«Все эмоции нужны, все эмоции важны»: как «Головоломка» изменила подход к психотерапии

«Головоломку» смотрели почти все: в этом году сиквел мультфильма стал самым кассовым анимационным фильмом в истории. В первой части пиксаровского проекта поведение одиннадцатилетней Райли определяли Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость. Спустя два года к ним добавились подростковые эмоции — Тревожность, Зависть, Стыд и Хандра.

Перечисленные персонажи, которые борются за свое место у «панели управления» в голове школьницы, помогают зрителям разных возрастов визуализировать, как устроена работа мозга . И это выручает педагогов, психологов и родителей: говорить с подростками о взрослении становится проще, появляется простой и понятый язык для описания происходящих процессов. И не просто так — над мультфильмом работали специалисты, которые ставили перед собой как раз такую цель.

Как создавался мультфильм

Режиссер «Головоломки» Пит Доктер, стоявший за созданием «Корпорации монстров» и «Вверх!», пригласил к сотрудничеству доктора Дахера Келтнера — выпускника Стэнфорда и профессора Беркли, который уже 30 лет ведет курс, посвященный человеческим эмоциям.

Поначалу специалисту было сложно представить, как мультфильм сможет отразить сложные процессы работы мозга.

Например, он считал, что в картине должно быть двадцать эмоций — именно столько выделяют ученые. Но это невозможно было реализовать, пришлось оставить пять: гнев, страх, грусть, отвращение и радость. Они выбраны не случайно: на них примерно с 1975 по 1995 год была сосредоточена наука. Во второй части режиссер и консультанты мультфильма сосредоточились на социальных эмоциях, которые выходят на первый план в подростковом возрасте.

Все эмоции нужны, все эмоции важны

Тревожность. Кадр из мультфильма «Головоломка 2» © Walt Disney Studios

Тревожность стала важным персонажем — нужно было показать детям, что это обычная человеческая реакция. «В течение многих лет со мной постоянно случались панические атаки, — поделился доктор Келтнер. — Но я искренне верю, что в момент, когда вы принимаете свои эмоции, они перестают быть ужасными . Вы можете сказать: „Да, я паникую, потому что у меня сложности на работе, и это веская причина для беспокойства“. Конечно, мое сердце быстрее бьется, но я не умру от этого».

Тревожность отличается от страха (который появился в первой части мультфильма): она не связана с непосредственной опасностью, но дает поле для фантазий о том, что может пойти не так в будущем . И это важное чувство, объясняет специалист, потому что позволяет разуму сфокусироваться на угрозах — некоторые из них не сбудутся, но на другие стоит обратить внимание.

По мнению Келтнера, скука тоже обязательно должна была стать частью мультфильма. «Эта эмоция полезна, потому что подсказывает вам, когда следует заняться чем‑то другим. Она демонстрирует, что для вас действительно важно», — пояснил он.

Режиссер Пит Доктер пытался сделать каждого персонажа наглядным: «Я провел выходные, рисуя каждую эмоцию и думая, как я могу сделать ее веселой и понятной?» — вспоминает он. Во время работы у него изменилось собственное понимание чувств: например, аниматор был уверен, что гнев — это реакция, которая доставляет ему только неприятности, а потом осознал, что она связана со справедливостью.

Соавторку обоих мультфильмов Мег ЛеФов тоже ждали открытия: «В детстве меня учили не ревновать и не завидовать, — вспоминала она. — Но правда в том, что эти чувства показывают вам, чего вы хотите. И это невероятно важно, особенно для женщин».

Все «неприятные» эмоции рассматриваются в «Головоломке» как стандартные настройки — они все значимы, ни одна из них не плохая и не лишняя.



Как персонажи мультфильма попали в школы

Кадр из мультфильма «Головоломка» © Walt Disney Studios

Эмоции из «Головоломки» рисуют на уроках ИЗО и добавляют в планы уроков. А детский музей Питтсбурга совместно с Pixar организовал интерактивную выставку «Эмоции в игре»: ее посетители могут изучать спектр и интенсивность чувств, создавать сферы памяти (те светящиеся шары из мультика), пытаться уравновесить Поезд Мыслей.

Школьный психолог из Миссури Оливия Картер в начале своей работы использовала разные стратегии, которые помогли бы младшим школьникам выражать свои чувства — рисование, игры, цветовые ассоциации. В 2015 году вышла первая часть «Головоломки», и разговоры об эмоциях стали намного проще — достаточно было спросить, кто из класса смотрел мультфильм .

Абстрактные концепции стали конкретными и простыми: у специалистки есть фигурки каждого персонажа, и ученики могут показать, кто находится за панелью управления в их голове.

