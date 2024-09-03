Агрессивно кричат и требуют секса? Как живут и о чем страдают российские инцелы

Самопровозглашенного главу инцелов Алексея Поднебесного арестовали за секс со школьницей. Шура Богачева погрузилась в недра «Двача» и телеграм-каналов, чтобы поговорить с «лишенными секса», выяснить, как устроено их комьюнити и как они относятся к Поднебесному. А в ответ получила пространные философские письма — и отрывок из сериала НТВ.

Лишенные всего: кто такие инцелы

«Мне грустно, что Шура занимает мое рабочее место. Она лайтово работает в „Афише Daily“, пока я с моим магистерским философским образованием вынужден надрываться с ящиками на складе „Озона“. Поскольку мое рабочее место занимает Шура, она будет писать о нас публикацию, рассказывать, какие мы. Хотя, будучи яркой и даже немного вульгарной молодой женщиной, наверняка относится к нам предвзято. Напишет о нас как об озабоченных, как о PDF-файлахТак Павел Щербина называет педофилов. , как об опасных и неуравновешенных людях».

Это первое сообщение, которое я получила от известного в инцельских кругах активиста Павла Щербины в ответ на мою просьбу об интервью. В начале 2024 года его уволили с должности учителя истории и философии в Свердловском областном педагогическом колледже. В руководстве заявили, что просто не захотели заключать с мужчиной трудовой договор после испытательного срока. Однако Павел уверен: он лишился работы из‑за борьбы за права инцелов — мужчин, которые вынужденно не занимаются сексом .

Как уверял сам бывший педагог, администрации не понравился его блог. На своем ютуб-канале, на который подписаны почти 3000 человек, Павел рассуждает о воздержании, рассказывает о работе на складе «Озона» и о том, как он пытается познакомиться с женщинами, и делится историями из жизни. Также Щербина полагал, что руководство могла смутить и его книга «П-п-привет!»Предисловие«Раньше эта книга была написана от лица позднего девственника, сейчас же от лица малоопытного в любовном плане одинокого мужчины в возрасте 30 лет. Таким образом, книга стала ближе к реальной биографии автора и, надеюсь, ближе к целевой аудитории таких же непопулярных и социально неадаптированных парней. Это мужская книга, написанная для мужчин. Все персонажи вымышлены, совпадения случайны, имена заменены на иностранные по этическим причинам. Место действия — РФ, Екатеринбург конца десятых — начала двадцатых годов XXI века».: в ней он описывал отношения между 18-летней студенткой и 29-летним магистрантом.

На второй день общения Павел Щербина извинился передо мной: «Простите, что я напустился на вас с этим „рабочим местом“. Просто тяжелый день на складе». Он заверил меня, что инцелы не такие, «какими их выставляют СМИ», особенно в личном общении. «Мы в массе своей травмированы, пассивно-агрессивны, но, прежде всего, мы такие же люди, которые так же нуждаются в любви и сострадании» , — написал он.

«В действительности инцелы лишены всего: у них нет ни карьеры, ни денег, ни интересного досуга, ни человеческого тепла. Лишь одиночество, отторжение и токсичное комьюнити», — рассказал Павел Щербина.

В массовом сознании российские инцелы ассоциируются с Алексеем Поднебесным — активистом, блогером и героем мемов, на которых взъерошенный мужчина средних лет агрессивно кричит и требует секса. Самоназванному «лидеру инцелов России» 46 лет, и «борьбой за лишенных секса мужчин» он занимается с 2016 года: ведет телеграм-канал (сейчас у него более 60 тыс. подписчиков), ходит на телешоу, ведет стримы — и всячески продвигает авторскую теорию «вагинокапитализма», вдохновленную трудами Карла Маркса. По мнению активиста, женщины владеют сексом как ресурсом и делятся им только с избранными — теми, у кого много денег. Но если бы девушки «давали» всем, то в обществе не было бы экономических, политических и социальных проблем, говорил он.

Алексей Поднебесный на программе «Женоненавистник. Мужское/Женское. Выпуск от 20.04.2020»

«Государство дает бесплатно инсулин для больных сахарным диабетом, потому что инсулин им требуется каждый день. Почему у женщин нет обязанности давать секс? Ведь от его отсутствия возникает огромное количество заболеваний», — считает Поднебесный.

Вокруг своих идей блогер построил движение «Антифеминистский левый фронт» с лозунгом «Коммунизм и социализм с правом на секс для всех мужчин и без феминизма». Однако на политическую арену «АЛФ» не вышел — все ограничилось пабликами в соцсетях. Их сообщество в VK заблокировал Роскомнадзор, а телеграм-канал насчитывает всего 635 подписчиков. Там очень редко публикуют посты Поднебесного, мемы и новости — я нашла даже манифест за создание в школах комнат для секса.

