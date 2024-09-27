Ты ему нюдс, он тебе 👍. Почему мужчины не умеют реагировать на откровенные фотографии

Отправляешь интимную фотографию ухажеру и ожидаешь волну комплиментов, он пишет: «Ну норм». Было? У Тани Тювилиной да, поэтому она решила порассуждать, почему мужчины так плохо реагируют на нюдсы и какие комплименты хотят получать девушки на самом деле.

Таня Тювилина Журналистка

«Когда мне было лет 20, я делала первые неуверенные шаги в мире флирта. В один из вечеров решила скинуть бойфренду нюдс. Не помню точно, что было на фотографии, скорее всего, просто мое отражение в зеркале, приподнятая кофта и грудь в розовом лифчике.

Молодой человек ответил „норм“. Меня это удивило и возмутило: в смысле „норм“? Я тут тебе отправляю такое секретное, никем не виденное богатство, и это все, что ты можешь выдавить? Свое негодование я вылила на кавалера, и он извинился. Я знала, что сильно нравлюсь ему и он не хотел меня обидеть, поэтому мы быстро помирились. Но комментарий меня покоробил.

Прошло пять лет, и вот я в точке, когда „норм“ и ему подобные комментарии заставляют скорее закатить глаза, но удивления уже не вызывают.

Что конкретно не так? Парни отвечают сухо

„Норм“ от моего уже бывшего бойфренда падает именно в эту копилку. От других девчонок я слышала, что парни могут просто лайкнуть, выдавить „круто“ или вообще ничего не ответить. Не знаю, что не так с картиной мира некоторых мужчин и почему им кажется, что игнор после нюдса — это нормально.

Да, может, мой первый нюдс и правда был не фонтан. Но когда твоя девчонка отправляет интимку, можно немного расщедриться на слова: за них пока деньги в интернете не берут. Возможно, парни не знают, что ответить, но мне не совсем понятно, что сложного. Трудно сказать „вау, нереальная красотка“? С этой задачей справляюсь и я, и мои подруги.

Парни критикуют

Однажды моя знакомая получила совет сходить в спортзал. Другая рассказывала, что фото вообще раскритиковали, ведь она была в нижнем белье, а это, видите ли, у господина нюдсом не считается. Уничижительные комментарии про тело, вес, белье — вот что получали некоторые девочки.

Скажу по секрету, мне тоже отправляли не очень удачные нюдсы. Но ни разу у меня не повернулся язык сказать человеку, что с ним или его телом что‑то не так . Да, я отвечала сухо, но подбирала слова аккуратнее и не убивала самооценку людей, которые мне доверились.

Парни не скупятся на сальности

В этом случае даже нюдсы выкладывать не обязательно: если у вас есть аккаунт в соцсетях и вы женщина, вполне вероятно, найдется герой, который напишет, где бы и на чем он покрутил ваш орех . Конечно, можете напомнить, что так с людьми не разговаривают, и в ответ получите: „А чего ты ожидала, когда такое выкладывала?“ Друг, если ты хочешь, чтобы на твои сальности реагировали с восторгами, обратись к ChatGPT, а не живой женщине.

И бог с ними, с публичными фотографиями. Я как будто уже привыкла и морально готова к любым комментариям. Но ведь мужчины и в личной переписке могут наговорить мерзких сальностей».

Почему так происходит?

«Я всегда объясняла себе косноязычность мужчин гендерной социализацией. Девочки как будто лучше выражают свои чувства, ведь нам реже их запрещают. Мы строим крепкие эмоциональные связи, в которых не страшно быть уязвимой, и можем расписать гамму своих ощущений. Что касается нюдсов: подружки никогда не писали мне мерзких или обидных вещей. По их словам, я и богиня, и самая невероятная, и вообще они не знают, как можно родиться человеком такой красоты.

Мужчин воспитывали по-другому: им запрещали плакать, указывали, что они должны быть сильными. В итоге во взрослой жизни они не только не могут говорить о своих чувствах, но и понять их».

