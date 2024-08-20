Главный русскоязычный стример дал «Вписке» интервью, из которого мы узнали, что его герой привык к жизни с лудоманией, «угорает» над историей с избиением девушки на стриме и не стыдится того, что раздевал несовершеннолетних девушек в прямом эфире. Пробуем объяснить, что не так с подходом Меллстроя.

Кто такой Меллстрой: казино, треш-стримы, избиения в прямом эфире и уголовные дела

Меллстрой — треш-стример из Беларуси, за последние несколько лет ставший одной из главных медиазвезд русскоязычного пространства . Его стримы с игрой в казино собирают сотни тысяч зрителей, он устраивает челленджи, где платит миллионы рублей за приветы от звезд и выполнение других заданий, а параллельно тикток заполнен видео с его лицом — за это Меллстрой отдельно платит создателям контента.

Всю карьеру Меллстроя сопровождают скандалы разной степени отвратительности и уголовные дела сразу в трех странах. Он раздевал несовершеннолетних девушек в прямом эфире, позже избил девушку на стриме, уклонялся от службы в армии и оскорблял людей в Дубае.

На прошлой неделе он стал героем шоу «Вписка» — и наверняка поставит рекорд по просмотрам на канале. На момент публикации у видео 14 млн просмотров за пять дней. Рекордный выпуск с блогером Александром Зубаревым собрал 28 млн почти за полтора года.

Мы посмотрели интервью с Меллстроем — и обратили внимание на места, где он комментирует самые спорные моменты своей карьеры. Самое жуткое в том, что Меллстрой не раскаивается в большинстве из них, а скорее оправдывает все внешними обстоятельствами и продолжает вести стримы с игрой в казино.

Меллстрой на шоу «Вписка» «Вписка»/YouTube

Мы не включали в наш рекап истории про адаптацию челленджей Михаила Литвина с сильным увеличением их прайса, а также конфликты с Моргенштерном* и Бустером. Их краткое содержание: Меллстрой оскорблял девушек обоих и отдельно Бустера, но не видит в этом особой проблемы, потому что вся его карьера — это погоня за хайпом. И это тоже хорошо отражает подход Меллстроя к жизни.

Меллстрой «кинул» литовского школьника на 2 млн долларов

В рамках одного из своих челленджей Меллстрой получил привет от президента Литвы Гитанаса Науседы. 13-летний школьник встретил лидера страны на улице и попросил поздравить Меллстроя с Днем восстановления независимости Литвы.

Условия конкурса были выполнены, но Меллстрой заплатил только 1% от обещанной суммы — 20 тыс. долларов, потому что ему не понравилось видео: «Привет был плохой на 40%. А на 60% я обосрался с тем, что не объявил о конкурсе в текстовом виде. Я пил на стриме вино и сказал, что дам 2 млн баксов за привет от президента. И хотел увидеть видеопривет из кабинета, где человек знал бы, к кому обращается. Меня не устроило то, что я увидел. Скинул только 20 тыс. долларов — я ошибся, но привет мне действительно не понравился. В глубине души понимаю, что я неправ. Уберу шлейф этой ошибки: сделаем так, что остальную сумму придется выплатить».

Интервью с Меллстроем вышло 15 августа. Новостей о том, доплатил ли он литовскому школьнику оставшуюся сумму, пока не было.

Ему не стыдно за раздевание несовершеннолетних девушек

Первая известность пришла к Меллстрою в 2017 году. Он проводил стримы, на которых общался с людьми в чат-рулетке и предлагал им раздеваться за деньги. Он сам подтверждает, что знал об их возрасте.

«Стримы собирали по 40 тыс. человек. Девушки не всегда были совершеннолетними, это факт. Мне самому было 17 лет — мне было ***** [все равно]. Не чувствую угрызений совести на этот счет», — сказал Меллстрой.

В том же, 2017 году на Меллстроя завели уголовное дело за создание и распространение порнографии, он был задержан и провел несколько недель в ИВС. В дальнейшем дело было закрыто, потому что в роликах Меллстроя «отсутствовали признаки порнографии».

