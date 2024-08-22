Веселящий газ — безобидный на вид анестетик, пользующийся популярностью на вечеринках. Его употребляют студенты и Канье Уэст — но газ вызывает зависимость и даже может привести к смерти. «Афиша Daily» пообщалась с девушкой, попавшей в рехаб из‑за закиси азота, и выяснила, чем опасно употребление вещества.

НастеРедакция не публикует полное имя героини по ее просьбе. девятнадцать. Она выросла в благополучной семье: мама — филолог, папа — успешный бизнесмен. С детства вращалась в математических кругах, ездила на олимпиады, изучала физику и программирование.

В 2023 году Настя пинками выгнала маму из квартиры, чтобы та не мешала ей «дуть шары». За полтора месяца до этого девушка поступила в престижный университет и планировала пойти в науку.

От британских аристократов к Канье Уэсту: откуда взялся веселящий газ

Веселящий газ — это оксид азота, бесцветный негорючий газ со сладковатым вкусом и легким металлическим запахом. Его открыл в 1799 году английский химик Гемфри Дэви. Он же обратил внимание, что при вдыхании вещества уменьшается боль в десне, а еще появляется смех и эйфорическое опьянение. К 1860-м годам его стали применять в качестве анестетика в медицинской практике. Сейчас оксид азота используют также в пищевой промышленности и машиностроении.

Британские аристократы сразу оценили опьяняющий эффект веселящего газа: они начали проводить вечеринки, где вместо алкоголя подавали мешки с закисью азота. Поспособствовал его популяризации и двоюродный брат Эдгара По: он нашел способ сжижения газа, благодаря чему оксид азота стал занимать гораздо меньше места. Раньше его закачивали в огромные мешки, теперь им на смену пришли металлические баллоны, которые хранились в стоматологических кабинетах, а оттуда попадали на вечеринки.

В XXI веке веселящий газ не только не утратил популярности, но и, кажется, усилил позиции, особенно на фоне повышенного внимания к другим психоактивным препаратам. Например, в Великобритании его пробовал каждый третий житель страны .

В начале августа в злоупотреблении закисью азота заподозрили Канье Уэста. Экс-руководитель команды американского рэпера Майло Яннопулос заявил, что стоматолог Томас Коннелли не только установил Уэсту титановые протезы, но и подсадил на веселящий газ. Именно со злоупотреблением «воздухом Ибицы», как еще часто называют это вещество, бывший руководитель Yeezy связывает неудачи Канье в дизайне и музыке.

Реально ли от шариков с газом может возникнуть зависимость

Как и другие вещества, вызывающие эйфорию, веселящий газ может привести к зависимости. Кандидат медицинских наук, главный врач Московского областного клинического наркологического диспансера Виталий Холдин отмечает, что наступает период, когда привычная доза не дает нужного эффекта, и человек вынужден ее постоянно увеличивать .

На фоне регулярного использования веселящего газа формируется стойкое психологическое привыкание. «Человек не может расслабиться без вдыхания газа, периодически начинает беспочвенно раздражаться, у него возникают резкие перепады настроения, апатия, частые мысли об употреблении», — объясняет Сергей Комаров.

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С веселящим газом Настя, как и многие, познакомилась в ночном заведении. Через год подруга рассказала ей, что регулярно употребляет «воздух Ибицы». Девушки выяснили, что газ легко достать и купили сразу три литра. Они стали заказывать новые порции раз в несколько дней, постепенно увеличивая дозы.

«У меня росло напряжение: я поступила в университет. Плюс у меня пограничное расстройство личности и депрессивный эпизод. Так совпало, что в этот период я вышла в ремиссию, у меня улучшилось качество жизни, и мы с психиатром решили отменить антидепрессанты, постепенно снижая дозировку. Все шло как по маслу, и я решила ускорить схему, закончив чуть раньше обозначенного срока. У меня начался депрессивный эпизод, который я не отследила, хотя занималась с психотерапевтом», — рассказывает девушка.

«Я стала заказывать веселящий газ по десять литров в день».

