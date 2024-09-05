Тебе что, меня недостаточно? Почему мы ревнуем к секс-игрушкам и как это преодолеть

Попытки разнообразить секс игрушками часто упираются в сопротивление партнера. Многие девушки сталкиваются даже с ревностью мужчин к гаджетам. С чем связана такая реакция и возможно ли примирить партнера с игрушкой? «Афиша Daily» вместе с сексологами разбирается в проблеме и советует гаджеты, которые можно попробовать в паре.

Представьте ситуацию, когда партнер узнает о вашей коллекции игрушек и с искренним непониманием спрашивает: «Зачем они тебе, секса со мной мало?» После этого — долгий и напряженный разговор: вы пытаетесь объяснить, почему не считаете гаджеты заменой мужчины, а он припоминает случаи, когда вы отказались от секса, и связывает это с существованием в вашей жизни игрушек.

В конечном счете парень взрывается, собирает в охапку все ваши вибраторы и выносит их на помойку.

Такая история случилась с одной из собеседницДевушка не захотела раскрывать своей личности, поскольку по-прежнему находится в отношениях с этим партнером. «Афиши Daily» — и, к сожалению, это не самый редкий сценарий развития событий. Многие мужчины воспринимают игрушки как угрозу и если не требуют избавиться от гаджетов, то часто стремятся жестко регламентировать использование вибраторов девушкой без их участия. Откуда возникает такая ревность к неживым жужжащим предметам?

Стремление обладать властью над удовольствием партнера

«Мой бывший парень узнал о наличии у меня секс-игрушки на старте отношений — поначалу он ничего не говорил, но я понимала, что его это волнует, — вспоминает АнастасияИмя героини изменено по ее просьбе.. — В какой‑то момент он признался, что испытывает неуверенность в себе как в мужчине, мол, раз мне нужны еще и игрушки, значит, он меня недостаточно удовлетворяет. Важная ремарка: парень был очень хорошим любовником, и я говорила ему об этом».

Мужчины часто говорят: «Меня заводит смотреть, как ты кайфуешь». И это не столько про самоотдачу в процессе, сколько про чувство власти: всем приятно быть источником удовольствия партнера , осознавать, что из‑за нас он испытывает яркие ощущения и эмоции. Возможно, по этой же причине «довел (а) его до оргазма» многими воспринимается как некий титул, который обязательно нужно завоевать. Игрушки тоже помогают достичь удовольствия — и часто делают это быстрее и эффективнее.

Екатерина Румянцева Клинический психолог, кандидат психологических наук, гештальт-терапевт и супервизор

«Когда девушка использует вибратор, это может восприниматься мужчиной так, будто она отказывает ему в праве распоряжаться ее удовольствием: партнер как бы теряет контроль и утрачивает власть.

Аргумент «меня недостаточно» тоже из этого регистра. Если между партнерами нет привычного транслируемого культурой взаимодействия, что секс — это только проникновение пениса в вагину, появляется страх потерять власть и контроль.

Нужно снять с игрушки излишнюю сексуализацию, и она не будет казаться такой угрожающей. Объясните партнеру свою физиологию и предложите посмотреть на вибратор как на необходимый атрибут. Вот мы используем щетку, когда надо почистить зубы, а если нужно испытывать оргазмы, берем вибратор .

Еще один хороший выход в такой ситуации — апеллировать к фактам. Мы все разные в силу чувствительности нервных окончаний и анатомии: для кого‑то использование игрушек — единственный гарантированный способ получить оргазм. По информации исследования NCBINational Center for Biotechnology Information. 2018 года, от 10 до 40% женщин не могут кончить во время секса с партнером (причем 48% респонденток связали это с тем, что не получают достаточной стимуляции). Согласно результатам опроса Health Direct AustraliaНациональная информационная служба общественного здравоохранения. 2023 года, каждая третья девушка не испытывает оргазма.

При использовании игрушек мы можем вручить партнеру ключи к нашему удовольствию , сказав: «Любимый, у меня особым образом расположен клитор, поэтому я не кончаю от вагинальной стимуляции. А с этой штукой смогу»».

Как нам мешает членоцентрированность мира

Мы живем в сытом обществе, где на первый план выходят эмоции и желания, но по-прежнему живы отголоски функциональных отношений с разделением ролей из разряда «он работает, она рожает». Это архаичный пласт убеждений, из которого вытекают стереотипы о главенствовании члена: пенис воспринимается как основной символ мужественности (вспомните, например, телерекламы препаратов для эрекции, где стоящий член ассоциируют с мужской силой).

«В наших отношениях об использовании игрушек во время секса речи даже не шло, — вспоминает Анастасия. — Зато его могла заинтересовать, например, анальная пробка. Это как будто было абсолютно приемлемо: от нее-то я оргазм не получу, да и выглядит она не угрожающе».

