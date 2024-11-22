5 финансовых советов, которые редакторы «Афиши Daily» дали бы себе в 18 лет

В юности у нас зачастую есть все, кроме денег — и финансовой грамотности. По просьбе ВТБ редакторы «Афиши Daily» рассказывают об уроках взрослой жизни, усвоенных на собственном опыте, и делятся советами о грамотных покупках и накоплениях, которые они бы дали себе в юности.

Егор Михайлов Культурный редактор, 35 лет

Поменять работу на неизнурительную

В мои восемнадцать лет дело с деньгами у меня обстояло печально. Я работал продавцом в книжном за 14 тысяч рублей, притом что работа была порой довольно изнурительной. Впрочем, отсутствие денег вело к отсутствию особенных проблем с ними. Я умел приготовить еду из самых недорогих ингредиентов, очень много ходил пешком, катался в другие города автостопом, использовал одежду и технику, пока они не испортятся окончательно. О том, чтобы копить на что‑нибудь большое, речи просто не могло идти.

Был, правда, смешной момент: в 2009 году парикмахер, который из сочувствия стриг меня за какие‑то смешные деньги, внезапно посоветовал купить побольше долларов. Почему‑то я решил последовать его совету: снял примерно все свои сбережения и приобрел пару сотен долларов. Прошла пара дней — и тут действительно грянул кризис, валюта резко подорожала, и я смог наварить на этом несколько тысяч рублей. Уточню, финансовые советы лучше искать у специалистов, но в моем случае это сработало и даже позволило некоторое время жить чуть менее прижимисто, чем прежде.

Сейчас я в основном трачу примерно столько, сколько зарабатываю. К сожалению, нечасто ухожу в большой плюс, но и не опускаюсь в значительный минус. Когда получается закрыть месяц в профиците, радуюсь, когда не получается — стараюсь не слишком себя журить, а просто корректировать траты. Несколько лет я пользовался двумя кредитками, регулярно перекрывая долг на одной из них, чтобы не выйти за пределы беспроцентного лимита, и снова открывая. Три года назад мне удалось поднапрячься и закрыть обе кредитки — и даже организовать себе небольшую финансовую подушку. Это, конечно, очень помогло если не почувствовать уверенность, то, по крайней мере, не сойти с ума в период, когда предсказуемость жизни покатилась под откос.

Если бы я встретил себя восемнадцатилетнего, то посоветовал бы для начала поскорее найти работу, где либо из тебя не высасывают все силы, либо платят пристойные деньги — а лучше и так и так. И сказал бы: вообще не парься, ничего страшного, набьешь пару шишек, и все будет хорошо. В конце концов, в большинстве случаев деньги — ресурс восполнимый, а вот нервы лучше беречь.

Надя Афанасьева Редактор спецпроектов, 25 лет

Покупать на распродажах только то, что давно ищешь

В подростковом возрасте я постоянно страдала из‑за того, что при огромном количестве вещей мне было нечего надеть. Часть вещей, которая на годы просто терялась в шкафу, была куплена во время импульсивных прогулок в секонды и на распродажах: казалось, что на скидках всегда найдется что‑то нужное и по выгодной цене .

Позже на мой подход сильно повлияло движение минимализма, которое в конце 2010-х было на пике популярности. И хотя сейчас я не считаю, что жизнь в пустой квартире с пятью предметами — это круто, многие принципы прижились и изменили мой быт. Поэтому я бы посоветовала восемнадцатилетней себе не скроллить распродажи в качестве досуга, а сначала понять, что конкретно мне нужно купить. И уже потом проверять, есть ли в каком‑нибудь магазине скидки на этот товар. Если покупка не срочная и не жизненно необходимая, я часто оставляю предмет в корзине и в течение пары недель несколько раз проверяю, снизилась ли цена. Рабочий способ контролировать свои расходы и выгодно покупать только то, что действительно нужно.

Алексей Нимандов SMM-редактор, 33 года

Не жалеть денег на самообразование

Мои восемнадцать лет — это второй курс педагогического колледжа в Челябинске. У мамы деньги я вроде бы тогда уже не брал, постоянно перебиваясь всякими стремными подработками, которые можно было совмещать с учебой. Например, я долго работал официантом в пиццерии, где мне платили около 7000 рублей в месяц. Даже по меркам 2009 года это были уже не деньги, а фантики. Свою первую крупную покупку — компьютер за 15 тысяч рублей — я совершил только после второго курса, когда летом поработал вожатым в лагерях.

Со студенческих времен у меня осталась кредитка, несколько раз она сильно меня выручала, но сейчас мое финансовое положение достаточно стабильно, чтобы ее не трогать. Деньги я очень люблю, а учитывая мое бедное детство и юность, до сих пор подсознательно трясусь над каждой копейкой и лишь в последние пару лет стал позволять себе дорогие покупки: айфон, PlayStation 5, новый ноутбук. Моя схема накоплений проста: с каждой зарплаты я откладываю определенную сумму в копилку, остальное дроблю на две части: половина — на оплату квартиры и коммуналки, вторая половина — на личные расходы. И схема рабочая: так я уже сформировал себе подушку безопасности, а ранее смог накопить на автомобиль.

Себе в юности я бы посоветовал тратить больше времени на образование и ставить в приоритет те сферы, которые искренне интересны. Это позволило бы за годы накопить столько опыта, чтобы в будущем продавать свои скиллы за неплохие деньги — например, в репетиторстве. Знания — очень дорогой товар, недаром профессиональные репетиторы обеспечивают себе зарплаты уровня айтишников.