До 2018 года при определении порнографического характера ролика в Беларуси опирались на крайне расплывчатую формулировку«Вульгарно-натуралистическая, омерзительно-циничная, непристойная фиксация половых сношений, самоцельная, умышленная демонстрация большей частью обнаженных гениталий, антиэстетичных сцен полового акта, сексуальных извращений, зарисовок с натуры, которые не соответствуют нравственным критериям, оскорбляют честь и достоинство личности, ставя ее на уровень проявлений животных инстинктов».. После реорганизации внутри судебной системы для решения этого вопроса была собрана коллегия культурологов, которая опирается на свои внутренние правила, недоступные в публичном доступе. Четко понять, как именно принимают решения о том, что считать порнографией в Беларуси, сейчас невозможно.

Один из стримов Меллстроя © Mellstroy

Меллстрой избил девушку на стриме. А сейчас «угорает» над тем, что все хорошо закончилось

В октябре 2020 года Меллстрой жил в Москве и постоянно проводил треш-стримы. На одном из них он несколько раз ударил девушку по имени Алена головой об стол, потому что она «вызывающе себя вела». После этого девушка подала в суд, канал Меллстроя заблокировали, в 2021 году суд приговорил его к полугоду исправительных работ и штрафу в 72 тыс. рублей. К декабрю 2022 года он вернулся к стримам с казино.

Сейчас Меллстрой признает, что неправильно поступил, но находит этому много причин: он мало спал, пил и сильно проиграл в казино. «Когда я ударил Алену головой об стол, я понял, что мной овладел гнев. Я реально сделал ***** [плохую вещь]. Начал понимать это, когда через 10 минут об этом трубили паблики. Думал, меня будут под домом караулить с ножами. А в итоге все подходили, жали руку и говорили, что ударили бы еще сильнее. Только один человек за все время сказал, что я сделал неправильную вещь. Я с ним согласился — я ошибся, но ответил за это по строгости закона. Я сделал выводы и больше себе такого не позволял».

После того как Меллстрой еще раз сделал акцент на том, что реакция на историю была преимущественно положительной, ведущий «Вписки» Вася Трунов возразил: «Что за бред? Ты не справился с гневом, потому что ты не выспался, прибухнул и проигрался. Но это исключительно твои проблемы» .

Вот ответ Меллстроя на эту реплику, в котором можно увидеть что угодно, кроме раскаяния: «Почему это мои проблемы? Я согласен с тем, что я неправ. Но в мире [поддерживающих меня] людей мне пишет чел из Сахалина, Хабаровска и Читы. Он видит, как девушка оскорбляет парня и думает: „За такой базар я бы сам ей навесил, а Мелл просто ***** [ударил] ее об стол“. Много кто не позволяет девушкам оскорблять себя, не то что руку поднять. Таких людей много. И всем ***** [плевать], что ты этому огорчен. Мир очень разнообразен».

«Это мерзкий поступок? Да что ты начинаешь, я угораю над тем, что все хорошо закончилось. Никто не пострадал, я просто ***** [ударил] ее лбом. И отвечал за это два года потом. Толпа может меня хейтить, но мне ***** [все равно]. Я пойду покормлю кота на улице — и все скажут, что я святой».

В 2024 году Меллстроя объявили в розыск — но быстро убрали оттуда. Почему?

В феврале 2024 года Меллстрой был объявлен в розыск в России и Беларуси за уклонение от армейской службы. Тогда он пообещал закупить спортинвентарь для детских домов в Беларуси — вскоре после этого его убрали из розыска.

Сам Меллстрой отрицает, что эти события связаны между собой, и утверждает, что ему помогли юристы. Но он подтвердил, что закупил инвентарь для хоккейной секции в Беларуси и запустил благотворительный фонд в родной стране. Весной 2024 года Меллстрой приезжал в Россию.

