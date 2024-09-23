Стыд, недоверие, месть: как мужчины реагируют на насилие, которое переживают их девушки

Мужчины могут чувствовать вину за то, что не смогли защитить пострадавших партнерок…

«Растерянность. Мгновенное осознание того, что это уже не исправит случившееся. Гнев, ненависть. И сочувствие», — перечисляет журналист Леонид Сквирский чувства, которые испытал после того, как его жена рассказала ему о пережитом насилии. Она поделилась с мужем тем, что в 2022 году ее изнасиловали во время музыкального фестиваля.

«Мне плохо, мне стыдно, что меня не было тогда, и я не смог ее защитить. Я в бешенстве от того, что не могу повернуть время вспять. И я чувствую себя бессильно — не знаю, чем я могу ей сейчас помочь», — рассказывал в мужчина в соцсетях.



Чтобы справиться с этими ощущениями, Леонид, по его словам, «не постеснялся показать свою слабость» и обратился к психотерапевту. Несколько сессий помогли мужчине лучше контролировать свои эмоции, при этом не блокируя их внутри.

«Узнав о случившемся насилии, партнер может испытывать вину, гнев, стыд, боль и страх за близкого человека, как и другие сложные чувства. Это нормально, так как мы часто разделяем боль и сострадаем дорогим нам людям.

В некоторых случаях у партнера случается вторичная травма и необходима помощь психолога. Бояться этого не стоит. Специалисты помогают прожить этот этап, избавиться от чувства вины и „иллюзии контроля“ над ситуацией, с которой столкнулся партнер».

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…а могут обвинять пострадавших

Леонид сразу поверил жене — ему не пришло в голову, что она могла сама как‑то «способствовать» изнасилованию. Но так происходит далеко не всегда.

Когда ОльгаИмя героини изменено по ее просьбе. училась на первом курсе университета, столкнулась с домогательствами в общественном транспорте. «В метро в час пик рядом стоял мужчина и активно двигал рукой. На мне была куртка, но даже через нее я чувствовала, как он трется о мою ногу. Я не могла ничего сделать или закричать: мне было страшно. Кажется, окружающие видели, что он делает, но никто ничего не говорил. Так я просто стояла, не двигаясь, а на следующей станции он выбежал из вагона с рукой в штанах. Мне было очень противно», — вспоминает девушка.

Она рассказала о случившемся подруге — та поддержала Ольгу. А вот своему партнеру девушка открылась не сразу. Она подбирала подходящий момент, зная, что парень ревнивый. Раньше, когда Ольга делилась с ним, как в школе с нее и других учениц мальчики стягивали юбки, молодой человек комментировал, что «это проблема девочек, потому что это они носят школьные юбки».

После рассказа девушки о домогательствах в метро молодой человек тоже спросил, во что она была одета. А потом уточнил, почему она ничего не сделала. Ведь «должна была как‑то отреагировать».



Ольга долгое время ни с кем это не обсуждала. Ей было стыдно, что она как‑то неправильно себя повела. С молодым человеком девушка вскоре рассталась: случай стал одним из «звоночков», из‑за которых девушка больше не хотела продолжать отношения. «Я понимала, что если вдруг еще что‑то случится, он меня не поддержит, а просто скажет: „Ну, не надо было этого делать“», — объясняет Ольга.

Справиться с переживаниями помогли терапия и отношение к той ситуации ее нового партнера. После того как Ольга рассказала о пережитых домогательствах, мужчина стал задавать ей вопросы: «Как ты себя почувствовала? Тебе нужна какая‑то помощь?» И подтвердил, что она не виновата в случившемся и не могла отреагировать как‑то иначе.

«Партнер может быть шокирован сообщением о случившемся, и ему может потребоваться время, чтобы просто переварить эту новость. Не каждый человек обладает достаточным уровнем эмоционального интеллекта, чтобы корректно отреагировать. Если в сторону пострадавшей посыпались обвинения, ей стоит решить, как на это реагировать, опираясь на свои чувства.

Если ей комфортно рядом с партнером, она чувствует поддержку, заботу и любовь и понимает, что слова осуждения — это было просто проявление шока и слабости в моменте, то можно говорить о продолжении отношений. Если пострадавшая чувствует себя с этим человеком неполноценно, испытывает дискомфорт, стыд или вину, скорее всего, стоит разойтись».

Некоторые партнеры хотят мести

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Анна начала встречаться с партнером весной 2021 года. Через несколько недель после этого она подверглась сексуализированному насилию со стороны знакомого. Мужчина часто жаловался ей на бывшую девушку, Анна много раз была у него в гостях, поддерживала. По ее словам, в один из таких визитов друг «набросился на нее» и изнасиловал. «Он называл меня именем своей бывшей девушки и говорил, что я мразь, — вспоминает Анна. — Я сначала говорила «не надо», а потом просто замерла».

