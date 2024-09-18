Раскинутые мамины ноги, любовницы и страх: истории детей, застукавших секс родителей

У многих есть история из детства о том, как они застали родителей за сексом. Для кого‑то это смешной момент, для других — травмирующее переживание. Рассказываем, как такие события влияют на людей, как избежать неловкой ситуации и что делать, если она все же случилась.

Пятилетнему Игорю снится страшный сон. Мальчик просыпается в испуге и решает остаток ночи спать с родителями. Он встает с кровати и бредет в их комнату — там никого нет, зато в ванной горит свет. «В нашей семье считалось абсолютно нормальным, что родители принимают душ вместе. Я подошел к ванной, приоткрыл дверь и отшатнулся: моему взору предстали раскинутые ноги матери и папа, склонившийся над ней . Я побежал в комнату и спрятался в кровати», — вспоминает Игорь, которому сейчас двадцать восемь. Тогда он подумал, что папа делает маме больно, но так как рос тихим и замкнутым ребенком, не решился завести разговор об увиденном с родителями. Хотя еще долгое время картинка с раскинутыми ногами периодически возникала перед его глазами.

Почему этот опыт так распространен на постсоветском пространстве

По итогам переписи населения, в 1989 году 3,488 млн семей жили в коммунальных квартирах и 2,285 млн — в общежитиях. Совместный быт не способствовал интимности, а после рождения ребенка сохранять сексуальные отношения становилось фактически нереально: «Конечно, секс в СССР был. А вот уединенные места для занятий им без свидетелей существовали в ограниченном количестве.

Сложно предаться со всей страстью и желанием сексуальным утехам, когда в одной комнате в коммуналке располагаются еще несколько человек.

Квартирный вопрос очень осложнял интимную жизнь, лишая какого‑либо личного пространства», — объясняет клинический психолог, гештальт-терапевт Светлана Панаиотиди.

В стесненных условиях вероятность случайно застать родителей за сексом была высока. Тридцатисемилетний Антон вспоминает: в детстве к ним в гости пришла подруга семьи с дочерью. Взрослые общались в общей комнате, а детей отправили в детскую.

«Двери изнутри не закрывались, и в какой‑то момент, я не знаю зачем, мы пошли в общую комнату и открыли ее. И я увидел отца, который занимался сексом с этой женщиной. Я тихонько закрыл дверь и убежал. Помню, что увиденное меня оглушило . Я не мог понять, как это возможно, и как он мог так поступить. Думаю, это в какой‑то степени повлияло на мои отношения с отцом, хотя он в целом был сложным человеком. Узнала ли мама? Мы никогда не поднимали эту тему, но почему‑то я думаю, что она была в курсе произошедшего. Хотя родители не развелись и даже скандала не было», — вспоминает Антон.

В СССР в однокомнатных квартирах проживало 16,1% от всего населения; в России 53% квартир в новостройках — однушки и студии, где вопрос с личным пространством стоит еще острее.

Двадцатитрехлетняя Елена вспоминает, что однажды в детстве проснулась от боли в ухе и решила позвать маму, но услышала из родительской комнаты странные звуки: «Я почти сразу поняла причину этих звуков, из‑за чего начала испытывать злость и отвращение к маме: как она посмела этим заниматься, когда ее ребенок лежит в соседней комнате и страдает от боли.

Я пыталась позвать ее на помощь, но делала это тихо, так как боялась их прервать.

Поэтому мне пришлось дождаться, когда они закончат, мама сходит помыться, и только после этого я дала о себе знать».

Девушка считает, что увиденное напрямую отразилось на ее отношениях с родителями. Долгое время ей не удавалось нормально общаться с матерью, потому что она чувствовала неловкость и обиду. К отцу претензий не возникало, а мама ощущалась как предательница, которая занималась чем‑то запрещенным.

Двадцатидевятилетняя Катя, напротив, вообще не видит проблемы в родительском сексе. Она рассказывает, что в подростковом возрасте несколько раз заставала отца с матерью. По ее словам, один из таких случаев произошел, когда ей было около двенадцати. Она увидела, как отец буквально «слезает с мамы и говорит что‑то смешное и нелепое, типа „ой-ой-ой разбудила меня“» . Кате стало неловко, что она застала родителей за сексом, но сразу после произошедшего мама вышла из комнаты, сказала, что Катя уже взрослая девочка, и все понимает. Она напомнила, что прежде, чем входить в родительскую спальню, важно стучаться. Уже в более взрослом возрасте, в четырнадцать-пятнадцать лет, Катя регулярно находила секс-игрушки родителей, но относилась к этому с пониманием. По ее словам, в семье всегда знали, что папа любит маму, отец не стеснялся поцеловать жену при детях, так что у домочадцев не возникало лишних вопросов.

Как решают проблему с сексом современные родители?

