Строгий отбор учителей и собственная платформа: 7 критериев выбора онлайн-школы

Как устроено школьное онлайн-образование?

« Обучение в цифровой среде гораздо проще адаптировать под конкретного школьника, чем в случае с традиционными формами образования , — отмечает операционный директор „Онлайн-школы № 1“ Дмитрий Яковлев. — Одним из основных инструментов для этого является индивидуальный учебный план, который при всей своей гибкости учитывает требования ФГОС».

В «Онлайн-школе № 1» уроки проходят пять дней в неделю. Весь образовательный процесс построен на встречах с учителями, где собирается весь класс. Группы небольшие: до 8 человек в начальной школе, до 25 в средней и старшей. Это позволяет создать комфортную атмосферу для учеников, а учителям — уделить достаточное время каждому учащемуся.

Регулярно посещать занятия, даже в режиме видеосвязи, ученики могут не всегда — здесь и помогает индивидуальный план.

Расписание можно адаптировать под свою внеучебную деятельность, а пропущенный урок посмотреть в записи в любое удобное время.

«Больше половины домашних заданий у нас проверяют учителя, — отмечает операционный директор. — Родители не хотят, чтобы этот процесс был автоматизированным и сводился к тестированию. Поэтому в отправленном учеником скане или электронной копии педагог оставляет свои комментарии и отправляет обратно».

Как ученики общаются между собой?

Дистанционный формат обучения не всегда дает возможности для общения между учениками. Специально для этого онлайн-школы предлагают дополнительные активности.

«Главная идея внеурочных мероприятий — социализация, общение и возможность поговорить на заданную тему. В „Онлайн-школе № 1“, помимо основных обязательных занятий, есть дополнительная программа, включающая самые разные дисциплины. Например, мнемотехнику или робототехнику, — рассказывает Дмитрий Яковлев. — Для учеников начальной школы много бесплатных занятий: шахматы, компьютерная грамотность, рисование, музыка и физкультура . Ученики, например, играют в „Угадай мелодию“, делают поделки и играют в квесты, тем самым получая дополнительные знания и навыки. В старшей школе направления занятий другие: рисование, финансовая грамотность, шахматы, литературный и кулинарный клубы, встречи с экспертами, научно-популярные лекции».

На что важно обращать внимание при выборе онлайн-школы?

Лицензия

В России есть несколько форматов школьного онлайн-образования. Классические онлайн-школы получают государственную лицензию и работают в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Ответственность за весь учебный процесс они берут на себя. Так, например, работает «Онлайн-школа № 1».

Еще один формат — компании, например, «Учи.ру» или «Российская электронная школа». Они бесплатно или за небольшие деньги дают доступ к учебникам, тестам и видеоурокам. Использование таких сервисов — хорошее дополнение к учебе в школе, но полностью заменить учебный процесс оно неспособно. Ресурсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, агрегаторы преподавателей или репетиторов также работают только в рамках дополнительного образования.

Форма аттестации учеников

Ученики «Онлайн-школы» получают аттестат государственного образца на тех же условиях, что и ученики очной школы. Российское законодательство предполагает выдачу аттестатов только образовательными учреждениями классического формата, которые имеют аккредитованную образовательную программу. Аттестация при этом проводится совместно с сетью партнерских школ, к одной из которых прикрепляют ученика на время обучения.

Ученики «Онлайн-школы № 1» могут сдать экзамены в одном из таких образовательных учреждений: их более 10 в разных городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Однако ограничиваться этим списком не обязательно — родители могут выбрать любую другую школу, которая будет удобна ученику.

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Наличие собственной платформы

Платформа, по словам Дмитрия Яковлева, важна. Чем она удобнее, тем образовательный процесс будет комфортнее, а решение учебных задач — быстрым и структурированным.

В «Онлайн-школе» есть платформа, благодаря которой ученик может следить за процессом обучения самостоятельно, не обращаясь за помощью к родителям.

В личном кабинете можно посмотреть расписание уроков, табель с оценками и получить напоминание о выполнении домашнего задания.

С самоорганизацией при этом ученику помогает куратор — специально закрепленный за ребенком человек, который всегда на связи. Помимо этого он следит за учебными успехами, собирает обратную связь от учителей и отправляет отчеты об успеваемости родителям.

