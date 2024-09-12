«Родись красивым» (по возможности): как работают привилегии красоты

«Красота в глазах смотрящего» — прекрасная возвышенная фраза, однако она не всегда соответствует действительности. На деле человеческая привлекательность поддается расчетам и буквально измеряется линейкой. И те, кто ближе всего оказывается к «идеалу», получает от жизни дополнительные бонусы.

«Моя привлекательность — инструмент, который я могу использовать в своих целях», — говорит в своем ролике тиктокерка @victhepath. Девушка объясняет, что замечает в своей жизни pretty privelage («привилегии привлекательных»), хотя и считает, что находится «на нижнем уровне» — где, например, может получить бесплатный напиток или помощь от незнакомца.

На самом деле, у конвенциально красивых людей гораздо больше преимуществ по жизни — от бонусов на работе до более продолжительной жизни.

Кого мы считаем красивыми и почему? Существует ли объективная красота?

Ученые давно пытаются осмыслить красоту с научной точки зрения: все мы помним идеальные пропорции «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи. В 1992 году американский пластический хирург Стивен Марквардт создал трафаретную «маску красоты», построенную на принципах золотого сечения — соотношения частей к целому в пропорции 1:1,618).

Да, фактически он предлагал измерять лица по линейке. А знаете, кто еще так делал? Нет, не Гитлер, другой поклонник евгеники — Фрэнсис Гальтон, двоюродный брат Чарльза Дарвина. Он не только поддерживал идею искусственной селекции людей, но и придумал сам термин «евгеника» в 1883 году.

Некоторые его исследования, по сути, были связаны с физиогномикой: Гальтон пытался понять, обладают ли специфические группы людей общими внешними чертами. Например, можно ли создать усредненный портрет преступника или представителя конкретной профессии. Чтобы это сделать, он накладывал друг на друга снимки людей. Свою изначальную гипотезу он таким образом подтвердить не смог, зато создал первое усредненное изображение человека. И вдруг обнаружил, что получившееся лицо красивее, чем отдельные фотографии людей . Гальтон опубликовал свою работу еще в 1878 году, но она не вызвала широкого общественного интереса.

«Маска красоты» Марквардта на Белле Хадид © Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

С появлением цифровых технологий эксперимент удалось повторить: в 1990-х годах это сделали психологи Джудит Ланглуа и Лори Роггман. Компьютер соединял между собой 192 фотографии молодых мужчин и женщин европеоидной расы в разных комбинациях: по 2, 4, 8, 16 и 32 фотографии. И последний вариант — то есть самый усредненный — оказалсяПортреты оценивали 300 добровольцев по пятибалльной шкале Лайкерта (от полного согласия до полного несогласия с утверждением, включая нейтральный вариант). самым привлекательным.

«Среднее в биологии — синоним не посредственного, а оптимально приспособленного», — объясняет молекулярный биолог и научный журналист Ирина Якутенко.

Обладатели усредненных лиц более приспособлены к жизни в текущих условиях: средний нос оптимален для дыхания, а среднепосаженные глаза обеспечивают хороший обзор.

С симметрией лица все сложнее: считается, что она отражает здоровье, потому что асимметрия может возникать вследствие генетических патологий. Однако чешские психологи из Карлова университета в начале 2024 года пришли к выводу, что симметричные лица не воспринимаются как образцы красоты. Наиболее привлекательными кажутся черты, близкие к средним параметрам, — это подтверждают более ранниеИ изложенные нами выше. исследования.

Из этой же работы следует: мужчинам нравятся традиционно женственныеПухлые щеки и губы, большие глаза, аккуратный нос. лица противоположного пола, а женщины не отдают большего предпочтения маскулиннымКрупный подбородок, тяжелая челюсть, широкий лоб. портретам мужчин. Но второе утверждение обычно верно для тех случаев, когда речь идет о выборе долгосрочного партнера: «доминантный самец» может казаться подходящим партнером на одну ночь, но его сложнее представить в роли ответственного и нежного отца и мужа.

Эволюционно в нас заложена предрасположенность считать привлекательными тех потенциальных партнеров, с которыми мы могли бы продолжить род.

В случае с женщинами способность зачать, выносить и выкормить ребенка зависит от общего здоровья и уровня женских половых гормонов, в том числе, эстрогена и прогестерона. Именно первый отвечает за черты, которые принято считать женственными: округлость форм, нежность голоса, мягкость кожи.Таким образом, долгое время считалось, что красота сигнализирует о здоровье женщины и ее физической готовности стать матерью . Однако ученые опровергают эту гипотезу: исследования не подтвердили, что у более привлекательных женщин уровень эстрадиола или прогестерона выше среднего. Кроме того, нет связи между красивыми лицами и низкой восприимчивостью к инфекционным заболеваниям.

Почему быть красивым выгодно в современном мире

Красивым людям легче устроить личную жизнь

Никого не удивит информация, что красивые люди пользуются большей популярностью в дейтингах. Но и алгоритмы приложений знакомств на их стороне. В 2016 году основатель Tinder Шон Рэд подтвердил, что компания использовала рейтинговую систему ЭлоИзначально она была разработана для шахматистов: так их распределяют в мировой классификации. . Каждому пользователю присваивался коэффициент, который менялся при взаимодействии с другими участниками платформы . Так, если вас лайкал человек с высоким рейтингом, вы получали баллы, а если «игрок» с низким показателем пропускал ваш профиль, они снимались. И те, у кого коэффициенты схожи, чаще видели профили друг друга. Судя по всему, этот же алгоритм Эло используется в Bumble — хотя официально компания этого не подтверждала.