«Сразу чувствовалась вот эта патриархальная установка „членом единым“».

В итоге многие парни, пусть даже подсознательно, фокусируются в сексе на том, что должны удовлетворить девушку именно своим пенисом , остальное — приятное дополнение (в лучшем случае — в худшем все остальное под запретом). По этим причинам член становится неприкосновенным: раз это квинтэссенция мужского начала, никаких вибрирующих штук рядом с ним быть не должно.

Екатерина Румянцева Клинический психолог, кандидат психологических наук, гештальт-терапевт и супервизор

«Есть и другая сторона вопроса: не дай бог девушка подступится к анусу партнера с игрушкой для стимуляции простаты. У многих парней это ассоциируется с потерей мужественности, причем так во всем мире, это не российская особенность менталитета. Для парней осознание и подтверждение собственной мужественности — основополагающая потребность. Если затронуть такую мрачную тему, как сексуализированное насилие среди мужчин, мы увидим, что для них это не только нарушение телесной неприкосновенности, но и потеря социального статуса. И в каком‑то аспекте анус становится сакральным».

Установка «секс — это стыдно» все еще с нами

Екатерина Румянцева Клинический психолог, кандидат психологических наук, гештальт-терапевт и супервизор

«Многие люди растут в контексте отрицания сексуальности. С возрастом психика интроецирует стыдящие голоса родителей — они становятся внутренними персонажами, которые мы везде приносим с собой, в том числе в постель. Голос внутреннего стыда очень интенсивен, его сложно заглушить, поэтому происходит блокировка: человек замыкается или агрессивно отвергает то, что ему предлагают. У девушек, например, тоже бывает такое сопротивление, если они росли с идеей, что желающая секса и оргазма женщина — шлюха. Им в этом случае не хочется усиливать свои ощущения игрушкой, им проще оставить все как есть».

Стыд может возникать из‑за непринятия гениталий и того, как они выглядят. У мужчин, как правило, с этим проблем меньше. С момента приучения к туалету мальчики регулярно трогают пенис — они рано привыкают к его виду и изучают эту часть тела.

Женские гениталии расположены более скрыто (на них как минимум нельзя посмотреть, не согнувшись), поэтому для девушек вид их вульвы — менее привычный визуальный образ, которого они часто стесняются. Выходит ситуация как в «Сексе в большом городе», когда Шарлотта в 30 лет впервые посмотрела на эту часть тела в зеркало. А в другой серии героиня не могла смириться с тем, что ее партнер в публичных местах поправляет член и это никого не смущает.

Ситуации вымышленные, а проблема реальная: если девушке стыдно самой смотреть на свою вульву, ей тем более будет сложно представить, как партнер, глядя «прямо туда», что‑то делает с игрушкой.

Игрушки — не всегда про секс

Оргазм полезен для ментального здоровья, и это давно не новость. Сексолог и просветительница Эмили Нагоски написала целую книгу о том, как устроено женское удовольствие, и большая ее часть часть посвящена тому, как оргазм снижает уровнь стресса. Коротко это можно объяснить так: во время сексуального пика тело на несколько секунд напрягается до предела, чтобы потом максимально расслабиться. Происходит цикл закрытия стресс-реакции — мозг понимает, что мы в безопасности, и режим выживанияРечь идет о замедлении всех процессов жизнеобеспечения, которое происходит как ответная реакция на стресс. выключается.

Мастурбировать для разрядки не просто полезно, но и нормально — так делает подавляющее большинство девушек. Согласно результатам исследования 2022 года, проведенного в Швейцарии, чаще всего женщины прибегают к соло-практикам, чтобы снять напряжение, а не из‑за сексуального желания. Более того, участницы эксперимента, которые были подвержены стрессу, стимулировали себя чаще тех, у кого был спокойный эмоциональный фон. Эта же группа ученых недавно проводила опрос, согласно которому 64% женщин мастурбируют, чтобы расслабиться и справиться со стрессом, а также чтобы облегчить боль и быстрее уснуть.

«Если бы проблема была просто в том, чтобы убедить мужчину, что он хороший любовник, мы бы быстро вышли из конфликтной ситуации, — считает Анастасия. — Но в какой‑то момент началось давление со стороны партнера: он регулярно интересовался, пользуюсь ли я игрушками в его отсутствие, — это звучало как проверка с посылом „Я же не дрочу без тебя, значит, и ты не должна что‑то делать с гаджетами“. Я попыталась его успокоить и объяснить, что игрушки — не всегда про секс, иногда это про разрядку и снятие напряжения. Получилось ли в итоге донести эту мысль до него? Нет, спустя несколько попыток я забила и сказала, что не пользуюсь ими, а он, конечно, поверил».

Казалось бы, логика ясна: соло-секс необходим для разрядки, а игрушка — для гарантии результата и ускорения процесса. Почему тогда бывает проще соврать и уступить, чем отстоять границы?

