей легендой своего поколения и, к счастью, будет жить во многих великолепных экранных ролях. Мои соболезнования ее мальчикам и всей семье».

© ITV Plc

Роб Лоу

партнер Смит по драме «Внезапно, прошлым летом»

«У меня был незабываемый опыт работы с ней; делить с ней съемки было все равно, что быть в паре со львом. Она могла съесть любого живьем, и часто это делала. Но была забавной, и с ней было приятно. И не тепрела дураков. Другой такой мы никогда не увидим».

Вупи Голдберг

актриса, телеведущая

«Мэгги Смит была великой женщиной и блестящей актрисой. До сих пор не могу поверить, что мне посчастливилось работать с „единственной в своем роде“».

Кадр из фильма «Действуй, сестра»
© Walt Disney Studios

Кир Стармер

бритаский премьер-министр

«Дама Мэгги Смит познакомила нас с новыми мирами благодаря бесчисленным историям, которые она сыграла за свою долгую карьеру. Многие любили ее за великий талант, она стала настоящим национальным достоянием, чье творчество будет цениться и почитаться будущими поколениями. Наши мысли с ее семьей и близкими».

Риши Сунак

бывший премьер Великобритании

«Глубоко опечален известием о кончине Мэгги Смит — иконы сцены и экрана. Она тронула множество жизней во многих поколениях своими невероятными выступлениями. Покойся с миром».

Поклонники

Фанаты «Гарри Поттера» по всему миру тоже отдают дань уважения Мэгги Смит. Они пишут слова благодарности актрисе и публикуют любимые сцены с ее участием.

«Считаю, что взять Мэгги Смит на роль Минервы Макгонагалл было лучшим решением по кастингу за всю франшизу фильмов о „Гарри Поттере“», — написал один из пользователей.

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В память о Мэгги Смит можно почитать текст Станислава Зельвенского о том, почему фильм «Мисс Джин Броди в расцвете лет» стоит пересмотреть (или посмотреть впервые).

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