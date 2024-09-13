Только мама за порог, Барби с Кеном чпок-чпок-чпок: почему мы устраивали оргии с куклами?

Пользовательниц инстаграма* попросили рассказать, как они играли со своими Барби в детстве. Выяснилось, что сюжеты для детских игр были совсем не детские. Кто‑то разыгрывал насыщенные драмы, кто‑то обривал своих кукол налысо и жестоко ломал их. А кто‑то устраивал своим Барби настоящие оргии.
Впервые массово об этом начали шутить еще год назад после выхода фильма «Барби» Греты Гервиг, который исследовал отношения между куклами и их владелицами. Зрители были возмущены тем, что игровой процесс в фильме показан недостоверно: девушки отмечали, что их игры на самом деле были крайне сексуализированы. «После просмотра „Барби“ я надеюсь, что мои куклы, которых я заставляла заниматься сексом, в порядке», — написала пользовательница тиктока @georgiagayy.
Актерский состав фильма «Барби» соглашался с критикой зрительниц. «Я видела, что моя сестра и ее друзья вытворяли с этими куклами, и думаю, что мы все делали это», — делилась Кейт МакКиннон, исполнившая роль «странной Барби». Однако по мнению актрисы в этом нет ничего зазорного: «Так дети выражают свои сокровенные желания, исследуют себя и окружающий мир».
Почему девчачьи игры с куклами превращаются в секс-марафон?
Обычно дети осваивают ролевые игры в возрасте пяти лет: играют в дочки-матери, куклы, войнушку или супергероев. «Таким образом они примеряют на себя новые взрослые роли в разных профессиях и статусах», — говорит детский психолог Елена Митягина. По ее мнению, содержание игр во многом зависит от самих игрушек: например, куклы-карапузы заставят девочку примерить роль родителя, а с нейтральными миловидными куклами она может себя ассоциировать.
С момента создания куклы Барби в 1959 году она позиционируется как ролевая модель для девочек: это актуальный пример красивой, модной и популярной молодой женщины, к которой они должны были стремиться. «Барби вызывает у девочек желание играть в игры с сексуальным подтекстом, потому что эта кукла имитирует тело взрослой девушки: у нее длинные красивые ноги, подкрашенные глаза, выраженные вторичные половые признаки», — поясняет психолог.
«Исторически недостоверный фильм: все мои Барби занимались сексом в позе ножниц»
Почему Барби такие сексуализированные?
Как гласит официальная версия, куклу Барби придумала американка Рут Хэндлер. Она наблюдала за тем, как ее пятилетняя дочь Барбара играла бумажными куклами взрослых женщин и рассуждала о том, какой будет она сама, когда вырастет. Тогда Рут поняла, что дочери, возможно, понравилась бы не бумажная, а пластиковая игрушка, которая могла бы послужить ей примером для подражания.
Правда, первая Барби была поразительно похожа на западногерманскую куклу Лилли, созданную по образу героини карикатурных комиксов газеты Bild в 1955 году. «Охотница за деньгами, эксгибиционистка и распутница; у нее было тело девушки с работ ВаргасаАльберто Варгас — один из самых известных художников в стиле пин-ап., мозги Пии ЗадорыАмериканская актриса и певица. и моральные ориентиры Ксавьеры ХолландерАмериканская колумнистка, бывшая секс-работница и владелица борделя The Vertical Whorehouse, сделавшего ее ведущей мадам в Нью-Йорке 70-х. Свой жизненный опыт описала в бестселлере 1971 года „Счастливая проститутка: моя история“, а затем в течение 35 лет вела колонку в эротическом журнале Penthouse, в которой размышляла о сексе и отношениях.. Лилли чаще всего появлялась в сюжетах, когда ей нужно было вымогать деньги у мужчин или носить очень мало одежды. Богатство партнеров интересовало Лилли гораздо больше, чем их внешность; она то и дело бросалась на лысеющих толстяков», — писала о комиксной Лилли журналистка Мэри Дж.Лорд в книге «Forever Barbie: The Unauthorized Biography of a Real Doll».
Куклы Лилли продавались в табачных магазинах, а благодаря выдающимся формам и идеальной фигуре она была скорее шутливым подарком для мальчишника или подвеской на автомобильном зеркале, чем детской игрушкой.
Согласно неофициальной версии, на самом деле Барбаре Хэндлер было не пять, а пятнадцать, и она заинтересовалась куклами, в частности Лилли, во время поездки в Швейцарию в 1956 году. Девушка привезла с собой домой три штуки, а три года спустя на свет появилась Барби — такая же сексуализированная и светловолосая.
В 1961 году компания G&H, владевшая патентом на Лилли, подала на Mattel в суд. Дело отклонили, а в 1964 году Mattel выкупила права на немецкую куклу.
А секс-игры с куклами — это нормально?
Детский психолог
«К пятилетнему возрасту дети осознают свои половые различия — отсюда вопросы ровесникам в детском саду вроде „что у тебя в штанах?“. Возникает интерес и к сексу: вопрос „откуда берутся дети?“ — самый популярный в этом возрасте. И если для нас эта тема окрашена стыдом, то для детей это обычное любопытство. И это нормально. Родителям важно провести базовый секс-просвет, не табуируя эту тему, и в то же время объяснить правила безопасности: никто посторонний не может трогать ребенка за интимные места.
Я бы посоветовала вводить взрослые куклы чуть позже — в шесть-семь лет, когда значение ролевых игр отходит на второй план, уступая другим форматам. Потому что ребенку для начала стоит отыграть разные детские роли, прежде чем переходить к взрослым. Тут нет строгой закономерности, но ранний интерес к сексуальным играм может спровоцировать раннее начало половой жизни в подростковом возрасте».
* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.