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В 2020 году французская журналистка Жюдит Дюпортей выпустила книгу «Любовь по алгоритму. Как Tinder диктует, с кем нам спать». Она провела мини-расследование и на собственном опыте узнала, как специфическое устройство приложения влияет на романтические отношения.

После публикации руководство Tinder открещивалось от использования коэффициента Эло: последнее обновление на сайте (за 2022 год) гласит, что сервис больше не полагается на этот алгоритм, а использует динамическую систему, которая учитывает, как участники заполняют профиль и взаимодействуют друг с другом.

Есть еще одна интересная деталь: раньше, заходя в приложение, пользователи в первую очередь видели людей, которые их уже лайкнули, — получалось сразу образовать пару. Теперь вперемешку с ними в начале выпадают профили наиболее привлекательных (и автоматически популярных) женщин и мужчин — возможно, они еще не видели вашу анкету, но должны оставить у вас в уме впечатление, что в этом дейтинге сидят красивые люди. Впрочем, с развитием искусственного интеллекта стало сложнее рассчитывать, что ожидание на сто процентов совпадет с реальностью, когда вы окажетесь на свидании с красоткой или красавчиком из сервиса знакомств: появились специальные сайты, где клиентам обещают «идеальное фото», которое будет собирать свайпы вправо.

Красивые люди, вероятно, живут дольше

Ученые давно изучают, как на долголетие влияют пол, доход, семейное положение, уровень образования и другие показатели. Однако до 2024 года социологи прицельно не изучали, может ли продолжительность жизни быть связана с внешней привлекательностью.

Исследователи из Университета штата Аризона и Техасского университета в Остине исправили это. Независимые судьи (шесть мужчин и шесть женщин) оценили по 11-балльной шкале привлекательность 8386 выпускников школ Висконсина 1957 года. Выяснилось, что на момент опроса в группе учеников, получивших низкие баллы, смертность выше на 16,8%. При этом среди тех, кто получил средние и высокие оценки, нет серьезной разницы в аналогичных показателях.

Личные качества красивых людей преувеличиваются

Общее впечатление о человеке влияет на то, что окружающие думают об его отдельных характеристиках. Так, за мыслью «Она симпатичная!» следует «Вероятно, она еще добрая и умная». Это когнитивное искажение носит название гало-эффекта (или эффекта ореола). В 2022 году вышло исследование, данные для которого собирали в 45 странах в 11 регионах мира. Результаты показали, что привлекательность положительно коррелирует с большинством позитивных черт личности: участники эксперимента описывали обладателей красивых мужских и женских лиц как более уверенных, эмоционально стабильных, умных, ответственных, общительных и заслуживающих доверия .

У красивых людей более успешная карьера

Да, «за красивые глазки» могут доплачивать! Еще в 1994 году экономисты Дэниел Хамермеш и Джефф Биддл провели исследование, результатом которого стало появление термина «премия за красоту»: выяснилось, что более привлекательные сотрудники получают зарплату на 3–4% выше, чем их коллеги .

Современные карьерные специалисты подтверждают, что работодатели по-прежнему обращают внимание на внешний вид соискателей, и это происходит еще до личной встречи. В январе 2024 года сервис SuperJob провел опрос среди представителей 1000 компаний из всех округов страны. И хотя в подавляющем большинстве организаций (в 93%) эйчары рассматривают резюме без фотографии, 6 из 10 признались, что наличие снимка имеет значениеВ том числе 20% рекрутеров фото помогает определиться, принимать ли кандидата на определенную позицию. В топ-5 должностей, где это оказалось особенно критично, вошли клиентские менеджеры, специалисты по продажам, секретари, офис-менеджеры и руководящие работники..

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Татьяна Мощагина Руководитель по продвижению бренда работодателя и внутренним коммуникациям сервиса «Работа.ру»

«У резюме с фотографией в среднем больше просмотров, чем у „безликой“ анкеты. Это подчеркивает важность визуального восприятия в процессе трудоустройства, однако все зависит от специфики вакансии и отрасли. Работодатели зачастую обращают особое внимание на внешний вид в тех сферах, где имидж и презентация играют ключевую роль: например, в сферах моды, красоты и обслуживания клиентов».

Всего 29% опрошенных россиян уверены, что внешность важна для построения карьеры. При этом, по данным «Работа.ру», большая часть компаний — 77% — обращают внимание на общий вид соискателя.

Жанна Седова Эксперт карьерного маркетплейса hh.ru, дипломированный карьерный консультант, бизнес-психолог

«Я всегда рекомендую кандидатам размещать свое фото в резюме: это больше располагает к человеку, дает возможность визуально познакомиться с ним. Кроме того, снимок соискателя повышает шансы, что выберут именно его (как минимум на этапе отбора анкет), — ведь чем больше информации у работодателя, тем большие доверия он испытывает . Все мои клиенты, которые изначально не хотели добавлять свой портрет в резюме, в итоге это сделали — и стали получать больше просмотров и приглашений на собеседования».

Специалистка отмечает, что даже во время онлайн-знакомства работодатели оценивают, как выглядит их собеседник. И неопрятность станет отталкивающим фактором, который сыграет против кандидата. А если собеседование проходит очно и компания не предполагает наличие удаленки, внимание будет направлено на соответствие дресс-коду.