Всем зарегистрированным на платформе «Онлайн-школы», в том числе ученикам, доступна большая часть учебных материалов в формате подкастов и статей.

Школьный психолог

«Психолог в школах востребован. Он оказывает помощь как ученикам, так и их родителям. Самый частый запрос — помочь ребенку адаптироваться при переходе из очного образования в онлайн . Кажется, что это легко, но для ребенка это стресс, — объясняет Дмитрий Яковлев. — Адаптация обычно длится до 4 недель. И чтобы она прошла хорошо и спокойно, чтобы родители знали как помочь, а дети могли говорить о своих чувствах и эмоциях, с ними работает психолог».

В «Онлайн-школе № 1» психолог проводит ежемесячные бесплатные встречи с родителями. На них специалист рассказывает про мотивацию, адаптацию и отвечает на вопросы . Он также помогает ученикам с тайм-менеджментом — выстраиванием правильного графика учебы и отдыха, проводит профориентационные уроки и беседы. К психологу также можно обратиться лично: как по поводу учебы, так и с жизненными ситуациями, которые влияют на процесс обучения.

Возможность оставлять обратную связь

Обратная связь от учеников и родителей помогает онлайн-школам улучшать качество обучения. В «Онлайн-школе № 1» связь с родителями держат кураторы: они отправляют отчеты об успеваемости, собирают комментарии родителей, наблюдают за общением учеников в чате.

Наличие профильных классов

У учеников, которые определились с выбором интересующей их специальности, в «Онлайн-школе № 1» есть возможность поступить в профильный класс. Всего их четыре: социально-гуманитарный, физико-математический, химико-биологический и информационно-математический . Каждый из них предполагает более глубокое изучение отдельных предметов. Выбрать профильное направление можно как в старшей школе для подготовки к итоговым экзаменам, так и в средней — с 7 класса.

«Онлайн-школы, как и обычные, помогают готовиться к ОГЭ и ЕГЭ, есть платные и бесплатные программы, они отличаются интенсивностью занятий. Детей стараются готовить постепенно, чтобы не вызвать лишнего стресса и выгорания, — говорит Дмитрий Яковлев. — При этом цифровое обучение не привязано к определенным срокам.

Во всех классах проводится онлайн-аттестация, которая позволяет оценить уровень подготовки ученика и пройти программу раньше, если это ему по силам.

Например, есть возможность закончить 10-й и 11-й класс за год. Ускоренно можно изучать и отдельные предметы, которые даются легче остальных».

Регулярные срезы знаний, которые проводят в «Онлайн-школе», позволяют отслеживать прогресс ученика и корректировать под него процесс обучения. «В 2022 году ученики нашей школы сдали ЕГЭ лучше, чем в среднем по стране. Так, средний балл по русскому языку составил 70,5 против 68,3 по России. При этом одна из выпускниц сдала экзамен на 100 баллов, еще несколько человек на 98 баллов», — отмечает Дмитрий Яковлев.

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Критерии отбора учителей

«В онлайн-образование обычно приходят учителя, которые уже отработали в государственных школах. Они имеют большой багаж знаний по своему предмету, знают методику преподавания, посещают курсы повышения квалификации и умеют находить общий язык с родителями и учениками, — объясняет Дмитрий Яковлев. — Они чувствуют, что обычная школа не дает им возможностей для развития. Именно поэтому в онлайн-образование чаще приходят те, кто горят своим делом и хотят его продолжать . У нас они получают новый толчок для развития».

Для работы в «Онлайн-школе № 1» учитель должен иметь высшее педагогическое образование по своему направлению и опыт работы в школе длиной в несколько лет. Кроме того, важно, чтобы кандидат постоянно проходил курсы по повышению квалификации. Еще один критерий — умение на высоком уровне обращаться с техникой и интернет-ресурсами.

«После собеседования кандидата приглашают на открытый урок. На нем сотрудники онлайн-школы — методисты и координаторы — играют роль учеников. За полноценный 45-минутный урок преподаватель должен раскрыть тему занятия, решить задачи, поиграть и закрепить информацию . Тут особенное внимание обращается на поведение учителя, структуру урока, подачу и визуализацию», — рассказывает Дмитрий Яковлев. После успешно пройденных этапов учителя ждет обучение от методистов «Онлайн-школы» и испытательный срок.