Легенда русскоязычного стриминга дал интервью «Вписке», где рассказал, почему бросать школу — ок, «крутить слоты» — тоже ок, казино — не зло, а если зритель подсаживается на казино — это исключительно его вина. Еще Папич поделился мнением о возрасте согласия (должен быть ниже) и объяснил, почему, на его взгляд, депрессии и лудомании не существует.

Папич — один из самых популярных русскоязычных стримеров из украинского города Винницы. Он начинал со стримов «Доты» и других игр, а позже переключился на казино. У него миллион подписчиков на ютубе, 297 тысяч в инстаграме* и 249 тысяч в телеграме. На этой неделе Папич стал героем «Вписки», где два часа отвечал на вопросы о том, почему не считает себя лудоманом, хотя давно стримит из казино, почему ему было интересно встречаться с 18-летней девушкой (стримеру — 33 года), и в чем проблемы современного школьного образования

В этом году Папич переехал в Дубай на деньги букмекеров

Одна из букмекерских контор подписала с Папичем контракт, по которому он на год должен был переехать в ОАЭ и вести на ютубе сериал «Дубайская авантюра» — на спонсорские деньги снимать богатую жизнь.

«Мне предложили достаточно много денег, изначально считал эту идею провальной.

Часто слышал: путешествовать — круто, можно посмотреть новые места и культуры. А я говорил, что это на фиг не надо, можно посмотреть видео на ютубе. И во всем оказался прав.

Я нигде здесь ничему не удивился. Единственное впечатление от Дубая: ты вышел на улицу — а тебе нечем дышать».

По условиям контракта стример не может разглашать сумму сделки, но он уточнил, что не рассматривал бы предложения меньше, чем в миллион долларов, — для него это стартовая сумма любых переговоров.

Как‑то он месяц провел за «Дотой» и только трижды сходил в душ

«Я в целом не люблю свет. Это сможет понять любой человек, который много времени проводит за компьютером. Когда мне было лет 20, я месяц провел дома, выходя только в магазин. Это было зимой, за тот месяц я помылся два или три раза. Самое забавное, что ты сам не чувствуешь дискомфорта. Надо, чтобы тебе об этом кто‑то сказал. Я просто играл в „Доту“, не было никакой депрессии. Но это было только один раз, сейчас я принимаю душ каждый день».

У Папича фобия очередей

© «ВПИСКА»/YouTube

«Не бизнес-класс, а обычный эконом [в самолетах] — это ****** [кошмар]. Там бесконечные очереди, можно офигеть. Если вижу очередь в четыре человека, то ухожу. Банк, магазин — не важно. Готов подождать, когда вижу двоих человек, больше — я задумаюсь.

Меня раздражает находиться слишком близко к людям и терпеть их заторможенность и тупость.

Узнаваемость тоже влияет: в очереди на десять человек сто процентов шанса, что меня кто‑то узнает».

Он не понимает, как люди делят один туалет в квартире

«Если ты живешь не один, тебе нужны отдельные спальня и туалет. Если в доме живут два человека, должно быть два туалета. Если три — то три. Это аксиома. Я не понимаю, как люди могут жить в квартире и делить один туалет. Это кринж и категорически неправильно. Если два человека одновременно хотят в туалет, кто‑то должен ждать?»

Папич — чайлдфри

«Не хочу детей. Я стараюсь быть ответственным человеком — и понимаю, что не хочу отвечать за детей. Это лишние проблемы. Не могу представить, чтобы я хотел ухаживать за собой в детстве. Понимаю, что не буду идеальным родителем, потому что я эгоист. Как мы знаем, большинство родителей не справляются со своими обязанностями».

Папич повлиял на современный русский язык

Фразы со стримов Папича часто превращались в мемы и оседали в лексиконе людей, далеких от его видео. Фразы «лежать плюс сосать», «в соляного», «микрочелик» — все это сперва звучало именно на стримах Папича.

Как он сам объясняет свой успех: « Я просто отличаюсь от других людей. Таких либо ненавидят, либо возвышают. Если челик немного отличается, его буллят. А если отличается сильно — начинают либо еще сильнее ненавидеть, либо возвышать».