«Может, моему бывшему и правда понравилась фотография, но как рассказывать о том, что он испытывает, его никто не научил».

«С другой стороны, иногда мне кажется, что мужчины просто получили, что хотели, поэтому больше не нужно стараться . Можно критиковать, как тебе вздумается, писать сальности, которые ты хочешь — „ну нюдс же скинула, а не диссертацию по философии прислала“.

Но это все только мои предположения. За более ясным ответом на вопросы: „Что толкает парней писать сухо, сально или критиковать?“ и „Почему у девушек комплименты получаются лучше?“ я пошла к психологу и сексологу Зое Пришивалко»

Зоя Пришивалко Сексолог

«Можно предположить, что гендерная социализация влияет на то, как мужчины комментируют фотографии: мальчикам запрещают проявлять эмоции и говорят, каким „должен быть“ настоящий мужчина — как кремень, как скала. В более взрослом возрасте добавляется лейтмотив, что он „должен быть“ грубым альфа-самцом или секс-машиной. Но сейчас общество меняется. Все чаще стали говорить про концепт „мирного воина“: мужчина может быть одновременно и стойким, и гибким. Поэтому не стоит всех мужчин или женщин равнять под одну гребенку.

Неуместные комментарии в интернете пишут как мужчины, так и женщины. Фотосессии в нижнем белье, да и просто фото из спортзала, где видны ваши формы, могут вызвать у человека бурю эмоций. От „какая красивая фигура, хочу такое же тело“ и „я бы очень хотел видеть такую женщину рядом с собой“ до „я бы тоже хотела такую фигуру, но у меня ее нет, поэтому я солью негатив“. Следовательно, делать вывод, что только мужчины пишут что‑то не так, я бы не стала.

В ситуации, когда на ню-фотографию вам ответили критикой, тоже не стоит опираться на гендерные различия. Мы все вышли из других отношений — детско-родительских. Какие роли исполняли мама и папа, участвовали ли они в жизни ребенка, как они относились друг к другу и к людям противоположного пола — все это могло повлиять на то, как человек будет проявляться в отношениях с партнером. Поэтому вырастают разные мужчины и женщины, которые по-разному делают комплименты и оценивают уместность своих слов ».

Что делать тем, кто не умеет отвечать на нюдсы?

Окей, если не придираться к теории гендерной социализации, проблема никуда не девается: некоторые мужчины все равно пишут всякие мерзости или отправляют молчаливые «👍👍👍». И мне как женщине, которая отправляет нюдсы, есть что сказать. Мой личный топ советов для начинающих комментаторов:

( 01 ) Не бойся оскорбить ее. Желательно обзови шлюхой — не зря же она выкладывает нюдсы в интернет или отправляет их кому‑то.

( 02 ) Не стесняйся указывать на недостатки. Маленький пиксельный фантик на заднем плане? Прыщик на лице? Несуразное белье? Обязательно упомяни это в фидбеке — все хотят самосовершенствоваться. Еще лучше, если просто отправишь «фу».

( 03 ) Говори грязно. Вообще все, что пришло в голову. Да, комментарий про твою сперму ей 100% понравится, особенно если это первый этап ваших отношений. Нужно показать, что ты настроен серьезно.

( 04 ) Будь краток. Ведь краткость — сестра таланта. Отправить одну только точку — просто бомба.

( 05 ) Вообще не обращай внимания на детали. Только если это не случай из второго пункта.

( 06 ) Учись на порно. Все, что там говорят женщинам, уместно при любом удобном моменте.

( 07 ) Не пиши комплименты. Она скорее всего и так знает, что красивая.

( 08 ) Отправь в ответ фото члена без разрешения. Особенно если девушка выложила ню в сторис. Что это, если не призыв к дикбомбингу?

( 09 ) Сравни ее с бывшей. Если у той нюдсы получались лучше, да и в целом фигура была шикарнее, это тоже упомяни — отличное позитивное подкрепление.

( 10 ) Больше никогда ей не пиши. Не стоит беспокоить женщину лишний раз. Пусть откисает от кайфа после твоих комплиментов.