Семейные пары, которые проживают в однокомнатных квартирах и имеют детей, сталкиваются с тем, что секс приходится буквально планировать и заниматься им в «буферных зонах»: на кухне, в туалете, и даже в коридоре, когда ребенок уснет.

Катя уже сама стала мамой и признается, что заниматься сексом, когда у вас есть маленький ребенок, — серьезная проблема. Дочь Екатерины спит в одной комнате с родителями, и регулярно ночью приходит досыпать в родительскую кровать.

«Если муж пытается меня поцеловать, она начинает ревновать и интересуется, что это мы тут без нее делаем. Поэтому секс приходится планировать . Например, я договариваюсь с соседской девочкой, чтобы она посидела с дочерью. Я не осуждаю своих родителей, потому что понимаю, что реально сложно организовать этот процесс даже в трехкомнатной квартире — что уж тут говорить об однокомнатном жилье», — подчеркивает Катя.

Тридцатиоднолетняя Анастасия три года назад родила дочь. Сейчас они с мужем переехали в двухкомнатную квартиру, но первое время тоже жили в однушке. Она вспоминает, что для того, чтобы заниматься сексом, им приходилось подключать изобретательность:

«Мы могли проводить время в душе. У нас высокий порожек и ручка, но мы перестраховывались и закрывали дверь на замок. Во-первых, это стресс и дискомфорт для нас самих, во-вторых, мы понимаем, что ребенок не должен видеть родителей в таком ключе. Сейчас мы начали потихоньку вводить разговоры на тему интимного ликбеза : чем отличаются мальчики от девочек, как называются половые органы, что можно делать, что делать неправильно. Но это пока все касается сугубо анатомических особенностей и непосредственно границ собственного тела», — отмечает девушка.

От чего зависит реакция ребенка на родительский секс

Как объясняет Светлана Панаиотиди, в психоанализе существует понятие «первосцена». Под этим понимается наблюдаемая или воображаемая сцена сексуальных отношений матери и отца. Ребенку не обязательно видеть секс родителей, достаточно слышать его, чтобы почувствовать причастность.

Психолог объясняет: реакция на происходящее зависит от многих факторов — особенностей психики ребенка, его возраста и эмоционального состояния, а также взаимоотношений с ним родителей.

«Дети младшего возраста могут воспринять секс как агрессию и испугаться.

Дети более старшего возраста, которые уже имеют представление о происходящем, могут испытать стыд, отвращение, чувство вины, брезгливость или даже агрессию в сторону родителей.

Ведь ребенок оказался вовлеченным в процесс без своего согласия», — объясняет Светлана.

Все дети реагируют по-разному. Психолог-сексолог София Федорова объясняет: мнение профессионального сообщества на этот счет расходится. Одни специалисты утверждают, что такое событие наносит психологическую травму, другие говорят, что это никак не вредит психике ребенка, ссылаясь на отсутствие исследований, доказывающих прямое влияние увиденного на детскую психику.

Если ребенок все-таки застал вас во время секса, ваши действия в первую очередь должны исходить от состояния ребенка. Если он совсем маленький, стоит его успокоить, помочь справиться с эмоциями и объяснить: то, что он увидел, — это занятия взрослых, которые не причиняют боль или вред, подчеркивает Светлана Панаиотиди. Через время можно вернуться к этому разговору и ответить на все вопросы ребенка.

Если вы еще не начали половое воспитание, вероятно, сейчас самое время.

Если ваш ребенок уже знает, что такое секс, извинитесь и объясните, что забыли запереть дверь. Важно показать, что он не сделал ничего плохого. Если он задает вопросы, отвечайте честно, с уважением, согласно его возрасту. Ответы типа «вырастешь — узнаешь» могут спровоцировать желание найти информацию в интернете или у друзей, поэтому будет лучше, если вы сами ему все расскажете. Если вам кажется, что ситуация повлияла на его отношение к вам, стоит посетить детского психолога. Обратиться к нему можно и в том случае, если вы стесняетесь разговаривать о сексе самостоятельно.

Как объясняет София Федорова, если ребенок нормально воспринимает идею, что у родителей есть секс, то, даже случайно став его свидетелем, он не испытает сильного потрясения, однако подобных ситуаций лучше все-таки избегать.

Как правильно организовать секс, чтобы ребенок вас не застал?

Светлана Панаиотиди Клинический психолог, гештальт-терапевт

«Подберите время, когда ребенок вас точно не услышит, например, когда он в садике, в школе или на дополнительных занятиях. Очень важно правило закрытых дверей. Ребенку с малого возраста нужно доносить, что у папы с мамой есть своя комната . И если дверь закрыта, то без разрешения входить нельзя».

София Федорова Психолог-сексолог

«Если вы никогда не любили планирование секса, пересмотрите отношение к этому. Если есть с кем оставить ребенка, поищите новые места уединения: например, устройте выходные для двоих, забронировав номер в отеле или квартиру.