Папич настаивает, что не обращает внимания на свою аудиторию

«Я много раз понимал, что мои действия могут приводить к тому, что люди будут агриться и меньше меня смотреть. Ты не можешь думать о каждом человеке, который тебя смотрит. Меня знают миллионы человек — что мне, о каждом думать? Это полный бред, так можно с ума сойти.

Почему я должен терпеть неудобство, чтобы улучшить мнение о себе? Когда на стримах благодарят за эфир, отвечаю: „Я для тебя не стараюсь“ . Это побочный фактор, стримлю я для себя».

Папича отчисляли из школы за азартные игры, а после 8-го класса он сам бросил учебу

© «ВПИСКА»/YouTube

«Меня выгнали из двух первых школ за плохое поведение и игру на деньги. Тогда последнее считалось прямо преступлением, а сейчас у меня ощущение, что школьники курят и пьют с 12 лет. И это не считается настолько плохим, как игра на деньги в то время. Я просто приносил с собой игральную кость, и мы ее кидали. У кого больше — тот и выиграл.

В 8-м классе я начал жестко прогуливать и проводил большую часть времени в компьютерном клубе. Тогда семья тяжело это принимала, да и потом говорили, когда 18 лет исполнилось: «Иди работать охранником в магазин». Я пытался объяснить, что это бред: зачем работать, если я могу не работать? Если они до этого могли давать мне деньги на жизнь, почему в 18 лет это стало проблемой? Мне плевать на общество и его правила, я в них не вписываюсь. В то время я играл в «Доту» и был занят. У меня каждый день потные катки, а мне про работу что‑то заливают.

Чем дефолтная работа за копейки лучше? Ты только *********** [тратишь] свою жизнь ни на что за копейки, которых хватит на еду. Лучше заниматься тем, что тебе интересно. Это уже не *********** [бесполезная трата] своей жизни».

Папич не жалеет о том, что не закончил школу: «Современная система образования настроена на то, чтобы делать из людей тупорылых рабов и стадо овец. Школа, институт, работа — всю жизнь в загоне. Любые знания люди получают по своему желанию, потому что хотят в чем‑то разобраться. Я не встречал ни одного преподавателя, который увлекал бы подростков».

Папичу — 33 года, его бывшей девушке — 18 лет

В Виннице у Папича были отношения с девушкой Ульяной. Сейчас ей 18 лет, а на момент знакомства со стримером было 16. Пара рассталась в этом году. « Была у меня личная альтушка, теперь нету. Предала меня, начала херню творить. Контролировать было сложно, даже когда я был на месте. А как ты можешь контролировать непорядочного человека?»

Летом Ульяна дала интервью, в котором поделилась подробностями их отношений. В том числе рассказала, что застала Папича за изменой, но во «Вписке» стример не согласился с этим обвинением: «Она спалила меня, да. Но это лицемерно, потому что она давно была в курсе. Мы больше года назад договорились, что у меня могут быть другие девушки. А у нее — нет. <…> Какая разница, честно это или нет, если у нас такая договоренность? С ней не могло быть никакого будущего, она испорченная уже в таком возрасте — пить, курить, татухи и все прочее».

Ульяна рассказала, что Папич мог в любой момент прийти в квартиру, которую снимал для нее. Это претензия также удивила стримера: «Если я оплачивал квартиру, значит, она моя. Современные женщины попутали. Я пару раз приходил туда посреди ночи, причины не помню, но все сильно преувеличенно. У меня доступ к камерам в подъезде, да».

Перед тем как отношения закончились, Папич оставил Ульяне в Виннице 6000 долларов, чтобы они с мамой могли прилететь к нему в ОАЭ. Но до этого не дошло: «Я сказал: „Либо ты прилетаешь и будешь послушной без всякой фигни, либо все, до свидания“. Очевидно, я не давал ей средств, чтобы творить фигню. Так что придется их вернуть», — пояснил Папич.

Отвечая на вопрос о том, не смущают ли его отношения с человеком, который младше в два раза, Папич ответил:

«Разница в возрасте не играет для меня никакой роли. Я асоциальный человек, мне было бы не о чем разговаривать и со сверстницей. Адекватность человека не зависит от возраста, мне было интересно общаться с Ульяной».