Доктор Келтнер был прав, что тревожность стоит четко показать в пиксаровском проекте: по словам Картер, это нормализует переживания подростков, среди которых тревога достигла критических показателей. «Почти каждый день ко мне приходят ученики, знакомые с панической атакой», — рассказала психолог. Она считает, что еще долгое время сможет опираться на мультфильм в своей работе.

В России тоже существует такая практика. Мария Уруслова рассказала «Афише Daily», что ссылается на обе части мультфильма в работе.

Мария Искрина Психолог, когнитивно-поведенческий терапевт, схема-терапевт

«Я веду у школьников спецкурс по психологии, и в качестве домашнего задания прошу посмотреть „Головоломку“, потом мы разбираем ее на встрече . Семиклассники уже все осознают, особенно если помочь им заметить отдельные моменты. Мультфильм обычно всем нравится, даже если не все процессы психики удалось уловить».

Как «Головоломка» стала частью терапии для всех

Кадр из мультфильма «Головоломка» © Walt Disney Studios

Мультфильм про Райли полезен не только сверстникам главной героини, но и родителям. Психолог Анастасия Страшнова объяснила в разговоре с редакцией, что «Головоломка» помогает «внедриться в голову подростка и понять происходящее — что и почему он чувствует, чем руководствуется, когда совершает то или иное действие». У мам и пап появляется инструмент для «чтения мыслей» ребенка в самые важные возрастные периоды. В практике специалистка часто слышит от взрослых клиентов примеры из этого мультфильма: «Я тогда чувствовал себя, как родители из „Головоломки“».

Анастасия Страшнова Практикующий психолог-консультант, детский и подростковый психолог, автор телеграм-канала

«Детям мультик помогает в формировании эмоционального интеллекта».

Главная и самая интересная мысль: все чувства и эмоции дружат внутри нас, действуют сообща, главное — это разобраться, что именно они нам говорят и пытаются донести.

«При работе с детьми мы часто на основе этого мультика разбираем каждую эмоцию и чувство. Одна одиннадцатилетняя клиентка, посмотрев вторую часть „Головоломки“, сказала: „Я вижу в ней себя, понимаю ее, давайте обсудим и разберем“.

Очень рекомендую родителям посмотреть этот мультфильм совместно с ребенком и, главное, обсудить его . Можно в момент просмотра останавливаться и задавать вопросы: „Как думаешь, почему она так поступила?“/„Почему так подумала?“/„Почему испытала именно эту эмоцию?“ Ответы помогут вам понять не только как мыслит и что чувствует ваш ребенок на данный момент, но и какие эмоции стоит разобрать с ним подробнее и помочь ему с ними взаимодействовать».

Как вести себя со своими эмоциями

По словам Дэйва Холстейна, одного из сценаристов мультфильма, визуализация проблемы в виде персонажа дает ребенку возможность «напрямую поговорить со своей болью» . Прием был использован в сюжете: во второй части «Головоломки» Тревогу сажают в кресло и приказывают беспокоиться о тесте по испанскому, а не о неизвестном будущем. Это показывает, что важно дать место эмоциям, но каждая из них должна заниматься своим делом.

Пиксаровский мультфильм появился в момент, когда родители и педагоги стали уделять больше внимания социально-эмоциональной сфере, признавая чувствительность детей, а не подавляя ее. «Головоломка» помогает вести терапевтические беседы, которые усиливают одно из посланий картины — нужно принимать наши личности со всеми их оттенками и тенями.

И это касается не только школьников. «Я цитирую строчки из мультфильма взрослым, не говоря им, что делаю это», — призналась Регина Галанти, психолог из Лонг-Айленда.

Собеседница «Афиши Daily» Гюнель Таибова соглашается, что «Головоломка» значительно упростила для зрителей понимание эмоций. Специалистка сформулировала несколько основных принципов, которые помогают регулировать свои чувства.

Кадр из мультфильма «Головоломка» © Walt Disney Studios

Гюнель Таибова Психолог для родителей

Как справляться с эмоциями Все эмоции важны, все эмоции нужны, нет плохих или хороших эмоций. Все они несут в себе важную и нужную цель.

То, что вы о себе думаете, имеет значение. То, что вы говорите себе ежедневно, со временем становится вашим внутренним голосом.

Чем старше человек становится, тем больший спектр эмоций он испытывает.

Человек может испытывать сразу несколько эмоций одновременно, и это нормально.

Переживать, злиться, расстраиваться можно. Важно найти человека, которому ты можешь доверить свои эмоции и поделиться ими.

Эмоции приходят и уходят, они не характеризуют вас как личность.

Даже у взрослых возникают сильные эмоции, с которыми сложно справиться.

Умение рефлексировать и прислушиваться к своим ощущениям помогает развивать самоконтроль.