В середине августа Алексея Поднебесного арестовали — иронично — за секс. По версии следствия, Поднебесный совершил в отношении девушки младше 16 лет «развратные действия без применения насилия», а на следующий день переспал с ней. Суд в Петербурге избрал Алексею Поднебесному меру пресечения в виде ареста до 18 октября. 1 сентября активист передал, что в СИЗО сокамерники избрали ему статус, «соответствующий его статьям»Согласно российской тюремной иерархии, осужденных за секс с несовершеннолетними относят к касте «обиженных». В некоторых колониях им запрещают прикасаться к другим заключенным, отдают грязную работу по типу уборки туалетов и часто отказывают в еде и гигиене. «Обиженные» нередко становятся жертвами физического, сексуализированного и психологического насилия.. Сторонники Поднебесного настаивали, что его аккаунт может быть взломан, и эта информация — фейк.

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Что еще делал Поднебесный Предлагал сажать женщину в концлагерь на 10 лет, если она «возбудила парня и не дала ему секс».

Винил в наводнении в Орске современных женщин, отказывающих мужчинам в сексе. Поведение девушек, по мнению Поднебесного, привело к «перенаполнению сексуальной энергией» и нарушению баланса в природе.

Осуждал педофилов, но в то же время оправдывал их действия.

Хотел отправить женщин жить голыми в дикой природе, предоставив им права животных.

Однако не у всех членов сообщества однозначное отношение к личности Поднебесного: многие инцелы не считают его своим предводителем, а кто‑то даже убежден, что к сообществу относятся как к фрикам именно по вине блогера. О том, как на самом деле проходит жизнь российских инцелов, я спросила у них самих.

Как устроено сообщество инцелов в России

По мнению шведского психиатра и автора книги «Инцелы. Как девственники становятся террористами» Стефана Краковски, движение инцелов — это социально изолированное явление, существующее исключительно в интернете . С ним согласен Олег Василевский — руководитель сообщества VK «Инцелы-404 | Невидимые мужчины». Паблик на 2400 подписчиков объединяет «всех понимающих русский язык мужчин, столкнувшихся с дискриминацией в сфере межполовых отношений». «Инцелам проще делиться мыслями в интернете из‑за того, что сообщество инцелов развито слабо, поэтому встречи единомышленников в реальной жизни почти не проходят. Мне ничего не известно насчет единой структуры инцелов на территории РФ. Предполагаю, что таковой не существует », — считает Василевский.

У самих членов сообщества нет единого понимания, когда мужчину можно считать инцелом.

По мнению Василевского, для этого надо столкнуться с недобровольным целибатом более чем на 30 дней, поскольку именно этим сроком ограничивается медицинский термин «сексуальная абстиненция»Состояние вынужденного либо добровольного воздержания от половых контактов сроком более одного месяца. .

В мировом комьюнити тоже спорят, кто заслуживает звания труцела. Одни считают, что если парень хотя бы раз целовался, то он уже фейкцел. Другие же уверены, что достаточно двух лет без сексуальных отношений, чтобы стать инцелом. В тематическом треде на анонимном имиджборде «Двача» закреплено, к примеру, следующее правило: «Если кун хоть раз ******[трахался] /целовался/держался за ручку по взаимной симпатии — он не инцел».

Через пару дней после знакомства с Олегом ко мне в личку постучался его товарищ — администратор телеграм-канала на 300 подписчиков «Инцелы. Предел отчаяния». Узнав, что я пишу статью о сообществе, он захотел поделиться своим взглядом на проблему. Парень назвал мне только свой псевдоним — РРево, а другую личную информацию предпочел не раскрывать. По общению он показался мне не старше 25 лет. Подход РРево к терминологии отличается от остальных: инцел — это мужчина, который не просто не встречается с девушками, но и не вызывает у них сексуального интереса . Такие парни не могут «получить секс только по взаимной симпатии», однако способны добиться его благодаря большим стараниям.

Так, РРево критикует Алексея Поднебесного: тот отрицает влияние внешности на успех в личной жизни. «Уже были сотни исследований, доказывающих, что внешность все-таки важна для создания отношений. Да и просто можно на любой сайт знакомств зайти и понять это», — считает он. В доказательство, что «всратым парням» в разы сложнее найти девушку, он прислал несколько статейВсе они основываются на публикации популярного британского эволюционного психолога Сатоси Канадзавы. В британском обществе отношение к нему неоднозначное: его нередко критиковали за расистские и сексистские статьи., а своей базой назвал теорию «эффект ореола», согласно которой привлекательные люди воспринимаются как более умные и добрые.

Учим матчасть инцелов Чады (альфы) и беты Разные типажи мужчин. Чадами называют привлекательных, мужественных и успешных парней, которые легко добиваются внимания женщин. Беты — среднестатистические мужчины. Они не обладают конвенционально красивой внешностью или яркой харизмой, но все равно могут построить отношения.

Бетабакс (Betabuxx) Бета-мужчина, которого женщина использует ради финансовой выгоды. Встречаясь с таким парнем, девушка якобы продолжает искать более привлекательный вариант на стороне.