Во время интервью речь зашла и о возрасте согласия: «Если мы будем говорить об общественных нормах, возраст согласия придумали максимум в последние пятьдесят лет. Всю историю человечества самыми желанными невестами были подростки от 13 до 15 лет. В наше время красивых 18-летних девственниц нет, просто поверь мне. Для возраста согласия рановато все, что в английском идет до teen, а начиная от 13 это уже спорно. Золотая середина — 15 лет».

Папич с 12 лет играет в казино, но не верит в лудоманию и считает это слово «оправданием для слабых»

© «ВПИСКА»/YouTube

«К 12 годам я увлекался игровыми автоматами. Заносил туда все деньги, что у меня были. Не всегда проигрывал, но когда случалось, мама жестко на меня ругалась: я мог в первую неделю проиграть все, что мне дали на месяц. Я не чувствовал угрызений совести, просто минус мораль из‑за того, что денег не было и родители ругались. Но я не считаю, что подвел их. Тоже мне, трагедия. Уверен, что вернул родителям все, что мне давали, и даже больше. На эти суммы сейчас и на такси в Дубае не проедешь. Лучше испытать этот опыт в том возрасте.

У меня был случай год назад, когда я проиграл 40 тысяч долларов. На неделю вперед было плохое настроение. Пока обратно не получишь проигранные средства, оно не вернется. <…> Что сказать, надо учиться на своих ошибках.

Я не лудоманСразу после этого в видео показывают момент, где Папич играет с ведущим Васей Труновым в аэрохоккей. После первого поражения он предлагает сыграть еще раз — уже на деньги, 100 долларов. Проиграв еще раз, Папич договаривается на финальную партию на 200 долларов — там он все-таки побеждает, игра заканчивается., часто играл в азартные игры от нечего делать. У меня есть другая серьезная зависимость, но я не могу ее назвать». Воспринимаю слово «лудоман» как отмазку. Меллстрой просто слабый, пусть он и мой топ-донатер, положительно к нему отношусь.

Я отказываюсь верить в зависимости. Как только человек начинает в них верить, он сливает контроль над своей жизнью на так называемые болезни.

Я верю только в физические болезни, которые можно ощутить и увидеть. Вот ты сломал ногу — ты не можешь ходить. А в психические заболевания не верю. Пусть люди попробуют истощить себя физически, тогда у них будет меньше желания идти проигрывать средства.

Ты мне хочешь сказать, что у Меллстроя физические конвульсии, когда он не играет в азартные игры? Что, апатия? Для этого нужно побегать и физически себя истощить. Это единственное, что может адекватно излечивать апатию».

В депрессию Папич тоже не верит

© «ВПИСКА»/YouTube

«На каком моменте депрессия влияет на тебя физически? У меня тоже бывали моменты, когда я ничего не хотел. Но большую часть жизни чувствовал себя счастливым. Мне кажется, это норма. Каждый из нас не может быть сто процентов своего времени радостным.

Мое мнение — депрессии не существует. У меня в жизни не раз были все эти признаки. И что дальше, ты садишься на антидепрессанты — и получаешь еще одну зависимость, а потом говоришь: «Я не виноват». ****** [Потрясающе], гениально. Это прямой путь в могилу. У меня есть знакомая, которая жалуется, что не может жить без антидепрессантов. При этом я бы не сказал, что без них с ней что‑то происходит. Считаю, что не в этом настоящая проблема. Люди по жизни занимаются не тем, чем хотят. Может, в этом дело? »

Папич не согласен, что мог подсадить кого‑то на казино

«Это чушь, категорически с этим не согласен. На стримах я больше проигрывал, чем выигрывал — и много ныл. Из‑за нарезок с победами у кого‑то может складываться ложное впечатление на этот счет. Но на стримах постоянно говорю как есть: я в основном проигрываю, не стоит играть на важные для вас деньги.

Я никому не говорил [играть в казино]. Это очередное лицемерие и попытка перевалить вину на другого чела, я такое не уважаю. Если кто‑то ******* [проиграл] кучу денег, человек сам виноват в этом.

Казино — не зло. Вот чипсы — это зло? А соленые сухарики? Они же могут испортить желудок. А могут и не испортить, если вы будете знать меру.