Если отбросить иронию, стоит сказать, что есть много парней, которые хорошо отвечают на нюдсы. По моим ощущениям и к моему счастью, их большинство. Иногда я даже специально отправляю фото ухажеру, чтобы искупаться во внимании и обожании. Так что мужчины тоже умеют грамотно и круто отвечать. С таким я и поговорила, чтобы узнать мужскую точку зрения на комментирование нюдсов.

Миша (имя изменено) 29 лет, журналист

«В более юном возрасте у меня были сложности с комментированием откровенных фото: я не совсем понимал, как на них отвечать. Но проблема была вовсе не в фото, а в трудностях с коммуникацией в целом. Например, я не знал, что говорить, если человеку плохо. Сейчас, когда я лучше понимаю людей, поддерживать и общаться стало проще. Но я никогда не писал сухо и сально — всегда осознавал, что это какой‑то кринж».

«Когда мне кидают нюдс, я понимаю, что для человека это важно — он мне доверился. Поэтому нужно подчеркнуть, что ты благодарен».

«Не опускаться в пошлости, если, конечно, вы не обговорили это. Обычно я стараюсь подчеркнуть красоту и выражаю восхищение какими‑то частями тела. Могу похвалить детали и качество фотографии, например, свет или белье. Конечно, не все нюдсы, которые мне присылали, были прикольными. Естественно, я не отмечаю, что мне как‑то не угодил свет. Просто говорю общие фразы типа „блин, кайф“.

Можно представить отправку нюдсов как другой вид коммуникации. Например, если девчонка пишет „я сходила в кино“, ты же не ответишь „ок“. Ты спросишь, на какой фильм она ходила, почему на него. В общем, проявишь интерес. Думаю, это важно для другой стороны в первую очередь. При этом не стоит опускаться до кринжовой пошлости, когда ты совсем переходишь грань и начинаешь сыпать сальности про „сиськи“ и „жопы“».

Ну а если вдруг вы девушка, которой не хватает от парня более развернутых комментариев в ответ на нюдсы, Зоя Пришивалко дала рекомендации, как это можно попробовать исправить.

Зоя Пришивалко Сексолог

«Не кидайтесь обвинениями. Если человек не делает вам комплименты или они у него не получаются, а вы накинетесь на него, желание пытаться вновь отпадет.

Объясните, как надо. Желательно говорить „я-сообщениями“, как бы вам хотелось получать обратную связь и в какой форме. Например: „Дорогой, когда я посылаю тебе ню-фотографии, мне бы хотелось более эмоциональных и развернутых комплиментов, вроде ‚у тебя такая красивая попа‘, ‚мне нравится ракурс на этом фото‘, ‚мне нравится белье‘“ и так далее. Обговорите детали: какие комплименты будут уместны в каких случаях.

Поинтересуйтесь мнением партнера. Некоторые фразы или даже их тон для человека, который ранее ничего такого не говорил, могут показаться неудобными. Их сложно „примерить“ на себя. Когда будете предлагать варианты, спросите, какой из них кажется партнеру наиболее комфортным. Возможно, таким образом вы найдете примеры, которые будут удовлетворять обоих.

Благодарите. Любое удачное действие нужно как‑то положительно подкреплять. Поэтому постарайтесь быть благодарными за прогресс, даже если поначалу он кажется небольшим.

Показывайте пример. Вы тоже можете делать комплименты или спросить, что бы партнер хотел услышать от вас. Какие ваши действия показывают, что его ценят, уважают и любят? Можно сказать, что вам нравится какая‑то часть его тела или другая внешняя характеристика.

Дайте время. Любой навык осваивается постепенно. Не стоит подгонять, корить и манипулировать, если что‑то не получилось сразу.

Попробуйте другие способы сближения. Поищите игры для пар, например, в виде карточек. В них есть вопросы вроде: „что тебе во мне нравится“ или „что тебе нравится в нашем сексе“. На таких играх тоже можно тренироваться.