Через три недели активного употребления девушка стала плохо себя чувствовать: ее тошнило, она падала в обморок. Ухудшился иммунитет, Настя стала чаще болеть, впервые в жизни появилась молочница, начались проблемы со стулом. От постоянного вдыхания газа слизистая губ пересохла и покрылась язвами, начал болеть желудок. Она не могла нормально питаться.

В какой‑то момент Настя не смогла дойти до входной двери: ненадолго отказали ноги.

Однажды вместе с основным заказом дилер привез другие психоактивные вещества. Настя рассказывает, что употребила их, и у нее тут же подскочил пульс, лицо начало пылать. Она пыталась вызвать скорую помощь, но впервые в жизни больше часа не могла разблокировать телефон. По словам девушки, она просто уснула, выпив снотворное. Но даже после этого ей казалось, что все под контролем и в любой момент она может бросить.

Бред, паранойя, галлюцинации: чем опасен веселящий газ

По данным Всемирной организации здравоохранения, оксид азота входит в десятку самых популярных психотропных веществ в мире: 8,8% людей в возрасте от 16 до 24 лет употребляют веселящий газ регулярно . Его популярность в том числе связана с тем, что получить доступ к оксиду азота легко, отмечает психиатр-нарколог, заведующий стационаром Центра аддиктологии В.Готлиб Сергей Комаров.

Последствия длительного употребления веселящего газа наступают довольно быстро, и они напрямую связаны с эффектом, который оказывает вещество на организм: это расстройства восприятия в виде звуков, голосов, странные ощущения в теле вроде мурашек или жуков, бегающих под кожей, изменение восприятия цвета и формы окружающих предметов. Могут возникать и тяжелые психотические расстройства: психомоторное возбуждение, бред, паранойя .

Употребление в том числе опасно передозировками, они индивидуальны и зависят от дозы и особенностей организма: начиная от тошноты, рвоты и сильной головной боли, заканчивая потерей сознания с судорожным приступом или развитием острого психотического состояния с нарушением ориентации во времени и пространстве, деперсонализации . Могут возникать зрительные, слуховые и тактильные галлюцинации.

По словам Комарова, влияние газа на организм зависит от стажа употребления и наличия сопутствующих хронических заболеваний. В отдельных случаях у людей отказывают ноги, случаются инфаркты и инсульты.



На фоне частого использования веселящего газа развивается гипоксия мозга, или кислородное голодание, потому что поставщики не добавляют в баллоны кислород, что может привести к асфиксии. Из‑за этого у людей возникают сильные головокружения, развиваются судорожные приступы, с чем связаны частые травмы головы. Кроме того, активные потребители чаще попадают в автомобильные катастрофы, потому что у них нарушается скорость реакции.

«Происходит поражение центральной и периферической нервной системы с нарушением питания и чувствительности в разных органах, — подчеркивает Сергей Комаров. — Крайне опасно употребление газа в сочетании с другими веществами, алкоголем или наркотиками: в этом случае действие психоактивных веществ кратно усиливается и даже может привести к летальному исходу. Качество вдыхаемого газа и концентрация посторонних примесей в нем несут опасность для здоровья, повышают риск развития острой аллергической реакции, угнетения сердечной или дыхательной деятельности».

Достоверных данных о распространенности употребления веселящего газа в России нет. Комаров отмечает, что в к основной группе риска относятся школьники и студенты.

«Веселящий газ можно назвать трамплином, который приводит к употреблению других, более серьезных психоактивных веществ».

Известно о нескольких случаях смертей от асфиксии, возникающей на фоне приема эйфоретика. В 2020 году в республике Коми была найдена мертвой тринадцатилетняя школьница с пакетом на голове. Рядом с девочкой обнаружили баллончик с веселящим газом.

В том же году в своей квартире в Москве нашли мертвыми двух молодых украинских гроссмейстеров — восемнадцатилетнюю Александру Вернигору и двадцатишестилетнего Станислава Богдановича. На головах были полиэтиленовые пакеты, а рядом — веселящий газ.