Саб8 (Sub8) Концепция, согласно которой человек с внешностью меньше 8 баллов по 10-балльной шкале практически не имеет шансов на секс.

«Черная», «синяя» и «красная таблетки» (по мотивам «Матрицы») Три пути инцела. Те, кто выбрал «синюю», отказываются от веры в инцелибат, упорно работают над собой и пытаются завести отношения с девушками. Другие инцелы могут их критиковать за то, что они живут в самообмане и не готовы столкнуться с суровой реальностью. Принявший «красную таблетку» соглашается с убеждениями инцелов, «принимает реальность», но все равно пробует улучшить свое положение. «Черная таблетка» — это самый радикальный путь. Выбирая ее, инцел окончательно смиряется с одиночеством и отказывается от попыток изменить жизнь.

Теория «80/20» Убеждение, что на долю 20% мужчин приходится 80% секса. Поднебесный считает, что секс сосредоточен в руках всего 10% мужчин.

Теория «80/20»

Как инцелы предлагают решить проблему мужского одиночества

«У российского инцела, как и любого другого на планете, проблема одна — нехватка половых партнерш. Почему женщин не хватает, нам однозначно неизвестно », — считает Олег Василевский. Ему возражает РРево: по его мнению, причина мужского одиночества в том, что женщин привлекают только красивые партнеры. Чтобы я наглядно в этом убедилась, парень прислал отрывок из сериала на НТВ.

Олег Василевский предлагает решить проблему инцелибата увеличением численности «способных к половым отношениям женщин» . По его мнению, для этого необходимо провоцировать рождаемость девочек по всему миру: предотвращать их смертность и бороться с селективными абортами. Еще активист предлагает запретить девушкам до 33 лет заниматься сексом с иностранцами : так «женское сексуальное предложение» не будет утекать за границу и не достанется мигрантам. А спасти поневоле воздерживающихся может секс-туризм , в рамках которого мужчины ездят в страны с легализованной проституцией, где могут либо переспать с кем‑то, либо просто сходить на свидание. «Услуга GFEВ рамках услуги The Girlfriend Experience (GFE) клиент платит секс-работнице за то, чтобы она временно играла роль его девушки. Такое практикуется, например, на Филиппинах. успешно реализуется в других странах. Финансировать инцельские путешествия должны налогоплательщики или благотворительные фонды, которых пока что нет », — говорит Василевский. Однако мужчина отмечает, что такая практика «противоречит традиционным семейным ценностям».

РРево, напротив, не видит решений своей проблемы, а те идеи, которые обсуждаются в сообществе, не считает эффективными. «„Сегодня каждой девушке уготован мужчина более высокого статуса. Это можно исправить снижением статуса женщин: надо вернуться к патриархату, ограничить выбор женщин, удалить им соцсети и приложения для знакомств“. Я такое не одобряю и не верю, что это поможет», — сказал он. РРево также рассказал, что некоторые предлагают евгенику — «разрешение красивым рожать только от красивых, а уродам от уродов» .

1 / 3 Главная эмоциональная доминанта инцелов — отвращение к самим себе, а не к женщинам. 2 / 3 3 / 3

Павел Щербина уверен: если мирные способы выражения своей боли одинокому парню не помогают, он может радикализироваться и причинить вред другим: «Давайте вместе подумаем, какие идеи могут прийти ему в голову в обществе, где табу на насилие снято, где применение насилия ради защиты своих интересов — часть государственной политики ».

Как арест Поднебесного скажется на комьюнити?

По мнению Олега Василевского, блогер не считается лидером инцелов и многие его предложения вызывают скорее недоумение. «Поднебесный предлагал снизить возраст согласия. Но ведь если сейчас 18-летние недоступны для инцелов, то почему девушки помладше после этих изменений станут доступнее? А еще Алексей хотел декриминализировать принуждение женщин к сексу. Я считаю, что это лишь приведет к полному беспорядку в обществе», — комментирует деятельность Поднебесного Олег.

РРево добавляет, что движению не нужны предводители : каждый инцел может быть полезен для общего дела. Однако он добавляет, что если бы у сообщества и был лидер, то на его месте хотел бы видеть рационально мыслящего и психически стабильного мужчину, а не «истеричного и врущего самому себе старикана».

Павел Щербина, напротив, уверен, что Поднебесный «говорил правду» — несмотря на эксцентричную манеру. Он считает, что если парень хоть как‑то «аффилирован» с вынужденным целибатом, то от него начнут отворачиваться друзья и девушки. Поэтому «сотни тысяч мужчин» в России решают не афишировать своих инцельских убеждений, чтобы не повторить судьбы Поднебесного. «Не будет у тебя семьи, не будет места, которое можно назвать домом, не будет любящей жены с борщами, дети не побегут встречать тебя с работы с радостным криком „Папа!“. Ничего этого не будет. Будет только токсичное комьюнити, которое тем сильнее радикализируется, чем сильнее давят на публичных его представителей », — печалится Павел.