Анна Алимжанова Корректор, 28 лет

Деньги нужны для того, чтобы тратить

В восемнадцать лет, прежде чем пойти за высшим образованием, я работала сканировщицей в электронном архиве. За свой нехитрый труд получала совсем немного, но за счет природного скупердяйства и проживания в родительском доме (что закрывало множество базовых потребностей) откладывать получалось очень хорошо . Помню, как на первую зарплату заменила нашу древнюю страшную плиту на красивую и блестящую керамическую — а дальше копила деньги на учебу. Они в итоге не понадобились, я поступила на бюджет.

Понятное дело, провалы в обращении с финансами были. Мне в том возрасте очень хотелось одеваться красиво и разнообразно, а еще — вылечить прыщи, не обращаясь к профильным специалистам. На помощь приходила быстрая мода с кофточками из самой жуткой синтетики, которые смотрелись нелепо уже через год носки, и перебор наугад всех подряд корейских банок. Также я порой не думала о том, что некоторые вещи выгоднее покупать в больших упаковках. Но в целом я была адептом эффекта латте: откажись сегодня от чашки кофе, чтобы через годы получить некую баснословную сумму.

Я и сейчас частично с этим концептом согласна, но с большой оговоркой: деньги нужны, чтобы их тратить . Все, что я наоткладывала в тот период, уже значительно обесценилось. В итоге я жалею скорее о том, что недостаточно смело обращалась с финансами, а вовсе не из‑за маленьких радостей, которые иногда себе позволяла. Совсем недавно поймала себя на мысли, что в 2013 году было бы круто купить здоровенный телик во всю стену: с годами модели практически не меняются, но десять лет назад они стоили гораздо дешевле, и мне сейчас было бы приятнее играть в приставку.

Конечно, в ноль тратиться не стоит — я очень нервничаю, если на карте остается мало средств, даже если скоро зарплата. И, как ни странно, мне с этой тревогой помогает справиться кредитка, которую я завела практически случайно. Сначала я вообще боялась ее трогать, а сейчас скидываю на нее необходимые незапланированные траты, и дальше чахну над своим «настоящим» златом, таким образом обеспечивая себе психологическое спокойствие .

Моя бесценная финансовая мудрость для восемнадцатилетней Ани такова: Качественные дорогие вещи стоят своих денег, и на них не стоит экономить. То, что тебе необходимо, но по определению живет недолго, бери дешево и сразу много. Ты полюбишь зубные щетки с «Алика» и пачки туалетной бумаги по 32 рулона. Никогда ничего не бойся! Жизнь одна. Кайфуй!

Объединиться с близкими и получить больше выгоды

Тратить деньги на дорогой кашемировый свитер или бытовую технику особенно приятно, когда за покупки начисляется кешбэк. А если выгодных категорий не две, а до десяти — выбор может быть гораздо богаче. С дебетовой картой ВТБ можно воспользоваться новой функцией и объединиться в группу «Близкие»: помимо дополнительных категорий (среди которых гарантированный кешбэк 5% рублями на супермаркеты), клиенты получат бесплатную подписку ВТБ Плюс на 60 дней и максимальную ставку по накопительному ВТБ-счету с подпиской до 17% годовых.

Кроме того, можно сэкономить на обязательных (но не слишком приятных) взрослых расходах: в пакет преимуществ входит скидка 20% на связь ВТБ Мобайл и до 20% скидка на страхование.

Евгения Терехова SMM-редактор, 25 лет

Сначала покупать нужное, а потом хотелки

В свои восемнадцать я училась на первом курсе и еще жила на деньги родителей: отец каждый месяц присылал мне 15 тысяч рублей на расходы — что для 2016-го было неплохо, — а каждые полгода давал еще некоторую сумму на нужную одежду. Тогда я жила в общаге и даже не понимала, насколько сильно экономлю на жилье.

Со второго курса я начала подрабатывать, поэтому спокойно обеспечивала себе все девчачьи хотелки — даже могла подкопить на зимние сапоги или новую кожаную сумку в пределах 10 тысяч. Но я тогда совсем не задумывалась о накоплениях, не очень разумно тратила деньги и частенько оказывалась в ситуации, когда до зарплаты еще пару дней, а у меня осталась тысяча на еду — спасалась обедами в общажной столовке.

Сейчас у меня с финансами построже. Но мне все еще кажется, что я что‑то делаю не так: все вокруг инвестируют, покупают акции и держат на вкладах по 300 тысяч, а я только набираюсь опыта в финансовых вопросах . В один год мне пришлось в одиночку оплачивать аренду двушки и покупать продукты и на себя, и на бывшего парня. Тогда я выработала схему: как только приходит зарплата, сразу же раскидываю ее по счетам — откладываю, сколько уйдет на квартиру и еду, маникюр (это святое!) и прочие бьюти-процедуры, делаю небольшой запас на случай внезапных трат и некоторую сумму кладу на накопительный счет.

Очень выручает инвесткопилка: не замечаешь, как списываются округления трат и кешбэк, а деньги понемногу копятся. Еще один лайфхак: я скрываю в приложении банка накопительные счета, чтобы было меньше соблазна обращаться к этим деньгам. А кредитку, в которую мне пришлось влезть в тот кризисный год, я почти закрыла и пользоваться ей больше не планирую. Знаю, что с кредитных карт тоже можно получать профит, но сумасшедшей финансовой стойкости и навыка управления деньгами мне пока не хватает.

Себе в восемнадцать лет я бы посоветовала приоритезировать траты: сначала закрывать базовые потребности, а потом — хотелки. Еще всегда иметь хотя бы небольшой запас денег, потому что болезни и внештатные поломки случаются чаще, чем хотелось бы. И при покупках ориентироваться на качество вещей, а не только на стиль.