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Первое время Насте удавалось скрывать от родных зависимость. Но на баллоны с закисью уходило все больше денег. Девушка начала занимать у семьи крупные суммы под разными предлогами. Мама заподозрила, что у дочери проблемы, и пришла к ней в квартиру.

«Я лежу в невменозе, вокруг беспорядок, она очень испугалась, вызвала скорую, меня забрали в психиатрическую больницу, — вспоминает Настя. — Меня прокапали, за месяц привели в норму, выписали препараты. В тот момент я стала читать про анонимные шаги для наркоманов, там было написано про Бога. Я агностик, меня это не впечатлило, и я решила, что у меня все нормально».

Почему веселящий газ так легко достать

Во многих странах Европы использование закиси азота законно только при медицинском вмешательстве. Великобритания в 2016 году усилила наказание за нелегальное производство и сбыт оксида азота — правда, пищевой газ по-прежнему остается доступным, а ужесточение коснулось только медицинской, более чистой, закиси азота. В Северной Ирландии веселящий газ запрещен с 2020 года: поводом стала смерть пятнадцатилетнего подростка от передозировки.

В нулевые годы веселящий газ был популярен в российских клубах. Купить шарик с закисью азота за небольшие деньги можно было прямо в заведениях. В 2021 году использование вещества в немедицинских целях ограничили законом. Он предусматривает административную ответственность за рекламу и пропаганду употребления закиси азота в любых целях, кроме применения в промышленности и медицине.

За нарушение закона предусмотрен штраф — от 1 до 5 тыс. рублей для частных лиц, от 10 до 20 тыс. для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей и от 50 до 150 тыс. рублей для юридических лиц. ИП и юрлица также могут получить административное приостановление деятельности на срок до 30 суток. Такое наказание за продажу веселящего газа не решило проблемы до конца.

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В первый же день после выхода из психдиспансера Настя снова стала «дуть шары». Срыв растянулся на четыре дня. Мама студентки, которая уже была в курсе проблемы, забеспокоилась, что дочь не отвечает на звонки, и поехала проверить, все ли в порядке. Настя была в сознании, но сильно дрожала. Женщина решила остаться.

«Сначала я пыталась различными манипуляциями ее выдворить, но в итоге все дошло до драки, и я вытолкала ее силком. В этот момент она позвонила сестре, та сказала, что надо что‑то делать, поскольку просто так это не закончится. Мне предложили поехать в реабилитационный центр, я согласилась и до сих пор здесь нахожусь», — объясняет Настя.

Обратимы ли последствия

Если человек, «дующий шары», находится в состоянии острой интоксикации или последствия употребления угрожают жизни, его отправляют в реанимацию или отделение интенсивной терапии. После купирования острого состояния обязательно назначают психотерапевтическое лечение: как правило, когнитивно-поведенческую терапию. При необходимости походы к специалисту усиливают фармацевтическими препаратами.

При регулярном и длительном употреблении газа нарастают когнитивные нарушения: ухудшается память, снижается уровень внимания, скорость реакции, способность к освоению новых навыков, сужается круг интересов. Частое использование закиси азота нарушает обмен витамина B12, необходимого для формирования клеток крови, правильной работы нервной системы и синтеза ДНК. Сергей Комаров подчеркивает, что при полном отказе от употребления веселящего газа в большинстве случаев любой организм восстанавливается если не полностью, то в существенной степени.

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За девять месяцев, проведенных в рехабе, Настя выполнила большой объем заданий, которые помогли ей осознать масштаб проблемы. Она с горечью говорит о том, что всего за полтора месяца «скатилась от подающей надежды студентки, намеренной связать жизнь с наукой, до человека, который неконтролируемо жаждет новой дозы шаров».

Первые три месяца реабилитации дались ей особенно тяжело: у Насти был период отрицания проблемы. Ей казалось, что она в состоянии справиться сама, раздражало все, в том числе дисциплина и режим.

Сейчас у девушки уже девять месяцев «чистоты» — так называют время, которое человек не употребляет стимулирующие препараты.