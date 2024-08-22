От «Фиксиков» до «Леди Баг»: где смотреть мультфильмы, кроме «YouTube Детям»

Вместе с замедлением ютуба перестал работать и детский видеосервис Youtube Kids, где родители включали детям мультфильмы и образовательные ролики. Рассказываем, как теперь искать контент для маленьких на компьютере, планшете или телевизоре.

С середины июля российские пользователи сталкиваются со сбоями в работе ютуба и проблемами с доступом на сайт видеохостинга. Сначала скорость загрузки видео существенно снизилась именно на десктоп-версии. К 8 августа у части зрителей сайт полностью перестал загружаться: на сервисе «Сбой.рф» зафиксировали более 5000 жалоб.

Однозначного ответа на вопрос о причинах сбоя нет. «Ростелеком» еще в июле сообщил о проблемах в работе серверов Google Global Cache, которые способствуют быстрой буферизации контента. Позже с этим столкнулись и другие провайдеры. При этом ни Роскомнадзор, ни Минцифры не назвали официально причины происходящего.

Вместе с ютубом у пользователей перестал открываться и детский сервис YouTube Kids, который позволял подбирать контент под возраст ребенка, устанавливать таймер на просмотр и фильтровать видео, не подходящие по возрасту. Рассказываем, где еще можно найти подборку мультфильмов и детских видео и в каких сервисах есть похожие функции.

Поиск по видео в интернете Бесплатно

Самый очевидный способ искать детский контент за пределами одного конкретного сайта — поисковая система. Но и этот процесс можно усовершенствовать, чтобы быстро включать любимого блогера ребенка в высоком качестве. Например, поиск «Яндекса» ищет среди 6 млрд роликов по всей сети. При этом поисковик добавляет специальную пометку под роликами с медленной загрузкой. Если загрузка продлится дольше обычного, алгоритмы предложат посмотреть видео в другом месте. А если нужного ролика нет, они предложат найти похожие на платформах, где нет проблем с загрузкой. Новая технология работает в поисковой выдаче во всех браузерах на компьютерах.

ТВ-платформа «Яндекса» Бесплатно

У «Яндекса» есть ТВ-платформа с разделом «Детям», где собраны сотни мультфильмов и мультсериалов, в том числе «Три кота», «Леди Баг и Супер-Кот», «Смешарики», «Фиксики», «Ми-ми-мишкины», «Барбоскины» и «Простоквашино».

Раздел можно найти в главном меню на экране телевизора. Обновление доступно бесплатно на всех «Яндекс ТВ Станциях», «Станциях Макс» с новым интерфейсом и опцией подключения к ТВ, а также любых других телевизорах на платформе YaOS с Алисой.

На платформе можно создать детский аккаунт и оформить собственную главную страницу для ребенка, чтобы не смешивать контент для детей и взрослых в одном профиле. А если в семейной подписке уже активирован детский аккаунт, можно просто войти в него на ТВ-платформе.

Детские телеканалы Бесплатно

Поискать детский контент можно и на ТВ-каналах: все, от мультфильмов до познавательно-развлекательных шоу и музыкально-танцевальных разминок, есть, например, на «Карусели», СТС Kids, у каналов Disney и «Солнце». Также можно выбирать отдельные каналы, посвященные полностью одноименным мультсериалам (Larva TV, «Буба TV»). Все передачи доступны онлайн.

«Кинопоиск» с «Яндекс Плюс Детям» От 199 рублей в месяц

В детском разделе стриминга «Кинопоиск» большой каталог мультиков и фильмов по возрастуУказать возраст ребенка можно в настройках аккаунта или просто выбрать нужные параметры в подборке, которые можно скачивать и смотреть без интернета. Включить ребенку «Машу и Медведя», «Гадкого я» или «Барбоскиных» можно, купив подписку, — стоимость начинается от 199 рублей в месяц.

Также у «Яндекса» есть отдельное приложение «Плюс Детям», где собрано более 40 развивающих игр, раскраски с героями любимых мультиков и блок интерактивной подготовки к школе. «Плюс Детям» можно приобрести за дополнительные 100 рублей к уже активной подписке «Яндекс Плюс».

Онлайн-кинотеатры Okko, ivi, Premier, Wink, Start От 99 рублей в месяц

Детский контент можно посмотреть и в стриминговых сервисах Okko, ivi, Premier, Wink и Start. Контент размещают либо в отдельной подборке, либо в специализированном разделе. Помимо фильмов, в Start и в Wink доступны видео блогеров для детей, развивающие программы и стриминг телеканалов. Подписка платная — от 99 до 499 рублей в месяц. Перед оформлением можно изучить тайтлы и выбрать сервис, где больше всего контента, который любит именно ваш ребенок. В ivi и в Premier некоторые фильмы можно посмотреть бесплатно — с рекламой.

«Rutube Детям» Бесплатно

В отдельном приложении хостинга «Rutube Детям» собраны мультфильмы, фильмы, семейные шоу, видео от детских блогеров, радио и ТВ-передачи. Сервис доступен бесплатно, в нем нет рекламы и взрослого контента. Используя родительский профиль, взрослые могут создавать аккаунты для одного или нескольких детей и устанавливать таймер просмотра, чтобы контролировать, сколько времени маленькие пользователи проводят у экрана. В приложении работает голосовой поиск, чтобы ребенку было удобнее самостоятельно взаимодействовать с ним.

Раздел «Детям» в VK Video Бесплатно