После случившегося девушке приходилось общаться с насильником: они работали вместе. По ее ощущениям, мужчине не было стыдно, он даже иногда подшучивал над тем, что случилось. Параллельно Анна чувствовала вину перед своим молодым человеком, как будто она ему изменила. «Мне приходилось улыбаться, а про себя думала: я просто мразь», — вспоминает она. При этом у девушки могли случаться нервные срывы, если они вместе с партнером смотрели фильм и там показывали насилие над женщинами. На вопрос, что происходит, Анна отвечала, что она «просто впечатлительная».

Через полторы недели после случившегося девушка совершила попытку суицида, но выжила. Ее спасла подруга-врач, которая жила вместе с ней. Анна объяснила свой поступок «нестабильным состоянием» из‑за биполярного расстройства — на самом деле оно давно было в ремиссии. Агрессор только посмеялся над ее попыткой. Спустя месяц она его заблокировала и прекратила общение.

О настоящей причине суицидальной попытки Анна смогла говорить только спустя год. Она читала в соцсетях истории женщин, которые тоже столкнулись с сексуализированным насилием, и стала понимать, что не виновата в случившемся: она не давала согласие на секс.

«Я сказала [партнеру]: «Сядь, мне нужно с тобой поговорить». Взяла его за руку. Он начал нервничать. Мне стало еще страшнее. Пока я обо всем говорила, у меня пропадал голос. А у него постепенно глаза наливались кровью от злости. Я сильно испугалась, предложила прервать рассказ. Но он держал меня за руку и спрашивал о подробностях, — вспоминает Анна.

«В какой‑то момент он отбросил мою руку. Я подумала, что он от меня уходит — наверное, я виновата в том, что произошло. А он стал бить кулаком стену и говорить, что пойдет убивать [обидчика], у него есть разрешение на травматическое оружие».



Партнер не осуждал Анну и не говорил, что она виновата в случившемся. Но не смог сдержать эмоции и накричал на нее за то, что девушка сразу ему обо всем не рассказала. У мужчины постоянно случались вспышки гнева. Он просил у Анны телефон, чтобы взять контакт ее обидчика, планировал, как приедет и изобьет его. Спрашивал их общих знакомых, как у него дела. По словам Анны, в итоге ее партнер отказался от идеи искалечить агрессора, но все еще хочет взорвать его машину.

«Я увидела [партнера] с другой стороны», — признается девушка. Тем не менее она не жалеет, что рассказала обо всем парню. Теперь молодой человек лучше понимает Анну — например, они заранее изучают фильмы, которые хотят вместе посмотреть, и избегают картин с жестокими сценами. «Я понимаю, что даже если он хочет мстить, это потому, что он искренне за меня переживает, — делится девушка. — Он поддерживает меня. Помог найти психолога».

Сам мужчина обращаться к специалисту пока не готов. По ощущениям Анны, ему не кажется, что в его вспышках агрессии есть что‑то ненормальное. «Он говорит: » Вот ты сходи к психологу и потом мне расскажешь, как мне вести себя с тобой«. Я рассказываю ему, какие мне подходят техники самопомощи. Возможно, со временем он все-таки откажется от идеи мести», — говорит девушка. Обращаться в полицию и участвовать в судах она пока не готова.

Леонид рассказывает, что когда рассказал публично об изнасиловании жены, ему тоже советовали отомстить:

«Найми спортиков, пускай сломают ему ноги, обоссут и заставят извиниться на камеру».



Леонид признается, что ему самому приходили в голову похожие мысли. Но он понимает, что месть не компенсирует травму и не вернет жене чувство безопасности. Даже наоборот: может появиться опасение, что насилие только эскалируется, и насильник ответит еще более страшными действиями. К тому же сам поддерживающий партнер вполне вероятно попадет под уголовное преследование, и пострадавшая останется совсем одна.

© Daniel Martinez/Unsplash

«Желание мести может быть одной из защитных реакций партнера — это искаженная форма жажды справедливости. В паре стоит определить, какой может быть конструктивный выход для обоих.

Намного полезнее вместе написать заявление в полицию, обратиться за профессиональной помощью психолога, взять небольшой отпуск, чтобы дать время друг другу пережить все это, оказать финансовую или моральную поддержку в смене работы, если сексуализированное насилие произошло именно там. Если человек пока не знает, что нужно его пострадавшему партнеру, стоит просто быть рядом и прислушиваться к его потребностям».