«Когда летел, понимал, что с вероятностью в 60% меня задержат. А там уже — да-да, нет-нет. Но вышло круто. Я рискнул, потому что я хотел увидеть что‑то родное. Я беларус, но увидеть русскоязычных людей — это отдушина. Хотелось заехать в стрип-клубы, увидеть знакомых и почувствовать, что я дома ».

В последние несколько лет можно было услышать много историй от жителей Беларуси, которые избегали уголовных дел и тюремных сроков, переводя разные суммы денег на благотворительность. Согласно рассказам, величина пожертвований варьируются от 10 тыс. российских рублей до бесконечности.

© Mellstroy

Меллстрой зависим от казино. Подсел еще в 14 лет транзитом через «Контру»

Ключевая часть контента Меллстроя — постоянная игра в казино. И он — как и любой страдающий от лудомании человек — много проигрывает. Его эмоциональную реакцию растягивают на мемы, а спонсируют стримы, как правило, сами онлайн-казино, которые выделяют ему огромные суммы для игры.

По словам Меллстроя, он увлекся азартными играми еще в школе из‑за Counter-Strike. Внутри игры он сделал ставку стоимостью в 60 центов, а выиграл лот на 360 долларов . «Я тогда подпрыгнул со стула и позвонил лучшему другу. Это жестче безумной эйфории, мне было 14 лет. После этого захотелось обратно этих эмоций, так я начал ставить и к 18 годам оказался в казино».

Меллстрой понимает, что казино — зло, но «привык к такому образу жизни». И даже в этом видит свою пользу для общества

«Я ненароком многих вовлек в лудоманию. В интернете делают нарезки с моими выигрышами и подписывают их: „Заходи и выигрывай так же“. Безусловно, многие повелись и на мои стримы. Но мне писали, что я многим помог бросить играть: люди видят, что я проигрываю, и их это отталкивает. Я рад видеть такие комментарии. Сидеть и восхвалять казино — это зашквар ». Но такие мысли не мешают Меллстрою продолжать стримить казино.

Из‑за этого у него сложные отношения с семьей. Отвечая на вопрос о том, переживает ли он из‑за того, что страдает его же аудитория, Меллстрой говорит: «Мне брат это навязывает. По нему видно, что он горит от того, что я занимаюсь этой деятельностью. Отношения с семьей превращаются в ****** [кошмар], потому что я лудик. А во-вторых, ему пишут зрители, что ******** [потеряли] всю жизнь из‑за казино. Его трогают эти истории как человека, который не играет в казино. Я его понимаю».

Какие мысли у Меллстроя по поводу его собственной лудомании? Спокойные: «МыСтрадающие от лудомании заложники этой ***** [глупости]. Я привык к такому образу жизни» .

© Mellstroy

Боится ли Меллстрой тюрьмы за все свои скандалы

Кажется, не очень, потому что так проще: «Я бы не хотел говорить, что боюсь тюрьмы. Потому что чем больше ты чего‑то боишься, тем больше вероятность, что это произойдет».

Что пугает в реакции людей на «Вписку» с Меллстроем

Абсолютное большинство комментариев под интервью Меллстроя — это положительные реакции зрителей. Стримера хвалят за прямолинейность и искренность и поддерживают его за абсолютную открытость. При этом люди игнорируют самую большую проблему Меллстроя .

Он продолжает быть главным популяризатором казино в русскоязычном пространстве. Не принимает свою вину за очевидно мерзкие вещи, а пытается объяснить, почему он поступал так в тех ситуациях (или просто говорит «*********» [мне все равно]). И не демонстрирует никакого желания что‑то поменять в своем очевидно деструктивном контенте. Получается буквально мем: «А что ты мне сделаешь? Я в другом городе». Только Меллстрой удобно для себя игнорирует момент с тем, что, пока он живет лучшую жизнь на Кипре, его стримы напрямую влияют на огромное количество людей в самых разных местах.

Можно ли хвалить человека за искренность, которая направлена на то, чтобы еще больше людей крутили слоты, допускали, что иногда девушку можно и ударить головой об стол, или думали, что нет ничего важнее хайпа?