Арина Винтовкина Сексолог, психолог, секс-блогер, автор канала «Это нормально»

«Вероятно, есть установка: если человек становится твоим партнером, ты получаешь статус главного распорядителя и властителя его сексуальности. Что вообще-то не так, если мы говорим про здоровые партнерские отношения. В глобальном смысле каждому из нас положено две сексуальные жизни — с участием других людей и с самими собой.

Попытки диктовать свои правила для этой второй жизни могут быть расценены (и часто ровно этим и являются) как нарушение границ и стремление контролировать партнера. Эта так же не классно (не уважительно, не здорово и не по-партнерски), как, допустим, требовать, чтобы любимый человек видел сны только с вашим участием или всегда одевался в одежду только тех цветов, которые нравятся вам».

«Есть части жизни, где партнер имеет полное право на автономию. И соло-секс однозначно такая сфера».

Как предложить попробовать секс-гаджеты в паре?

«Игрушки могут значительно улучшить сексуальную жизнь, но, если отношения партнеров держатся на шатких конструкциях, например, недопонимании, неразрешенных спорах и замалчивании обид, гаджеты могут ухудшить ситуацию. Вибратор — крутое дополнение в гармоничных отношениях, где люди могут честно сказать о своих опасениях и не боятся дать знать, когда такое взаимодействие становится некомфортным ».

Екатерина Румянцева Клинический психолог, кандидат психологических наук, гештальт-терапевт и супервизор

«Некоторые девушки не доверяют партнеру даже стимулировать клитор вакуумником, потому что он сделает это не так, как надо. И здесь у мужчины действительно возникает ревность и обида: „Я хочу доставить тебе удовольствие, а ты меня к нему не пускаешь“. Девушка в таком случае остается отделенной от партнера в своем сексуальном пике, и парню в этом одиноко. Часто женщине очень сложно сказать: „Не упирайся при входе в левую стенку влагалища, она рвется“. Это не только про доверие, но и про свободу выражать свои потребности и прояснять границы».

«Так ли велика разница между тем, чтобы попросить его не давить сильно на клитор и меньше солить яичницу?»

«Так уж вышло, что разговаривать в этой жизни мы учимся дважды: впервые в младенчестве и уже взрослыми — с партнером. В том числе о сексе. Если последний навык в паре отсутствует, вводить игрушки и любые дополнения будет тяжело».

Арина Винтовкина Сексолог, психолог, секс-блогер, автор канала «Это нормально»

«Самый простой и эффективный способ занести идею совместного использования игрушек в паре — это ничего специально не заносить, а сделать поход в секс-шоп общим приключением, в которое вы отправляетесь вместе и из любопытства, из точки „А почему бы и нет?“. Примерно как если бы вы решили сходить в ресторан, где ни один из вас еще не был. Поймать какое‑то игриво-бунтарское настроение и просто зайти вместе в магазин, полазить по сайту, даже если и не покупать ничего такого, а просто обсудить увиденное, поделиться эмоциями, разделить некий новый опыт.

А в следующий раз зайти и уже купить каких‑нибудь полезных расходников, например лубрикантов и презервативов (их выбор и качество в секс-шопах на порядок лучше, чем в аптеках). В действительности среди ассортимента секс-шопов полно того, что не напугает даже самых настороженных и малоопытных: необычное белье, эротическая косметика, массажные свечи».

«И вот так, шаг за шагом, держась за руки, чувствуя себя слегка partners in crime, и входить в этот новый дивный мир».

«Пожалуй, ключевое — увеличивать коридор дозволенности постепенно, а не пугать партнера лежащим в тумбочке мастурбатором 3 в 1. Стоит начать с небольших, визуально невраждебных игрушек, например пингвинчика. Этот же подход можно применять в действии: интересной и возбуждающей практикой может быть мастурбация игрушками друг перед другом — заодно покажете, как ими пользоваться.

Новый опыт может пугать или смущать, но он объединяет: вы лучше узнаете друг друга, когда вместе впервые испытываете непривычные эмоции от воздействия или смеетесь, потому что вибратор разрядился прямо посередине процесса (в такие моменты надо уверенно говорить: „Было!“)».

«Для меня секс-игрушки — это способ усилить впечатления и эмоции от совместного опыта, — отмечает АндрейИмя героя изменено по его просьбе.. — Например, было интересно попробовать с девушкой клиторальный вибратор с управлением. Мы взяли его с собой на ужин, и мысль, что официанты могут что‑то заподозрить, чертовски заводила обоих. Теперь хочу купить анатомическую подушку или кресло для удобных поз. Мне нравится, что с игрушками я помогаю девушке лучше узнавать свое тело и расширять спектр возможных ощущений. А еще, когда мы используем их в паре, у меня возникает такой соревновательный драйв: хочется и своими силами сделать ей не менее приятно».