Как и зачем говорить с партнером о сексуализированном насилии

Всем героиням текста было сложно найти в себе силы впервые заговорить о пережитом опыте. По словам Кристины Макаренковой, рассказывать о сексуализированном насилии может быть тяжело даже самым близким людям и даже спустя годы.

«Партнерам рассказать сложно еще и по причине страха осуждения, а иногда и вовсе боязни, что факт насилия может разрушить отношения. В моей практике была пострадавшая, которая боялась рассказать о попытках изнасилования на рабочем месте. Она работала вместе с супругом и боялась, что оба лишатся своих мест. Еще один пример: насильник угрожал расправиться с пострадавшей, если она пожалуется кому‑либо. Так что она боялась как за себя, так и за партнера».

Однако психолог подчеркивает, что говорить с партнерами о пережитом опыте важно. После сексуализированного насилия могут быть психологические зажимы, страхи, подавленное сексуальное желание, которые партнер может интерпретировать неправильно — например, как признаки измены или того, что его больше не любят. Если пострадавшая находит в себе силы поговорить о случившемся, это может укрепить отношения.

«Обычно такие истории в конечном итоге сплачивают пару вокруг общих переживаний, — говорит Макаренкова. Партнерша чувствует себя увереннее, безопаснее. Вместе с партнером лучше проживаются как старые, так и свежие психологические травмы ».

МарияИмя героини изменено по ее просьбе. столкнулась с сексуализированным насилием со стороны бывшего партнера. В апреле 2022 года у девушки была температура, она была уставшая после дороги и не хотела секса. Партнер был в состоянии алкогольного опьянения и не слушал ее возражений. «Он перевернул меня лицом к себе, сел на меня и начал раздевать. Я спрашивала, что он делает. А он смотрел на меня животным, пустым взглядом. Сказал: „Хочу тебя“. Он выше и сильнее меня, я не могла с ним бороться. Кричала, пыталась позвонить маме, но телефон выпал», — вспоминает Мария. Она сбежала под предлогом, что ей нужно в больницу.

Мария сказала партнеру, что хочет с ним расстаться, но он стал угрожать суицидом.

Девушка испугалась за мужчину и приехала к нему домой. «Я умоляла его, чтобы он меня не бил и не убивал», — вспоминает Мария. Они окончательно расстались через несколько месяцев. Все это время Мария жила в страхе, похудела до 44 килограммов и «не понимала, что происходит». Потом она решилась съехать от бывшего партнера. Ее поддержала мама, подруга дала почитать книгу «Тело помнит все». Спустя год благодаря поддержке близких стала чувствовать себя лучше. «Я перестала ненавидеть свое тело, перестала гнобить себя, что я во всем виновата, поняла, что это он преступник, а не я», — делится Мария.

Вскоре она стала общаться со старым другом, они начали встречаться. «Я наверное, впервые почувствовала себя комфортно в отношениях, — говорит девушка. — Мне было безопасно, он обо мне заботился. Но был страх перед близостью. Мне становилось не по себе от прикосновений» . Мария решила рассказать, что с ней произошло в прошлых отношениях. Вопреки опасениям девушки, партнер полностью принял ее опыт и подтвердил, что она ни в чем не виновата.

Сейчас он продолжает поддерживать девушку. В моменты близости всегда спрашивает, комфортно ли ей то или иное действие, прикосновение. Партнер часто делает комплименты внешности, характеру Марии.

«Это помогает мне верить, что со мной все в порядке, во мне нет изъянов. Я достойна хорошего обращения к себе. Благодаря ему я стала сильнее, как будто расцвела».



Как поддержать партнера, пострадавшего от сексуализированного насилия

«Если партнер решился рассказать о пережитом насилии, важно дать ему высказаться, выпустить боль, чтобы она не засела глубже в теле и в мыслях. Старайтесь говорить чуть медленнее чем обычно, избегать оценочных реплик, поддерживать, но не суетиться. Желательно даже прикасаться аккуратно, поскольку границы тела могут быть гиперчувствительны.

Говорите короткими простыми предложениями, спросите, как вы можете помочь, просто будьте рядом, не дергайтесь и не дергайте пострадавшую. Если речь о давно минувшем событии, просто выслушайте, не давая оценок. Скажите, что девушка ни в чем не виновата, обнимите и будьте рядом».

Чтобы вместе прожить травму и интегрировать прошлый опыт в отношения, важно заботиться друг о друге, доверять партнеру и поддерживать его, подчеркивает экспертка. Несколько рекомендаций, которые помогут прожить тяжелый опыт более экологично: