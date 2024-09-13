Только мама за порог, Барби с Кеном чпок-чпок-чпок: почему мы устраивали оргии с куклами?

Универсальный женский опыт — не мило играть с куклами «Барби», а устраивать им настоящие секс-марафоны, пока взрослые не видят. Откуда такой интерес к эротическим играм у девочек, но не у мальчиков? И как компания Mattel с детства приучает девочек к сексу?

Пользовательниц инстаграма* попросили рассказать, как они играли со своими Барби в детстве. Выяснилось, что сюжеты для детских игр были совсем не детские. Кто‑то разыгрывал насыщенные драмы, кто‑то обривал своих кукол налысо и жестоко ломал их. А кто‑то устраивал своим Барби настоящие оргии.

1 / 4 © Боги маркетинга/Telegram 2 / 4 © Боги маркетинга/Telegram 3 / 4 © Боги маркетинга/Telegram 4 / 4 © Боги маркетинга/Telegram

Впервые массово об этом начали шутить еще год назад после выхода фильма «Барби» Греты Гервиг, который исследовал отношения между куклами и их владелицами. Зрители были возмущены тем, что игровой процесс в фильме показан недостоверно: девушки отмечали, что их игры на самом деле были крайне сексуализированы . «После просмотра „Барби“ я надеюсь, что мои куклы, которых я заставляла заниматься сексом, в порядке», — написала пользовательница тиктока @georgiagayy.

Видео @thealexdiaries: «Восьмилетняя я, которую привлекают мужчины, но которая заставляет своих Барби заниматься сексом в позе ножниц»

Актерский состав фильма «Барби» соглашался с критикой зрительниц. «Я видела, что моя сестра и ее друзья вытворяли с этими куклами, и думаю, что мы все делали это», — делилась Кейт МакКиннон, исполнившая роль «странной Барби». Однако по мнению актрисы в этом нет ничего зазорного: «Так дети выражают свои сокровенные желания, исследуют себя и окружающий мир».

Почему девчачьи игры с куклами превращаются в секс-марафон?

Обычно дети осваивают ролевые игры в возрасте пяти лет: играют в дочки-матери, куклы, войнушку или супергероев. « Таким образом они примеряют на себя новые взрослые роли в разных профессиях и статусах », — говорит детский психолог Елена Митягина. По ее мнению, содержание игр во многом зависит от самих игрушек: например, куклы-карапузы заставят девочку примерить роль родителя, а с нейтральными миловидными куклами она может себя ассоциировать.

С момента создания куклы Барби в 1959 году она позиционируется как ролевая модель для девочек: это актуальный пример красивой, модной и популярной молодой женщины, к которой они должны были стремиться. « Барби вызывает у девочек желание играть в игры с сексуальным подтекстом, потому что эта кукла имитирует тело взрослой девушки : у нее длинные красивые ноги, подкрашенные глаза, выраженные вторичные половые признаки», — поясняет психолог.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 «Исторически недостоверный фильм: все мои Барби занимались сексом в позе ножниц»

«Взрослая кукла провоцирует взрослые сюжеты: беря в руки красивую девушку, ребенок начинает отыгрывать ее роль, и интерес к теме секса подключается автоматически. У мальчиков таких сексуализированных игрушек нет», — говорит Елена Митягина.

Почему Барби такие сексуализированные?

Как гласит официальная версия, куклу Барби придумала американка Рут Хэндлер. Она наблюдала за тем, как ее пятилетняя дочь Барбара играла бумажными куклами взрослых женщин и рассуждала о том, какой будет она сама, когда вырастет. Тогда Рут поняла, что дочери, возможно, понравилась бы не бумажная, а пластиковая игрушка, которая могла бы послужить ей примером для подражания.

Правда, первая Барби была поразительно похожа на западногерманскую куклу Лилли, созданную по образу героини карикатурных комиксов газеты Bild в 1955 году. «Охотница за деньгами, эксгибиционистка и распутница; у нее было тело девушки с работ ВаргасаАльберто Варгас — один из самых известных художников в стиле пин-ап., мозги Пии ЗадорыАмериканская актриса и певица. и моральные ориентиры Ксавьеры ХолландерАмериканская колумнистка, бывшая секс-работница и владелица борделя The Vertical Whorehouse, сделавшего ее ведущей мадам в Нью-Йорке 70-х. Свой жизненный опыт описала в бестселлере 1971 года „Счастливая проститутка: моя история“, а затем в течение 35 лет вела колонку в эротическом журнале Penthouse, в которой размышляла о сексе и отношениях.. Лилли чаще всего появлялась в сюжетах, когда ей нужно было вымогать деньги у мужчин или носить очень мало одежды. Богатство партнеров интересовало Лилли гораздо больше, чем их внешность; она то и дело бросалась на лысеющих толстяков», — писала о комиксной Лилли журналистка Мэри Дж.Лорд в книге «Forever Barbie: The Unauthorized Biography of a Real Doll».

Куклы Барби (слева) и Лилли (справа) © Mirrorpix/Getty Images

Куклы Лилли продавались в табачных магазинах, а благодаря выдающимся формам и идеальной фигуре она была скорее шутливым подарком для мальчишника или подвеской на автомобильном зеркале, чем детской игрушкой .

Согласно неофициальной версии, на самом деле Барбаре Хэндлер было не пять, а пятнадцать, и она заинтересовалась куклами, в частности Лилли, во время поездки в Швейцарию в 1956 году. Девушка привезла с собой домой три штуки, а три года спустя на свет появилась Барби — такая же сексуализированная и светловолосая.

В 1961 году компания G&H, владевшая патентом на Лилли, подала на Mattel в суд. Дело отклонили, а в 1964 году Mattel выкупила права на немецкую куклу.

Так и получается: куклы, которые должны предлагать маленьким девочкам хорошие модели для подражания, это те же самые куклы, которых мужчины вешали на зеркала в качестве грязной шутки.

А секс-игры с куклами — это нормально?

Елена Митягина Детский психолог

«К пятилетнему возрасту дети осознают свои половые различия — отсюда вопросы ровесникам в детском саду вроде „что у тебя в штанах?“. Возникает интерес и к сексу: вопрос „откуда берутся дети?“ — самый популярный в этом возрасте. И если для нас эта тема окрашена стыдом, то для детей это обычное любопытство. И это нормально. Родителям важно провести базовый секс-просвет, не табуируя эту тему, и в то же время объяснить правила безопасности: никто посторонний не может трогать ребенка за интимные места.

Я бы посоветовала вводить взрослые куклы чуть позже — в шесть-семь лет, когда значение ролевых игр отходит на второй план, уступая другим форматам. Потому что ребенку для начала стоит отыграть разные детские роли, прежде чем переходить к взрослым. Тут нет строгой закономерности, но ранний интерес к сексуальным играм может спровоцировать раннее начало половой жизни в подростковом возрасте».